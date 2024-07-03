Invest wise with Expert advice
No Chart Data Available
No Record Found
No Record Found
SectorTrading
Open₹0.76
Prev. Close₹0.75
Turnover(Lac.)₹1.61
Day's High₹0.84
Day's Low₹0.76
52 Week's High₹1.31
52 Week's Low₹0.49
Book Value₹1.12
Face Value₹1
Mkt Cap (₹ Cr.)29.92
P/E0
EPS0
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
19.2
12.55
10.39
3.2
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
4.72
9.6
5.05
0.46
Net Worth
23.92
22.15
15.44
3.66
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2019
|Mar-2018
Revenue
1.29
0.42
0.05
1.41
yoy growth (%)
203.36
751.27
-96.46
84.35
Raw materials
-0.2
-0.14
0
-1.08
As % of sales
15.74
34.06
0
76.33
Employee costs
-0.23
-0.04
0
-0.07
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2019
|Mar-2018
Profit before tax
0.59
0
-0.06
0.06
Depreciation
0
0
0
0
Tax paid
-0.15
0
7.1
-0.01
Working capital
0.38
-0.02
0.02
0.79
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2019
|Mar-2018
Growth matrix (%)
Revenue growth
203.36
751.27
-96.46
84.35
Op profit growth
34,883.21
-102.13
-269.52
-144.81
EBIT growth
27,234.28
-103.37
-207.27
732.85
Net profit growth
26,869.41
-102.53
-244.31
781.73
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Gross Sales
32.25
5.26
3.55
2.21
1.54
Excise Duty
0
0
0
0
0
Net Sales
32.25
5.26
3.55
2.21
1.54
Other Operating Income
0
0
0
0
0
Other Income
5.89
0.4
0
0
0
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
2,971.95
|335.81
|3,86,622.47
|343.56
|0.04
|6,810.08
|482.58
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
1,089.05
|345.73
|49,437.59
|51.97
|0.02
|275.17
|42.62
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
755.6
|28.11
|26,521.56
|524.31
|0
|1,713.16
|98.55
Redington Ltd
REDINGTON
229.6
|14.43
|17,949.54
|288.55
|2.61
|19,587.44
|67.83
Honasa Consumer Ltd
HONASA
415.3
|69.45
|13,512.61
|64.47
|0
|607.65
|42.9
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Executive Director & MD
Mit Tarun Brambhatt
Independent Non Exe. Director
Khushboo Vasudev
Independent Non Exe. Director
Tanmay Paresh Shah
Non-Exec & Non-Independent Dir
Gaurav Surendra Nair
Company Sec. & Compli. Officer
Poonam Rani
Additional Director.
Sachinkumar Bhanubhai Manseta
Additional Director
Chirag Dedhia
Shop No 38 Rock Avenue Plot E,
CHS Ltd Charkop Kandivali (W),
Maharashtra - 400067
Tel: -
Website: http://www.mayukh.co.in
Email: info@mayukh.co.in
D-511 Bagree Market,
5th Floor, 71 B R B Basu Road,
Kolkata - 700001
Tel: 91-033-22357270/7271
Website: www.nichetechpl.com
Email: nichetechpl@nichetechpl.com
Summary
Mayukh Dealtrade Limited (formerly known as Mayukh Commercial Ltd) was incorporated in August, 1980. The Company name was changed from Mayukh Commercial Limited to Mayukh Dealtrade Limited on November...
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Reports by Sattva Sukun Lifecare Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
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IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.