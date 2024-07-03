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Sattva Sukun Lifecare Ltd Share Price Live

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0.78
(4.00%)
Jun 9, 2026|03:00:00 PM

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Equities

Futures

Option

No Chart Data Available

  • Open0.76
  • Day's High0.84
  • 52 Wk High1.31
  • Prev. Close0.75
  • Day's Low0.76
  • 52 Wk Low 0.49
  • Turnover (lac)1.61
  • P/E0
  • Face Value1
  • Book Value1.12
  • EPS0
  • Mkt. Cap (Cr.)29.92
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Sattva Sukun Lifecare Ltd KEY RATIOS

Sector

Trading

Open

₹0.76

Prev. Close

₹0.75

Turnover(Lac.)

₹1.61

Day's High

₹0.84

Day's Low

₹0.76

52 Week's High

₹1.31

52 Week's Low

₹0.49

Book Value

₹1.12

Face Value

₹1

Mkt Cap (₹ Cr.)

29.92

P/E

0

EPS

0

Divi. Yield

0

Sattva Sukun Lifecare Ltd Corporate Action

3 Sep 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 03 Sep, 2025

arrow

2 Jan 2025

12:00 AM

Bonus

arrow

3 Sep 2025

12:00 AM

BookCloser

arrow

25 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

27 Jun 2025

12:00 AM

EGM

arrow

5 May 2025

12:00 AM

Rights

arrow

16 Aug 2024

12:00 AM

Split

arrow

Sattva Sukun Lifecare Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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Sattva Sukun Lifecare Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:40 AM
Mar-2026Dec-2025Sep-2025Jul-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 6.39%

Foreign: 0.00%

Indian: 6.39%

Non-Promoter- 93.60%

Institutions: 0.00%

Non-Institutions: 93.60%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

Sattva Sukun Lifecare Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

19.2

12.55

10.39

3.2

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

4.72

9.6

5.05

0.46

Net Worth

23.92

22.15

15.44

3.66

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2019Mar-2018

Revenue

1.29

0.42

0.05

1.41

yoy growth (%)

203.36

751.27

-96.46

84.35

Raw materials

-0.2

-0.14

0

-1.08

As % of sales

15.74

34.06

0

76.33

Employee costs

-0.23

-0.04

0

-0.07

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2019Mar-2018

Profit before tax

0.59

0

-0.06

0.06

Depreciation

0

0

0

0

Tax paid

-0.15

0

7.1

-0.01

Working capital

0.38

-0.02

0.02

0.79

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2021Mar-2020Mar-2019Mar-2018

Growth matrix (%)

Revenue growth

203.36

751.27

-96.46

84.35

Op profit growth

34,883.21

-102.13

-269.52

-144.81

EBIT growth

27,234.28

-103.37

-207.27

732.85

Net profit growth

26,869.41

-102.53

-244.31

781.73

View Ratios
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2026Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Gross Sales

32.25

5.26

3.55

2.21

1.54

Excise Duty

0

0

0

0

0

Net Sales

32.25

5.26

3.55

2.21

1.54

Other Operating Income

0

0

0

0

0

Other Income

5.89

0.4

0

0

0

Sattva Sukun Lifecare Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Adani Enterprises Ltd

ADANIENT

2,971.95

335.813,86,622.47343.560.046,810.08482.58

Premier Energies Ltd

PREMIERENE

1,089.05

345.7349,437.5951.970.02275.1742.62

Aegis Logistics Ltd

AEGISLOG

755.6

28.1126,521.56524.3101,713.1698.55

Redington Ltd

REDINGTON

229.6

14.4317,949.54288.552.6119,587.4467.83

Honasa Consumer Ltd

HONASA

415.3

69.4513,512.6164.470607.6542.9

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT Sattva Sukun Lifecare Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Executive Director & MD

Mit Tarun Brambhatt

Independent Non Exe. Director

Khushboo Vasudev

Independent Non Exe. Director

Tanmay Paresh Shah

Non-Exec & Non-Independent Dir

Gaurav Surendra Nair

Company Sec. & Compli. Officer

Poonam Rani

Additional Director.

Sachinkumar Bhanubhai Manseta

Additional Director

Chirag Dedhia

Registered Office

Shop No 38 Rock Avenue Plot E,

CHS Ltd Charkop Kandivali (W),

Maharashtra - 400067

Tel: -

Website: http://www.mayukh.co.in

Email: info@mayukh.co.in

Registrar Office

D-511 Bagree Market,

5th Floor, 71 B R B Basu Road,

Kolkata - 700001

Tel: 91-033-22357270/7271

Website: www.nichetechpl.com

Email: nichetechpl@nichetechpl.com

Summary

Mayukh Dealtrade Limited (formerly known as Mayukh Commercial Ltd) was incorporated in August, 1980. The Company name was changed from Mayukh Commercial Limited to Mayukh Dealtrade Limited on November...
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Reports by Sattva Sukun Lifecare Ltd

Company FAQs

What is the Sattva Sukun Lifecare Ltd share price today?

The Sattva Sukun Lifecare Ltd shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹0.78 today.

What is the Market Cap of Sattva Sukun Lifecare Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Sattva Sukun Lifecare Ltd is ₹29.92 Cr. as of 09 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of Sattva Sukun Lifecare Ltd?

The PE and PB ratios of Sattva Sukun Lifecare Ltd is 0 and 0.67 as of 09 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of Sattva Sukun Lifecare Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Sattva Sukun Lifecare Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Sattva Sukun Lifecare Ltd is ₹0.49 and ₹1.31 as of 09 Jun ‘26

What is the CAGR of Sattva Sukun Lifecare Ltd?

Sattva Sukun Lifecare Ltd's CAGR for 5 Years at -18.76%, 3 Years at -10.03%, 1 Year at -32.43%, 6 Month at 50.00%, 3 Month at 5.63% and 1 Month at -3.85%.

What is the shareholding pattern of Sattva Sukun Lifecare Ltd?

The shareholding pattern of Sattva Sukun Lifecare Ltd is as follows:
Promoters - 6.39 %
Institutions - 0.00 %
Public - 93.61 %

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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