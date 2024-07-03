Invest wise with Expert advice
No Chart Data Available
No Record Found
No Record Found
SectorTrading
Open₹47.4
Prev. Close₹50.67
Turnover(Lac.)₹3.41
Day's High₹51
Day's Low₹47.25
52 Week's High₹63.7
52 Week's Low₹34.51
Book Value₹30.59
Face Value₹10
Mkt Cap (₹ Cr.)34.5
P/E10.22
EPS4.85
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
6.96
3.85
3.85
3.85
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
11.31
-0.56
-0.83
-0.57
Net Worth
18.27
3.29
3.02
3.28
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2017
|Mar-2016
Revenue
0
0.3
2.86
0.42
yoy growth (%)
-100
-89.43
582.89
111.24
Raw materials
0
-0.29
-2.73
-0.35
As % of sales
0
98.63
95.4
83.94
Employee costs
-0.01
-0.05
-0.03
-0.01
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2017
|Mar-2016
Profit before tax
-0.12
0.01
0.24
-0.04
Depreciation
0
0
0
-0.03
Tax paid
0
0
-0.01
0
Working capital
-0.76
0.74
1.71
1.07
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2017
|Mar-2016
Growth matrix (%)
Revenue growth
-100
-89.43
582.89
111.24
Op profit growth
29.35
127.3
157.67
-131.74
EBIT growth
-1,165.89
-95.38
-762.25
175.94
Net profit growth
-1,659.22
-96.53
-381.1
226.99
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2017
|Mar-2016
Gross Sales
55.06
35.97
6.53
4.66
33.24
Excise Duty
0
0
0
0
0
Net Sales
55.06
35.97
6.53
4.66
33.24
Other Operating Income
0
0
0
0
0
Other Income
1.16
0.35
0.22
0.4
0.64
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
2,971.95
|335.81
|3,86,622.47
|343.56
|0.04
|6,810.08
|482.58
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
1,089.05
|345.73
|49,437.59
|51.97
|0.02
|275.17
|42.62
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
755.6
|28.11
|26,521.56
|524.31
|0
|1,713.16
|98.55
Redington Ltd
REDINGTON
229.6
|14.43
|17,949.54
|288.55
|2.61
|19,587.44
|67.83
Honasa Consumer Ltd
HONASA
415.3
|69.45
|13,512.61
|64.47
|0
|607.65
|42.9
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman / Executive Director / Managing Director
Prafullchandra Patel
Non-Exec & Non-Independent Dir
Hiren Patel
Non-Exec & Non-Independent Dir
Jashvantbhai Shankarlal Patel
Non-Exec & Non-Independent Dir
Kajal Ritesh Soni
Non-Exec & Non-Independent Dir
Sonu Gupta
Company Sec. & Compli. Officer
Rina Singh
308 Shital Varsha Arcade,
C G Road Navrangpura,
Gujarat - 380009
Tel: 91-260-2644 0427
Website: http://www.deeptialloysteel.com
Email: investor.deepti@gmail.com
B-302 Sony Apartment,
Off-Andheri Kurla Rd, Jarimari Sakinaka,
Mumbai-400072
Tel: 91-22-28520461
Website: www.satellitecorporate.com
Email: service@satellitecorporate.com
Summary
Aryavan Enterprise Limited was originally incorporated on February 05, 1993 as a Private Limited Company in the name of Deepti Alloy Steel Private Limited with Registrar of Companies, Gujarat. The Com...
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Reports by Aryavan Enterprise Ltd
IIFL Customer Care Number
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1860-267-3000 / 7039-050-000
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IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.