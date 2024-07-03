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Centuple Global Ltd Share Price Live

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46.51
(6.67%)
Jun 9, 2026|02:55:00 PM

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Equities

Futures

Option

  • Open47.5
  • Day's High47.5
  • 52 Wk High144.4
  • Prev. Close43.6
  • Day's Low46.51
  • 52 Wk Low 17.34
  • Turnover (lac)0.05
  • P/E15.8
  • Face Value10
  • Book Value42.46
  • EPS2.76
  • Mkt. Cap (Cr.)25.44
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Centuple Global Ltd KEY RATIOS

Sector

Trading

Open

₹47.5

Prev. Close

₹43.6

Turnover(Lac.)

₹0.05

Day's High

₹47.5

Day's Low

₹46.51

52 Week's High

₹144.4

52 Week's Low

₹17.34

Book Value

₹42.46

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

25.44

P/E

15.8

EPS

2.76

Divi. Yield

0

Centuple Global Ltd Corporate Action

28 Aug 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 28 Aug, 2025

arrow

4 Oct 2025

12:00 AM

BookCloser

arrow

25 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

4 Oct 2025

12:00 AM

EGM

arrow

Centuple Global Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

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By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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Centuple Global Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:33 AM
Mar-2026Dec-2025Sep-2025Jun-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 0.00%

Foreign: 0.00%

Indian: 0.00%

Non-Promoter- 8.60%

Institutions: 8.59%

Non-Institutions: 91.40%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

Centuple Global Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

5.47

5.47

5.81

5.81

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

-4.91

-4.94

-5.3

-5.22

Net Worth

0.56

0.52

0.51

0.59

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Revenue

0.48

0.98

2.29

0.3

yoy growth (%)

-50.89

-57.02

650.49

56.74

Raw materials

-0.08

-0.14

-1.88

-0.12

As % of sales

17.03

14.86

82.08

39.6

Employee costs

-0.19

-0.13

-0.12

-0.01

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Profit before tax

0

0.01

0.12

0.03

Depreciation

0

0

0

0

Tax paid

0

-0.01

0

0

Working capital

0

0.03

0.44

0.02

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Growth matrix (%)

Revenue growth

-50.89

-57.02

650.49

56.74

Op profit growth

-44.28

-151.26

-209.46

-572.31

EBIT growth

-50.36

-86.41

264.92

-605.36

Net profit growth

-82.21

-119.28

-580.24

-601.3

View Ratios

No Record Found

Centuple Global Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Adani Enterprises Ltd

ADANIENT

2,971.95

335.813,86,622.47343.560.046,810.08482.58

Premier Energies Ltd

PREMIERENE

1,089.05

345.7349,437.5951.970.02275.1742.62

Aegis Logistics Ltd

AEGISLOG

755.6

28.1126,521.56524.3101,713.1698.55

Redington Ltd

REDINGTON

229.6

14.4317,949.54288.552.6119,587.4467.83

Honasa Consumer Ltd

HONASA

415.3

69.4513,512.6164.470607.6542.9

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT Centuple Global Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Whole Time Director & CFO

Abha Kapoor

Independent Non Exe. Director

Gopal Sahu

Managing Director & CFO

Shubham Chaudhary

Independent Non Exe. Director

Shruti Gupta

Company Sec. & Compli. Officer

Artee Sahu

Whole Time Director

Anubhav Kumar Upadhyay

Additional Director

Gunjan Gangwal

Independent Director

Ashish Jain

Independent Director

Gaurav Kaushik

Registered Office

604 6th Floor Meghdoot,

Mogul Lines Staff CHSL JVPD Sc,

Maharashtra - 400049

Tel: 91-9167469649

Website: http://www.rubramed.com

Email: rubraltd@gmail.com

Registrar Office

G-10 Amrutha Villa,

Somajiguda,

Hyderabad - 500 082

Tel: 91-40-23374967

Website: www.bigshareonline.com

Email: bsshyd@bigshareonline.com

Summary

Checkpoint Trends Limited, formerly known as Rubra Medicaments Limited was established in 1991. The Company changed its name from Rubra Medicaments Limited to Checkpoint Trends Limited in April 2022. ...
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Reports by Centuple Global Ltd

Company FAQs

What is the Centuple Global Ltd share price today?

The Centuple Global Ltd shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹46.51 today.

What is the Market Cap of Centuple Global Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Centuple Global Ltd is ₹25.44 Cr. as of 09 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of Centuple Global Ltd?

The PE and PB ratios of Centuple Global Ltd is 15.8 and 1.03 as of 09 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of Centuple Global Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Centuple Global Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Centuple Global Ltd is ₹17.34 and ₹144.4 as of 09 Jun ‘26

What is the CAGR of Centuple Global Ltd?

Centuple Global Ltd's CAGR for 5 Years at 62.31%, 3 Years at 110.12%, 1 Year at 138.90%, 6 Month at -60.98%, 3 Month at -14.53% and 1 Month at -0.25%.

What is the shareholding pattern of Centuple Global Ltd?

The shareholding pattern of Centuple Global Ltd is as follows:
Promoters - 0.00 %
Institutions - 8.59 %
Public - 91.41 %

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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