Invest wise with Expert advice
No Chart Data Available
No Record Found
No Record Found
SectorTrading
Open₹0.35
Prev. Close₹0.35
Turnover(Lac.)₹0.03
Day's High₹0.36
Day's Low₹0.35
52 Week's High₹0.52
52 Week's Low₹0.31
Book Value₹1.01
Face Value₹1
Mkt Cap (₹ Cr.)20.02
P/E0
EPS0
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
57.21
11.44
11.44
10.4
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
0.82
1.77
1.47
2.37
Net Worth
58.03
13.21
12.91
12.77
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Revenue
2.92
2.66
0.75
1.9
yoy growth (%)
9.78
251.6
-60.08
26.36
Raw materials
-2.42
-2.57
-0.72
-1.87
As % of sales
82.83
96.68
95.71
98.46
Employee costs
-0.32
-0.3
-0.19
-0.15
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Profit before tax
0.57
0.29
0.27
0.19
Depreciation
-0.12
-0.01
0
0
Tax paid
-0.16
-0.07
-0.07
-0.05
Working capital
0.34
-0.03
-0.95
-0.39
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Growth matrix (%)
Revenue growth
9.78
251.6
-60.08
26.36
Op profit growth
-76.41
-4.69
5.06
7.19
EBIT growth
101.75
8.81
37.45
8.45
Net profit growth
86.24
8.54
35.91
20.76
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
2,971.95
|335.81
|3,86,622.47
|343.56
|0.04
|6,810.08
|482.58
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
1,089.05
|345.73
|49,437.59
|51.97
|0.02
|275.17
|42.62
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
755.6
|28.11
|26,521.56
|524.31
|0
|1,713.16
|98.55
Redington Ltd
REDINGTON
229.6
|14.43
|17,949.54
|288.55
|2.61
|19,587.44
|67.83
Honasa Consumer Ltd
HONASA
415.3
|69.45
|13,512.61
|64.47
|0
|607.65
|42.9
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman & MD & CFO
Shetal Satishkumar Shah
Non-Exec & Non-Independent Dir
SATISH RAMANLAL SHAH
Independent Non Exe. Director
KISHOR GIRISHBHAI AGAJA
Independent Non Exe. Director
Binaben Vijaykumar Shah
Company Sec. & Compli. Officer
Saurabh Balkrishna Shah
45 Chinubhai Towers,
Opp Handloom House Ashram Road,
Gujarat - 380009
Tel: 91-79-26583309/26587363
Website: http://www.sawacabusiness.com
Email: investor.grievance.sawaca@gmail.com; sawaca.busine
A-802 Samudra Comple,
Off C G Road, Navrangpura,
Ahmedabad-380009
Tel: 91-79-40024135/079
Website: www.bigshareonline.com
Email: info@bighsareonline.com
Summary
Sawaca Enterprises Limited was initially established as Sawaca Business Machines Limited in 1994. Name of the Company has changed in 2025 to Sawaca Enterprises Limited. The Companys main business acti...
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Reports by Sawaca Enterprises Ltd
IIFL Customer Care Number
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IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.