Kotyark Industries Surges 7% After Announcing 10:1 Bonus Share Issue

14 May 2026 , 04:46 PM

Shares of Kotyark Industries Limited surged nearly 7% intraday on Thursday after the company announced a 10:1 bonus share issue. The stock touched a high of ₹416.4 amid strong investor buying interest.

The board approved issuing 10 bonus equity shares for every 1 existing share held, subject to shareholder and regulatory approvals. The company said the record date will be announced separately.

Kotyark also stated that its previously announced FY26 dividend of ₹5 per share will be adjusted proportionately after the bonus issue, while the overall payout value is expected to remain largely unchanged.

Additionally, the company approved increasing its authorised share capital from ₹23 crore to ₹200 crore, raising authorised equity share capacity from 2.3 crore shares to 20 crore shares.

For Q4FY26, revenue jumped 221% YoY to ₹63.66 crore, while net profit surged to ₹9.38 crore from ₹1.51 crore a year ago.

The company reported ROCE of 15.3%, ROE of 11.6%, and a debt-to-equity ratio of 0.36. Debtor days improved to 20.5 days from 26.4 days, reflecting stronger working capital management.

Kotyark Industries Limited operates in biodiesel manufacturing and renewable energy businesses, producing biodiesel from waste cooking oil, vegetable oils, and animal fats, along with solar-linked renewable energy activities.

Disclaimer – The stock/s and indices mentioned in this article is discussed solely for informational and educational purposes. It should not be construed as investment advice or a recommendation to buy or sell any securities. Investors should conduct their own research or consult a financial advisor before making any investment decisions. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.

