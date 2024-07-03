No Chart Data Available
No Record Found
No Record Found
SectorChemicals
Open₹7.41
Prev. Close₹7.75
Turnover(Lac.)₹50.16
Day's High₹7.64
Day's Low₹7.41
52 Week's High₹70.41
52 Week's Low₹7.42
Book Value₹1.17
Face Value₹1
Mkt Cap (₹ Cr.)344.54
P/E59.62
EPS0.13
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
11.5
11.5
11.5
11.5
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
38.18
36.27
36.9
35.01
Net Worth
49.68
47.77
48.4
46.51
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
Revenue
310.36
145.18
121.47
yoy growth (%)
113.77
19.51
Raw materials
-278.44
-123.43
-104.03
As % of sales
89.71
85.02
85.64
Employee costs
-2.56
-2.37
-2.66
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
Profit before tax
8.48
4.15
4.07
Depreciation
-3.34
-2.8
0
Tax paid
-2.17
-1.42
-0.97
Working capital
7.94
10.91
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
Growth matrix (%)
Revenue growth
113.77
19.51
Op profit growth
135.52
-154.51
EBIT growth
98.75
-4.25
Net profit growth
130.94
-12.03
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Gross Sales
342.91
331.49
215.23
330.6
310.36
Excise Duty
0
0
0
0
0
Net Sales
342.91
331.49
215.23
330.6
310.36
Other Operating Income
0
0
0
0
0
Other Income
0.46
0.48
1.89
6.35
4.01
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Pidilite Industries Ltd
PIDILITIND
1,459
|62.14
|1,48,493.42
|547.39
|1.47
|3,284.8
|104.79
SRF Ltd
SRF
2,674.75
|44.25
|79,286.23
|507.06
|0
|3,498.93
|427.74
Linde India Ltd
LINDEINDIA
6,875.2
|106.43
|58,631.71
|85.2
|0
|614.33
|495.72
Gujarat Fluorochemicals Ltd
FLUOROCHEM
3,488.25
|55.43
|38,318.43
|171
|0
|1,211
|647.24
Navin Fluorine International Ltd
NAVINFLUOR
6,865.15
|71.46
|35,216.02
|135.03
|0.22
|626.51
|714.62
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman & Managing Director
HARSHADKUMAR NARANBHAI PATEL
Non Independent Executive Director / WTD
JITENDRA NARANBHAI PATEL
Non Independent Executive Director / WTD
UTKARSH HARSHADKUMAR PATEL
Non-Exec & Non-Independent Dir
Krishna Utkarsh Patel
Independent Non Exe. Director
Lajju Hemang Shah
Independent Non Exe. Director
Chirag Rajnikant Shah
Independent Non Exe. Director
Nitin Rikhavbhai Shah
Independent Non Exe. Director
SURESH SOMNATH DAVE
Independent Non Exe. Director
Shailesh Natverrlal Thakkar
Non Executive Director
Anant Jitendra Patel
Company Sec. & Compli. Officer
Nidhi Anjan Chokshi
A-1 Shivalik Business Center,
Off S G Highway,
Gujarat - 380059
Tel: 91-79-40091111
Website: http://www.a1acid.com
Email: cs@a1acid.com
Subramanian Building,
1ST Floor No 1, Club House Road,
Chennai - 600002
Tel: 91-44-28462700
Website: www.cameoindia.com
Email: investor@cameoindia.com
Summary
A-1 Limited was originally incorporated as a Private Company as A-1 Acid Private Limited on April 22, 2004. Subsequently, the Company tookover a sole proprietorship concern in the name and style of A-...
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Reports by A-1 Ltd
IIFL Customer Care Number
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IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
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