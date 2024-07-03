Invest wise with Expert advice
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SectorRealty
Open₹1,216.6
Prev. Close₹1,215.7
Turnover(Lac.)₹0.8
Day's High₹1,216.6
Day's Low₹1,216.6
52 Week's High₹2,537.9
52 Week's Low₹1,080.1
Book Value₹423.35
Face Value₹10
Mkt Cap (₹ Cr.)13,588.9
P/E88.92
EPS13.69
Divi. Yield0.21
Here are some of the stocks that may see significant price movement today: Reliance Industries, Suzlon Energy, Century Textiles & Industries.
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
111.69
111.69
111.69
111.69
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
4,265.08
4,266.18
4,072.85
3,807.4
Net Worth
4,376.77
4,377.87
4,184.54
3,919.09
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Revenue
4,129.37
2,610.55
3,424.26
yoy growth (%)
58.18
-23.76
Raw materials
-2,443.12
-1,443.2
-1,769.65
As % of sales
59.16
55.28
51.67
Employee costs
-262.59
-232.35
-256.33
-657.96
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Profit before tax
301.65
48.6
374.33
Depreciation
-228.05
-229.02
-227.76
-313.75
Tax paid
-101.86
1.44
93.69
Working capital
-20.62
-120.86
352.39
-101.99
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Growth matrix (%)
Revenue growth
58.18
-23.76
Op profit growth
87.45
-56.04
EBIT growth
174.64
-70.66
Net profit growth
558.19
-93
21.17
253.99
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Gross Sales
403.77
1,203.37
888.64
3,768.55
4,068.36
Excise Duty
0
0
0
0
0
Net Sales
403.77
1,203.37
888.64
3,768.55
4,068.36
Other Operating Income
3.41
15.51
211.94
63.27
62.59
Other Income
275.23
38.45
48.13
158.79
50.6
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
DLF Ltd
DLF
561.3
|38.97
|1,39,100.14
|2,400.64
|1.42
|2,307.22
|127.61
Lodha Developers Ltd
LODHA
870.9
|29.79
|86,998.1
|794.3
|0.49
|3,901.7
|217.93
Phoenix Mills Ltd
PHOENIXLTD
1,741.5
|211.15
|62,299.18
|54.8
|0.14
|135.45
|153.89
Oberoi Realty Ltd
OBEROIRLTY
1,600.4
|30.4
|58,143.63
|569.69
|0.5
|1,414.78
|442.6
Prestige Estates Projects Ltd
PRESTIGE
1,327.6
|312.18
|57,147.13
|104.2
|0.15
|1,696.8
|277.78
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman (Non-Executive)
Kumar Mangalam Birla
Non Executive Director
Rajashree Birla
Company Sec. & Compli. Officer
Atul K Kedia
Independent Director
Preeti Vyas
Independent Director
Sunirmal Talukdar
Independent Director
PRAMOD KABRA
Managing Director
R K Dalmia
Independent Director
Sukanya Kripalu
Non Executive Director
K T Jithendran
Century Bhavan,
Dr Annie Besant Road Worli,
Maharashtra - 400030
Tel: 91-22-24957000
Website: http://www.centurytextind.com
Email: ctil.secretarialdesk@adityabirla.com
C-101 247 Park,
L B S Marg, Vikhroli West,
Mumbai-400083
Tel: 91-22-49186000
Website: https://in.mpms.mufg.com
Email: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com
Summary
Aditya Birla Real Estate Limited, formerly known as Century Textiles and Industries Limited was established in 1897 as a public limited Company in Mumbai, which changed to Aditya Birla Real Estate Lim...
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Reports by Aditya Birla Real Estate Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.