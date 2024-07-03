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A-1 Ltd Share Price Live

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7.49
(-3.35%)
Jun 9, 2026|03:00:00 PM

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Equities

Futures

Option

No Chart Data Available

  • Open7.41
  • Day's High7.64
  • 52 Wk High70.41
  • Prev. Close7.75
  • Day's Low7.41
  • 52 Wk Low 7.42
  • Turnover (lac)50.16
  • P/E59.62
  • Face Value1
  • Book Value1.17
  • EPS0.13
  • Mkt. Cap (Cr.)344.54
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

A-1 Ltd KEY RATIOS

Sector

Chemicals

Open

₹7.41

Prev. Close

₹7.75

Turnover(Lac.)

₹50.16

Day's High

₹7.64

Day's Low

₹7.41

52 Week's High

₹70.41

52 Week's Low

₹7.42

Book Value

₹1.17

Face Value

₹1

Mkt Cap (₹ Cr.)

344.54

P/E

59.62

EPS

0.13

Divi. Yield

0

A-1 Ltd Corporate Action

14 Aug 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 14 Aug, 2025

arrow

17 Dec 2025

12:00 AM

Bonus

arrow

14 Aug 2025

12:00 AM

BookCloser

arrow

4 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

14 Aug 2025

12:00 AM

Dividend

Dividend Amount: 1.5

Record Date: 05 Sep, 2025

arrow

14 Nov 2025

12:00 AM

Split

arrow

A-1 Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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A-1 Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:43 AM
Mar-2026Jan-2026Jan-2026Jan-2026
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 70.02%

Foreign: 0.00%

Indian: 70.02%

Non-Promoter- 6.27%

Institutions: 6.27%

Non-Institutions: 23.69%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

A-1 Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

11.5

11.5

11.5

11.5

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

38.18

36.27

36.9

35.01

Net Worth

49.68

47.77

48.4

46.51

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2022Mar-2021Mar-2020

Revenue

310.36

145.18

121.47

yoy growth (%)

113.77

19.51

Raw materials

-278.44

-123.43

-104.03

As % of sales

89.71

85.02

85.64

Employee costs

-2.56

-2.37

-2.66

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2022Mar-2021Mar-2020

Profit before tax

8.48

4.15

4.07

Depreciation

-3.34

-2.8

0

Tax paid

-2.17

-1.42

-0.97

Working capital

7.94

10.91

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2022Mar-2021Mar-2020

Growth matrix (%)

Revenue growth

113.77

19.51

Op profit growth

135.52

-154.51

EBIT growth

98.75

-4.25

Net profit growth

130.94

-12.03

View Ratios
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2026Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Gross Sales

342.91

331.49

215.23

330.6

310.36

Excise Duty

0

0

0

0

0

Net Sales

342.91

331.49

215.23

330.6

310.36

Other Operating Income

0

0

0

0

0

Other Income

0.46

0.48

1.89

6.35

4.01

A-1 Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Pidilite Industries Ltd

PIDILITIND

1,459

62.141,48,493.42547.391.473,284.8104.79

SRF Ltd

SRF

2,674.75

44.2579,286.23507.0603,498.93427.74

Linde India Ltd

LINDEINDIA

6,875.2

106.4358,631.7185.20614.33495.72

Gujarat Fluorochemicals Ltd

FLUOROCHEM

3,488.25

55.4338,318.4317101,211647.24

Navin Fluorine International Ltd

NAVINFLUOR

6,865.15

71.4635,216.02135.030.22626.51714.62

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

View All Peer Comparision

MORE ABOUT A-1 Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman & Managing Director

HARSHADKUMAR NARANBHAI PATEL

Non Independent Executive Director / WTD

JITENDRA NARANBHAI PATEL

Non Independent Executive Director / WTD

UTKARSH HARSHADKUMAR PATEL

Non-Exec & Non-Independent Dir

Krishna Utkarsh Patel

Independent Non Exe. Director

Lajju Hemang Shah

Independent Non Exe. Director

Chirag Rajnikant Shah

Independent Non Exe. Director

Nitin Rikhavbhai Shah

Independent Non Exe. Director

SURESH SOMNATH DAVE

Independent Non Exe. Director

Shailesh Natverrlal Thakkar

Non Executive Director

Anant Jitendra Patel

Company Sec. & Compli. Officer

Nidhi Anjan Chokshi

Registered Office

A-1 Shivalik Business Center,

Off S G Highway,

Gujarat - 380059

Tel: 91-79-40091111

Website: http://www.a1acid.com

Email: cs@a1acid.com

Registrar Office

Subramanian Building,

1ST Floor No 1, Club House Road,

Chennai - 600002

Tel: 91-44-28462700

Website: www.cameoindia.com

Email: investor@cameoindia.com

Summary

A-1 Limited was originally incorporated as a Private Company as A-1 Acid Private Limited on April 22, 2004. Subsequently, the Company tookover a sole proprietorship concern in the name and style of A-...
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Reports by A-1 Ltd

Company FAQs

What is the A-1 Ltd share price today?

The A-1 Ltd shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹7.49 today.

What is the Market Cap of A-1 Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of A-1 Ltd is ₹344.54 Cr. as of 09 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of A-1 Ltd?

The PE and PB ratios of A-1 Ltd is 59.62 and 6.59 as of 09 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of A-1 Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a A-1 Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of A-1 Ltd is ₹7.42 and ₹70.41 as of 09 Jun ‘26

What is the CAGR of A-1 Ltd?

A-1 Ltd's CAGR for 5 Years at 25.80%, 3 Years at -3.85%, 1 Year at -43.64%, 6 Month at -85.03%, 3 Month at -65.75% and 1 Month at -24.68%.

What is the shareholding pattern of A-1 Ltd?

The shareholding pattern of A-1 Ltd is as follows:
Promoters - 70.03 %
Institutions - 6.28 %
Public - 23.69 %

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IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

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