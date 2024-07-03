iifl-logo

Aryavan Enterprise Ltd Share Price Live

Add as a Preferred Source on Google
49.55
(-2.21%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Karvy Customer: For activating your account click here.

Equities

Futures

Option

No Chart Data Available

  • Open47.4
  • Day's High51
  • 52 Wk High63.7
  • Prev. Close50.67
  • Day's Low47.25
  • 52 Wk Low 34.51
  • Turnover (lac)3.41
  • P/E10.22
  • Face Value10
  • Book Value30.59
  • EPS4.85
  • Mkt. Cap (Cr.)34.5
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Aryavan Enterprise Ltd KEY RATIOS

Sector

Trading

Open

₹47.4

Prev. Close

₹50.67

Turnover(Lac.)

₹3.41

Day's High

₹51

Day's Low

₹47.25

52 Week's High

₹63.7

52 Week's Low

₹34.51

Book Value

₹30.59

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

34.5

P/E

10.22

EPS

4.85

Divi. Yield

0

Aryavan Enterprise Ltd Corporate Action

7 Sep 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 07 Sep, 2025

arrow

21 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

20 Nov 2025

12:00 AM

Dividend

Dividend Amount: 0.5

Record Date: 28 Nov, 2025

arrow

25 Sep 2024

12:00 AM

EGM

arrow

Aryavan Enterprise Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Karvy Customer: For activating your account click here.

Knowledge Center

Demat Account

View More

Trading Account

View More

Aryavan Enterprise Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:31 AM
Mar-2026Dec-2025Sep-2025Jun-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 37.82%

Foreign: 0.00%

Indian: 37.82%

Non-Promoter- 62.17%

Institutions: 0.00%

Non-Institutions: 62.17%

Custodian: 0.00%

Read More
Share PriceShare Price

Aryavan Enterprise Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

6.96

3.85

3.85

3.85

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

11.31

-0.56

-0.83

-0.57

Net Worth

18.27

3.29

3.02

3.28

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2017Mar-2016

Revenue

0

0.3

2.86

0.42

yoy growth (%)

-100

-89.43

582.89

111.24

Raw materials

0

-0.29

-2.73

-0.35

As % of sales

0

98.63

95.4

83.94

Employee costs

-0.01

-0.05

-0.03

-0.01

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2017Mar-2016

Profit before tax

-0.12

0.01

0.24

-0.04

Depreciation

0

0

0

-0.03

Tax paid

0

0

-0.01

0

Working capital

-0.76

0.74

1.71

1.07

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2021Mar-2020Mar-2017Mar-2016

Growth matrix (%)

Revenue growth

-100

-89.43

582.89

111.24

Op profit growth

29.35

127.3

157.67

-131.74

EBIT growth

-1,165.89

-95.38

-762.25

175.94

Net profit growth

-1,659.22

-96.53

-381.1

226.99

View Ratios
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2026Mar-2025Mar-2024Mar-2017Mar-2016

Gross Sales

55.06

35.97

6.53

4.66

33.24

Excise Duty

0

0

0

0

0

Net Sales

55.06

35.97

6.53

4.66

33.24

Other Operating Income

0

0

0

0

0

Other Income

1.16

0.35

0.22

0.4

0.64

Aryavan Enterprise Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Adani Enterprises Ltd

ADANIENT

2,971.95

335.813,86,622.47343.560.046,810.08482.58

Premier Energies Ltd

PREMIERENE

1,089.05

345.7349,437.5951.970.02275.1742.62

Aegis Logistics Ltd

AEGISLOG

755.6

28.1126,521.56524.3101,713.1698.55

Redington Ltd

REDINGTON

229.6

14.4317,949.54288.552.6119,587.4467.83

Honasa Consumer Ltd

HONASA

415.3

69.4513,512.6164.470607.6542.9

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

View All Peer Comparision

MORE ABOUT Aryavan Enterprise Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman / Executive Director / Managing Director

Prafullchandra Patel

Non-Exec & Non-Independent Dir

Hiren Patel

Non-Exec & Non-Independent Dir

Jashvantbhai Shankarlal Patel

Non-Exec & Non-Independent Dir

Kajal Ritesh Soni

Non-Exec & Non-Independent Dir

Sonu Gupta

Company Sec. & Compli. Officer

Rina Singh

Registered Office

308 Shital Varsha Arcade,

C G Road Navrangpura,

Gujarat - 380009

Tel: 91-260-2644 0427

Website: http://www.deeptialloysteel.com

Email: investor.deepti@gmail.com

Registrar Office

B-302 Sony Apartment,

Off-Andheri Kurla Rd, Jarimari Sakinaka,

Mumbai-400072

Tel: 91-22-28520461

Website: www.satellitecorporate.com

Email: service@satellitecorporate.com

Summary

Aryavan Enterprise Limited was originally incorporated on February 05, 1993 as a Private Limited Company in the name of Deepti Alloy Steel Private Limited with Registrar of Companies, Gujarat. The Com...
Read More

Reports by Aryavan Enterprise Ltd

Company FAQs

What is the Aryavan Enterprise Ltd share price today?

The Aryavan Enterprise Ltd shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹49.55 today.

What is the Market Cap of Aryavan Enterprise Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Aryavan Enterprise Ltd is ₹34.50 Cr. as of 08 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of Aryavan Enterprise Ltd?

The PE and PB ratios of Aryavan Enterprise Ltd is 10.22 and 1.62 as of 08 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of Aryavan Enterprise Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Aryavan Enterprise Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Aryavan Enterprise Ltd is ₹34.51 and ₹63.7 as of 08 Jun ‘26

What is the CAGR of Aryavan Enterprise Ltd?

Aryavan Enterprise Ltd's CAGR for 5 Years at 23.64%, 3 Years at 23.31%, 1 Year at 24.91%, 6 Month at 17.50%, 3 Month at -4.99% and 1 Month at -2.27%.

What is the shareholding pattern of Aryavan Enterprise Ltd?

The shareholding pattern of Aryavan Enterprise Ltd is as follows:
Promoters - 37.83 %
Institutions - 0.00 %
Public - 62.17 %

QUICKLINKS FOR Aryavan Enterprise Ltd

Information
Share PriceFutures PriceOption ChainHistorical Data
Financials
Profit & LossBalance SheetCash FlowKey Ratios
Results
Quarterly ResultHalf Yearly ResultNine Monthly ResultAnnual Result
News
Company
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.