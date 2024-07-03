Invest wise with Expert advice
No Record Found
No Record Found
SectorConsumer Durables
Open₹9.4
Prev. Close₹9.36
Turnover(Lac.)₹0.39
Day's High₹9.8
Day's Low₹9.4
52 Week's High₹41.25
52 Week's Low₹8.91
Book Value₹47.72
Face Value₹10
Mkt Cap (₹ Cr.)12.99
P/E3.07
EPS3.05
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
Equity Capital
15.83
4.12
0.01
Preference Capital
0
0
0
Reserves
15.75
1.05
0
Net Worth
31.58
5.17
0.01
Minority Interest
No Record Found
No Record Found
No Record Found
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
Gross Sales
33.23
65.16
40.73
6.27
Excise Duty
0
0
0
0
Net Sales
33.23
65.16
40.73
6.27
Other Operating Income
0
0
0
0
Other Income
0
0.01
0
0
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
LG Electronics India Ltd
LGEINDIA
1,519.55
|61.2
|1,03,142.86
|692.73
|0
|8,053.55
|112.93
Havells India Ltd
HAVELLS
1,140.75
|41.94
|71,554.32
|734.24
|0.88
|6,687.68
|151.07
Dixon Technologies (India) Ltd
DIXON
11,401.35
|91.71
|69,646.2
|77.9
|0.09
|861.32
|530.24
Voltas Ltd
VOLTAS
1,276.9
|119.45
|42,250.67
|82.2
|0.31
|3,739.65
|240.69
Blue Star Ltd
BLUESTARCO
1,552.65
|77.4
|31,924.78
|162.93
|0.55
|3,862.88
|148.83
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman / Executive Director / Managing Director
NIPUN BHAGAT
Executive Director / Whole Time Director / CFO
KASHMIRA DHIRAJLAL MEHTA
Independent Non Exe. Director
Kriya Dipakbhai Shah
Independent Non Exe. Director
Sakshi Dwivedi
Independent Non Exe. Director
PATEL VAIBHAVI CHAMANBHAI
Company Sec. & Compli. Officer
Vidhi Dilipkumar Mehta
05 Harekrishana Industrial -,
Estate Bakrol Daskroi,
Gujarat - 382430
Tel: +91 99099 70863
Website: http://www.saiswamimetals.com
Email: cs@saiswamimetals.com
Office No S6-2,
Pinnacle Busine.Park, Mahakali Caves Road,
Mumbai - 400093
Tel: 91-22-62638200
Website: www.bigshareonline.com
Email: investor@bigshareonline.com / info@bigshareonline.com
Summary
Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited was originally incorporated as Private Limited in the name and style of Sai Swami Metals and Alloys Private Limited on September 23rd, 2022 with the Reg...
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Reports by Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
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+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.