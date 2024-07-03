Invest wise with Expert advice
No Record Found
No Record Found
SectorTrading
Open₹47.5
Prev. Close₹43.6
Turnover(Lac.)₹0.05
Day's High₹47.5
Day's Low₹46.51
52 Week's High₹144.4
52 Week's Low₹17.34
Book Value₹42.46
Face Value₹10
Mkt Cap (₹ Cr.)25.44
P/E15.8
EPS2.76
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
5.47
5.47
5.81
5.81
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
-4.91
-4.94
-5.3
-5.22
Net Worth
0.56
0.52
0.51
0.59
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Revenue
0.48
0.98
2.29
0.3
yoy growth (%)
-50.89
-57.02
650.49
56.74
Raw materials
-0.08
-0.14
-1.88
-0.12
As % of sales
17.03
14.86
82.08
39.6
Employee costs
-0.19
-0.13
-0.12
-0.01
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Profit before tax
0
0.01
0.12
0.03
Depreciation
0
0
0
0
Tax paid
0
-0.01
0
0
Working capital
0
0.03
0.44
0.02
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
Growth matrix (%)
Revenue growth
-50.89
-57.02
650.49
56.74
Op profit growth
-44.28
-151.26
-209.46
-572.31
EBIT growth
-50.36
-86.41
264.92
-605.36
Net profit growth
-82.21
-119.28
-580.24
-601.3
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
2,971.95
|335.81
|3,86,622.47
|343.56
|0.04
|6,810.08
|482.58
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
1,089.05
|345.73
|49,437.59
|51.97
|0.02
|275.17
|42.62
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
755.6
|28.11
|26,521.56
|524.31
|0
|1,713.16
|98.55
Redington Ltd
REDINGTON
229.6
|14.43
|17,949.54
|288.55
|2.61
|19,587.44
|67.83
Honasa Consumer Ltd
HONASA
415.3
|69.45
|13,512.61
|64.47
|0
|607.65
|42.9
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Whole Time Director & CFO
Abha Kapoor
Independent Non Exe. Director
Gopal Sahu
Managing Director & CFO
Shubham Chaudhary
Independent Non Exe. Director
Shruti Gupta
Company Sec. & Compli. Officer
Artee Sahu
Whole Time Director
Anubhav Kumar Upadhyay
Additional Director
Gunjan Gangwal
Independent Director
Ashish Jain
Independent Director
Gaurav Kaushik
604 6th Floor Meghdoot,
Mogul Lines Staff CHSL JVPD Sc,
Maharashtra - 400049
Tel: 91-9167469649
Website: http://www.rubramed.com
Email: rubraltd@gmail.com
G-10 Amrutha Villa,
Somajiguda,
Hyderabad - 500 082
Tel: 91-40-23374967
Website: www.bigshareonline.com
Email: bsshyd@bigshareonline.com
Summary
Checkpoint Trends Limited, formerly known as Rubra Medicaments Limited was established in 1991. The Company changed its name from Rubra Medicaments Limited to Checkpoint Trends Limited in April 2022. ...
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Reports by Centuple Global Ltd
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IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.