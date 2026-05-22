MTAR Technologies Shares Hit Record High After ₹467 Crore International Order Win; Stock Surges 144% Since April

22 May 2026 , 11:23 AM

Shares of MTAR Technologiesrallied sharply on Friday, May 22, after the company announced a fresh international order win worth $48.68 million, boosting investor sentiment around its strong FY27 growth outlook.

The stock surged nearly 6% during intraday trade on the BSE to hit a fresh record high of ₹8,447.95. MTAR Technologies shares have now gained around 24% over the last three trading sessions and have rallied nearly 144% since April 2026 from levels near ₹3,469.30.

MTAR Technologies Bags ₹467 Crore International Order

In an exchange filing, MTAR Technologies said it received purchase orders valued at $48.68 million from an international customer. At an exchange rate of ₹96 per US dollar, the order value translates to approximately ₹467.30 crore.

The company did not disclose the identity of the customer due to confidentiality obligations. MTAR clarified that the latest order is part of its regular business dealings with an existing client.

The company further stated that the execution timeline for the contract will be decided at a later stage.

Second Major Order Announcement in May

This marks the second major international order secured by MTAR Technologies in May 2026.

Earlier on May 14, the company announced another international order worth $238.76 million. At an exchange rate of ₹95.50 per US dollar, the total order value stood at nearly ₹2,278.96 crore.

Back-to-back large order wins have strengthened investor confidence in the company’s long-term revenue visibility and growth pipeline.

Strong Growth Outlook for FY27

MTAR Technologies management remains optimistic about growth prospects across its key business segments, including nuclear, aerospace, and oil & gas.

The company said its oil & gas manufacturing plant is expected to be commissioned and become fully operational by the end of September 2026.

In the nuclear business, multiple projects are currently under execution, while the company also highlighted a strong pipeline of upcoming orders. Management added that the aerospace division has already commenced volume production for select customers.

Order Book Expected to Reach ₹5,000 Crore

MTAR Technologies reported a closing order book of ₹2,580 crore for FY26, slightly below its management guidance of ₹2,800 crore.

The company attributed the shortfall to deferment of certain nuclear and defence-related orders to the current quarter. Management clarified that the delay does not impact the broader business outlook.

Looking ahead, the company expressed confidence in securing large orders across multiple sectors during FY27 and expects its closing order book to reach nearly ₹5,000 crore by the end of the financial year.

MTAR Technologies Share Price Performance

The latest order announcement triggered strong buying interest in MTAR Technologies shares.

The stock touched an all-time high of ₹8,447.95 during Friday’s intraday session and remained among the top gainers on the BSE. The sharp rally reflects growing investor optimism surrounding the company’s expanding international order pipeline and improving sectoral opportunities in aerospace, defence, and nuclear engineering.

Disclaimer – The stock/s and indices mentioned in this article is discussed solely for informational and educational purposes. It should not be construed as investment advice or a recommendation to buy or sell any securities. Investors should conduct their own research or consult a financial advisor before making any investment decisions. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.

Related Tags

  • #DefenceStocks
  • #EngineeringStocks
  • #FY27Growth
  • #MarketUpdates
  • #MTARSharePrice
  • #MTARTechnologies
  • #NuclearSector
Most Read News

Asian Markets Wrap | Nikkei posts strongest rally | Softbank surges as Nvidia's Earnings Boost AI Stocks

22 May 2026|07:42 PM
Closing Bell: Nifty ends above 23,700 | Banking Stocks Lead Market Rally

22 May 2026|05:24 PM
Zhipu & MiniMax Shares Surge on Hang Seng Tech Index Inclusion Hopes; Stock Connect Could Bring HK$100 Billion Inflows

22 May 2026|02:57 PM
LIC Shares surge on strong Q4 numbers and first bonus share issue

22 May 2026|11:50 AM
Honasa Share Price jumps 10% on maiden dividend announcement

22 May 2026|11:32 AM
Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.