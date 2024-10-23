Invest wise with Expert advice
No Record Found
No Record Found
SectorInfrastructure Developers & Operators
Open₹214.05
Prev. Close₹215.35
Turnover(Lac.)₹0.06
Day's High₹214.05
Day's Low₹214
52 Week's High₹368.5
52 Week's Low₹150.1
Book Value₹17.13
Face Value₹5
Mkt Cap (₹ Cr.)1,542.41
P/E36.75
EPS5.86
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
14.42
0.7
0.7
0.7
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
28.16
-1.5
-1.07
-0.91
Net Worth
42.58
-0.8
-0.37
-0.21
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
|Mar-2016
Revenue
0.06
0.04
0.04
0.03
yoy growth (%)
30.67
12.18
14.32
18.18
Raw materials
0
0
0
0
As % of sales
0
0
0
0
Employee costs
-0.01
0
0
0
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
|Mar-2016
Profit before tax
0
0
0
0
Depreciation
0
0
0
0
Tax paid
0
0
0
0
Working capital
0.01
0
-0.41
0.01
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2020
|Mar-2018
|Mar-2017
|Mar-2016
Growth matrix (%)
Revenue growth
30.67
12.18
14.32
18.18
Op profit growth
41.28
-38.21
-16.85
-41.7
EBIT growth
65.29
-38.21
-16.85
-41.7
Net profit growth
64.68
-33.6
-16.84
-38.23
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2026
|Mar-2025
Gross Sales
615.47
184.88
Excise Duty
0
0
Net Sales
615.47
184.88
Other Operating Income
0
0
Other Income
0.39
0
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Larsen & Toubro Ltd
LT
3,874.95
|49.3
|5,33,088.18
|3,560.92
|0.98
|47,190.86
|541.77
Rail Vikas Nigam Ltd
RVNL
227.95
|59.36
|47,528.03
|212.27
|0
|6,648.4
|42.5
IRB Infrastructure Developers Ltd
IRB
20.67
|24.9
|24,965.23
|389.9
|0.63
|1,171.76
|13.71
ACME Solar Holdings Ltd
ACMESOLAR
351.6
|75.78
|24,828.26
|276.44
|0.05
|2,378.11
|109.77
Kalpataru Projects International Ltd
KPIL
1,268.05
|20.29
|21,654.81
|219.84
|0.87
|6,963.98
|481.02
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Managing Director
Ajay Hans
Whole-time Director
Reby Thomas Elsan
Non-Exec & Non-Independent Dir
Shivrudrappa Anandappa Hanjage
Independent Non Exe. Director
Abhilash Padmanabh Kamti
Independent Non Exe. Director
SAMRATDAN VAGHAJIBHAI ZULA
Independent Non Exe. Director
Kavita Chhajer
Independent Non Exe. Director
Ravi Seth
Company Sec. & Compli. Officer
Amol Dhakorkar
Company Sec. & Compli. Officer
Daksh Tulsibhai Mewada
46 Mulji Jetha Building,
185/187 Princess Street,
Maharashtra - 400002
Tel: 91-022-22001747
Website: -
Email: sinduvalley76@gmail.com; lukadandjain@rediffmail.c
21 Shakil Niwas,
Mahakali Caves Road, Andheri (E),
Mumbai - 400 093
Tel: 91-22-28262920
Website: www.unisec.in
Email: info@unisec.in
Summary
GHV Infra Projects Limited was initially incorporated as Jhunjhuna Investments Limited on March 19, 1976. The name of the Company was changed to Sindu Valley Technologies Limited on December 12, 2000 ...
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Reports by GHV Infra Projects Ltd
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IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
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