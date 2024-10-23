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GHV Infra Projects Ltd Share Price Live

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214
(-0.63%)
Jun 9, 2026|02:55:00 PM

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Equities

Futures

Option

  • Open214.05
  • Day's High214.05
  • 52 Wk High368.5
  • Prev. Close215.35
  • Day's Low214
  • 52 Wk Low 150.1
  • Turnover (lac)0.06
  • P/E36.75
  • Face Value5
  • Book Value17.13
  • EPS5.86
  • Mkt. Cap (Cr.)1,542.41
  • Div. Yield0
View All Historical Data

No Record Found

No Record Found

GHV Infra Projects Ltd KEY RATIOS

Sector

Infrastructure Developers & Operators

Open

₹214.05

Prev. Close

₹215.35

Turnover(Lac.)

₹0.06

Day's High

₹214.05

Day's Low

₹214

52 Week's High

₹368.5

52 Week's Low

₹150.1

Book Value

₹17.13

Face Value

₹5

Mkt Cap (₹ Cr.)

1,542.41

P/E

36.75

EPS

5.86

Divi. Yield

0

GHV Infra Projects Ltd Corporate Action

13 Nov 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 13 Nov, 2025

arrow

4 Sep 2025

12:00 AM

Bonus

arrow

19 May 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

24 Jul 2025

12:00 AM

EGM

arrow

24 Jul 2025

12:00 AM

Split

arrow

GHV Infra Projects Ltd NEWS AND UPDATE

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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GHV Infra Projects Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:35 AM
Mar-2026Dec-2025Sep-2025Sep-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 63.98%

Foreign: 0.00%

Indian: 63.98%

Non-Promoter- 36.01%

Institutions: 0.00%

Non-Institutions: 36.01%

Custodian: 0.00%

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Share PriceShare Price

GHV Infra Projects Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

14.42

0.7

0.7

0.7

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

28.16

-1.5

-1.07

-0.91

Net Worth

42.58

-0.8

-0.37

-0.21

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2020Mar-2018Mar-2017Mar-2016

Revenue

0.06

0.04

0.04

0.03

yoy growth (%)

30.67

12.18

14.32

18.18

Raw materials

0

0

0

0

As % of sales

0

0

0

0

Employee costs

-0.01

0

0

0

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2020Mar-2018Mar-2017Mar-2016

Profit before tax

0

0

0

0

Depreciation

0

0

0

0

Tax paid

0

0

0

0

Working capital

0.01

0

-0.41

0.01

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2020Mar-2018Mar-2017Mar-2016

Growth matrix (%)

Revenue growth

30.67

12.18

14.32

18.18

Op profit growth

41.28

-38.21

-16.85

-41.7

EBIT growth

65.29

-38.21

-16.85

-41.7

Net profit growth

64.68

-33.6

-16.84

-38.23

View Ratios
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2026Mar-2025

Gross Sales

615.47

184.88

Excise Duty

0

0

Net Sales

615.47

184.88

Other Operating Income

0

0

Other Income

0.39

0

GHV Infra Projects Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Larsen & Toubro Ltd

LT

3,874.95

49.35,33,088.183,560.920.9847,190.86541.77

Rail Vikas Nigam Ltd

RVNL

227.95

59.3647,528.03212.2706,648.442.5

IRB Infrastructure Developers Ltd

IRB

20.67

24.924,965.23389.90.631,171.7613.71

ACME Solar Holdings Ltd

ACMESOLAR

351.6

75.7824,828.26276.440.052,378.11109.77

Kalpataru Projects International Ltd

KPIL

1,268.05

20.2921,654.81219.840.876,963.98481.02

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT GHV Infra Projects Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Managing Director

Ajay Hans

Whole-time Director

Reby Thomas Elsan

Non-Exec & Non-Independent Dir

Shivrudrappa Anandappa Hanjage

Independent Non Exe. Director

Abhilash Padmanabh Kamti

Independent Non Exe. Director

SAMRATDAN VAGHAJIBHAI ZULA

Independent Non Exe. Director

Kavita Chhajer

Independent Non Exe. Director

Ravi Seth

Company Sec. & Compli. Officer

Amol Dhakorkar

Company Sec. & Compli. Officer

Daksh Tulsibhai Mewada

Registered Office

46 Mulji Jetha Building,

185/187 Princess Street,

Maharashtra - 400002

Tel: 91-022-22001747

Website: -

Email: sinduvalley76@gmail.com; lukadandjain@rediffmail.c

Registrar Office

21 Shakil Niwas,

Mahakali Caves Road, Andheri (E),

Mumbai - 400 093

Tel: 91-22-28262920

Website: www.unisec.in

Email: info@unisec.in

Summary

GHV Infra Projects Limited was initially incorporated as Jhunjhuna Investments Limited on March 19, 1976. The name of the Company was changed to Sindu Valley Technologies Limited on December 12, 2000 ...
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Reports by GHV Infra Projects Ltd

Company FAQs

What is the GHV Infra Projects Ltd share price today?

The GHV Infra Projects Ltd shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹214 today.

What is the Market Cap of GHV Infra Projects Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of GHV Infra Projects Ltd is ₹1542.41 Cr. as of 09 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of GHV Infra Projects Ltd?

The PE and PB ratios of GHV Infra Projects Ltd is 36.75 and 12.57 as of 09 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of GHV Infra Projects Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a GHV Infra Projects Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of GHV Infra Projects Ltd is ₹150.1 and ₹368.5 as of 09 Jun ‘26

What is the CAGR of GHV Infra Projects Ltd?

GHV Infra Projects Ltd's CAGR for 5 Years at 131.20%, 3 Years at 285.12%, 1 Year at 43.47%, 6 Month at -29.85%, 3 Month at -27.77% and 1 Month at -18.38%.

What is the shareholding pattern of GHV Infra Projects Ltd?

The shareholding pattern of GHV Infra Projects Ltd is as follows:
Promoters - 63.98 %
Institutions - 0.00 %
Public - 36.02 %

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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