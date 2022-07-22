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Stanpacks India to conduct AGM

22 Jul 2022 , 01:32 AM

Stanpacks India announced that the Annual General Meeting AGM of the company will be held on 11 August 2022

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  • Announcements
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