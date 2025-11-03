iifl-logo

India’s top performing mutual fund schemes in October 2025

3 Nov 2025 , 01:58 PM

For the month of October 2025, Nifty faced resistance around the 26,000 levels as traders and investors preferred to book profits. The spate of big IPOs like Lenskart and Groww are likely to absorb substantial market liquidity and keep secondary markets under pressure. Globally, the US continues to be under shutdown for a full month now.

While the equity fund NAVs gained from the Nifty 4.51% rally in October 2025, bond fund performance was tepid on account of bond yields remaining flat at around 6.5% levels. Investors are likely to remain wary due to elevated levels of the market and the IPO deluge. Here are the best funds in October 2025 across equity, debt, and Hybrids.

  1. Equity Large-Cap Funds

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Oct-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return
Nippon India Large Cap Fund (G) 8.437% 20.257 26.332%
DSP Nifty 50 Equal Weight Fund (G) 7.917% 17.582% 23.693%
ICICI Pru Large Cap Fund (G) 7.700% 18.511% 22.822%
Category Average 5.614% 15.393% 19.133%
Data Source: Morningstar
  1. Equity Multi-Cap Funds

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Oct-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return
Nippon India Multi Cap (G) 4.928% 22.975% 31.634%
Mahindra Manulife Multi Cap (G) 6.226% 21.434% 27.656%
ICICI Pru Paribas Multi-Cap (G) 3.064% 20.994% 25.670%
Category Average 4.157% 19.518% 24.836%
Data Source: Morningstar
  1. Equity Flexi-Cap Funds

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Oct-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return
HDFC Flexi Cap Fund (G) 10.914% 22.926% 30.232%
Quant Flexi Cap Fund (G) -1.339% 17.917% 27.885%
BOI Flexi Cap Fund (G) 3.079% 24.210% 27.402%
Category Average 4.036% 17.101% 20.954%
Data Source: Morningstar
  1. Equity Mid-Cap Funds

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Oct-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return
Motilal Oswal Mid-Cap Fund (G) 1.961% 27.039% 34.295%
Edelweiss Mid-Cap Fund (G) 7.182% 26.233% 31.159%
HDFC Mid-Cap Fund (G) 8.285% 26.754% 30.649%
Category Average 4.648% 21.959% 26.351%
Data Source: Morningstar
  1. Equity Small-Cap Funds

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Oct-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return
Quant Small Cap Fund (G) -2.570% 23.387% 35.461%
Nippon Small Cap Fund (G) -2.385% 23.887% 33.942%
Bandhan Small Cap Fund (G) 4.298% 32.773% 33.098%
Category Average -0.638% 21.009% 29.051%
Data Source: Morningstar
  1. Dynamic Asset Allocation Funds (BAF)

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Oct-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return
HDFC BAF (G) 6.366% 19.345% 25.204%
Baroda BNP Paribas BAF (G) 8.820% 15.460% 15.932%
Edelweiss BAF (G) 6.383% 13.732% 15.560%
Category Average 5.517% 12.759% 13.350%
Data Source: Morningstar
  1. Multi-Asset Allocation Funds (MAAF)

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Oct-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return
Quant Multi-Asset Fund (G) 12.199% 22.322% 27.878%
ICICI Pru Multi-Asset Fund (G) 13.559% 20.794% 26.471%
Nippon Multi-Asset Fund (G) 16.343% 22.130% 20.453%
Category Average 11.987% 18.453% 19.423%
Data Source: Morningstar
  1. Arbitrage Funds (Cash-Futures)

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Oct-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return
Invesco India Arbitrage Fund (G) 7.177% 7.870% 6.559%
Kotak Arbitrage Fund (G) 7.145% 7.847% 6.503%
Edelweiss Arbitrage Fund (G) 7.164% 7.794% 6.471%
Category Average 6.599% 7.169% 5.789%
Data Source: Morningstar
  1. Government Securities Funds (Gilt Funds)

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Oct-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return
ICICI Prudential Gilt Fund (G) 7.881% 8.411% 6.770%
SBI Magnum Gilt Fund (G) 5.839% 8.048% 6.331%
Edelweiss G-Sec Fund (G) 4.858% 7.689% 6.205%
Category Average 4.963% 7.276% 5.361%
Data Source: Morningstar
  1. Corporate Bond Funds

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Oct-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return
Nippon Corporate Bond (G) 8.759% 8.450% 6.992%
Axis Corporate Debt Fund (G) 9.146% 8.471% 6.805%
ICICI Pru Corporate Bond (G) 8.534% 8.165% 6.741%
Category Average 8.285% 7.882% 6.107%
Data Source: Morningstar

Having seen returns for various categories of funds for October 2025, some key takeaways.

WHAT WE READ FROM THE OCTOBER 2025 MUTUAL FUND RANKINGS

Here are some key trends we deciphered from the MF rankings for October 2025.

  1. In October 2025, equity funds did well over a 1-year time horizon, largely due to the 4.51% rally in the Nifty during the month of October 2025.
  2. The leaders in most of the categories have done better than the benchmark indices, which shows that leaders are genuinely creating alpha.
  3. Winners across categories (debt, equity, and hybrid) continue to consistently repeat their performance in 95% cases. Past returns are truly a good index of the future!

The last point has positive implications from a financial planning and SIP perspective.

