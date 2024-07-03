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Aditya Birla Real Estate Ltd Share Price Live

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1,216.6
(0.07%)
Jun 9, 2026|02:37:50 PM

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Equities

Futures

Option

  • Open1,216.6
  • Day's High1,216.6
  • 52 Wk High2,537.9
  • Prev. Close1,215.7
  • Day's Low1,216.6
  • 52 Wk Low 1,080.1
  • Turnover (lac)0.8
  • P/E88.92
  • Face Value10
  • Book Value423.35
  • EPS13.69
  • Mkt. Cap (Cr.)13,588.9
  • Div. Yield0.21
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Aditya Birla Real Estate Ltd KEY RATIOS

Sector

Realty

Open

₹1,216.6

Prev. Close

₹1,215.7

Turnover(Lac.)

₹0.8

Day's High

₹1,216.6

Day's Low

₹1,216.6

52 Week's High

₹2,537.9

52 Week's Low

₹1,080.1

Book Value

₹423.35

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

13,588.9

P/E

88.92

EPS

13.69

Divi. Yield

0.21

Aditya Birla Real Estate Ltd Corporate Action

27 Jun 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 27 Jun, 2025

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26 Jun 2025

12:00 AM

BookCloser

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27 Apr 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

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14 May 2025

12:00 AM

Dividend

Dividend Amount: 2

Record Date: 15 Jul, 2025

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Aditya Birla Real Estate Ltd NEWS AND UPDATE

Top 10 stocks for today – 5th September, 2024

Top 10 stocks for today – 5th September, 2024

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Here are some of the stocks that may see significant price movement today: Reliance Industries, Suzlon Energy, Century Textiles & Industries.

5 Sep 2024|09:10 AM
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Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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Aditya Birla Real Estate Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:31 AM
Mar-2026Dec-2025Sep-2025Jun-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 50.20%

Foreign: 0.00%

Indian: 50.20%

Non-Promoter- 25.45%

Institutions: 25.45%

Non-Institutions: 23.33%

Custodian: 1.00%

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Share PriceShare Price

Aditya Birla Real Estate Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

111.69

111.69

111.69

111.69

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

4,265.08

4,266.18

4,072.85

3,807.4

Net Worth

4,376.77

4,377.87

4,184.54

3,919.09

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Revenue

4,129.37

2,610.55

3,424.26

yoy growth (%)

58.18

-23.76

Raw materials

-2,443.12

-1,443.2

-1,769.65

As % of sales

59.16

55.28

51.67

Employee costs

-262.59

-232.35

-256.33

-657.96

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Profit before tax

301.65

48.6

374.33

Depreciation

-228.05

-229.02

-227.76

-313.75

Tax paid

-101.86

1.44

93.69

Working capital

-20.62

-120.86

352.39

-101.99

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Growth matrix (%)

Revenue growth

58.18

-23.76

Op profit growth

87.45

-56.04

EBIT growth

174.64

-70.66

Net profit growth

558.19

-93

21.17

253.99

View Ratios
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2026Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Gross Sales

403.77

1,203.37

888.64

3,768.55

4,068.36

Excise Duty

0

0

0

0

0

Net Sales

403.77

1,203.37

888.64

3,768.55

4,068.36

Other Operating Income

3.41

15.51

211.94

63.27

62.59

Other Income

275.23

38.45

48.13

158.79

50.6

Aditya Birla Real Estate Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

DLF Ltd

DLF

561.3

38.971,39,100.142,400.641.422,307.22127.61

Lodha Developers Ltd

LODHA

870.9

29.7986,998.1794.30.493,901.7217.93

Phoenix Mills Ltd

PHOENIXLTD

1,741.5

211.1562,299.1854.80.14135.45153.89

Oberoi Realty Ltd

OBEROIRLTY

1,600.4

30.458,143.63569.690.51,414.78442.6

Prestige Estates Projects Ltd

PRESTIGE

1,327.6

312.1857,147.13104.20.151,696.8277.78

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

View All Peer Comparision

MORE ABOUT Aditya Birla Real Estate Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman (Non-Executive)

Kumar Mangalam Birla

Non Executive Director

Rajashree Birla

Company Sec. & Compli. Officer

Atul K Kedia

Independent Director

Preeti Vyas

Independent Director

Sunirmal Talukdar

Independent Director

PRAMOD KABRA

Managing Director

R K Dalmia

Independent Director

Sukanya Kripalu

Non Executive Director

K T Jithendran

Registered Office

Century Bhavan,

Dr Annie Besant Road Worli,

Maharashtra - 400030

Tel: 91-22-24957000

Website: http://www.centurytextind.com

Email: ctil.secretarialdesk@adityabirla.com

Registrar Office

C-101 247 Park,

L B S Marg, Vikhroli West,

Mumbai-400083

Tel: 91-22-49186000

Website: https://in.mpms.mufg.com

Email: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

Summary

Aditya Birla Real Estate Limited, formerly known as Century Textiles and Industries Limited was established in 1897 as a public limited Company in Mumbai, which changed to Aditya Birla Real Estate Lim...
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Reports by Aditya Birla Real Estate Ltd

Company FAQs

What is the Aditya Birla Real Estate Ltd share price today?

The Aditya Birla Real Estate Ltd shares price on NATIONAL STOCK EXCHANGE (NSE) is ₹1216.6 today.

What is the Market Cap of Aditya Birla Real Estate Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Aditya Birla Real Estate Ltd is ₹13588.90 Cr. as of 09 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of Aditya Birla Real Estate Ltd?

The PE and PB ratios of Aditya Birla Real Estate Ltd is 88.92 and 2.90 as of 09 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of Aditya Birla Real Estate Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Aditya Birla Real Estate Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Aditya Birla Real Estate Ltd is ₹1080.1 and ₹2537.9 as of 09 Jun ‘26

What is the CAGR of Aditya Birla Real Estate Ltd?

Aditya Birla Real Estate Ltd's CAGR for 5 Years at 16.66%, 3 Years at 14.75%, 1 Year at -50.59%, 6 Month at -26.65%, 3 Month at 2.21% and 1 Month at -18.18%.

What is the shareholding pattern of Aditya Birla Real Estate Ltd?

The shareholding pattern of Aditya Birla Real Estate Ltd is as follows:
Promoters - 50.21 %
Institutions - 25.45 %
Public - 23.34 %

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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