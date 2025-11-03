India’s top performing mutual fund schemes in October 2025

For the month of October 2025, Nifty faced resistance around the 26,000 levels as traders and investors preferred to book profits. The spate of big IPOs like Lenskart and Groww are likely to absorb substantial market liquidity and keep secondary markets under pressure. Globally, the US continues to be under shutdown for a full month now.
While the equity fund NAVs gained from the Nifty 4.51% rally in October 2025, bond fund performance was tepid on account of bond yields remaining flat at around 6.5% levels. Investors are likely to remain wary due to elevated levels of the market and the IPO deluge. Here are the best funds in October 2025 across equity, debt, and Hybrids.
Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Oct-25):
|Name of Fund
|1-Year Return
|3-Year Return
|5-Year Return
|Nippon India Large Cap Fund (G)
|8.437%
|20.257
|26.332%
|DSP Nifty 50 Equal Weight Fund (G)
|7.917%
|17.582%
|23.693%
|ICICI Pru Large Cap Fund (G)
|7.700%
|18.511%
|22.822%
|Category Average
|5.614%
|15.393%
|19.133%
|Data Source: Morningstar
Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Oct-25):
|Name of Fund
|1-Year Return
|3-Year Return
|5-Year Return
|Nippon India Multi Cap (G)
|4.928%
|22.975%
|31.634%
|Mahindra Manulife Multi Cap (G)
|6.226%
|21.434%
|27.656%
|ICICI Pru Paribas Multi-Cap (G)
|3.064%
|20.994%
|25.670%
|Category Average
|4.157%
|19.518%
|24.836%
|Data Source: Morningstar
Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Oct-25):
|Name of Fund
|1-Year Return
|3-Year Return
|5-Year Return
|HDFC Flexi Cap Fund (G)
|10.914%
|22.926%
|30.232%
|Quant Flexi Cap Fund (G)
|-1.339%
|17.917%
|27.885%
|BOI Flexi Cap Fund (G)
|3.079%
|24.210%
|27.402%
|Category Average
|4.036%
|17.101%
|20.954%
|Data Source: Morningstar
Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Oct-25):
|Name of Fund
|1-Year Return
|3-Year Return
|5-Year Return
|Motilal Oswal Mid-Cap Fund (G)
|1.961%
|27.039%
|34.295%
|Edelweiss Mid-Cap Fund (G)
|7.182%
|26.233%
|31.159%
|HDFC Mid-Cap Fund (G)
|8.285%
|26.754%
|30.649%
|Category Average
|4.648%
|21.959%
|26.351%
|Data Source: Morningstar
Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Oct-25):
|Name of Fund
|1-Year Return
|3-Year Return
|5-Year Return
|Quant Small Cap Fund (G)
|-2.570%
|23.387%
|35.461%
|Nippon Small Cap Fund (G)
|-2.385%
|23.887%
|33.942%
|Bandhan Small Cap Fund (G)
|4.298%
|32.773%
|33.098%
|Category Average
|-0.638%
|21.009%
|29.051%
|Data Source: Morningstar
Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Oct-25):
|Name of Fund
|1-Year Return
|3-Year Return
|5-Year Return
|HDFC BAF (G)
|6.366%
|19.345%
|25.204%
|Baroda BNP Paribas BAF (G)
|8.820%
|15.460%
|15.932%
|Edelweiss BAF (G)
|6.383%
|13.732%
|15.560%
|Category Average
|5.517%
|12.759%
|13.350%
|Data Source: Morningstar
Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Oct-25):
|Name of Fund
|1-Year Return
|3-Year Return
|5-Year Return
|Quant Multi-Asset Fund (G)
|12.199%
|22.322%
|27.878%
|ICICI Pru Multi-Asset Fund (G)
|13.559%
|20.794%
|26.471%
|Nippon Multi-Asset Fund (G)
|16.343%
|22.130%
|20.453%
|Category Average
|11.987%
|18.453%
|19.423%
|Data Source: Morningstar
Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Oct-25):
|Name of Fund
|1-Year Return
|3-Year Return
|5-Year Return
|Invesco India Arbitrage Fund (G)
|7.177%
|7.870%
|6.559%
|Kotak Arbitrage Fund (G)
|7.145%
|7.847%
|6.503%
|Edelweiss Arbitrage Fund (G)
|7.164%
|7.794%
|6.471%
|Category Average
|6.599%
|7.169%
|5.789%
|Data Source: Morningstar
Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Oct-25):
|Name of Fund
|1-Year Return
|3-Year Return
|5-Year Return
|ICICI Prudential Gilt Fund (G)
|7.881%
|8.411%
|6.770%
|SBI Magnum Gilt Fund (G)
|5.839%
|8.048%
|6.331%
|Edelweiss G-Sec Fund (G)
|4.858%
|7.689%
|6.205%
|Category Average
|4.963%
|7.276%
|5.361%
|Data Source: Morningstar
Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Oct-25):
|Name of Fund
|1-Year Return
|3-Year Return
|5-Year Return
|Nippon Corporate Bond (G)
|8.759%
|8.450%
|6.992%
|Axis Corporate Debt Fund (G)
|9.146%
|8.471%
|6.805%
|ICICI Pru Corporate Bond (G)
|8.534%
|8.165%
|6.741%
|Category Average
|8.285%
|7.882%
|6.107%
|Data Source: Morningstar
Having seen returns for various categories of funds for October 2025, some key takeaways.
WHAT WE READ FROM THE OCTOBER 2025 MUTUAL FUND RANKINGS
Here are some key trends we deciphered from the MF rankings for October 2025.
The last point has positive implications from a financial planning and SIP perspective.
