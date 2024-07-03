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Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited Share Price Live

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9.8
(4.70%)
Jun 9, 2026|02:49:00 PM

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Equities

Futures

Option

  • Open9.4
  • Day's High9.8
  • 52 Wk High41.25
  • Prev. Close9.36
  • Day's Low9.4
  • 52 Wk Low 8.91
  • Turnover (lac)0.39
  • P/E3.07
  • Face Value10
  • Book Value47.72
  • EPS3.05
  • Mkt. Cap (Cr.)12.99
  • Div. Yield0
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No Record Found

No Record Found

Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited KEY RATIOS

Sector

Consumer Durables

Open

₹9.4

Prev. Close

₹9.36

Turnover(Lac.)

₹0.39

Day's High

₹9.8

Day's Low

₹9.4

52 Week's High

₹41.25

52 Week's Low

₹8.91

Book Value

₹47.72

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

12.99

P/E

3.07

EPS

3.05

Divi. Yield

0

Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited Corporate Action

29 Aug 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 29 Aug, 2025

arrow

8 Jan 2025

12:00 AM

BookCloser

arrow

13 Apr 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

17 Nov 2025

12:00 AM

EGM

arrow

Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited NEWS AND UPDATE

No Record Found

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Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:34 AM
Mar-2026Sep-2025Mar-2025Sep-2024
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 50.93%

Foreign: 0.00%

Indian: 50.93%

Non-Promoter- 49.06%

Institutions: 0.00%

Non-Institutions: 49.06%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023

Equity Capital

15.83

4.12

0.01

Preference Capital

0

0

0

Reserves

15.75

1.05

0

Net Worth

31.58

5.17

0.01

Minority Interest

View Balance Sheet

No Record Found

No Record Found

No Record Found

Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2026Mar-2025Mar-2024Mar-2023

Gross Sales

33.23

65.16

40.73

6.27

Excise Duty

0

0

0

0

Net Sales

33.23

65.16

40.73

6.27

Other Operating Income

0

0

0

0

Other Income

0

0.01

0

0

Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

LG Electronics India Ltd

LGEINDIA

1,519.55

61.21,03,142.86692.7308,053.55112.93

Havells India Ltd

HAVELLS

1,140.75

41.9471,554.32734.240.886,687.68151.07

Dixon Technologies (India) Ltd

DIXON

11,401.35

91.7169,646.277.90.09861.32530.24

Voltas Ltd

VOLTAS

1,276.9

119.4542,250.6782.20.313,739.65240.69

Blue Star Ltd

BLUESTARCO

1,552.65

77.431,924.78162.930.553,862.88148.83

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman / Executive Director / Managing Director

NIPUN BHAGAT

Executive Director / Whole Time Director / CFO

KASHMIRA DHIRAJLAL MEHTA

Independent Non Exe. Director

Kriya Dipakbhai Shah

Independent Non Exe. Director

Sakshi Dwivedi

Independent Non Exe. Director

PATEL VAIBHAVI CHAMANBHAI

Company Sec. & Compli. Officer

Vidhi Dilipkumar Mehta

Registered Office

05 Harekrishana Industrial -,

Estate Bakrol Daskroi,

Gujarat - 382430

Tel: +91 99099 70863

Website: http://www.saiswamimetals.com

Email: cs@saiswamimetals.com

Registrar Office

Office No S6-2,

Pinnacle Busine.Park, Mahakali Caves Road,

Mumbai - 400093

Tel: 91-22-62638200

Website: www.bigshareonline.com

Email: investor@bigshareonline.com / info@bigshareonline.com

Summary

Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited was originally incorporated as Private Limited in the name and style of Sai Swami Metals and Alloys Private Limited on September 23rd, 2022 with the Reg...
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Reports by Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited

Company FAQs

What is the Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited share price today?

The Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹9.8 today.

What is the Market Cap of Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited is ₹12.99 Cr. as of 09 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited?

The PE and PB ratios of Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited is 3.07 and 0.20 as of 09 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited is ₹8.91 and ₹41.25 as of 09 Jun ‘26

What is the CAGR of Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited?

Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited's CAGR for 5 Years at N/I%, 3 Years at -57.24%, 1 Year at -75.30%, 6 Month at -71.64%, 3 Month at -66.18% and 1 Month at -21.54%.

What is the shareholding pattern of Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited?

The shareholding pattern of Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited is as follows:
Promoters - 50.94 %
Institutions - 0.00 %
Public - 49.06 %

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IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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