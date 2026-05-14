NLC India Share Price Hits 52-Week High After Strong Q4FY26 Earnings, Renewable Energy Push

14 May 2026 , 12:09 PM

Shares of NLC Indiarallied sharply on May 14, surging more than 18% intraday to touch a fresh 52-week high of ₹387.80 after the company reported robust Q4FY26 earnings and announced key developments in its renewable energy business.

The NLC India share price gained nearly 19% during Thursday’s session as investors reacted positively to the company’s sharp profit growth, strategic expansion plans, and strong renewable energy pipeline.

NLC India Q4FY26 Results: Net Profit Jumps Nearly Threefold

NLC India reported a consolidated net profit of ₹1,393.46 crore for the March quarter, registering a nearly threefold increase compared to ₹481.96 crore reported in the corresponding quarter last year.

The strong growth in earnings was supported by improved operational performance and higher revenue generation.

Total income during Q4FY26 rose to ₹5,197.22 crore, compared with ₹3,971.90 crore in the year-ago period, reflecting solid business growth across segments.

However, total expenses also increased to ₹4,327.14 crore from ₹3,880.46 crore in the same quarter last year, indicating higher operational costs amid expansion activities.

Final Dividend Announced for FY26

The board of NLC India approved a final dividend of 2.5% for FY26. The dividend proposal remains subject to approval from the Comptroller and Auditor General (CAG) audit as well as shareholders during the company’s upcoming Annual General Meeting (AGM).

The dividend announcement further boosted investor sentiment toward NLC India shares.

Renewable Energy Expansion Supports Growth Outlook

NLC India continues to strengthen its presence in renewable energy alongside its core lignite mining and thermal power generation operations.

Its subsidiary, NLC India Renewables Ltd (NIRL), received a major Letter of Award from Solar Energy Corporation of India (SECI) for the development of:

  • 600 MW solar power capacity
  • 300 MW / 1800 MWh energy storage system

The development marks a significant step in the company’s clean energy transition strategy and long-term growth plans.

As part of its asset monetisation initiative, NLC India also transferred 1.4 GW of operational renewable energy assets to NIRL.

In another major development, the government approved the proposed public listing of NIRL through an IPO route, which is expected to unlock value for shareholders.

Additionally, approval was granted for a joint venture between NIRL and National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) to develop 100 MW renewable energy projects in Uttar Pradesh.

Mining Expansion and Strategic Approvals

The company also secured important approvals for its mining projects.

The Ministry of Coal granted in-principle approval for the mining and mine closure plan of the New Patrapara South coal mine.

Further, the Coal Controller Organisation approved the revised mining plan for the Machhakata open-cast project.

These approvals are expected to strengthen NLC India’s long-term fuel security and operational capacity.

NLC India Share Price Outlook

The sharp rally in NLC India share price reflects improving investor confidence driven by:

  • Strong Q4FY26 earnings
  • Renewable energy expansion
  • Strategic mining approvals
  • Dividend announcement
  • Asset monetisation initiatives

Market participants will continue to monitor execution of renewable projects, progress on the NIRL IPO, and future earnings momentum for further direction in NLC India shares.

Disclaimer – The stock/s and indices mentioned in this article is discussed solely for informational and educational purposes. It should not be construed as investment advice or a recommendation to buy or sell any securities. Investors should conduct their own research or consult a financial advisor before making any investment decisions. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.

