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Sawaca Enterprises Ltd Share Price Live

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0.35
(0.00%)
Jun 9, 2026|02:55:00 PM

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Equities

Futures

Option

No Chart Data Available

  • Open0.35
  • Day's High0.36
  • 52 Wk High0.52
  • Prev. Close0.35
  • Day's Low0.35
  • 52 Wk Low 0.31
  • Turnover (lac)0.03
  • P/E0
  • Face Value1
  • Book Value1.01
  • EPS0
  • Mkt. Cap (Cr.)20.02
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Sawaca Enterprises Ltd KEY RATIOS

Sector

Trading

Open

₹0.35

Prev. Close

₹0.35

Turnover(Lac.)

₹0.03

Day's High

₹0.36

Day's Low

₹0.35

52 Week's High

₹0.52

52 Week's Low

₹0.31

Book Value

₹1.01

Face Value

₹1

Mkt Cap (₹ Cr.)

20.02

P/E

0

EPS

0

Divi. Yield

0

Sawaca Enterprises Ltd Corporate Action

16 Sep 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 16 Sep, 2025

arrow

6 Sep 2025

12:00 AM

BookCloser

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21 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

Sawaca Enterprises Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

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By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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Sawaca Enterprises Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:45 AM
Mar-2026Dec-2025Sep-2025Jun-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 0.82%

Foreign: 0.00%

Indian: 0.82%

Non-Promoter- 99.17%

Institutions: 0.00%

Non-Institutions: 99.17%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

Sawaca Enterprises Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

57.21

11.44

11.44

10.4

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

0.82

1.77

1.47

2.37

Net Worth

58.03

13.21

12.91

12.77

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Revenue

2.92

2.66

0.75

1.9

yoy growth (%)

9.78

251.6

-60.08

26.36

Raw materials

-2.42

-2.57

-0.72

-1.87

As % of sales

82.83

96.68

95.71

98.46

Employee costs

-0.32

-0.3

-0.19

-0.15

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Profit before tax

0.57

0.29

0.27

0.19

Depreciation

-0.12

-0.01

0

0

Tax paid

-0.16

-0.07

-0.07

-0.05

Working capital

0.34

-0.03

-0.95

-0.39

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Growth matrix (%)

Revenue growth

9.78

251.6

-60.08

26.36

Op profit growth

-76.41

-4.69

5.06

7.19

EBIT growth

101.75

8.81

37.45

8.45

Net profit growth

86.24

8.54

35.91

20.76

View Ratios

No Record Found

Sawaca Enterprises Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Adani Enterprises Ltd

ADANIENT

2,971.95

335.813,86,622.47343.560.046,810.08482.58

Premier Energies Ltd

PREMIERENE

1,089.05

345.7349,437.5951.970.02275.1742.62

Aegis Logistics Ltd

AEGISLOG

755.6

28.1126,521.56524.3101,713.1698.55

Redington Ltd

REDINGTON

229.6

14.4317,949.54288.552.6119,587.4467.83

Honasa Consumer Ltd

HONASA

415.3

69.4513,512.6164.470607.6542.9

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT Sawaca Enterprises Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman & MD & CFO

Shetal Satishkumar Shah

Non-Exec & Non-Independent Dir

SATISH RAMANLAL SHAH

Independent Non Exe. Director

KISHOR GIRISHBHAI AGAJA

Independent Non Exe. Director

Binaben Vijaykumar Shah

Company Sec. & Compli. Officer

Saurabh Balkrishna Shah

Registered Office

45 Chinubhai Towers,

Opp Handloom House Ashram Road,

Gujarat - 380009

Tel: 91-79-26583309/26587363

Website: http://www.sawacabusiness.com

Email: investor.grievance.sawaca@gmail.com; sawaca.busine

Registrar Office

A-802 Samudra Comple,

Off C G Road, Navrangpura,

Ahmedabad-380009

Tel: 91-79-40024135/079

Website: www.bigshareonline.com

Email: info@bighsareonline.com

Summary

Sawaca Enterprises Limited was initially established as Sawaca Business Machines Limited in 1994. Name of the Company has changed in 2025 to Sawaca Enterprises Limited. The Companys main business acti...
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Reports by Sawaca Enterprises Ltd

Company FAQs

What is the Sawaca Enterprises Ltd share price today?

The Sawaca Enterprises Ltd shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹0.35 today.

What is the Market Cap of Sawaca Enterprises Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Sawaca Enterprises Ltd is ₹20.02 Cr. as of 09 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of Sawaca Enterprises Ltd?

The PE and PB ratios of Sawaca Enterprises Ltd is 0 and 0.34 as of 09 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of Sawaca Enterprises Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Sawaca Enterprises Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Sawaca Enterprises Ltd is ₹0.31 and ₹0.52 as of 09 Jun ‘26

What is the CAGR of Sawaca Enterprises Ltd?

Sawaca Enterprises Ltd's CAGR for 5 Years at 6.13%, 3 Years at -15.98%, 1 Year at -30.00%, 6 Month at -7.89%, 3 Month at -7.89% and 1 Month at -7.89%.

What is the shareholding pattern of Sawaca Enterprises Ltd?

The shareholding pattern of Sawaca Enterprises Ltd is as follows:
Promoters - 0.82 %
Institutions - 0.00 %
Public - 99.18 %

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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