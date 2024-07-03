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Onix Solar Energy Ltd Share Price Live

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695.7
(-1.99%)
Jun 9, 2026|02:51:00 PM

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Equities

Futures

Option

No Chart Data Available

  • Open695.7
  • Day's High695.7
  • 52 Wk High782.21
  • Prev. Close709.85
  • Day's Low695.7
  • 52 Wk Low 149.88
  • Turnover (lac)0.04
  • P/E65.12
  • Face Value10
  • Book Value229.02
  • EPS10.9
  • Mkt. Cap (Cr.)2,564.9
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

Onix Solar Energy Ltd KEY RATIOS

Sector

Trading

Open

₹695.7

Prev. Close

₹709.85

Turnover(Lac.)

₹0.04

Day's High

₹695.7

Day's Low

₹695.7

52 Week's High

₹782.21

52 Week's Low

₹149.88

Book Value

₹229.02

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

2,564.9

P/E

65.12

EPS

10.9

Divi. Yield

0

Onix Solar Energy Ltd Corporate Action

15 Sep 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 15 Sep, 2025

arrow

8 Sep 2025

12:00 AM

BookCloser

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6 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

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11 Jun 2025

12:00 AM

EGM

arrow

11 May 2026

12:00 AM

Rights

arrow

Onix Solar Energy Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

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By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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Onix Solar Energy Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:39 AM
Mar-2026Mar-2026Dec-2025Sep-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 91.71%

Foreign: 0.00%

Indian: 91.71%

Non-Promoter- 0.01%

Institutions: 0.00%

Non-Institutions: 8.28%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

Onix Solar Energy Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

1.98

1.98

1.98

1.98

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

3.44

1.98

1.77

-0.32

Net Worth

5.42

3.96

3.75

1.66

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Revenue

0.42

1.16

1.57

yoy growth (%)

-63.64

-26.32

Raw materials

-0.36

-1.15

-1.39

As % of sales

86.66

99.18

88.3

Employee costs

-0.07

-0.11

-0.11

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Profit before tax

-0.41

-0.26

-0.1

Depreciation

-0.03

-0.03

-0.03

Tax paid

0

0

0.04

Working capital

-0.21

-0.08

-0.34

-0.3

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2021Mar-2020Mar-2018Mar-2017

Growth matrix (%)

Revenue growth

-63.64

-26.32

Op profit growth

74.18

-15.02

EBIT growth

55.51

150.99

Net profit growth

60.1

299.45

View Ratios

No Record Found

Onix Solar Energy Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Adani Enterprises Ltd

ADANIENT

2,971.95

335.813,86,622.47343.560.046,810.08482.58

Premier Energies Ltd

PREMIERENE

1,089.05

345.7349,437.5951.970.02275.1742.62

Aegis Logistics Ltd

AEGISLOG

755.6

28.1126,521.56524.3101,713.1698.55

Redington Ltd

REDINGTON

229.6

14.4317,949.54288.552.6119,587.4467.83

Honasa Consumer Ltd

HONASA

415.3

69.4513,512.6164.470607.6542.9

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT Onix Solar Energy Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Managing Director

Mr Harpreet Singh

Independent Non Exe. Director

Umeshkumar Singh

Independent Non Exe. Director

Yesha Yatishbhai Shah

Company Secretary / Compliance Officer

Lavesh Gupta

Managing Director

Piyush Savaliya

Non Executive Director

Naman Madhavjibhai Viradiya

Non Executive Director

Hardik Kantilal Adhiya

Registered Office

Office No 204 Built-up 1140,

Square Feet 2nd floor Chakala,

Maharashtra - 400069

Tel: -

Website: http://www.abcgas.co.in

Email: swati@abcgas.co.in

Registrar Office

C-101 247 Park,

L B S Marg, Vikhroli West,

Mumbai-400083

Tel: 91-22-49186000

Website: https://in.mpms.mufg.com

Email: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

Summary

Onix Solar Energy Limited, formerly known as Brassco Extrusions Limited was incorporated in 1980. The name of the Company was changed from Brassco Extrusions Limited to ABC Gas (International) Limited...
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Reports by Onix Solar Energy Ltd

Company FAQs

What is the Onix Solar Energy Ltd share price today?

The Onix Solar Energy Ltd shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹695.7 today.

What is the Market Cap of Onix Solar Energy Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Onix Solar Energy Ltd is ₹2564.90 Cr. as of 09 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of Onix Solar Energy Ltd?

The PE and PB ratios of Onix Solar Energy Ltd is 65.12 and 3.10 as of 09 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of Onix Solar Energy Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Onix Solar Energy Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Onix Solar Energy Ltd is ₹149.88 and ₹782.21 as of 09 Jun ‘26

What is the CAGR of Onix Solar Energy Ltd?

Onix Solar Energy Ltd's CAGR for 5 Years at 168.26%, 3 Years at 199.02%, 1 Year at 271.11%, 6 Month at 351.07%, 3 Month at 42.59% and 1 Month at -7.71%.

What is the shareholding pattern of Onix Solar Energy Ltd?

The shareholding pattern of Onix Solar Energy Ltd is as follows:
Promoters - 74.98 %
Institutions - 0.77 %
Public - 24.26 %

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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