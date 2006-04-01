Company
CMP
Change
Change (%)
Mkt Cap
PE
Techno Electric & Engineering Company Ltd(merged)
11.45
|-263.40
|-95.83
|65.38
|15.4
ACC Ltd
1824.7
|17.00
|0.94
|34265.54
|14.56
Aegis Logistics Ltd
765.75
|26.95
|3.65
|26877.83
|60
Andhra Cements Ltd
84.05
|-1.68
|-1.96
|774.71
|0
Andhra Paper Ltd
77.11
|0.57
|0.74
|1533.33
|18.4
Amrutanjan Health Care Ltd
713.6
|-9.15
|-1.27
|2063.06
|38.4
Arvind Ltd
303.85
|2.20
|0.73
|7964.35
|30.17
Apollo Tyres Ltd
472.95
|7.40
|1.59
|30037.10
|44.84
Assam Company India Ltd
0.6
|0.05
|9.09
|18.59
|0
Asian Hotels (North) Ltd
329.75
|2.90
|0.89
|641.47
|0
Atlas Cycles (Haryana) Ltd
117.23
|-0.92
|-0.78
|76.24
|9.15
SKF India Ltd
4715.6
|90.60
|1.96
|23312.97
|43.59
Astrazeneca Pharma India Ltd
9105.5
|214.00
|2.41
|22763.75
|105.05
Atul Ltd
6059
|30.50
|0.51
|17838.76
|39.86
Ashok Leyland Ltd
142.67
|0.25
|0.18
|83796.58
|25.36
Bajaj Holdings & Investment Ltd
12247
|-215.00
|-1.73
|136296.86
|95.06
Ballarpur Industries Ltd
0.85
|-0.05
|-5.56
|109.94
|0
Asian Paints Ltd
2350
|7.40
|0.32
|225411.48
|59.73
Bajaj Electricals Ltd
545.05
|-9.90
|-1.78
|6288.25
|66.77
Bannari Amman Sugars Ltd
3651.3
|0.80
|0.02
|4578.62
|40.34
Force Motors Ltd
16795
|-159.00
|-0.94
|22129.53
|36.56
Balkrishna Industries Ltd
2294.8
|8.50
|0.37
|44362.43
|30.77
BASF India Ltd
4397
|-24.50
|-0.55
|19032.70
|46.44
Best & Crompton Engineering Ltd
3.45
|0.15
|4.55
|42.72
|0
Batliboi Ltd
15.7
|-0.05
|-0.32
|73.78
|0
Aditya Birla Chemicals (India) Ltd(Merged)
225.25
|2.70
|1.21
|526.86
|10.93
Bayer CropScience Ltd
4810.5
|-113.50
|-2.31
|21619.39
|37.22
Bata India Ltd
1165
|8.60
|0.74
|14973.46
|68.89
Berger Paints India Ltd
515.2
|-1.50
|-0.29
|60066.90
|55.1
Bharat Gears Ltd
126.34
|-20.32
|-13.86
|194.00
|0
Bimetal Bearings Ltd
468.5
|-2.40
|-0.51
|179.44
|22.3
Bharat Bijlee Ltd
3138.3
|-44.30
|-1.39
|3547.26
|26.13
Sintex Industries Ltd
2.3
|-0.05
|-2.13
|137.82
|0
Birla Power Solutions Ltd
0.1
|-0.05
|-33.33
|21.35
|0
Blue Blends (India) Ltd
0.75
|1.62
|0
Birla Corporation Ltd
1219.4
|0.20
|0.02
|9390.60
|43.29
Bliss GVS Pharma Ltd
152.46
|5.08
|3.45
|1610.12
|21.94
Bombay Burmah Trading Corporation Ltd
1768
|6.00
|0.34
|12335.67
|164.77
Abbott India Ltd
29290
|-375.00
|-1.26
|62241.25
|43.38
Bharat Forge Ltd
1212.4
|-1.60
|-0.13
|57963.47
|41.63
Borosil Renewables Ltd
573.05
|7.60
|1.34
|7633.68
|105.79
Reliance Infrastructure Ltd
242.1
|-5.55
|-2.24
|9892.96
|0
Bombay Dyeing & Manufacturing Company Ltd
165.27
|-0.15
|-0.09
|3413.40
|116.62
Oriental Aromatics Ltd
326.8
|0.25
|0.08
|1099.80
|26.83
Carborundum Universal Ltd
924.65
|12.75
|1.40
|17608.66
|46.54
Graphite India Ltd
555.45
|9.70
|1.78
|10852.14
|27.2
Chettinad Cement Corporation Pvt Ltd
32.6
|-676.65
|-95.40
|0.01
|0
Blue Star Ltd
1881
|-14.60
|-0.77
|38676.14
|87.42
CESC Ltd
161.95
|0.26
|0.16
|21467.61
|26.24
CEAT Ltd
3383.4
|29.40
|0.88
|13685.88
|27.24
Century Enka Ltd
480.3
|1.50
|0.31
|1049.46
|18.03
Aditya Birla Real Estate Ltd
1689.4
|20.20
|1.21
|18869.87
|131.03
Cemindia Projects Ltd
810.25
|29.70
|3.81
|13919.09
|32.82
Clutch Auto Ltd
10.65
|-0.55
|-4.91
|19.98
|0
DIC India Ltd
507.65
|-6.40
|-1.25
|465.97
|30.18
Britannia Industries Ltd
5991
|62.00
|1.05
|144304.20
|67.21
Tata Coffee Ltd(Merged)
344.8
|11.80
|3.54
|6439.84
|54.82
Wyeth Ltd(Merged)
1333.85
|-30.50
|-2.24
|3030.51
|27.72
Heubach Colorants India Ltd
516.7
|-42.55
|-7.61
|1192.64
|18.28
Coromandel International Ltd
2248.4
|9.90
|0.44
|66310.06
|32.52
Cosmo First Ltd
848.05
|15.40
|1.85
|2226.11
|21.5
Exide Industries Ltd
390.75
|2.20
|0.57
|33213.75
|29.57
DCM Ltd
97.26
|-0.67
|-0.68
|181.66
|83.5
Deccan Cements Ltd
1106.1
|21.00
|1.94
|1549.37
|75.6
Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd
349.45
|1.60
|0.46
|2828.42
|7.46
Cipla Ltd
1503.3
|15.30
|1.03
|121429.67
|23.27
Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd
1501.9
|1.10
|0.07
|18959.66
|44.13
Colgate-Palmolive (India) Ltd
2222.4
|4.00
|0.18
|60446.09
|43.31
Deepak Nitrite Ltd
1835.1
|1.50
|0.08
|25029.49
|102.59
Diamines & Chemicals Ltd
316.15
|-10.15
|-3.11
|309.32
|97.4
DMCC Speciality Chemicals Ltd
305.55
|3.65
|1.21
|762.04
|27.27
DCW Ltd
67.92
|-0.88
|-1.28
|2004.69
|58.36
CG Power & Industrial Solutions Ltd
740.95
|-6.35
|-0.85
|116675.99
|114.36
EID Parry (India) Ltd
1025.5
|12.70
|1.25
|18239.69
|0
Procter & Gamble Health Ltd
6307.5
|6.00
|0.10
|10470.06
|34.8
Hinduja Foundries Ltd(Merged)
37
|0.20
|0.54
|766.10
|0
EIH Ltd
359.9
|-5.60
|-1.53
|22506.86
|31.86
Electrosteel Castings Ltd
93.59
|1.60
|1.74
|5785.59
|9.72
Elecon Engineering Company Ltd
567.9
|10.00
|1.79
|12743.67
|32.04
Essar Ports Ltd
130.7
|0.15
|0.11
|279.87
|63.14
Elgi Equipments Ltd
482.2
|5.60
|1.17
|15281.35
|42.06
GE Vernova T&D India Ltd
2960.5
|-28.40
|-0.95
|75803.60
|100.02
Escorts Kubota Ltd
3446.6
|-17.40
|-0.50
|38559.79
|32.46
First Leasing Company of India Ltd
11.5
|-0.90
|-7.26
|26.21
|0.22
EPL Ltd
205.92
|-3.81
|-1.82
|6590.45
|33.2
Excel Industries Ltd
1147.8
|4.70
|0.41
|1442.86
|16.75
GKW Ltd
1635
|-30.00
|-1.80
|976.10
|0
Everest Industries Ltd
675.6
|-21.80
|-3.13
|1071.21
|0
Finolex Cables Ltd
817.45
|15.40
|1.92
|12502.03
|21.9
Foods & Inns Ltd
87.12
|-1.07
|-1.21
|639.59
|14.41
Eicher Motors Ltd
7005.5
|20.50
|0.29
|192145.45
|42.61
Delta Manufacturing Ltd
77.89
|-1.39
|-1.75
|84.52
|0
Gabriel India Ltd
1181.4
|-37.80
|-3.10
|16970.10
|80.91
Gammon India Ltd
1.65
|-0.05
|-2.94
|60.98
|0
Garware Hi Tech Films Ltd
2940
|19.50
|0.67
|6830.32
|21.91
Goodyear India Ltd
1273.7
|-21.45
|-1.66
|2938.43
|51.15
Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd
2659.7
|-3.20
|-0.12
|45056.92
|47.99
Goa Carbon Ltd
437.55
|2.10
|0.48
|400.36
|0
Federal-Mogul Goetze (India) Ltd
506.8
|0.30
|0.06
|2819.33
|16.78
Garware Technical Fibres Ltd
743.1
|-27.25
|-3.54
|7376.44
|35.9
Nestle India Ltd
1152.9
|0.40
|0.03
|222315.36
|73.87
Kansai Nerolac Paints Ltd
247.38
|2.26
|0.92
|20000.74
|30.38
Saregama India Ltd
469.15
|4.85
|1.04
|9055.04
|43.5
Great Eastern Shipping Company Ltd
993.75
|17.75
|1.82
|14187.49
|9.43
Greaves Cotton Ltd
211.85
|-0.31
|-0.15
|4932.81
|23.82
Grindwell Norton Ltd
1588.2
|37.90
|2.44
|17584.55
|47.2
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd
491
|-3.50
|-0.71
|7214.79
|13.38
Gujarat Themis Biosyn Ltd
394.75
|-10.40
|-2.57
|4301.40
|99.57
Golden Tobacco Ltd
34.24
|0.53
|1.57
|60.29
|11.18
Setco Automotive Ltd
16.72
|-0.88
|-5.00
|223.66
|0
Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd
546.55
|2.60
|0.48
|4013.86
|82.7
GlaxoSmithkline Consumer Healthcare Ltd(Merged)
10600.55
|364.25
|3.56
|44585.91
|39.13
Hindustan Dorr-Oliver Ltd
1.25
|-0.05
|-3.85
|9.00
|10.17
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
196.32
|0.18
|0.09
|7822.91
|12.6
Harrisons Malayalam Ltd
203.47
|3.33
|1.66
|375.61
|13.89
Novartis India Ltd
672.25
|-17.10
|-2.48
|1659.84
|21.43
Housing Development Finance CorporationLtd(Merged)
2724.3
|-23.05
|-0.84
|504384.12
|31.12
Hindustan Motors Ltd
20.4
|-0.05
|-0.24
|425.66
|36.57
Hindustan Construction Company Ltd
27.09
|-0.34
|-1.24
|4928.96
|49.91
Ambuja Cements Ltd
569.95
|7.80
|1.39
|140881.58
|34.39
AGI Greenpac Ltd
844.4
|-6.95
|-0.82
|5463.05
|15.84
Grasim Industries Ltd
2756.9
|10.00
|0.36
|187611.74
|0
Bajaj Hindusthan Sugar Ltd
19.79
|0.34
|1.75
|2527.90
|0
HEG Ltd
504.9
|-2.75
|-0.54
|9743.44
|57.45
Hindustan Composites Ltd
454.15
|3.30
|0.73
|670.73
|15.53
ABB India Ltd
5183.3
|-24.50
|-0.47
|109838.47
|61.34
Sanofi India Ltd
4650
|-55.50
|-1.18
|10708.95
|30.42
Hero MotoCorp Ltd
5472.5
|172.00
|3.24
|109487.14
|23.03
BirlaNu Ltd
1927.6
|1.40
|0.07
|1453.58
|352.76
HLV Ltd
11.45
|0.00
|0.00
|754.85
|36.97
GOCL Corporation Ltd
348.2
|-7.15
|-2.01
|1726.11
|22.86
Zensar Technologies Ltd
763.1
|13.55
|1.81
|17344.96
|29.08
Hindalco Industries Ltd
761.95
|8.15
|1.08
|171227.42
|25.02
Akzo Nobel India Ltd
3309.5
|18.40
|0.56
|15071.57
|37.13
India Cements Ltd
384
|1.15
|0.30
|11900.05
|0
Aditya Birla Nuvo Ltd(Merged)
1887.05
|-33.90
|-1.76
|24592.21
|63.31
Indian Card Clothing Company Ltd
260.7
|-0.65
|-0.25
|154.88
|7.88
IFB Industries Ltd
1671.1
|-41.50
|-2.42
|6771.30
|60.1
Indian Hume Pipe Company Ltd
358.9
|3.85
|1.08
|1890.75
|21.84
Hindustan Unilever Ltd
2514.4
|16.50
|0.66
|590781.23
|55.43
Linde India Ltd
6245.5
|44.50
|0.72
|53261.62
|119.99
Panasonic Carbon India Company Ltd
242.1
|15.05
|6.63
|116.21
|11.08
Gillette India Ltd
9480
|1.00
|0.01
|30895.32
|54.96
Ingersoll-Rand (India) Ltd
3935.9
|4.50
|0.11
|12424.85
|46.87
Tata Steel Long Products Ltd(Merged)
829.95
|4.05
|0.49
|3743.07
|0
Castrol India Ltd
199.64
|4.07
|2.08
|19746.84
|20.25
Ion Exchange (India) Ltd
403.7
|-1.30
|-0.32
|5920.93
|27.67
Indian Hotels Co Ltd
720.3
|-4.00
|-0.55
|102529.82
|70.6
Tata Investment Corporation Ltd
10330.5
|1487.50
|16.82
|52267.47
|144.73
IVP Ltd
154.54
|-3.44
|-2.18
|159.64
|18
J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd
1709.7
|4.60
|0.27
|26773.26
|39.55
Jenson & Nicholson (India) Ltd
3.2
|-0.15
|-4.48
|11.98
|0
JK Tyre & Industries Ltd
357.65
|2.50
|0.70
|9800.33
|23.04
Jay Shree Tea & Industries Ltd
93.33
|-0.57
|-0.61
|269.54
|6.88
K C P Ltd
194.46
|-0.18
|-0.09
|2507.00
|60.72
Kirloskar Pneumatic Company Ltd
1203.4
|8.00
|0.67
|7811.69
|36.18
Khaitan Electricals Ltd
1.35
|-0.05
|-3.57
|1.55
|0
Kalyani Steels Ltd
761.75
|1.00
|0.13
|3325.27
|12.66
ITC Ltd
401.55
|-5.70
|-1.40
|503026.92
|25.74
Kesoram Industries Ltd
5.44
|-0.03
|-0.55
|169.02
|0
Kinetic Motor Company Ltd (Merged)
7.1
|-0.65
|-8.39
|19.56
|45.13
Whirlpool of India Ltd
1191.2
|-9.70
|-0.81
|15112.97
|49.25
Kirloskar Brothers Ltd
1929.7
|-0.60
|-0.03
|15323.54
|58.96
Kothari Sugars & Chemicals Ltd
29.06
|-0.94
|-3.13
|240.88
|34.88
LML Ltd
3.75
|-0.15
|-3.85
|30.74
|0
KSB Ltd
821.6
|12.30
|1.52
|14299.06
|56.12
LMW Ltd
14437
|264.00
|1.86
|15423.05
|111.7
Lakshmi Precision Screws Ltd
4.82
|-0.23
|-4.55
|5.27
|0
Manugraph India Ltd
22.5
|-0.64
|-2.77
|68.43
|0
The Ramco Cements Ltd
985.4
|-11.50
|-1.15
|23284.25
|163.56
Maharashtra Scooters Ltd
17248
|-327.00
|-1.86
|19711.99
|103.79
Larsen & Toubro Ltd
3659
|-29.40
|-0.80
|503315.94
|46
Cummins India Ltd
3926.5
|-67.70
|-1.69
|108842.58
|54.22
Mangalam Cement Ltd
746.6
|-0.95
|-0.13
|2052.95
|34.1
Trent Ltd
4677.5
|-53.00
|-1.12
|166279.26
|101.03
Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd
324.4
|3.55
|1.11
|3844.79
|23.49
Modi Rubber Ltd
117.76
|0.23
|0.20
|294.87
|178.41
Mahindra & Mahindra Ltd
3427
|8.90
|0.26
|426157.33
|31.89
Mahindra Ugine Steel Company Ltd(Merged)
573.95
|2.75
|0.48
|1877.66
|69.11
Lords Chloro Alkali Ltd
171.74
|2.75
|1.63
|431.93
|28.48
Peninsula Land Ltd
34.48
|2.77
|8.74
|1117.16
|0
Max Financial Services Ltd
1575.9
|16.10
|1.03
|54386.64
|0
Mukand Ltd
132.45
|2.56
|1.97
|1913.84
|20.42
MRF Ltd
145820
|-65.00
|-0.04
|61844.35
|35.53
Bosch Ltd
38145
|-200.00
|-0.52
|112503.49
|50.99
HeidelbergCement India Ltd
200.79
|0.96
|0.48
|4550.16
|39.64
JSW ISPAT Steel Ltd(Merged)
9.95
|0.00
|0.00
|2504.25
|3.49
NCL Industries Ltd
195.56
|-1.59
|-0.81
|884.57
|23.23
OCL India Ltd(Merged)
905.8
|42.20
|4.89
|5154.00
|13.59
NELCO Ltd
842.15
|-3.75
|-0.44
|1921.79
|281.8
Piramal Enterprises Ltd
1124.2
|2.00
|0.18
|25483.11
|61.45
Orient Ceratech Ltd
36.95
|0.87
|2.41
|442.07
|42.42
NOCIL Ltd
174.14
|1.15
|0.66
|2908.57
|29.76
Orient Paper & Industries Ltd
25.79
|-1.02
|-3.80
|547.23
|0
Oswal Agro Mills Ltd
73.85
|4.07
|5.83
|991.29
|7.75
Oriental Hotels Ltd
127.66
|-2.29
|-1.76
|2280.00
|46.76
Pressman Advertising Ltd(Merged)
266.45
|0.15
|0.06
|626.16
|116.92
Pfizer Ltd
5036
|130.50
|2.66
|23038.56
|33.25
Premier Ltd
3.5
|0.00
|0.00
|10.63
|0
Prakash Industries Ltd
164.41
|-1.80
|-1.08
|2944.28
|8.35
Schaeffler India Ltd
4208.8
|67.70
|1.63
|65785.09
|61.35
Surya Roshni Ltd
286.3
|1.40
|0.49
|6230.92
|21.42
PCBL Chemical Ltd
373.6
|-0.90
|-0.24
|14102.00
|33.06
AMJ Land Holdings Ltd
54.09
|0.86
|1.62
|221.77
|11.17
Primo Chemicals Ltd
23.72
|-0.50
|-2.06
|574.84
|34.3
Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd
1355.6
|36.80
|2.79
|1661.97
|32.76
Ranbaxy Laboratories Ltd (Merged)
859.8
|45.80
|5.63
|36598.55
|0
Rallis India Ltd
304.85
|-6.40
|-2.06
|5928.38
|35.36
Semac Construction Ltd
488
|-20.95
|-4.12
|152.12
|0
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd
14145
|-69.00
|-0.49
|45915.71
|55.65
Raymond Ltd
573.75
|-1.50
|-0.26
|3819.67
|35.1
Rollatainers Ltd
1.22
|-0.02
|-1.61
|30.52
|0
Rane Holdings Ltd
1618
|42.40
|2.69
|2310.50
|59.77
Sadhana Nitro Chem Ltd
9.27
|-0.19
|-2.01
|305.36
|87.64
Saurashtra Cement Ltd
104.39
|-0.90
|-0.85
|1161.37
|140.53
Seshasayee Paper & Boards Ltd
252.25
|-2.50
|-0.98
|1590.89
|19.28
Sirpur Paper Mills Ltd
8.2
|0.00
|0.00
|13.93
|0.08
Shalimar Paints Ltd
86.2
|2.82
|3.38
|721.59
|0
Reliance Industries Ltd
1364
|-8.80
|-0.64
|1845828.76
|49.34
Shree Digvijay Cement Co. Ltd
89.37
|-0.01
|-0.01
|1321.51
|47.73
Siyaram Silk Mills Ltd
651.2
|5.55
|0.86
|2954.50
|15.28
Somany Ceramics Ltd
446.5
|-8.45
|-1.86
|1831.22
|23.46
Standard Industries Ltd
18.76
|0.28
|1.52
|120.68
|0
TVS Srichakra Ltd
3176.4
|-32.70
|-1.02
|2433.12
|64.88
Southern Petrochemicals Industries Corporation Ltd
91.27
|-0.49
|-0.53
|1858.62
|13.57
Vedanta Ltd
465.8
|13.55
|3.00
|182145.88
|11.75
Kitply Industries Ltd
1.5
|0.05
|3.45
|5.12
|0
Shree Cement Ltd
29265
|-470.00
|-1.58
|105590.31
|71.43
SRF Ltd
2823.6
|25.60
|0.91
|83698.51
|58.58
Siemens Ltd
3129.2
|24.00
|0.77
|111437.23
|66.88
Sundaram Brake Linings Ltd
757.85
|-6.25
|-0.82
|298.18
|96.49
JK Lakshmi Cement Ltd
857.4
|16.10
|1.91
|10644.14
|26.87
TVS Holdings Ltd
12760
|-99.00
|-0.77
|25816.16
|73.83
Sundaram Finance Ltd
4411.5
|145.90
|3.42
|49013.47
|28.57
Sundram Fasteners Ltd
998.4
|18.80
|1.92
|20979.22
|40.01
SML ISUZU Ltd
3109.5
|-59.30
|-1.87
|4499.45
|32.2
Tanfac Industries Ltd
14.2
|-0.25
|-1.73
|14.16
|47.11
TRF Ltd
339.6
|-1.90
|-0.56
|373.56
|13.88
Talbros Automotive Components Ltd
293.8
|-8.65
|-2.86
|1813.57
|23.75
Infomedia Press Ltd
7.25
|0.25
|3.57
|36.39
|0
Supreme Industries Ltd
4219.6
|1.10
|0.03
|53600.26
|63.83
Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd
95.88
|0.67
|0.70
|1221.77
|0
Thirumalai Chemicals Ltd
280.95
|-0.35
|-0.12
|2876.59
|71.87
Tinplate Company of India Ltd(Merged)
430.5
|-1.55
|-0.36
|4506.04
|48.31
Thomas Cook (India) Ltd
158.19
|0.98
|0.62
|7449.07
|63.97
TIL Ltd
312.35
|-4.90
|-1.54
|2080.32
|0
Tata Chemicals Ltd
919.85
|-5.55
|-0.60
|23434.10
|41.01
Tata Power Company Ltd
388.65
|0.60
|0.15
|124186.87
|42.54
Cholamandalam Financial Holdings Ltd
1885
|-52.30
|-2.70
|35396.05
|0
Unichem Laboratories Ltd
461.4
|-10.60
|-2.25
|3248.52
|24.44
United Breweries (Holdings) Ltd
11.95
|0.40
|3.46
|79.85
|15.85
Eveready Industries India Ltd
377.7
|-17.30
|-4.38
|2745.40
|32.2
Universal Cables Ltd
706.85
|-1.25
|-0.18
|2452.44
|32.71
Tata Consumer Products Ltd
1129.3
|6.20
|0.55
|111748.95
|64.07
Tata Motors Ltd
680.2
|7.70
|1.14
|250468.32
|27.97
Jubilant Pharmova Ltd
1079.4
|18.00
|1.70
|17194.84
|0
UB Engineering Ltd
7.2
|0.30
|4.35
|12.29
|0
Tata Steel Ltd
168.77
|-0.21
|-0.12
|210684.49
|14.24
W S Industries (India) Ltd
74.83
|-0.87
|-1.15
|478.30
|0
Walchandnagar Industries Ltd
188.08
|1.83
|0.98
|1275.68
|0
VST Industries Ltd
258.45
|0.70
|0.27
|4390.06
|20.77
Wendt India Ltd
8791.5
|-97.50
|-1.10
|1758.30
|49.77
West Coast Paper Mills Ltd
467
|2.50
|0.54
|3084.54
|13.2
Wheels India Ltd
903.9
|3.90
|0.43
|2208.50
|20.55
Kennametal India Ltd
2476.1
|-24.30
|-0.97
|5442.03
|43.94
XPRO India Ltd
1131
|2.90
|0.26
|2654.50
|77.62
Zenith Steel Pipes & Industries Ltd
6.92
|-0.07
|-1.00
|98.46
|29.04
Zuari Industries Ltd
360.8
|-2.80
|-0.77
|1074.51
|95.55
Voltas Ltd
1353.5
|-21.00
|-1.53
|44785.25
|70.99
Automotive Axles Ltd
1727.4
|-9.80
|-0.56
|2610.10
|16.63
Malwa Cotton Spinning Mills Ltd
4.75
|0.00
|0.00
|3.75
|0
Wipro Ltd
239.37
|-0.27
|-0.11
|250948.01
|20.69
Cimmco Ltd
21.8
|0.45
|2.11
|59.62
|1.55
Amines & Plasticizers Ltd
214.13
|-8.03
|-3.61
|1178.14
|31.54
Alembic Ltd
99.78
|-0.69
|-0.69
|2562.17
|18.18
Oswal Green Tech Ltd
41.07
|3.58
|9.55
|1054.72
|91.46
Alkyl Amines Chemicals Ltd
1913.6
|-21.40
|-1.11
|9786.91
|53.08
Global Offshore Services Ltd
7.75
|-0.35
|-4.32
|23.80
|0
Dynamatic Technologies Ltd
6847
|90.50
|1.34
|4650.10
|81.13
Grauer & Weil (India) Ltd
115.6
|55.60
|92.67
|5241.44
|26.33
JBF Industries Ltd
4.3
|0.20
|4.88
|35.20
|0
Godfrey Phillips India Ltd
3384
|-128.00
|-3.64
|52784.23
|45.6
Nalwa Sons Investments Ltd
7600.5
|236.50
|3.21
|3906.66
|99.19
Indo National Ltd
448.45
|-1.85
|-0.41
|336.34
|207.24
Lyka Labs Ltd
96.07
|0.51
|0.53
|342.87
|47
NRC Ltd
3.7
|0.05
|1.37
|13.78
|1.57
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
7409
|-35.00
|-0.47
|106530.05
|79.16
Oudh Sugar Mills Ltd(Merged)
130.75
|-3.85
|-2.86
|338.87
|2.3
RSWM Ltd
146.98
|-0.84
|-0.57
|692.30
|0
NESCO Ltd
1310
|-8.60
|-0.65
|9230.25
|23.15
Marathon Nextgen Realty Ltd
590.15
|-7.30
|-1.22
|3978.82
|26.21
Rico Auto Industries Ltd
92.29
|-1.67
|-1.78
|1248.68
|50.57
Safari Industries (India) Ltd
2188.3
|1.00
|0.05
|10720.72
|89.3
V I P Industries Ltd
415.95
|-2.15
|-0.51
|5908.36
|0
Vindhya Telelinks Ltd
1384.8
|-18.10
|-1.29
|1640.99
|14.21
Andrew Yule & Company Ltd
31.35
|-0.50
|-1.57
|1532.86
|124.43
Patanjali Foods Ltd
575.8
|-21.30
|-3.57
|62637.15
|53.41
McNally Bharat Engineering Company Ltd
3.27
|0.15
|4.81
|69.18
|0
Balmer Lawrie & Company Ltd
210.62
|-0.21
|-0.10
|3601.68
|14.93
Williamson Magor & Company Ltd
33.27
|-0.13
|-0.39
|36.46
|1.25
AG Ventures Ltd
233.34
|0.45
|0.19
|233.11
|42.02
Kanoria Chemicals & Industries Ltd
80.55
|-0.65
|-0.80
|352.00
|77.2
Dhunseri Ventures Ltd
365.1
|4.00
|1.11
|1278.58
|11.15
Upper Ganges Sugar & Industries Ltd(Merged)
377.7
|4.35
|1.17
|436.62
|3.8
Peria Karamalai Tea & Produce Company Ltd
832
|7.00
|0.85
|257.58
|46.53
Sakthi Sugars Ltd
21.19
|0.33
|1.58
|251.84
|19.28
Lumax Industries Ltd
5051.1
|96.00
|1.94
|4722.78
|47.75
TTK Healthcare Ltd
1152.4
|16.50
|1.45
|1628.38
|23.8
Mangalam Timber Products Ltd
17.35
|0.55
|3.27
|31.80
|0
Varun Shipping Company Ltd
9.85
|0.45
|4.79
|147.76
|0
Ador Welding Ltd
964.45
|-15.00
|-1.53
|1678.41
|29.29
Oricon Enterprises Ltd
52.98
|-0.11
|-0.21
|832.04
|101.65
Sudarshan Chemical Industries Ltd
1334.2
|-20.80
|-1.54
|10486.34
|57.63
Uniphos Enterprises Ltd
149.82
|0.86
|0.58
|1042.00
|0
Windsor Machines Ltd
293.5
|7.15
|2.50
|2479.44
|0
Evonith Value Steels Ltd
0.2
|-0.05
|-20.00
|132.16
|0
BSL Ltd
159.15
|0.15
|0.09
|163.80
|25.83
Regency Ceramics Ltd
41.99
|-0.83
|-1.94
|111.02
|36.41
IFB Agro Industries Ltd
816.5
|-14.55
|-1.75
|765.06
|22.4
Tamil Nadu Petro Products Ltd
103.03
|-1.10
|-1.06
|926.96
|14.48
Denso India Ltd
142.75
|0.45
|0.32
|397.99
|3.87
Dr Reddys Laboratories Ltd
1223.7
|-10.90
|-0.88
|102131.69
|14.96
Himatsingka Seide Ltd
119.57
|0.98
|0.83
|1503.50
|11.28
Alfa-Laval (India) Pvt Ltd
3946.95
|4.95
|0.13
|7167.66
|34.6
Styrenix Performance Materials Ltd
2350.9
|-7.90
|-0.33
|4135.23
|18.37
GMM Pfaudler Ltd
1059.7
|11.50
|1.10
|4764.12
|91.91
Gandhi Special Tubes Ltd
967.9
|16.45
|1.73
|1176.19
|17.52
Twilight Litaka Pharma Ltd
4.25
|0.00
|0.00
|10.53
|0
Kesar Enterprises Ltd
31.85
|28.66
|898.43
|321.04
|0
Kanpur Plastipack Ltd
200.08
|-1.95
|-0.97
|464.72
|16.63
Munjal Showa Ltd
139.47
|-1.05
|-0.75
|557.81
|22.26
Vardhman Textiles Ltd
412.85
|3.15
|0.77
|11940.75
|13.9
Nahar Spinning Mills Ltd
203.79
|-1.62
|-0.79
|734.97
|29.96
Fiberweb (India) Ltd
43.27
|-0.87
|-1.97
|124.58
|7.4
STI India Ltd
2.85
|-0.10
|-3.39
|8.27
|0
Rain Industries Ltd
128.23
|0.07
|0.05
|4313.02
|99.46
Sakthi Finance Ltd
18.9
|-0.30
|-1.56
|122.29
|17.17
Winsome Diamonds & Jewellery Ltd
0.4
|-0.05
|-11.11
|4.26
|0
Shanthi Gears Ltd
519.3
|-5.65
|-1.08
|3983.85
|41.42
Jindal Saw Ltd
202.82
|-0.16
|-0.08
|12970.51
|7.24
Tainwala Chemicals & Plastics (India) Ltd
208.65
|-0.38
|-0.18
|195.30
|28.02
Mangal Credit & Fincorp Ltd
180.22
|-2.49
|-1.36
|352.58
|28.46
Vardhman Holdings Ltd
3788.5
|-21.90
|-0.57
|1208.53
|34.89
Zandu Realty Ltd(Merged)
1892.05
|40.75
|2.20
|152.50
|24.2
National Steel & Agro Industries Ltd
3.95
|-0.10
|-2.47
|17.58
|0
Unitech Ltd
7.39
|-0.06
|-0.81
|1933.45
|0
Loyal Textile Mills Ltd
290
|-13.00
|-4.29
|139.78
|0
Banco Products (India) Ltd
830.4
|-30.15
|-3.50
|11877.82
|42.97
Sagar Cements Ltd
247.55
|-2.45
|-0.98
|3235.67
|0
Garden Silk Mills Pvt Ltd
7.6
|-0.35
|-4.40
|31.98
|0
HCL Infosystems Ltd
14.9
|0.14
|0.95
|490.52
|0
Novopan Industries Ltd
39.55
|0.25
|0.64
|47.10
|30.9
Nicco Corporation Ltd
0.5
|-0.05
|-9.09
|6.84
|0
Asahi India Glass Ltd
855.7
|-19.50
|-2.23
|21814.12
|69.46
GHCL Ltd
604.95
|22.05
|3.78
|5811.88
|9.03
Honda India Power Products Ltd
2754.2
|36.60
|1.35
|2792.76
|37.68
Aplab Ltd
31
|13.67
|78.88
|38.97
|100.05
Sterlite Industries (India) Ltd(Merged)
90.3
|2.55
|2.91
|30351.64
|16.52
Titan Company Ltd
3367
|-34.20
|-1.01
|298917.60
|84.07
Visaka Industries Ltd
75.5
|-1.39
|-1.81
|652.36
|53.1
Bell Ceramics Ltd(merged)
11.8
|-0.15
|-1.26
|14.36
|11.47
Uttam Galva Steels Ltd
3.45
|0.15
|4.55
|49.08
|0
JCT Electronics Ltd
0.2
|0.00
|0.00
|15.77
|0
Ester Industries Ltd
108.44
|0.57
|0.53
|1058.22
|20.19
JTEKT India Ltd
163.17
|-1.43
|-0.87
|4526.29
|64.33
Hindustan Foods Ltd
520.8
|-13.40
|-2.51
|6222.61
|56.1
Sunflag Iron & Steel Company Ltd
262.35
|-0.10
|-0.04
|4728.06
|24.1
Polyplex Corporation Ltd
1037.9
|-0.50
|-0.05
|3258.22
|35.15
Kirloskar Industries Ltd
3929
|29.20
|0.75
|4093.19
|54.38
Murudeshwar Ceramics Ltd
40.39
|-1.23
|-2.96
|244.54
|25.27
Gujarat Sidhee Cement Ltd(Merged)
33.1
|-0.15
|-0.45
|295.91
|0
Classic Diamonds (India) Ltd
1.05
|-0.05
|-4.55
|4.12
|0
Munjal Auto Industries Ltd
102.84
|-6.24
|-5.72
|1028.40
|44.22
Samtel Color Ltd
0.2
|0.00
|0.00
|1.71
|0
Usha Martin Ltd
459.35
|-17.10
|-3.59
|13998.31
|47.66
Black Box Ltd
515.25
|-5.30
|-1.02
|8754.27
|0
Ganesh Benzoplast Ltd
88.86
|1.22
|1.39
|639.70
|8.64
Aban Offshore Ltd
42.37
|-0.10
|-0.24
|247.29
|1.5
Kokuyo Camlin Ltd
108.6
|-0.06
|-0.06
|1089.30
|0
Zenith Computers Ltd
2.55
|-0.10
|-3.77
|3.95
|0
The Hi-Tech Gears Ltd
737
|-6.25
|-0.84
|1385.06
|32.89
EIH Associated Hotels Ltd
372.7
|-0.40
|-0.11
|2271.10
|22.97
India Glycols Ltd
858.2
|26.70
|3.21
|5314.23
|27.63
Huhtamaki India Ltd
234.17
|2.35
|1.01
|1768.50
|24.05
Subros Ltd
1085.3
|-108.90
|-9.12
|7080.04
|49.86
Jain Irrigation Systems Ltd
52.55
|0.82
|1.59
|3755.28
|147.63
Pennar Industries Ltd
234.35
|-1.56
|-0.66
|3162.46
|33.18
GFL Ltd
61.11
|0.41
|0.68
|671.29
|0
Honeywell Automation India Ltd
36095
|15.00
|0.04
|31907.98
|62.36
Kajaria Ceramics Ltd
1166.8
|3.80
|0.33
|18583.89
|61.42
Bharat Seats Ltd
179.95
|1.14
|0.64
|1130.09
|31.9
Sarda Energy & Minerals Ltd
539.4
|-14.20
|-2.57
|19007.45
|23.98
Monsanto India Ltd(Merged)
2232.65
|-8.90
|-0.40
|3854.17
|23.75
Jamna Auto Industries Ltd
100.63
|-1.25
|-1.23
|4014.93
|18.94
Jay Bharat Maruti Ltd
108.08
|5.11
|4.96
|1169.97
|22.78
Value Industries Ltd
3.8
|-0.15
|-3.80
|14.89
|0
Esab India Ltd
4931.5
|-13.00
|-0.26
|7591.07
|44.32
Shrenuj & Company Ltd
0.6
|0.05
|9.09
|11.57
|0
Nahar Industrial Enterprises Ltd
114.19
|-0.96
|-0.83
|493.36
|19.73
Oil Country Tubular Ltd
71
|3.29
|4.86
|369.13
|0
RACL Geartech Ltd
1070.15
|-66.65
|-5.86
|1261.50
|48.61
Jyoti Structures Ltd
14.96
|0.14
|0.94
|1781.35
|42.34
Carysil Ltd
842.45
|11.60
|1.40
|2396.15
|55.07
Eurotex Industries and Exports Ltd
15.84
|0.12
|0.76
|13.86
|0
Chemfab Alkalis Ltd(Merged)
262.6
|-15.90
|-5.71
|241.07
|11.72
Pearl Polymers Ltd
28.76
|-0.56
|-1.91
|48.40
|0
HFCL Ltd
72.88
|-1.19
|-1.61
|10514.20
|274.59
Vinyl Chemicals (I) Ltd
282.5
|-5.50
|-1.91
|518.02
|24.13
Dharani Sugars & Chemicals Ltd
11.7
|38.84
|0
Bhansali Engineering Polymers Ltd
101.51
|2.80
|2.84
|2526.16
|14.13
Indo Rama Synthetics (India) Ltd
60.44
|2.87
|4.99
|1578.17
|23.24
Can Fin Homes Ltd
763.2
|12.35
|1.64
|10162.32
|11.35
Kabra Extrusion Technik Ltd
258.85
|-1.90
|-0.73
|905.27
|52.26
Super Sales India Ltd
296
|-3.15
|-1.05
|90.87
|0
Amtek Auto Ltd
2.75
|0.00
|0.00
|68.27
|0
Ansal Housing Ltd
5.25
|-0.10
|-1.87
|36.56
|11.36
Venkys (India) Ltd
1489.6
|2.40
|0.16
|2098.45
|36.55
Finolex Industries Ltd
200.1
|-0.68
|-0.34
|12415.74
|33.79
Shiva Texyarn Ltd
185.46
|3.12
|1.71
|240.41
|18.59
Albert David Ltd
781.25
|0.40
|0.05
|446.09
|71.03
Hind Syntex Ltd
1.45
|-0.05
|-3.33
|1.84
|0
Jindal Drilling & Industries Ltd
594.4
|-4.20
|-0.70
|1722.57
|9.91
Lloyds Finance Ltd
0.75
|-0.05
|-6.25
|2.81
|0
Moser Baer (India) Ltd(Liquidated)
1.2
|-0.05
|-4.00
|26.61
|0
Modern Threads (I) Ltd
45.26
|2.15
|4.99
|157.39
|46.97
Polar Industries Ltd
1.95
|0.05
|2.63
|4.13
|0
Omax Autos Ltd
135.44
|-4.56
|-3.26
|289.71
|21.47
PTL Enterprises Ltd
39.75
|0.22
|0.56
|526.20
|12.99
Patel Engineering Ltd
36.95
|-0.01
|-0.03
|3119.97
|8.31
Shivalik Bimetal Controls Ltd
500
|-1.90
|-0.38
|2880.21
|37.62
Steel Strips Wheels Ltd
225.23
|-1.50
|-0.66
|3540.17
|16.75
Swaraj Engines Ltd
4134.6
|83.90
|2.07
|5022.49
|28.45
Weizmann Ltd
107.85
|-0.80
|-0.74
|171.04
|20.19
Pasupati Acrylon Ltd
45.65
|-0.28
|-0.61
|406.88
|15.84
Autolite (India) Ltd
15.5
|0.55
|3.68
|17.33
|0
Man Industries (India) Ltd
364
|-42.70
|-10.50
|2730.35
|21.44
Shreyans Industries Ltd
222.76
|0.94
|0.42
|307.85
|5.73
ICDS Ltd
54.35
|-2.87
|-5.02
|70.80
|50.19
State Bank of India
872.45
|1.70
|0.20
|805325.23
|11
Nuchem Ltd
89.25
|87.20
|4253.66
|264.80
|0
Ruby Mills Ltd
220.04
|-1.79
|-0.81
|735.81
|16.32
Rajshree Sugars & Chemicals Ltd
39.3
|-0.06
|-0.15
|130.22
|0
Advani Hotels & Resorts (India) Ltd
58.96
|0.86
|1.48
|545.02
|21.4
Rama Phosphates Ltd
150.34
|2.64
|1.79
|532.00
|18.93
National Oxygen Ltd
45.4
|-2.60
|-5.42
|22.89
|0
Hind Rectifiers Ltd
1628
|-28.60
|-1.73
|2797.52
|66.14
Uflex Ltd
542.2
|1.90
|0.35
|3915.31
|17.46
Reliance Chemotex Industries Ltd
157.7
|2.18
|1.40
|118.96
|26.54
Ucal Ltd
136.27
|-3.10
|-2.22
|301.29
|13.72
DigiSpice Technologies Ltd
26.74
|0.27
|1.02
|624.77
|0
Khaitan Chemicals & Fertilizers Ltd
122.27
|-1.25
|-1.01
|1185.89
|30.36
United Drilling Tools Ltd
199.46
|0.09
|0.05
|404.97
|29.18
Vadilal Industries Ltd
5374.5
|34.50
|0.65
|3864.27
|36.83
Harita Seating Systems Ltd(Merged)
766.55
|16.45
|2.19
|595.61
|0
Westlife Foodworld Ltd
687.6
|-8.95
|-1.28
|10722.17
|0
Anant Raj Ltd
698.15
|-1.00
|-0.14
|23964.74
|97.31
Geodesic Ltd
4.45
|-0.20
|-4.30
|40.21
|0.17
Jai Corp Ltd
139.48
|-1.05
|-0.75
|2489.01
|15.39
Sujana Universal Industries Ltd
0.3
|0.00
|0.00
|5.07
|0
Sical Logistics Ltd
103.92
|-5.47
|-5.00
|678.07
|0
Simbhaoli Sugars Ltd (Merged)
28.6
|1.35
|4.95
|80.73
|0
Navneet Education Ltd
152.77
|-0.77
|-0.50
|3455.86
|17.07
Pix Transmission Ltd
1439.2
|1.10
|0.08
|1961.63
|18.79
Centrum Capital Ltd
33.67
|-0.42
|-1.23
|1400.78
|0
EFC (I) Ltd
304.75
|8.60
|2.90
|3033.89
|134.1
Superhouse Ltd
166.47
|-6.51
|-3.76
|183.53
|18.14
IL&FS Investment Managers Ltd
8.05
|0.05
|0.63
|252.80
|267.33
Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Ltd
36.5
|2.30
|6.73
|33.00
|25.56
Hindustan Oil Exploration Company Ltd
170.3
|-1.30
|-0.76
|2252.10
|14.92
PAE Ltd
7.05
|0.60
|9.30
|7.35
|0.36
Century Extrusions Ltd
24.14
|0.02
|0.08
|193.12
|19.63
Piramal Glass Pvt Ltd
138.65
|0.15
|0.11
|1121.90
|0
Godrej Industries Ltd
1201.7
|6.70
|0.56
|40473.63
|0
TCPL Packaging Ltd
3326.7
|54.60
|1.67
|3027.30
|22.64
T T Ltd
10.48
|0.18
|1.75
|270.71
|0
Shriram Finance Ltd
616.1
|4.30
|0.70
|115888.90
|13.14
Panasonic Appliances India Company Ltd
344.75
|0.30
|0.09
|338.89
|0
Dhanuka Agritech Ltd
1539.3
|15.00
|0.98
|7015.87
|22.82
Kirloskar Electric Company Ltd
113.05
|-1.06
|-0.93
|750.81
|132.85
Manali Petrochemicals Ltd
64.19
|0.00
|0.00
|1104.06
|0
Asian Electronics Ltd
2.6
|0.10
|4.00
|10.30
|0
Piramal Finance Ltd
16.7
|-1.85
|-9.97
|524.08
|8.19
GRP Ltd
2125.1
|-29.90
|-1.39
|1133.39
|32.83
Lakshmi Mills Company Ltd
2356.45
|-48.55
|-2.02
|164.01
|0
Ginni Filaments Ltd
45.47
|-1.04
|-2.24
|389.45
|14.1
AVT Natural Products Ltd
72.06
|0.64
|0.90
|1097.47
|25.25
Reliance Capital Ltd
12.35
|0.15
|1.23
|312.10
|0
Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd
144.84
|-1.53
|-1.05
|112.60
|0
Thiru Arooran Sugars Ltd
6.8
|-0.35
|-4.90
|7.70
|0
Sterling Biotech Ltd
0.7
|0.00
|0.00
|19.05
|0.3
Precot Ltd
401.85
|-13.20
|-3.18
|482.22
|10.24
Salzer Electronics Ltd
753.25
|-3.50
|-0.46
|1331.95
|19.96
Tasty Bite Eatables Ltd
8865
|13.00
|0.15
|2274.76
|60.67
Sri Chamundeswari Sugars Ltd
17.45
|-0.05
|-0.29
|42.67
|6.12
Super Spinning Mills Ltd
9.15
|-0.01
|-0.11
|50.33
|0
Rolta India Ltd
1.9
|-0.01
|-0.52
|31.52
|0
India Nippon Electricals Ltd
902.4
|-5.05
|-0.56
|2041.36
|23.56
Western India Plywoods Ltd
162.96
|-5.06
|-3.01
|138.31
|40.2
Sukhjit Starch & Chemicals Ltd
166.31
|2.17
|1.32
|519.62
|16.74
United Nilgiri Tea Estates Company Ltd
460.5
|0.45
|0.10
|230.09
|10.08
L G Balakrishnan & Bros Ltd
1372.2
|-1.60
|-0.12
|4376.28
|16.06
Motor & General Finance Ltd
26.32
|-0.14
|-0.53
|101.93
|91.48
Ramco Industries Ltd
333.55
|-13.70
|-3.95
|2895.52
|32.3
India Motor Parts & Accessories Ltd
1048.9
|-2.05
|-0.20
|1309.03
|15.46
Ruchi Infrastructure Ltd
7.49
|0.03
|0.40
|176.78
|20.86
Suryalakshmi Cotton Mills Ltd
62.41
|0.42
|0.68
|117.36
|24.66
Indo Count Industries Ltd
270.27
|5.74
|2.17
|5352.81
|26.79
Spanco Ltd
11.75
|0.55
|4.91
|38.60
|0
Gujarat Lease Financing Ltd
6.27
|0.16
|2.62
|17.01
|313
IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd
102.78
|1.51
|1.49
|3016.88
|28.3
Hercules Hoists Ltd
169.39
|-1.71
|-1.00
|542.05
|102.38
Aeroflex Enterprises Ltd
87.96
|4.24
|5.06
|994.70
|98.58
DE Nora India Ltd
828.8
|-1.90
|-0.23
|440.09
|212.98
Arshiya Ltd
1.69
|-0.09
|-5.06
|44.53
|0
Lancor Holdings Ltd
23.13
|0.50
|2.21
|170.12
|24.98
AYM Syntex Ltd
192.3
|-0.79
|-0.41
|1126.51
|195.25
Chemplast Sanmar Ltd
388.9
|3.10
|0.80
|6148.88
|0
Apar Industries Ltd
8186
|-171.00
|-2.05
|32881.78
|39.22
Orient Bell Ltd
287.35
|-3.95
|-1.36
|422.04
|114.67
Donear Industries Ltd
93.29
|-1.07
|-1.13
|485.11
|15.37
Nilkamal Ltd
1551.6
|12.10
|0.79
|2314.99
|26.44
Maha Rashtra Apex Corporation Ltd
99.19
|-1.19
|-1.19
|140.35
|24.19
Nahar Polyfilms Ltd
285.2
|-8.30
|-2.83
|701.25
|15.29
TECIL Chemical & Hydro Power Ltd
18.58
|-0.38
|-2.00
|35.23
|0
Nagarjuna Fertilizers & Chemicals Ltd (Merged)
23.55
|-2.80
|-10.63
|1008.36
|8.64
Sequent Scientific Ltd
186.29
|2.11
|1.15
|4688.04
|245.8
Sanghi Polyesters Ltd
1.35
|13.50
|0
Eldeco Housing & Industries Ltd
815.65
|10.60
|1.32
|802.03
|37.07
Johnson Controls-Hitachi Air Condition. India Ltd
1732.4
|2.70
|0.16
|4710.40
|116.61
3M India Ltd
29445
|610.00
|2.12
|33184.52
|65.43
Yuken India Ltd
997.2
|19.40
|1.98
|1296.36
|92.5
HB Stockholdings Ltd
79.84
|0.94
|1.19
|56.99
|0
Amara Raja Energy & Mobility Ltd
989.35
|-2.85
|-0.29
|18107.61
|21.7
JM Financial Ltd
159.7
|-2.07
|-1.28
|15269.91
|24.38
Swan Corp Ltd
454.7
|2.95
|0.65
|14252.88
|0
Tamil Nadu Telecommunications Ltd
10.78
|-0.42
|-3.75
|49.24
|0
EMCO Ltd
1.95
|0.05
|2.63
|13.24
|0.04
Sundrop Brands Ltd
782.4
|-5.50
|-0.70
|2949.40
|74.71
Radico Khaitan Ltd
2887.9
|1.30
|0.05
|38659.60
|94.67
ISGEC Heavy Engineering Ltd
878
|2.65
|0.30
|6455.89
|22.02
Star Paper Mills Ltd
168.52
|1.67
|1.00
|263.06
|6.48
S & S Power Switchgear Ltd
394.6
|16.20
|4.28
|487.00
|0
Sandur Manganese & Iron Ores Ltd
168.85
|0.90
|0.54
|8207.88
|19.15
Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd
219.27
|0.27
|0.12
|1461.02
|34.09
NEPC India Ltd
1.4
|9.70
|0
Rajapalayam Mills Ltd
313
|-55.98
|-15.17
|288.59
|0
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd
1610.8
|19.10
|1.20
|135532.56
|30.09
Maral Overseas Ltd
46.56
|-0.17
|-0.36
|193.27
|0
Maharashtra Seamless Ltd
597.95
|6.00
|1.01
|8012.03
|8.89
I G Petrochemicals Ltd
420.35
|4.20
|1.01
|1294.46
|18.66
High Ground Enterprise Ltd
0.3
|-0.05
|-14.29
|3.45
|0.29
Reliance Industrial Infrastructure Ltd
860.2
|-8.85
|-1.02
|1298.90
|131.62
Balrampur Chini Mills Ltd
455.65
|4.15
|0.92
|9201.58
|28.37
Timken India Ltd
3009.9
|15.70
|0.52
|22640.09
|49.45
Welspun Living Ltd
114.7
|0.03
|0.03
|11146.64
|25.49
Gujarat Gas Company Ltd(Merged)
743.1
|-17.35
|-2.28
|9530.26
|32.21
Vinati Organics Ltd
1736
|-51.10
|-2.86
|17996.35
|41.73
Andhra Sugars Ltd
74.7
|0.79
|1.07
|1012.45
|14.1
Ganesha Ecosphere Ltd
1178.2
|17.00
|1.46
|3157.10
|50.59
CMC Ltd(Merged)
2032.25
|-3.20
|-0.16
|6157.72
|21.65
MSTC Ltd
476.4
|3.20
|0.68
|3353.86
|15.58
MMTC Ltd
64.74
|0.08
|0.12
|9711.00
|202
Gufic BioSciences Ltd
354.45
|0.55
|0.16
|3554.34
|57.85
Mahanagar Telephone Nigam Ltd
43.06
|-0.26
|-0.60
|2712.78
|0
Tata Communications Ltd
1613.3
|0.30
|0.02
|45979.05
|91.54
BEML Ltd
4173.8
|120.10
|2.96
|17381.58
|56.34
Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd
145.82
|0.87
|0.60
|8044.74
|28.31
Bharat Petroleum Corporation Ltd
339.65
|1.55
|0.46
|147357.34
|8.33
Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd
892.9
|-18.30
|-2.01
|57777.06
|0
State Trading Corporation of India Ltd
131.45
|2.17
|1.68
|788.70
|22.1
Hindustan Organic Chemicals Ltd
19.9
|0.75
|3.92
|133.67
|0
NLC India Ltd
285.32
|0.62
|0.22
|39563.52
|22.29
Bharat Electronics Ltd
403.95
|4.00
|1.00
|295278.52
|53.34
Steel Authority of India Ltd
134.48
|2.77
|2.10
|55547.30
|19.2
National Aluminium Company Ltd
213.87
|9.96
|4.88
|39280.04
|6.48
Hindustan Petroleum Corporation Ltd
443.4
|1.65
|0.37
|94347.65
|8.26
HMT Ltd
59.92
|0.75
|1.27
|2130.77
|124.67
Bharat Heavy Electricals Ltd
238.45
|4.48
|1.91
|83029.80
|299.81
Bhagyanagar India Ltd
94.26
|-1.27
|-1.33
|301.58
|135.21
DCM Shriram Industries Ltd
163.48
|1.90
|1.18
|1422.15
|16.13
Hindustan Zinc Ltd
482.45
|16.30
|3.50
|203850.52
|19.35
Empee Sugars & Chemicals Ltd
3.95
|-0.20
|-4.82
|16.58
|0
Dredging Corporation of India Ltd
619.5
|-15.30
|-2.41
|1734.60
|0
ITI Ltd
301.6
|0.45
|0.15
|28980.35
|0
Mawana Sugars Ltd
88
|-0.50
|-0.56
|344.26
|7.62
Chennai Petroleum Corporation Ltd
757.8
|-5.55
|-0.73
|11284.51
|0
DCM Shriram Ltd
1147.9
|-10.40
|-0.90
|17900.62
|31.75
Tata Elxsi Ltd
5227
|-74.00
|-1.40
|32560.32
|44.31
Shipping Corporation of India Ltd
222.69
|2.25
|1.02
|10372.90
|11.8
Metalyst Forgings Ltd
4.05
|-0.20
|-4.71
|17.64
|0
Kotak Mahindra Bank Ltd
1992.7
|1.10
|0.06
|396266.83
|29.38
Rainbow Papers Ltd
0.15
|0.00
|0.00
|1.59
|0
VTM Ltd
23.55
|14.37
|156.54
|236.84
|14.63
Genesys International Corporation Ltd
500.2
|0.00
|0.00
|2086.78
|32.27
Grand Foundry Ltd
10.21
|0.00
|0.00
|31.07
|0
BIL Vyapar Ltd
12.91
|-0.09
|-0.69
|40.49
|0
Ausom Enterprise Ltd
101.14
|0.32
|0.32
|137.75
|5.39
Suryajyoti Spinning Mills Ltd
6.9
|0.00
|0.00
|13.56
|0
Wanbury Ltd
254.5
|4.45
|1.78
|836.72
|19.13
Aarti Industries Ltd
374.9
|2.05
|0.55
|13593.64
|55.07
Precision Wires India Ltd
183.5
|-0.45
|-0.24
|3303.75
|34.95
Arcotech Ltd
2.2
|0.10
|4.76
|23.10
|0
HBL Engineering Ltd
813.6
|2.90
|0.36
|22552.58
|67.01
Khaitan (India) Ltd
130.08
|-2.16
|-1.63
|61.79
|9.69
Ajmera Realty & Infra India Ltd
990.85
|0.25
|0.03
|3899.90
|32
ADF Foods Ltd
221.03
|1.16
|0.53
|2428.32
|30.03
Gillanders Arbuthnot & Company Ltd
115.75
|0.06
|0.05
|247.04
|31.92
GTL Ltd
9.46
|-0.07
|-0.73
|148.80
|0
Easun Reyrolle Ltd
2.4
|-0.05
|-2.04
|7.39
|0
Future Enterprises Ltd
0.57
|-0.02
|-3.39
|25.93
|0
Gujarat Ambuja Exports Ltd
105.86
|0.73
|0.69
|4855.49
|20.14
UPL Ltd
655.8
|1.60
|0.24
|55304.48
|77.69
Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd
132.79
|-1.32
|-0.98
|23272.76
|0
Madhav Marbles and Granites Ltd
43.07
|-0.68
|-1.55
|38.55
|82.69
VST Tillers Tractors Ltd
5050
|-31.50
|-0.62
|4364.90
|37.79
Parrys Sugar Industries Ltd(Merged)
48.9
|-5.35
|-9.86
|97.60
|3.04
Naga Dhunseri Group Ltd
3863.7
|18.20
|0.47
|386.37
|19.32
Media Matrix Worldwide Ltd
6.05
|0.05
|0.83
|685.31
|0
Kingfa Science & Technology (India) Ltd
4544.2
|75.30
|1.68
|5503.24
|34.9
VTX Industries Ltd
3.55
|-0.10
|-2.74
|6.45
|0
Satyam Computer Services Ltd(Merged)
115.15
|0.15
|0.13
|13558.34
|12.32
EL Forge Ltd
6.65
|0.30
|4.72
|13.52
|18.18
Kovai Medical Center & Hospital Ltd
2576.65
|-60.10
|-2.28
|2818.86
|31.15
Nakoda Ltd
0.05
|-0.05
|-50.00
|1.50
|0
Poddar Housing & Development Ltd
45.53
|2.16
|4.98
|33.09
|0
IP Rings Ltd
137.9
|18.86
|15.84
|174.80
|0
Lloyds Metals & Energy Ltd
1225
|-31.00
|-2.47
|64110.16
|43.02
GRUH Finance Ltd(Merged)
317.7
|11.15
|3.64
|23321.23
|52.02
Plastiblends India Ltd
183.11
|0.62
|0.34
|475.89
|15.01
KDDL Ltd
2670.2
|5.40
|0.20
|3347.66
|64.96
Dhampur Sugar Mills Ltd
133.13
|-1.32
|-0.98
|856.11
|16.8
NCC Ltd
207.58
|1.64
|0.80
|13032.84
|16.65
Industrial Investment Trust Ltd
203.87
|2.25
|1.12
|459.68
|64.71
P I Industries Ltd
3513.5
|21.20
|0.61
|53306.16
|28.91
Phoenix Lamps Ltd(Merged)
220
|8.00
|3.77
|616.44
|25.76
Morepen Laboratories Ltd
47.85
|-0.22
|-0.46
|2621.96
|35.34
Sumeet Industries Ltd
173.16
|7.96
|4.82
|1822.77
|160.63
Lakshmi Vilas Bank Ltd(Merged)
7.65
|0.35
|4.79
|257.59
|0
ING Vysya Bank Ltd(Merged)
1027
|-4.80
|-0.47
|19719.13
|30.41
Pakka Ltd
152.99
|1.74
|1.15
|687.66
|13.4
Apcotex Industries Ltd
396.65
|11.25
|2.92
|2056.43
|34.23
Sayaji Hotels Ltd
138.7
|-0.28
|-0.20
|242.97
|66.96
Carol Info Services Ltd
162
|0.00
|0.00
|574.07
|8.91
Gujarat Industries Power Co Ltd
181.29
|-1.27
|-0.70
|2813.91
|14.13
Kopran Ltd
174.36
|3.72
|2.18
|841.91
|31.62
Karur Vysya Bank Ltd
210.91
|-2.97
|-1.39
|20378.68
|10.32
Mastek Ltd
2193.2
|-3.80
|-0.17
|6793.37
|54.63
Dalmia Refractories Ltd
112.5
|0.25
|0.22
|35.44
|2.47
Eimco Elecon (India) Ltd
1722.2
|-15.50
|-0.89
|993.71
|20.65
Vijay Shanthi Builders Ltd
2.1
|-0.10
|-4.55
|5.50
|0
Ashiana Housing Ltd
299.35
|6.80
|2.32
|3009.21
|73.7
Consolidated Finvest & Holdings Ltd
182.24
|-2.06
|-1.12
|589.81
|6.09
Ramgopal Polytex Ltd
1.55
|-0.05
|-3.13
|2.25
|0
NIIT Ltd
105.5
|0.24
|0.23
|1437.78
|38.8
Bharat Rasayan Ltd
9881
|-29.00
|-0.29
|4105.82
|27.07
Mahindra EPC Irrigation Ltd
150.58
|2.66
|1.80
|420.76
|38.02
SREI Infrastructure Finance Ltd
2.1
|0.10
|5.00
|105.65
|0
Himadri Speciality Chemical Ltd
440.55
|-7.05
|-1.58
|21756.54
|35.88
GTN Industries Ltd
11.85
|0.15
|1.28
|20.79
|0
MIRC Electronics Ltd
25.1
|0.35
|1.41
|703.91
|0
Eastern Silk Industries Ltd
43.03
|2.04
|4.98
|21.52
|5.13
Waterbase Ltd
74.9
|-0.40
|-0.53
|310.29
|0
Pil Italica Lifestyle Ltd
13.65
|-0.15
|-1.09
|320.78
|63.09
Ansal Properties & Infrastructure Ltd
4.58
|-0.06
|-1.29
|72.09
|0
Mazda Ltd
261.75
|-2.30
|-0.87
|524.15
|19.58
Infosys Ltd
1441.8
|0.00
|0.00
|598980.27
|23.09
Sangam (India) Ltd
435.9
|-1.70
|-0.39
|2190.25
|94.48
VLS Finance Ltd
214.7
|-4.56
|-2.08
|747.07
|60.62
Veedol Corporation Ltd
1770.6
|10.40
|0.59
|3085.09
|25.32
Viceroy Hotels Ltd
119.4
|1.40
|1.19
|806.89
|11.4
Seya Industries Ltd
16.07
|-0.72
|-4.29
|42.70
|0
Cheslind Textiles Ltd
11.05
|0.45
|4.25
|50.08
|0
Neo Corp International Ltd
36.75
|0.10
|0.27
|139.72
|0
Gujarat Raffia Industries Ltd
39.47
|0.99
|2.57
|21.33
|35.38
Simplex Infrastructures Ltd
281.25
|-0.55
|-0.20
|2224.56
|172.01
Menon Bearings Ltd
128.24
|-1.02
|-0.79
|718.66
|32.57
Vardhman Polytex Ltd
8.56
|-0.03
|-0.35
|392.81
|15.39
CMI Ltd
3.39
|0.16
|4.95
|5.43
|0
Jayant Agro Organics Ltd
228.41
|-3.50
|-1.51
|685.23
|11.55
Anuh Pharma Ltd
83.47
|0.64
|0.77
|836.57
|18.02
D S Kulkarni Developers Ltd
13.55
|-0.70
|-4.91
|34.96
|10.38
BCL Industries Ltd
40.5
|-0.26
|-0.64
|1195.41
|15.65
Indo Borax & Chemicals Ltd
230.69
|2.80
|1.23
|740.28
|19.36
Tata Metaliks Ltd(Merged)
1110.55
|20.05
|1.84
|3506.84
|30.84
Aarti Drugs Ltd
486.5
|4.30
|0.89
|4472.64
|24.73
Sinclairs Hotels Ltd
99.36
|2.55
|2.63
|509.32
|37.22
Soma Textiles & Industries Ltd
72.87
|3.46
|4.98
|240.71
|156.7
Trident Ltd
28.17
|0.03
|0.11
|14355.62
|33.14
Banswara Syntex Ltd
126.67
|-0.36
|-0.28
|433.62
|22.95
Shah Alloys Ltd
67.11
|-1.11
|-1.63
|132.88
|0
Samvardhana Motherson International Ltd
105.65
|-1.23
|-1.15
|111507.69
|63.99
Kemrock Industries & Exports Ltd
9.35
|0.40
|4.47
|19.01
|0
Salora International Ltd
15.2
|-0.10
|-0.65
|13.39
|0
TCI Finance Ltd
11.49
|-0.61
|-5.04
|14.79
|4.52
Shri Lakshmi Cotsyn Ltd
3.25
|-0.15
|-4.41
|9.25
|0
Cubex Tubings Ltd
94.25
|-1.82
|-1.89
|134.96
|19.92
JSW Ispat Special Products Ltd(Merged)
38.9
|0.95
|2.50
|1826.54
|0
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd
510.75
|2.35
|0.46
|20463.32
|11.7
Lupin Ltd
1911.3
|-21.90
|-1.13
|87300.13
|16.72
Ashima Ltd
22.42
|-0.03
|-0.13
|429.70
|0
Splendid Metal Products Ltd
0.5
|0.05
|11.11
|15.05
|0
Sathavahana Ispat Ltd
2.45
|0.00
|0.00
|12.47
|0.14
Aarvee Denims & Exports Ltd
165.01
|1.15
|0.70
|425.14
|24.21
Ashapura Minechem Ltd
651
|-18.60
|-2.78
|6218.75
|70.79
Alok Industries Ltd
17.32
|-0.03
|-0.17
|8599.80
|0
JVL Agro Industries Ltd
0.7
|0.05
|7.69
|11.76
|0
Ratnamani Metals & Tubes Ltd
2410.5
|-0.70
|-0.03
|16895.68
|27.39
Zee Entertainment Enterprises Ltd
112.37
|-0.30
|-0.27
|10793.36
|14.31
Orchid Pharma Ltd
702
|-8.45
|-1.19
|3560.48
|37.71
Bodal Chemicals Ltd
61.73
|-0.36
|-0.58
|777.45
|26.37
Tata Steel BSL Ltd(Merged)
85.35
|-1.05
|-1.22
|9332.51
|1.33
IFCI Ltd
54.05
|0.92
|1.73
|14562.77
|71.8
Sanwaria Consumer Ltd
0.33
|0.00
|0.00
|24.29
|0
S.Kumars Nationwide Ltd
3
|89.22
|0
Amit Spinning Industries Ltd
0.8
|0.10
|14.29
|3.29
|1
Birla Cable Ltd
159.75
|2.45
|1.56
|479.25
|74.6
Pioneer Embroideries Ltd
34.42
|-0.95
|-2.69
|106.07
|84.21
Vesuvius India Ltd
512.65
|4.15
|0.82
|10404.79
|41.13
Mindteck (India) Ltd
227.74
|-8.47
|-3.59
|727.73
|38.53
K S Oils Ltd
1.45
|-0.05
|-3.33
|66.58
|0
Diamond Power Infrastructure Ltd
149.31
|-3.84
|-2.51
|7868.20
|216.13
G M Breweries Ltd
702.4
|-3.10
|-0.44
|1604.77
|12.41
CLC Industries Ltd
2.8
|0.05
|1.82
|25.14
|0
Pidilite Industries Ltd
1468
|1.20
|0.08
|149400.42
|68.26
Vimta Labs Ltd
706.5
|11.65
|1.68
|3146.81
|43.53
Hitech Corporation Ltd
189.06
|-0.31
|-0.16
|324.72
|38
Filatex India Ltd
51.11
|-0.42
|-0.82
|2268.55
|16.01
CRISIL Ltd
4436.6
|-144.60
|-3.16
|32444.86
|45.81
Videocon Industries Ltd
7.35
|0.10
|1.38
|245.83
|0
Agro Dutch Industries Ltd
1.65
|-0.05
|-2.94
|8.97
|0
Mold-Tek Technologies Ltd
181.2
|0.63
|0.35
|521.95
|70.51
SRHHL Industries Ltd (Merged)
5
|0.15
|3.09
|6.25
|38.31
Biofil Chemicals & Pharmaceuticals Ltd
41.64
|-0.40
|-0.95
|67.75
|24.38
Mercator Ltd
0.85
|0.00
|0.00
|25.71
|0
Marksans Pharma Ltd
165.04
|-1.30
|-0.78
|7479.01
|36.86
Simplex Castings Ltd
39.65
|1.55
|4.07
|28.54
|15.2
Havells India Ltd
1502
|-3.20
|-0.21
|94166.65
|65.99
SVOGL Oil Gas & Energy Ltd
2.5
|-0.10
|-3.85
|108.38
|0
Control Print Ltd
781.05
|-16.05
|-2.01
|1249.23
|10.44
Premier Explosives Ltd
564.65
|-2.30
|-0.41
|3035.63
|76.82
Foseco India Ltd
5358
|-166.50
|-3.01
|3421.86
|43
Patspin India Ltd
14.1
|0.10
|0.71
|43.60
|0
Parekh Platinum Ltd
2.85
|-0.05
|-1.72
|17.08
|8.67000007629395
SPML Infra Ltd
236.95
|-4.85
|-2.01
|1698.68
|35.79
Orient Press Ltd
83.44
|0.03
|0.04
|83.44
|0
Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd
82.84
|2.05
|2.54
|234.89
|53.6
SpiceJet Ltd
31.7
|0.60
|1.93
|4480.47
|0
Anjani Portland Cement Ltd
132
|-1.36
|-1.02
|387.75
|0
Rana Sugars Ltd
14.16
|-0.03
|-0.21
|217.45
|5.99
Amarjothi Spinning Mills Ltd
87
|-1.40
|-1.58
|58.73
|8.29
Mphasis Ltd
2654.8
|-23.30
|-0.87
|50510.50
|35.96
Vikas Wsp Ltd
1.5
|0.00
|0.00
|30.67
|0
Tilaknagar Industries Ltd
448.55
|1.55
|0.35
|8693.52
|31.23
Crest Ventures Ltd
361.8
|-1.80
|-0.50
|1029.31
|18.64
Sabero Organics Gujarat Ltd(Merged)
174.85
|-2.00
|-1.13
|591.87
|20.35
Dabur India Ltd
491.3
|-1.55
|-0.31
|87141.40
|62.37
Nagreeka Exports Ltd
33.61
|1.61
|5.03
|105.03
|36.55
Ganesh Housing Ltd
834.55
|1.25
|0.15
|6959.07
|22.3
Igarashi Motors India Ltd
499.2
|4.65
|0.94
|1571.23
|84.13
Praj Industries Ltd
329.95
|-11.50
|-3.37
|6064.91
|32.57
Kalyani Forge Ltd
659.9
|-0.70
|-0.11
|240.20
|25.74
Symphony Ltd
905.15
|11.05
|1.24
|6241.64
|30.1
Zenith Exports Ltd
245.75
|-0.40
|-0.16
|132.71
|0
Murli Industries Ltd
1.65
|-0.05
|-2.94
|11.90
|0.03
Steelcast Ltd
213.87
|-1.46
|-0.68
|2164.36
|27.57
Kirloskar Ferrous Industries Ltd
452.2
|-15.00
|-3.21
|7449.50
|25.83
Pitti Engineering Ltd
995.9
|4.05
|0.41
|3749.92
|35.24
Winsome Yarns Ltd
1.96
|-0.04
|-2.00
|13.86
|0
Patel Integrated Logistics Ltd
14.1
|0.02
|0.14
|98.14
|12.68
ATN International Ltd
0.2
|0.00
|0.00
|0.79
|0
Premier Polyfilm Ltd
46.02
|-0.85
|-1.81
|482.02
|18.81
Kohinoor Foods Ltd
32.87
|0.03
|0.09
|121.85
|0
Vakrangee Ltd
8.11
|-0.09
|-1.10
|878.47
|102.5
Syncom Formulations (India) Ltd
16.14
|-0.14
|-0.86
|1517.16
|26.72
Alphageo (India) Ltd
247.82
|-2.43
|-0.97
|157.73
|0
Kriti Industries (India) Ltd
129.42
|0.82
|0.64
|681.99
|0
SPL Industries Ltd
38.57
|0.21
|0.55
|111.85
|13.86
Supreme Petrochem Ltd
832.15
|-11.10
|-1.32
|15647.86
|45.54
Mahamaya Steel Industries Ltd
415.35
|2.65
|0.64
|682.60
|106.34
Automotive Stampings & Assemblies Ltd
594.15
|-7.55
|-1.25
|942.32
|62.3
Gujarat Apollo Industries Ltd
470.6
|-6.35
|-1.33
|555.31
|0
Ipca Laboratories Ltd
1339
|22.00
|1.67
|33970.99
|36.88
Kilitch Drugs (India) Ltd
337.95
|-0.05
|-0.01
|590.76
|18.64
HLE Glascoat Ltd
449.05
|-13.50
|-2.92
|3065.46
|103.96
Torrent Pharmaceuticals Ltd
3603.2
|16.60
|0.46
|121943.18
|61.04
Dolat Algotech Ltd
79.42
|-0.37
|-0.46
|1397.79
|7.7
Shyam Telecom Ltd
13.88
|0.18
|1.31
|15.64
|0
Krebs Biochemicals & Industries Ltd
70.63
|-0.56
|-0.79
|152.28
|0
Anik Industries Ltd
61.99
|-1.40
|-2.21
|172.02
|54.11
Indbank Merchant Banking Services Ltd
32.94
|0.78
|2.43
|146.19
|18.5
BPL Ltd
76.93
|-0.28
|-0.36
|376.77
|6.93
Valecha Engineering Ltd
19.2
|-1.00
|-4.95
|43.26
|11.45
Federal Bank Ltd
192.93
|2.85
|1.50
|47446.93
|11.98
Vimal Oil and Foods Ltd
3.15
|-0.10
|-3.08
|4.73
|2.81
Bajaj Finance Ltd
998.9
|7.95
|0.80
|621563.71
|40.03
Nava Ltd
650.95
|-15.50
|-2.33
|18890.65
|44.65
SB & T International Ltd
4.55
|0.05
|1.11
|7.67
|20.43
Shasun Pharmaceuticals Ltd(Merged)
428.55
|21.95
|5.40
|2882.23
|65.77
Arrow Greentech Ltd
561.45
|10.50
|1.91
|847.11
|16.63
Neuland Laboratories Ltd
14605
|172.00
|1.19
|18738.05
|141.83
M M Forgings Ltd
308.2
|2.35
|0.77
|1488.04
|11.75
Poddar Pigments Ltd
265.45
|-0.70
|-0.26
|281.64
|14.57
KSE Ltd
697.65
|32.25
|4.85
|223.25
|7.21
Capital Trust Ltd
37.63
|-1.61
|-4.10
|86.87
|0
Avanti Feeds Ltd
640.8
|7.25
|1.14
|8730.62
|15.84
Srikalahasthi Pipes Ltd(Merged)
200.8
|-0.35
|-0.17
|937.70
|5.67
Surana Industries Ltd
1.3
|-0.05
|-3.70
|6.62
|0
Gujarat NRE Coke Ltd
0.9
|-0.05
|-5.26
|144.41
|0
R S Software (India) Ltd
72.52
|2.86
|4.11
|187.33
|179.62
Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd
684.7
|0.10
|0.01
|1224.24
|33.58
Hindustan Copper Ltd
329.44
|9.98
|3.12
|31857.64
|63.15
Sanghi Industries Ltd
64.39
|0.53
|0.83
|1663.36
|0
Jaysynth Orgochem Ltd
3.4
|-0.10
|-2.86
|45.87
|15.04
Zodiac Clothing Company Ltd
97.26
|1.61
|1.68
|252.81
|0
Mayur Uniquoters Ltd
506.95
|-2.30
|-0.45
|2228.18
|15.18
AksharChem (India) Ltd
267.1
|4.15
|1.58
|214.56
|49.03
Alpine Housing Development Corporation Ltd
19
|11.50
|153.33
|32.91
|44.08
Vishnu Chemicals Ltd
452.7
|-2.35
|-0.52
|3047.36
|42.61
Jumbo Bag Ltd
7.4
|-0.35
|-4.52
|6.19
|15.49
Pearl Engineering Polymers Ltd
1.75
|0.00
|0.00
|5.32
|0
Zodiac-JRD-MKJ Ltd
31.95
|-4.20
|-11.62
|35.07
|87.96
Country Club Hospitality & Holidays Ltd
17.46
|0.68
|4.05
|285.41
|0
Pan India Corporation Ltd
0.25
|0.00
|0.00
|5.36
|0
Fedders Electric & Engineering Ltd
4.6
|-0.20
|-4.17
|15.63
|0.53
Gangotri Textiles Ltd
0.61
|-0.02
|-3.17
|1.99
|0
Mangalam Organics Ltd
536.5
|4.25
|0.80
|459.48
|34.21
Prime Securities Ltd
270.4
|3.65
|1.37
|909.77
|36.24
N R Agarwal Industries Ltd
433.2
|10.65
|2.52
|737.27
|23.28
Techindia Nirman Ltd
14
|-0.57
|-3.91
|20.06
|0
Umang Dairies Ltd
85.73
|-4.92
|-5.43
|188.63
|306.36
NDL Ventures Ltd
83.44
|1.84
|2.25
|280.96
|401.5
Monarch Networth Capital Ltd
314.55
|-3.70
|-1.16
|2493.39
|16.76
Ind-Swift Ltd
15.76
|0.91
|6.13
|85.36
|10.9
Indo Amines Ltd
138.75
|3.01
|2.22
|1007.15
|14.32
Natural Capsules Ltd
274.1
|-2.83
|-1.02
|283.45
|36.76
3P Land Holdings Ltd
42.91
|-0.75
|-1.72
|77.24
|37.72
Savita Oil Technologies Ltd
407.75
|11.85
|2.99
|2817.57
|19.49
N K Industries Ltd
76.8
|5.60
|7.87
|46.16
|0
Keynote Financial Services Ltd
242
|0.90
|0.37
|169.88
|34.04
Team India Guaranty Ltd
257.25
|-2.00
|-0.77
|231.27
|99.33
TPL Plastech Ltd
71.74
|-0.12
|-0.17
|559.59
|22.74
Liberty Shoes Ltd
327.6
|-2.00
|-0.61
|558.23
|39.74
Tokyo Plast International Ltd
124.3
|1.76
|1.44
|118.09
|110.23
Jindal Poly Films Ltd
547.95
|-13.95
|-2.48
|2399.28
|8.08
Rajoo Engineers Ltd
81.88
|-2.36
|-2.80
|1462.99
|34.03
Hester Biosciences Ltd
1918.1
|-1.30
|-0.07
|1631.70
|52.24
Electrotherm (India) Ltd
989.05
|-27.45
|-2.70
|1260.33
|5.38
Rubfila International Ltd
83.63
|1.74
|2.12
|453.84
|17.92
Krishna Engineering Works Ltd
1.55
|0.05
|3.33
|2.17
|0
Blue Dart Express Ltd
5703
|125.00
|2.24
|13533.22
|55.14
Kalindee Rail Nirman (Engineers) Ltd(Merged)
102.7
|0.00
|0.00
|169.56
|30.75
Roto Pumps Ltd
77.17
|2.09
|2.78
|1454.24
|44.47
Norben Tea & Exports Ltd
52.92
|-1.08
|-2.00
|74.06
|0
Dolphin Offshore Enterprises (India) Ltd
395
|4.00
|1.02
|1580.18
|450.57
Som Distilleries & Breweries Ltd
124.26
|-4.36
|-3.39
|2426.69
|35.16
Adani Enterprises Ltd
2505.9
|-3.60
|-0.14
|289226.15
|127.16
Parenteral Drugs (India) Ltd
2.9
|0.05
|1.75
|8.65
|0
LIC Housing Finance Ltd
565
|-2.20
|-0.39
|31078.56
|5.69
Mirza International Ltd
38.7
|-1.60
|-3.97
|534.84
|0
Zim Laboratories Ltd
71.02
|-0.50
|-0.70
|346.12
|37.28
Avonmore Capital & Management Services Ltd
18.19
|-0.42
|-2.26
|513.29
|33.75
TTK Prestige Ltd
635.2
|-0.20
|-0.03
|8804.93
|52.86
Oriental Bank of Commerce(Merged
43.45
|1.80
|4.32
|5953.56
|9.24
Mahalaxmi Rubtech Ltd
219.32
|0.40
|0.18
|232.92
|12.98
JMT Auto Ltd
1.45
|-0.05
|-3.33
|73.06
|0
Tourism Finance Corporation of India Ltd
73.35
|1.25
|1.73
|3395.94
|30.74
LEEL Electricals Ltd
2.5
|-0.10
|-3.85
|10.08
|0
Websol Energy System Ltd
1235.2
|-13.30
|-1.07
|5362.79
|27.26
JMC Projects (India) Ltd
118.85
|-4.40
|-3.57
|1995.55
|12
Kamat Hotels (India) Ltd
294.95
|-2.90
|-0.97
|869.51
|15.01
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
1594.3
|5.00
|0.31
|382525.97
|76.63
Rajratan Global Wire Ltd
315.45
|-0.40
|-0.13
|1601.57
|35.67
DSJ Keep Learning Ltd
2.78
|0.00
|0.00
|43.29
|96.33
Bhandari Hosiery Exports Ltd
4.63
|-0.14
|-2.94
|111.14
|14.42
DCM Financial Services Ltd
5.5
|0.02
|0.36
|12.17
|0
Shree Rama Newsprint Ltd
30.96
|0.03
|0.10
|456.73
|0
Univa Foods Ltd
12.93
|0.00
|0.00
|18.52
|0
Hybrid Financial Services Ltd
16.05
|0.26
|1.65
|47.25
|27.47
Arihant Capital Markets Ltd
108.65
|-1.33
|-1.21
|1131.19
|25.23
Rajdarshan Industries Ltd
45.43
|-0.35
|-0.76
|14.13
|177.38
JIK Industries Ltd
0.75
|0.05
|7.14
|5.45
|0
Tulsyan NEC Ltd
24
|-0.15
|-0.62
|40.00
|0
Hikal Ltd
251.6
|1.15
|0.46
|3102.25
|49.03
Fischer Medical Ventures Ltd
111
|0.80
|0.73
|7198.52
|0
Bhartiya International Ltd
843.05
|-9.50
|-1.11
|1094.65
|41.79
Surana Telecom and Power Ltd
22.05
|-0.66
|-2.91
|299.35
|12.04
Heritage Foods Ltd
482.6
|2.55
|0.53
|4478.33
|27.57
Transworld Shipping Lines Ltd
252.82
|0.05
|0.02
|555.19
|14.84
Damodar Industries Ltd
35.28
|0.29
|0.83
|82.20
|10.35
Prudential Sugar Corporation Ltd
28.02
|-0.34
|-1.20
|100.18
|31.31
Ram Ratna Wires Ltd
628.25
|2.80
|0.45
|2929.31
|45.95
Onward Technologies Ltd
288.05
|-2.45
|-0.84
|654.79
|25.21
Caplin Point Laboratories Ltd
1966.1
|-44.10
|-2.19
|14944.66
|43.38
Astra Microwave Products Ltd
983.9
|-12.90
|-1.29
|9341.64
|62.68
Sambhaav Media Ltd
6.21
|-0.03
|-0.48
|118.68
|81
We Internet Ltd
1.7
|-15.80
|-90.29
|1.27
|13.95
Neha International Ltd
8
|-0.15
|-1.84
|22.70
|14.4
Centum Electronics Ltd
2668.9
|6.60
|0.25
|3925.19
|60.47
Antarctica Ltd
1.08
|0.03
|2.86
|16.74
|26.25
Alchemist Ltd
3.15
|-0.15
|-4.55
|4.27
|0
Jayaswal Neco Industries Ltd
67.3
|-1.17
|-1.71
|6534.82
|28.13
NACL Industries Ltd
199.25
|-10.45
|-4.98
|4013.39
|0
Orbit Exports Ltd
175.98
|-1.71
|-0.96
|466.54
|11.03
Kalpataru Projects International Ltd
1254.8
|28.00
|2.28
|21428.54
|27.69
Sandesh Ltd
1176.5
|12.60
|1.08
|890.61
|10.44
PVP Ventures Ltd
30.47
|0.01
|0.03
|793.45
|234.54
Goldiam International Ltd
385.95
|16.25
|4.40
|4358.06
|67.01
NGL Fine Chem Ltd
1405.4
|-9.90
|-0.70
|868.54
|48.13
GIC Housing Finance Ltd
173.94
|0.64
|0.37
|936.67
|6.81
Trigyn Technologies Ltd
85.89
|0.51
|0.60
|264.42
|0
Ashco Niulab Industries Ltd
0.25
|-0.05
|-16.67
|1.62
|0
Associated Alcohols & Breweries Ltd
926
|-15.00
|-1.59
|1775.99
|20.64
IMP Powers Ltd
5.6
|-0.30
|-5.08
|4.84
|0
Hindusthan National Glass & Industries Ltd
8.84
|-0.47
|-5.05
|79.17
|0
Kandagiri Spinning Mills Ltd
70.2
|-7.80
|-10.00
|27.03
|0
Sambandam Spinning Mills Ltd
80
|-0.05
|-0.06
|34.08
|0
Kitex Garments Ltd
186.65
|0.61
|0.33
|3723.67
|24.94
DFM Foods Ltd
461.5
|0.00
|0.00
|2320.23
|0
Paras Petrofils Ltd
2.27
|-0.14
|-5.81
|75.87
|0
Vipul Ltd
9.28
|-0.16
|-1.69
|130.81
|0
Baid Finserv Ltd
10.72
|-0.05
|-0.46
|128.71
|9.1
Crest Animation Studios Ltd
3.75
|-0.15
|-3.85
|16.58
|0
Ugro Capital Ltd
170.83
|5.50
|3.33
|1994.53
|13.09
Natco Pharma Ltd
795.55
|0.15
|0.02
|14249.09
|8.51
Aurobindo Pharma Ltd
1083.9
|-5.60
|-0.51
|63509.89
|32.25
PSL Ltd
0.45
|-0.05
|-10.00
|5.62
|0
Jupiter Bioscience Ltd
4.15
|-0.10
|-2.35
|25.91
|0
Greenply Industries Ltd
301.6
|5.65
|1.91
|3766.40
|37.13
Panama Petrochem Ltd
282.1
|-2.15
|-0.76
|1706.52
|15.15
KEI Industries Ltd
4062.3
|8.10
|0.20
|38816.33
|52.23
Bal Pharma Ltd
82.92
|-1.57
|-1.86
|132.02
|17.05
Aro Granite Industries Ltd
37.62
|0.37
|0.99
|57.56
|0
Muthoot Capital Services Ltd
278.7
|-1.60
|-0.57
|458.39
|15.26
Banaras Beads Ltd
136.73
|3.01
|2.25
|90.74
|28.25
Prism Johnson Ltd
158.65
|-1.83
|-1.14
|7985.81
|0
Confidence Petroleum India Ltd
45.06
|0.06
|0.13
|1497.08
|18.08
Master Trust Ltd
144.28
|6.60
|4.79
|1619.77
|224.84
Savera Industries Ltd
41.5
|1.25
|3.11
|49.51
|12.37
63 Moons Technologies Ltd
837.55
|-27.00
|-3.12
|3859.31
|116.55
SEAMEC Ltd
915.9
|12.30
|1.36
|2328.68
|15.93
Thermax Ltd
3170.3
|38.80
|1.24
|37776.12
|80.74
Cheviot Company Ltd
1140.8
|11.70
|1.04
|686.41
|11.39
Twenty First Century Management Services Ltd
51.56
|0.27
|0.53
|54.14
|0
Sarla Performance Fibers Ltd
94.59
|-1.68
|-1.75
|789.85
|13.67
Venus Remedies Ltd
440.05
|7.75
|1.79
|588.21
|11
Faze Three Ltd
483.25
|-8.70
|-1.77
|1175.22
|26
JSW Steel Ltd
1142.7
|20.50
|1.83
|279442.02
|35.79
The Investment Trust of India Ltd
145.07
|2.18
|1.53
|757.88
|0
Mohota Industries Ltd
6.2
|9.12
|0
Sanghvi Movers Ltd
360.65
|-7.40
|-2.01
|3122.36
|24.65
Antelopus Selan Energy Ltd
551.75
|5.40
|0.99
|838.66
|12.63
CSL Finance Ltd
287.7
|11.15
|4.03
|655.46
|8.43
Urja Global Ltd
13.06
|0.02
|0.15
|686.24
|324.75
Privi Speciality Chemicals Ltd
2384.9
|-87.00
|-3.52
|9316.06
|42.82
Udaipur Cement Works Ltd
36.23
|-0.25
|-0.69
|2030.83
|201.06
Chromatic India Ltd
0.85
|6.04
|0
Stylam Industries Ltd
1646.8
|17.00
|1.04
|2791.01
|22.75
Themis Medicare Ltd
134.81
|4.17
|3.19
|1240.79
|0
CCL Products (India) Ltd
845.25
|-11.80
|-1.38
|11286.45
|115.91
Era Infra Engineering Ltd
1.5
|-0.05
|-3.23
|49.74
|0
Suven Life Sciences Ltd
204.21
|2.45
|1.21
|4645.25
|0
Chamanlal Setia Exports Ltd
262.2
|-0.85
|-0.32
|1303.81
|12.84
Kothari Products Ltd
95.71
|0.48
|0.50
|571.27
|10.25
La Opala RG Ltd
241.67
|0.32
|0.13
|2682.54
|27.26
Piccadily Agro Industries Ltd
661.4
|-16.90
|-2.49
|6514.64
|61.21
Genus Power Infrastructures Ltd
310.05
|-2.10
|-0.67
|9428.98
|24.77
Kellton Tech Solutions Ltd
23.87
|-0.09
|-0.38
|1163.83
|88.59
Asian Energy Services Ltd
327.4
|-6.75
|-2.02
|1465.92
|33.33
Petron Engineering Construction Ltd
5.25
|-0.25
|-4.55
|3.96
|0
NRB Bearings Ltd
283.75
|6.00
|2.16
|2750.18
|22.91
DB (International) Stock Brokers Ltd
25.13
|-0.27
|-1.06
|87.96
|19.69
Ugar Sugar Works Ltd
42.66
|0.24
|0.57
|479.93
|0
Optiemus Infracom Ltd
621.9
|-15.50
|-2.43
|5476.97
|273.93
HDFC Bank Ltd
951
|0.70
|0.07
|1460769.09
|21.06
Goodluck India Ltd
1270.8
|12.90
|1.03
|4223.95
|24.96
Poonawalla Fincorp Ltd
497.6
|-3.90
|-0.78
|38773.42
|0
Tinna Rubber & Infrastructure Ltd
941.95
|-18.95
|-1.97
|1696.99
|43.3
Shilpa Medicare Ltd
753.2
|-14.10
|-1.84
|7365.61
|69.23
Noesis Industries Ltd
0.05
|0.13
|0
Relaxo Footwears Ltd
445.95
|-2.55
|-0.57
|11101.42
|63.75
GEI Industrial Systems Ltd
4.4
|-0.20
|-4.35
|8.66
|0
Marg Ltd
14
|-0.15
|-1.06
|71.15
|0
Sterling Tools Ltd
310.95
|0.05
|0.02
|1125.15
|26.48
ANG Industries Ltd
0.8
|0.00
|0.00
|1.29
|0
Info-Drive Software Ltd
0.65
|0.00
|0.00
|42.59
|0
Aftek Ltd
1.9
|-0.05
|-2.56
|20.94
|0
Raj Rayon Industries Ltd
27.8
|-0.25
|-0.89
|1545.91
|66.88
Alps Industries Ltd
1.82
|0.07
|4.00
|7.12
|0
Supreme Holdings & Hospitality Ltd
85.09
|-2.48
|-2.83
|328.85
|49.66
Paramount Communications Ltd
44.48
|-0.10
|-0.22
|1356.79
|16.86
Nila Infrastructures Ltd
9.98
|-0.31
|-3.01
|393.10
|16.95
U. Y. Fincorp Ltd
14.97
|0.21
|1.42
|284.79
|22.52
Lakshmi Energy & Foods Ltd
2.5
|-0.10
|-3.85
|18.41
|0
Cupid Ltd
214.96
|-4.93
|-2.24
|5770.97
|124.32
Capital India Finance Ltd
34.42
|-0.92
|-2.60
|1341.38
|185.58
Bhageria Industries Ltd
172.99
|-2.93
|-1.67
|755.00
|16.01
Remsons Industries Ltd
119.11
|0.08
|0.07
|415.44
|38.52
Nayara Energy Ltd
262.9
|-0.10
|-0.04
|39766.11
|6.5
Balaji Amines Ltd
1389.2
|-5.80
|-0.42
|4501.15
|29.05
GSL Nova Petrochemicals Ltd
1.55
|-0.05
|-3.13
|4.19
|0
Kwality Ltd
2.2
|-0.10
|-4.35
|53.10
|0
Ishan Dyes and chemicals Ltd
63
|-0.06
|-0.10
|132.10
|260.13
ECE Industries Ltd
233.7
|2.30
|0.99
|180.55
|3.37
Om Infra Ltd
127.79
|-3.97
|-3.01
|1230.67
|52.77
PTC Industries Ltd
15528
|340.00
|2.24
|23267.35
|0
Corporation Bank(Merged)
9.8
|-0.45
|-4.39
|5874.30
|0
United Bank of India(Merged)
4.5
|0.05
|1.12
|4081.18
|9.33
Cadsys (India) Ltd
57.95
|-3.05
|-5.00
|57.96
|112.96
IDBI Bank Ltd
91.42
|2.07
|2.32
|98298.46
|12.29
UCO Bank
30.49
|0.63
|2.11
|38233.12
|14.99
Cox & Kings Ltd
1.75
|-0.05
|-2.78
|30.90
|0
General Insurance Corporation of India
368.65
|5.00
|1.37
|64675.96
|8.6
Bank of Baroda
258.54
|4.55
|1.79
|133700.40
|6.68
ICICI Bank Ltd
1348
|-0.10
|-0.01
|962971.55
|19.66
Oil India Ltd
413.8
|-3.45
|-0.83
|67309.03
|12.43
Power Grid Corporation of India Ltd
280.25
|-0.35
|-0.12
|260649.42
|16.73
Tata Consultancy Services Ltd
2888.4
|-7.70
|-0.27
|1045048.40
|21.61
Ircon International Ltd
170.98
|1.87
|1.11
|16080.94
|22.39
Shriram Pistons & Rings Ltd
2695.3
|-5.90
|-0.22
|11872.75
|23.2
Canara Bank
123.71
|3.23
|2.68
|112213.03
|6.12
Union Bank of India
138.51
|3.11
|2.30
|105733.07
|5.61
State Bank of Travancore(Merged)
608.75
|8.05
|1.34
|4328.47
|0
Dena Bank(Merged)
12.65
|0.30
|2.43
|2857.69
|0
Sri Havisha Hospitality & Infrastructure Ltd
1.99
|0.04
|2.05
|60.37
|0
Dhanlaxmi Bank Ltd
24.93
|0.03
|0.12
|983.98
|11.32
CSB Bank Ltd
371.5
|4.95
|1.35
|6445.00
|10.6
Maruti Suzuki India Ltd
16029
|45.00
|0.28
|503955.89
|35.88
Alankit Ltd
12.98
|-0.34
|-2.55
|351.96
|28.34
Central Bank of India
37.78
|1.22
|3.34
|34196.19
|8.13
Elder Pharmaceuticals Ltd
38
|1.80
|4.97
|78.05
|0
Coromandel Engineering Company Ltd
45.15
|1.95
|4.51
|157.50
|82.93
IndusInd Bank Ltd
735.55
|12.15
|1.68
|57304.93
|48.03
Surana Corporation Ltd
0.75
|0.00
|0.00
|1.83
|0
Adroit Infotech Ltd
10.47
|0.03
|0.29
|56.72
|0
Bank of Maharashtra
55.98
|1.09
|1.99
|43057.32
|7.25
Axis Bank Ltd
1131.6
|-0.60
|-0.05
|351109.54
|13.43
Jet Airways (India) Ltd
34.16
|-1.80
|-5.01
|388.06
|0
Syndicate Bank(Merged)
15.15
|0.50
|3.41
|4065.84
|0
Allahabad Bank(Merged)
7.6
|-0.15
|-1.94
|3440.89
|0
Madras Fertilizers Ltd
83.42
|-1.65
|-1.94
|1343.91
|20.18
Bank of India
123.41
|4.64
|3.91
|56184.47
|5.54
HCL Technologies Ltd
1385.1
|-2.30
|-0.17
|375869.75
|29.69
Cochin Shipyard Ltd
1789.6
|17.60
|0.99
|47080.94
|54.81
Coastal Corporation Ltd
35.25
|0.94
|2.74
|236.09
|24.3
Rossell India Ltd
63.64
|0.00
|0.00
|239.90
|11.77
JK Paper Ltd
385.5
|12.45
|3.34
|6530.46
|19.22
International Conveyors Ltd
98.76
|-0.62
|-0.62
|625.93
|5.77
Punjab & Sind Bank
29.75
|0.60
|2.06
|21109.37
|18.62
Andhra Bank(Merged)
9.1
|-0.30
|-3.19
|2816.94
|0
Pilani Investment & Industries Corporation Ltd
5355
|49.60
|0.93
|5929.19
|40.78
Indian Metals & Ferro Alloys Ltd
1108.05
|-10.80
|-0.97
|5978.38
|16.58
Karnataka Bank Ltd
172.11
|1.29
|0.76
|6506.96
|5.55
Elnet Technologies Ltd
66.85
|-3.45
|-4.91
|26.74
|7.89
Balu Forge Industries Ltd
638.05
|7.85
|1.25
|7152.02
|48.92
Medicamen Biotech Ltd
295.35
|-5.15
|-1.71
|400.58
|46.17
ICSA (India) Ltd
0.2
|0.00
|0.00
|0.96
|0
State Bank of Mysore(Merged)
606.05
|7.00
|1.17
|2909.65
|0
IVRCL Ltd
0.4
|0.00
|0.00
|31.32
|0
Indian Overseas Bank
39.54
|1.03
|2.67
|76140.56
|19.44
State Bank of Bikaner and Jaipur(Merged)
770
|5.70
|0.75
|5390.00
|0
Alicon Castalloy Ltd
832.45
|-9.50
|-1.13
|1359.96
|41.26
KRBL Ltd
344.45
|-2.65
|-0.76
|7884.11
|14.71
Vijaya Bank(Merged)
46.05
|0.95
|2.11
|6005.60
|9.47
Steel City Securities Ltd
101.72
|-0.03
|-0.03
|153.67
|9.54
RBL Bank Ltd
277.25
|-0.55
|-0.20
|16996.00
|32.52
Chembond Material Technologies Ltd
176.95
|6.10
|3.57
|237.97
|17.89
Suprajit Engineering Ltd
462.8
|1.40
|0.30
|6417.23
|25.54
Geojit Financial Services Ltd
78.35
|0.42
|0.54
|2186.92
|20.59
Arman Financial Services Ltd
1444.1
|-14.70
|-1.01
|1518.13
|35.54
Sri Adhikari Brothers Television Network Ltd
892.6
|-28.00
|-3.04
|2264.80
|0
Indian Bank
750.7
|26.10
|3.60
|101116.59
|8.49
Beardsell Ltd
33.19
|-2.87
|-7.96
|130.89
|14.09
Oil & Natural Gas Corpn Ltd
239.5
|-0.48
|-0.20
|301297.69
|8.7
Manappuram Finance Ltd
280.8
|-1.95
|-0.69
|23767.89
|13.78
Vikas Ecotech Ltd
1.97
|-0.02
|-1.01
|348.44
|66
Nucleus Software Exports Ltd
995.7
|-4.50
|-0.45
|2665.82
|15.72
Lakshmi Finance & Industrial Corporation Ltd
206.93
|1.31
|0.64
|62.08
|24.16
Country Condos Ltd
6.61
|-0.09
|-1.34
|51.29
|96.57
South Indian Bank Ltd
28.95
|0.31
|1.08
|7575.39
|5.64
Zydus Wellness Ltd
457.2
|-29.30
|-6.02
|14546.31
|490.51
Choice International Ltd
767.5
|-21.10
|-2.68
|15784.06
|0
Emami Ltd
538.25
|-15.55
|-2.81
|23494.61
|28.56
Afcons Infrastructure Ltd
455.1
|7.00
|1.56
|16737.88
|26.86
Gemini Communication Ltd
0.2
|0.00
|0.00
|2.48
|0
The Byke Hospitality Ltd
65.42
|-0.17
|-0.26
|342.01
|77.01
Phoenix Mills Ltd
1555.5
|6.70
|0.43
|55623.48
|191.6
Jullundur Motor Agency (Delhi) Ltd
90.63
|0.72
|0.80
|207.01
|9.96
NBI Industrial Finance Company Ltd
2521.8
|16.30
|0.65
|745.15
|88
Five-Star Business Finance Ltd
536.6
|20.80
|4.03
|15801.20
|13.98
Hisar Metal Industries Ltd
186.15
|3.15
|1.72
|100.52
|36.09
Shriram City Union Finance Ltd(Merged)
1921.8
|-0.25
|-0.01
|12883.31
|10.17
Almondz Global Securities Ltd
17.9
|0.38
|2.17
|310.83
|116.67
AML Steel Ltd
6.8
|0.10
|1.49
|5.10
|97.14
Shakti Pumps (India) Ltd
817
|-5.80
|-0.70
|10081.61
|25.5
Jocil Ltd
154.11
|-1.59
|-1.02
|136.85
|116.19
Ravindra Energy Ltd
158.65
|-1.00
|-0.63
|2832.77
|45.13
Lambodhara Textiles Ltd
132.13
|-2.50
|-1.86
|137.12
|19.76
Signet Industries Ltd
51.75
|0.17
|0.33
|152.34
|7.54
AI Champdany Industries Ltd
12.45
|-0.65
|-4.96
|38.29
|0
Swelect Energy Systems Ltd
873.75
|-22.05
|-2.46
|1324.50
|262.63
Vikas Proppant & Granite Ltd
0.85
|43.75
|0
Navkar Urbanstructure Ltd
2.4
|-0.05
|-2.04
|269.30
|0
Sportking India Ltd
98.01
|-0.33
|-0.34
|1245.43
|11.11
SMC Global Securities Ltd
139.77
|0.59
|0.42
|1463.39
|17.72
Karuturi Global Ltd
0.25
|0.05
|25.00
|37.44
|0
Mohit Industries Ltd
32.94
|-0.09
|-0.27
|46.64
|0
Shaily Engineering Plastics Ltd
2176.9
|-65.40
|-2.92
|10003.96
|106.1
SG Mart Ltd
360.5
|-4.20
|-1.15
|4542.30
|47.83
Sunteck Realty Ltd
415.15
|-6.80
|-1.61
|6081.49
|44.12
Bilpower Ltd
0.55
|-0.05
|-8.33
|1.16
|0.37
Jindal Worldwide Ltd
35.31
|-0.01
|-0.03
|3540.19
|50.54
DLF Ltd
713
|-9.15
|-1.27
|176489.72
|110.02
Suraj Ltd
317.7
|-1.45
|-0.45
|583.43
|64.74
Sundaram Multi Pap Ltd
1.93
|-0.02
|-1.03
|91.46
|0
Viji Finance Ltd
3.2
|0.15
|4.92
|45.60
|0
City Union Bank Ltd
213.73
|3.58
|1.70
|15838.44
|13.37
Kanani Industries Ltd
1.93
|0.00
|0.00
|38.19
|0
Spectacle Ventures Ltd
1.4
|0.00
|0.00
|7.20
|0
Sharda Motor Industries Ltd
1046
|-21.70
|-2.03
|6004.85
|19.44
Arihant Superstructures Ltd
395.7
|2.10
|0.53
|1628.70
|82.8
Responsive Industries Ltd
184.04
|5.94
|3.34
|4906.66
|157.83
Panchsheel Organics Ltd
29
|13.02
|81.48
|38.20
|13.39
Panoramic Universal Ltd
1.65
|0.00
|0.00
|12.83
|0
Paisalo Digital Ltd
37.98
|1.17
|3.18
|3426.25
|16.39
Apollo Pipes Ltd
333
|-1.60
|-0.48
|1533.41
|54.84
Galaxy Surfactants Ltd
2202.8
|7.00
|0.32
|7809.97
|43.12
Khandwala Securities Ltd
23.6
|0.68
|2.97
|36.00
|0
Ahluwalia Contracts (India) Ltd
995.2
|20.70
|2.12
|6666.60
|29.36
Filatex Fashions Ltd
0.54
|-0.01
|-1.82
|450.04
|56
Jammu and Kashmir Bank Ltd
105.03
|4.57
|4.55
|11565.72
|5.14
Pioneer Distilleries Ltd
180.5
|0.85
|0.47
|241.69
|0
Prajay Engineers Syndicate Ltd
25.29
|1.20
|4.98
|176.88
|0
Agarwal Industrial Corporation Ltd
946.1
|14.45
|1.55
|1415.16
|27.65
Sarthak Industries Ltd
20
|4.25
|26.98
|18.58
|8.7
Cybertech Systems & Software Ltd
214.78
|19.67
|10.08
|668.62
|25.23
CORE Education & Technologies Ltd
1.75
|-0.05
|-2.78
|20.05
|0
Arfin India Ltd
47.18
|-0.64
|-1.34
|796.03
|112.38
LCC Infotech Ltd
4.73
|0.22
|4.88
|59.88
|0
Modison Ltd
161.73
|-0.62
|-0.38
|524.81
|19.42
SG Finserve Ltd
356.55
|2.55
|0.72
|1992.94
|22.96
BSEL ALGO Ltd
1.4
|0.05
|3.70
|12.13
|0
REI Agro Ltd
0.2
|19.16
|0
Generic Engineering Construction & Projects Ltd
43.06
|1.09
|2.60
|245.38
|20.36
KSS Ltd
0.25
|53.40
|0
Carraro India Ltd
456.6
|-9.80
|-2.10
|2595.84
|30.37
Manjeera Constructions Ltd
62.2
|2.50
|4.19
|77.81
|0
Satia Industries Ltd
80.17
|1.44
|1.83
|801.70
|7.93
Mukand Engineers Ltd(Merged)
30.75
|0.00
|0.00
|38.65
|0
KCP Sugar & Industries Corporation Ltd
30.82
|-0.17
|-0.55
|349.45
|0
Ambica Agarbathies Aroma & Industries Ltd
25.57
|0.33
|1.31
|43.92
|86.21
Parekh Aluminex Ltd
35.2
|-1.10
|-3.03
|45.55
|0
Best Agrolife Ltd
362.4
|-2.40
|-0.66
|856.89
|20.35
Ind-Swift Laboratories Ltd
95.23
|-0.85
|-0.88
|699.82
|32.96
Punjab National Bank
112.83
|3.32
|3.03
|129674.88
|8.36
Lloyds Enterprises Ltd
62.4
|0.40
|0.65
|7938.07
|33.31
Supreme (India) Impex Ltd
26
|12.71
|0
Welspun Corp Ltd
857.35
|11.25
|1.33
|22600.34
|35.46
Zenith Infotech Ltd
2.6
|-0.10
|-3.70
|3.30
|0
Shree Rama Multi-Tech Ltd
60.92
|0.19
|0.31
|813.62
|14.64
Compucom Software Ltd
18.19
|-0.31
|-1.68
|143.93
|53.37
KDL Biotech Ltd
2.1
|-0.10
|-4.55
|5.05
|0
Megasoft Ltd
153.1
|0.90
|0.59
|1129.42
|7.78
Usha Martin Education & Solutions Ltd
5.61
|-0.13
|-2.26
|14.82
|82.29
BF Utilities Ltd
781.35
|-26.50
|-3.28
|2942.56
|0
Aurionpro Solutions Ltd
1140
|-21.10
|-1.82
|6294.34
|73.07
Aptech Ltd
120.26
|1.16
|0.97
|697.53
|46.52
Wockhardt Ltd
1516
|-48.40
|-3.09
|24633.81
|498.57
Tips Music Ltd
587.4
|-9.55
|-1.60
|7508.83
|45.16
TVS Motor Company Ltd
3438.7
|-0.90
|-0.03
|163368.21
|56.16
Indian Oil Corporation Ltd
149.79
|0.48
|0.32
|211522.03
|14.58
NTPC Ltd
340.45
|-0.50
|-0.15
|330123.00
|16.62
United Spirits Ltd
1324.3
|15.80
|1.21
|96323.07
|60.47
Coal India Ltd
389.95
|1.65
|0.42
|240315.59
|14.04
National Fertilizer Ltd
92.03
|-0.43
|-0.47
|4514.81
|53.14
Engineers India Ltd
193.07
|0.46
|0.24
|10851.35
|22.56
Dam Capital Advisors Ltd
233.45
|-5.27
|-2.21
|1650.16
|20.62
India Tourism Development Corporation Ltd
574.3
|-2.35
|-0.41
|4925.74
|60.66
Life Insurance Corporation of India
900.35
|5.30
|0.59
|569471.17
|11.63
Hindustan Aeronautics Ltd
4746.5
|6.50
|0.14
|317434.05
|38.42
Hexaware Technologies Ltd
670.5
|-5.55
|-0.82
|40822.24
|42.81
NMDC Ltd
76.35
|1.32
|1.76
|67125.53
|9.87
Power Finance Corporation Ltd
410.25
|3.80
|0.93
|135386.67
|7.39
Madhucon Projects Ltd
8.33
|0.22
|2.71
|61.47
|0
Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd
158.27
|10.21
|6.90
|1095.40
|0
SJVN Ltd
90.32
|0.29
|0.32
|35493.91
|39.33
New India Assurance Company Ltd
189.1
|1.03
|0.55
|31163.68
|26.6
Punj Lloyd Ltd
2.25
|0.00
|0.00
|75.51
|0
Jeypore Sugar Company Ltd
88.35
|-4.65
|-5.00
|40.02
|0
Housing & Urban Development Corporation Ltd
223.63
|3.26
|1.48
|44768.49
|15.87
Manjushree Technopack Ltd
446.15
|-0.60
|-0.13
|604.53
|7.41
Gujarat Pipavav Port Ltd
158.03
|0.81
|0.52
|7639.80
|19.27
Duncans Industries Ltd
11.2
|-0.55
|-4.68
|70.88
|0
Zicom Electronic Security Systems Ltd
1.6
|0.05
|3.23
|6.60
|0
Linc Ltd
122.58
|-0.20
|-0.16
|729.22
|19.46
Paradeep Phosphates Ltd
196.02
|1.57
|0.81
|16002.01
|19.78
Panacea Biotec Ltd
406.9
|0.85
|0.21
|2492.29
|0
ICICI Securities Ltd
896.2
|14.95
|1.70
|29148.63
|16.17
Tamilnad Mercantile Bank Ltd
421.95
|-1.05
|-0.25
|6681.64
|5.6
Uno Minda Ltd
1298.8
|13.50
|1.05
|74787.38
|79.59
APL Apollo Tubes Ltd
1686.1
|-9.90
|-0.58
|46812.21
|131.12
GAIL (India) Ltd
176.29
|-0.20
|-0.11
|115912.43
|13.49
Aries Agro Ltd
371.35
|-12.55
|-3.27
|482.92
|14.91
Indoco Remedies Ltd
291.95
|2.00
|0.69
|2693.18
|0
Karur KCP Packkagings Ltd
64.75
|-0.85
|-1.30
|75.87
|7.43
KIOCL Ltd
424.45
|-8.65
|-2.00
|25796.00
|0
Sonata Software Ltd
346.1
|2.95
|0.86
|9705.50
|45.62
KLG Systel Ltd
4.1
|-0.10
|-2.38
|5.21
|0
Redington Ltd
283.43
|-7.81
|-2.68
|22157.83
|15.33
SIL Investments Ltd
612.75
|7.85
|1.30
|649.52
|21.47
Page Industries Ltd
40685
|-400.00
|-0.97
|45379.54
|59.98
Empee Distilleries Ltd
4.6
|-0.20
|-4.17
|9.28
|0.46
Kothari Petrochemicals Ltd
137.84
|-0.60
|-0.43
|811.14
|12.72
Ramco Systems Ltd
493.9
|3.85
|0.79
|1845.34
|122.8
NHPC Ltd
86.32
|0.45
|0.52
|86708.74
|27.53
Nippon Life India Asset Management Ltd
868.35
|-2.65
|-0.30
|55283.23
|41.98
Marico Ltd
697.4
|-1.30
|-0.19
|90517.91
|45.23
Container Corporation Of India Ltd
525.8
|2.50
|0.48
|40045.87
|30.68
Coral India Finance & Housing Ltd
43.09
|-0.82
|-1.87
|173.66
|11.28
Granules India Ltd
517
|2.40
|0.47
|12545.97
|44.23
Arvind Remedies Ltd
4.65
|-0.20
|-4.12
|31.68
|0
Reliance Power Ltd
44.36
|-0.53
|-1.18
|18346.28
|0
Geecee Ventures Ltd
359.45
|-7.40
|-2.02
|751.67
|22
XT Global Infotech Ltd
39.34
|-0.52
|-1.30
|525.43
|121.64
SKIL Infrastructure Ltd
1.47
|-0.08
|-5.16
|31.84
|2.54
Lincoln Pharmaceuticals Ltd
532.2
|0.45
|0.08
|1065.98
|12.36
Capri Global Capital Ltd
185.18
|-2.05
|-1.09
|17807.56
|35.78
IGate Computer Systems Ltd(Merged)
515.8
|-0.70
|-0.14
|7007.06
|14.72
Jain Studios Ltd
2.4
|0.00
|0.00
|6.86
|0
Southern Ispat & Energy Ltd
0.15
|-0.05
|-25.00
|19.82
|0
Aspinwall & Company Ltd
264.3
|-1.15
|-0.43
|206.64
|27.8
Jaihind Projects Ltd
2.4
|-0.10
|-4.00
|2.34
|0.13
Blue Coast Hotels Ltd
63.63
|3.03
|5.00
|109.40
|0
Hatsun Agro Product Ltd
912.8
|1.75
|0.19
|20332.46
|66.91
Gokaldas Exports Ltd
719.95
|-3.90
|-0.54
|5272.08
|26.09
ICRA Ltd
6348
|-60.50
|-0.94
|6126.60
|40.31
Indraprastha Medical Corporation Ltd
444.8
|2.75
|0.62
|4077.62
|24.15
Geometric Ltd (Merged)
262.1
|-0.55
|-0.21
|1754.05
|16.31
CARE Ratings Ltd
1524.7
|-25.90
|-1.67
|4573.33
|30.2
Indian Railway Finance Corporation Ltd
123.51
|-0.75
|-0.60
|161409.12
|24.36
Winpro Industries Ltd
2.6
|0.10
|4.00
|25.99
|87.5
Birla Tyres Ltd
5.3
|-0.25
|-4.50
|75.57
|0
Rajesh Exports Ltd
181.36
|0.63
|0.35
|5354.83
|192.34
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd
2761.5
|10.40
|0.38
|111393.39
|53.37
India Power Corporation Ltd
12.09
|0.04
|0.33
|1177.31
|401.67
Cerebra Integrated Technologies Ltd
8
|0.16
|2.04
|96.95
|0
Oracle Financial Services Software Ltd
8403
|-50.50
|-0.60
|73052.52
|21.6
Morarjee Textiles Ltd
9.1
|0.25
|2.82
|33.06
|0
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd
2529.1
|35.50
|1.42
|28971.35
|50.97
Lokesh Machines Ltd
188.26
|-3.70
|-1.93
|376.46
|0
Pokarna Ltd
769.7
|1.45
|0.19
|2386.38
|0
NBCC (India) Ltd
107.08
|-0.25
|-0.23
|28911.60
|50.46
Prestige Estates Projects Ltd
1510.1
|-10.70
|-0.70
|65044.57
|0
Arihant Foundations & Housing Ltd
39.8
|1.40
|3.65
|39.66
|37.36
Mahanagar Gas Ltd
1295.1
|35.50
|2.82
|12792.71
|11.47
Cyber Media (India) Ltd
16.54
|-0.15
|-0.90
|25.91
|0
GRM Overseas Ltd
358.85
|1.15
|0.32
|2201.62
|42.8
Archies Ltd
20.59
|0.08
|0.39
|69.55
|0
Ajanta Pharma Ltd
2406.3
|-18.40
|-0.76
|30063.26
|32.33
Blue Chip India Ltd
4.05
|-0.09
|-2.17
|22.40
|0
Technofab Engineering Ltd
9.25
|9.70
|0
R K Swamy Ltd
146.02
|3.08
|2.15
|737.27
|49.57
Nitco Ltd
118.48
|8.33
|7.56
|2713.90
|0
Aion-Tech Solutions Ltd
61.35
|-1.38
|-2.20
|320.63
|0
Newgen Software Technologies Ltd
889.7
|12.75
|1.45
|12605.16
|41.46
GKB Ophthalmics Ltd
84.05
|-4.35
|-4.92
|42.37
|0
Grabal Alok Impex Ltd(merged)
20.15
|-0.65
|-3.13
|45.32
|3.3
Manaksia Ltd
67.51
|0.26
|0.39
|442.42
|63.74
Cyient Ltd
1146.2
|-1.80
|-0.16
|12732.81
|27.1
Gujarat Mineral Development Corporation Ltd
599.05
|-3.85
|-0.64
|19049.79
|28.74
MOIL Ltd
370.3
|10.15
|2.82
|7535.06
|26.1
Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd
255.85
|11.25
|4.60
|3317.58
|111.69
Poly Medicure Ltd
1948.1
|14.10
|0.73
|19739.26
|56.5
TVS Electronics Ltd
629
|-6.35
|-1.00
|1173.11
|0
Suzlon Energy Ltd
55.05
|-0.23
|-0.42
|74858.73
|44.23
Supreme Tex Mart Ltd
0.55
|0.05
|10.00
|3.75
|0
Eon Electric Ltd
6.4
|-0.30
|-4.48
|10.82
|0
Ortel Communications Ltd
1.61
|-0.02
|-1.23
|5.31
|0
Subex Ltd
11.95
|0.16
|1.36
|673.60
|0
Mishra Dhatu Nigam Ltd
377.2
|5.80
|1.56
|7066.46
|59.08
California Software Company Ltd
14.09
|0.42
|3.07
|21.78
|27.6
Sam Industries Ltd
13.25
|0.00
|0.00
|14.69
|20.62
Allcargo Gati Ltd
60.76
|1.62
|2.74
|893.63
|58.53
Pondy Oxides & Chemicals Ltd
1144.2
|-16.10
|-1.39
|3442.56
|44.72
Aadhar Housing Finance Ltd
510.25
|-1.30
|-0.25
|22098.56
|23.32
Rasoya Proteins Ltd
0.05
|0.00
|0.00
|8.54
|0
Quintegra Solutions Ltd
1.91
|0.08
|4.37
|5.12
|0
Jaiprakash Power Ventures Ltd
17.43
|-0.10
|-0.57
|11945.58
|16.25
Creative Eye Ltd
7.41
|-0.08
|-1.07
|14.86
|0
Rupa & Company Ltd
206.13
|6.16
|3.08
|1639.24
|20.12
Aditya Birla Money Ltd
170.9
|0.23
|0.13
|965.74
|13.19
FDC Ltd
442.3
|-6.05
|-1.35
|7201.09
|25.97
Gland Pharma Ltd
1991.6
|-6.40
|-0.32
|32812.89
|29.17
Protean eGov Technologies Ltd
881
|0.75
|0.09
|3577.63
|36.12
Cinevista Ltd
18.14
|-0.96
|-5.03
|104.19
|0
Todays Writing Instruments Ltd
0.3
|0.00
|0.00
|0.38
|0
Ankur Drugs & Pharma Ltd
3.65
|-0.15
|-3.95
|7.06
|0
DCB Bank Ltd
126.74
|3.59
|2.92
|3994.28
|6.05
Jubilant Foodworks Ltd
617.4
|10.35
|1.70
|40738.84
|176.47
PVR Inox Ltd
1075
|-25.90
|-2.35
|10556.50
|0
Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd
352.6
|-2.25
|-0.63
|1761.06
|37.01
GACM Technologies Ltd
0.67
|-0.04
|-5.63
|73.88
|12.5
Gateway Distriparks Ltd(Merged)
280.35
|2.60
|0.94
|3499.77
|21.8
Umiya Buildcon Ltd
100.56
|12.04
|13.60
|187.89
|30.88
Maithan Alloys Ltd
1099.2
|-1.60
|-0.15
|3199.94
|4.43
Tricom India Ltd
0.5
|0.00
|0.00
|3.96
|0
Jyothy Labs Ltd
315.25
|8.30
|2.70
|11576.44
|30.55
Atul Auto Ltd
474.8
|-2.00
|-0.42
|1317.63
|37.84
ABG Shipyard Ltd
1.2
|-0.05
|-4.00
|11.96
|0
Prithvi Exchange (India) Ltd
25.75
|8.75
|51.47
|21.24
|23.51
Accelya Solutions India Ltd
1471.2
|12.60
|0.86
|2195.95
|16.72
PNB Gilts Ltd
96.2
|-0.98
|-1.01
|1731.70
|5.16
BGR Energy Systems Ltd
238.52
|2.47
|1.05
|1721.20
|0
Pritish Nandy Communications Ltd
31
|0.31
|1.01
|44.85
|0
Biocon Ltd
341
|0.85
|0.25
|45590.46
|0
Summit Securities Ltd
2184.8
|52.10
|2.44
|2381.82
|73.45
T C P Ltd
497.7
|23.70
|5.00
|250.44
|23.59
Minda Corporation Ltd
569.45
|0.60
|0.11
|13614.38
|69.46
Aksh Optifibre Ltd
7.45
|-0.09
|-1.19
|121.21
|0
Nelcast Ltd
125.29
|-2.92
|-2.28
|1090.04
|27.55
Jaiprakash Associates Ltd
2.91
|-0.16
|-5.21
|714.29
|0
Sun TV Network Ltd
523.45
|-3.75
|-0.71
|20628.36
|12.29
Helios & Matheson Information Technology Ltd
10.05
|-0.50
|-4.74
|26.54
|0.53
Television Eighteen India Ltd (Merged)
62.05
|-6.40
|-9.35
|1133.16
|25.02
Dollar Industries Ltd
367.25
|1.25
|0.34
|2082.90
|22.34
Bharti Hexacom Ltd
1659.8
|29.30
|1.80
|82990.00
|56.85
Revent Metalcast Ltd
0.8
|0.05
|6.67
|30.25
|0
Smartlink Holdings Ltd
142.66
|-6.33
|-4.25
|142.30
|45.55
New Delhi Television Ltd
114.55
|-2.54
|-2.17
|1292.41
|0
Energy Development Company Ltd
18.95
|0.21
|1.12
|90.01
|0
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd
148.7
|-0.08
|-0.05
|41773.27
|26.79
Century Plyboards (India) Ltd
813.1
|26.35
|3.35
|18064.89
|62.89
Emami Paper Mills Ltd
94.79
|-3.49
|-3.55
|573.48
|30.39
Salona Cotspin Ltd
252.45
|8.81
|3.62
|132.85
|53.84
Lovable Lingerie Ltd
92.92
|0.77
|0.84
|137.52
|46.51
Godrej Properties Ltd
1968.8
|-28.10
|-1.41
|59301.51
|104.49
Dwarikesh Sugar Industries Ltd
41.08
|0.38
|0.93
|761.22
|31.82
Bharti Airtel Ltd
1878.4
|-23.80
|-1.25
|1071083.46
|48.88
Visagar Polytex Ltd
0.82
|0.01
|1.23
|24.00
|0
Repro India Ltd
426.7
|-0.10
|-0.02
|611.18
|0
Tulip Telecom Ltd
3.95
|-0.20
|-4.82
|57.28
|0
Ambika Cotton Mills Ltd
1417
|15.90
|1.13
|811.23
|13.36
Cura Technologies Ltd
217.1
|-4.40
|-1.99
|214.93
|0
Satin Creditcare Network Ltd
145.13
|-1.72
|-1.17
|1603.27
|10.32
Godrej Agrovet Ltd
690.2
|-22.80
|-3.20
|13274.52
|25.63
Kernex Microsystems (India) Ltd
1021.2
|-23.70
|-2.27
|1711.47
|32.25
Gayatri Projects Ltd
10.99
|0.00
|0.00
|205.73
|0
Vaibhav Global Ltd
225.29
|-1.58
|-0.70
|3758.48
|28.15
Birlasoft Ltd
352.95
|5.05
|1.45
|9831.17
|42.67
Hyundai Motor India Ltd
2584.4
|-57.60
|-2.18
|209993.12
|39.91
BLB Ltd
16.77
|0.77
|4.81
|88.66
|12.58
PNB Housing Finance Ltd
863.6
|-6.45
|-0.74
|22497.52
|11.1
Hira Ferro Alloys Ltd
31.85
|0.55
|1.76
|62.39
|2.05
Strides Pharma Science Ltd
820.6
|5.25
|0.64
|7563.69
|121.77
Kamdhenu Ltd
28.05
|0.39
|1.41
|790.68
|11.68
IZMO Ltd
1217.25
|-64.05
|-5.00
|1812.84
|71.84
XL Energy Ltd
0.25
|-0.05
|-16.67
|0.04
|0
Emcure Pharmaceuticals Ltd
1279.9
|8.10
|0.64
|24255.17
|60.01
Raj Television Network Ltd
41.02
|0.14
|0.34
|212.95
|0
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd
275.3
|2.35
|0.86
|38265.91
|16.04
J K Cements Ltd
6300
|-14.50
|-0.23
|48679.00
|50.61
STEL Holdings Ltd
412.8
|-22.25
|-5.11
|761.84
|49.53
Polaris Consulting & Services Ltd
474.5
|-0.15
|-0.03
|4892.03
|31.13
Hindustan Media Ventures Ltd
83.81
|-0.62
|-0.73
|617.44
|7.23
Inox India Ltd
1178.1
|17.50
|1.51
|10692.85
|46.39
Delta Corp Ltd
78.04
|0.46
|0.59
|2089.69
|15.26
Noida Toll Bridge Company Ltd
3.99
|-0.09
|-2.21
|74.29
|0
Ortin Global Ltd
11.42
|0.22
|1.96
|9.29
|0
SKM Egg Products Export (India) Ltd
312.45
|10.05
|3.32
|822.68
|20.1
Excel Crop Care Ltd(Merged)
3194.2
|-6.60
|-0.21
|3513.62
|48.33
Micro Technologies (India) Ltd
3.6
|-0.15
|-4.00
|12.28
|0
Tech Mahindra Ltd
1400.3
|-10.40
|-0.74
|137168.11
|34.31
Sundaram Finance Holdings Ltd
621.05
|-13.55
|-2.14
|13793.76
|67.65
Metro Brands Ltd
1290.3
|53.40
|4.32
|35138.67
|96.56
Landmark Property Development Company Ltd
8.3
|0.58
|7.51
|111.34
|0
IL&FS Engineering & Construction Co Ltd
30.74
|0.68
|2.26
|403.07
|0
Adani Power Ltd
144.65
|-2.00
|-1.36
|278953.11
|25.93
Orient Cement Ltd
219.32
|0.49
|0.22
|4506.15
|17.32
Bharat Dynamics Ltd
1493.2
|-5.70
|-0.38
|54735.11
|98.03
Kavveri Defence & Wireless Technologies Ltd
155.12
|7.38
|5.00
|533.21
|78.97
Mahindra Holidays & Resorts India Ltd
352.8
|4.10
|1.18
|7127.16
|30.41
Mamata Machinery Ltd
447.55
|-2.35
|-0.52
|1101.32
|31.34
Allied Digital Services Ltd
178.47
|0.59
|0.33
|1007.07
|65.63
REC Ltd
372.85
|0.85
|0.23
|98179.76
|5.86
Shirpur Gold Refinery Ltd
8.1
|23.60
|0
LTIMindtree Ltd
5157.5
|-0.50
|-0.01
|152876.95
|32.98
Persistent Systems Ltd
4822.5
|-48.00
|-0.99
|75423.90
|59.45
Torrent Power Ltd
1218.9
|-5.30
|-0.43
|61420.80
|23.67
Tata Technologies Ltd
669.5
|-6.70
|-0.99
|27162.41
|42.31
Davangere Sugar Company Ltd
3.77
|0.00
|0.00
|539.11
|47.13
Sona BLW Precision Forgings Ltd
411.75
|6.40
|1.58
|25599.36
|44.51
Lypsa Gems & Jewellery Ltd
6.34
|-0.03
|-0.47
|18.69
|0
MPS Ltd
2128.2
|-20.70
|-0.96
|3640.46
|32.99
Fedbank Financial Services Ltd
154.42
|1.74
|1.14
|5769.15
|24.76
Mallcom (India) Ltd
1253.3
|-18.80
|-1.48
|782.06
|20.44
Vardhman Acrylics Ltd
44.11
|-0.51
|-1.14
|354.48
|38.8
Orchasp Ltd
2.81
|0.13
|4.85
|89.79
|0
S Chand & Company Ltd
187.83
|6.64
|3.66
|662.09
|39
Swastik Pipe Ltd
30
|-0.10
|-0.33
|69.69
|0
Melstar Information Technologies Ltd
4.25
|0.08
|1.92
|6.07
|0
Info Edge (India) Ltd
1309.3
|-6.50
|-0.49
|84897.71
|104.57
Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd
182.12
|0.46
|0.25
|1215.30
|16.21
V-Guard Industries Ltd
375.5
|8.50
|2.32
|16371.75
|68.32
Advanced Enzyme Technologies Ltd
325.7
|5.25
|1.64
|3643.97
|32.86
Alkem Laboratories Ltd
5425
|16.00
|0.30
|64864.01
|30.01
Indo Tech Transformers Ltd
1647.8
|-30.80
|-1.83
|1749.96
|23.12
Starteck Finance Ltd
311.3
|-3.85
|-1.22
|308.51
|26.48
Sindhu Trade Links Ltd
28.25
|1.19
|4.40
|4355.95
|159.65
Intense Technologies Ltd
126.16
|-6.11
|-4.62
|296.71
|47.17
R Systems International Ltd
400.8
|-6.05
|-1.49
|4745.00
|26.98
Shoppers Stop Ltd
519.1
|-0.70
|-0.13
|5715.92
|0
Triveni Engineering and Industries Ltd
333.5
|0.65
|0.20
|7300.25
|33.43
The Grob Tea Co Ltd
1064.6
|-22.60
|-2.08
|123.74
|20.09
PTC India Ltd
166.52
|1.69
|1.03
|4929.13
|11.75
Mangalam Drugs and Organics Ltd
71.63
|-1.16
|-1.59
|113.38
|0
Blue Star Infotech Ltd
289.95
|3.45
|1.20
|313.15
|22.96
Simplex Projects Ltd
5.2
|-0.25
|-4.59
|6.55
|0
Titagarh Rail Systems Ltd
872.85
|-11.80
|-1.33
|11755.00
|43.35
Petronet LNG Ltd
278.8
|0.25
|0.09
|41820.00
|11.49
Atlantaa Ltd
38.65
|0.61
|1.60
|315.00
|6.21
Central Depository Services (India) Ltd
1458.6
|-16.40
|-1.11
|30484.74
|60.57
SBI Cards & Payment Services Ltd
876.95
|13.65
|1.58
|83445.69
|43.78
Transport Corporation of India Ltd
1181.3
|-15.40
|-1.29
|9217.77
|22.36
Mindtree Ltd(Merged)
3433.85
|4.85
|0.14
|56643.29
|29.95
Sasken Technologies Ltd
1377.3
|10.30
|0.75
|2085.62
|48.28
Visesh Infotecnics Ltd
0.33
|-0.02
|-5.71
|124.56
|0
Dish TV India Ltd
4.85
|-0.06
|-1.22
|893.02
|0
3i Infotech Ltd
21.57
|0.60
|2.86
|447.35
|5.97
Jindal Steel Ltd
1063.75
|20.40
|1.96
|108511.87
|22.03
Aditya Birla Sun Life AMC Ltd
791.5
|14.35
|1.85
|22848.38
|23.17
Hathway Cable & Datacom Ltd
13.99
|0.29
|2.12
|2476.38
|26.75
AWL Agri Business Ltd
261.55
|0.40
|0.15
|33993.09
|30.4
Intrasoft Technologies Ltd
98.46
|0.15
|0.15
|160.60
|167.54
Glenmark Pharmaceuticals Ltd
1952.7
|-5.50
|-0.28
|55105.35
|29.5
Entegra Ltd
2.8
|-0.10
|-3.45
|88.80
|0
Mahindra Lifespace Developers Ltd
353.35
|-3.90
|-1.09
|7536.19
|184.3
TajGVK Hotels & Resorts Ltd
413.55
|0.85
|0.21
|2593.02
|21.84
Ed & Tech International Ltd
0.05
|0.00
|0.00
|0.19
|0
Indraprastha Gas Ltd
208.54
|1.81
|0.88
|29195.63
|20.34
Nuvoco Vistas Corporation Ltd
419.6
|-3.15
|-0.75
|14986.27
|137.42
Jio Financial Services Ltd
293.2
|-1.00
|-0.34
|186278.29
|342.56
Avantel Ltd
174.35
|-4.08
|-2.29
|4619.74
|83.8
Brightcom Group Ltd
13.89
|-0.06
|-0.43
|2802.89
|0
GE Power India Ltd
320.7
|-1.80
|-0.56
|2155.98
|0
Dynacons Systems & Solutions Ltd
859.95
|28.05
|3.37
|1094.31
|14.24
Zydus Lifesciences Ltd
981.9
|-10.20
|-1.03
|98802.12
|22.39
Orbit Corporation Ltd
1.8
|0.05
|2.86
|20.51
|0
Mukta Arts Ltd
67.88
|-1.20
|-1.74
|153.31
|20.62
Tera Software Ltd
469.35
|9.20
|2.00
|587.24
|50.65
Datamatics Global Services Ltd
837.9
|-18.30
|-2.14
|4958.43
|80.05
Steel Exchange India Ltd
9.56
|-0.14
|-1.44
|1192.34
|35.96
Zen Technologies Ltd
1432.8
|6.40
|0.45
|12936.80
|57.04
Virinchi Ltd
27.52
|-0.06
|-0.22
|282.48
|17.44
Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd
55.02
|0.07
|0.13
|10756.01
|0
Opto Circuits (India) Ltd
3.5
|105.22
|2.17
FCS Software Solutions Ltd
2.26
|-0.01
|-0.44
|386.36
|0
Divis Laboratories Ltd
5689.5
|-8.00
|-0.14
|151038.35
|64.74
BSE Ltd
2040.2
|-57.20
|-2.73
|82977.81
|59.45
AXISCADES Technologies Ltd
1594
|-59.20
|-3.58
|6774.13
|212.22
Reliance MediaWorks Ltd
59.8
|0.05
|0.08
|1155.34
|0
Balaji Telefilms Ltd
121.12
|-7.76
|-6.02
|1448.46
|16.37
Amar Remedies Ltd
5.8
|-0.30
|-4.92
|15.17
|0
Prithvi Information Solutions Ltd
1.25
|-0.05
|-3.85
|4.33
|0
Lanco Infratech Ltd
0.3
|-0.05
|-14.29
|99.42
|0
HDFC Asset Management Company Ltd
5532.5
|-90.50
|-1.61
|118397.57
|46.13
Welspun Enterprises Ltd
499.45
|-0.95
|-0.19
|6913.08
|22.68
UTV Software Communications Ltd
1000
|-83.45
|-7.70
|5166.37
|55.23
Next Mediaworks Ltd
6.3
|0.00
|0.00
|42.14
|0
Moschip Technologies Ltd
241.31
|-5.90
|-2.39
|4636.12
|133.09
Cigniti Technologies Ltd
1512
|42.30
|2.88
|4151.49
|23.14
Sterlite Technologies Ltd
113.27
|-3.29
|-2.82
|5527.66
|0
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
1403.5
|20.30
|1.47
|303175.50
|136.77
Net 4 India Ltd
1.65
|-0.05
|-2.94
|3.31
|0
Dishman Pharmaceuticals and Chemicals Ltd(Merged)
301.2
|7.95
|2.71
|4861.20
|200.7
Olectra Greentech Ltd
1552.9
|-17.70
|-1.13
|12746.32
|91.35
Royal Orchid Hotels Ltd
525.1
|3.50
|0.67
|1440.10
|66.03
NIIT Learning Systems Ltd
328.05
|-3.25
|-0.98
|4496.57
|34.71
Jagran Prakashan Ltd
71.93
|1.07
|1.51
|1565.59
|6.47
Sadbhav Engineering Ltd
11.77
|-0.44
|-3.60
|201.94
|0
Railtel Corporation of India Ltd
372.2
|-1.20
|-0.32
|11945.33
|37.66
Godrej Consumer Products Ltd
1166.9
|-10.70
|-0.91
|119382.54
|89.7
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd
595.2
|6.05
|1.03
|86111.55
|67.34
Meghmani Organics Ltd(Merged)
138.25
|0.60
|0.44
|3515.89
|11.28
Ponni Sugars (Erode) Ltd
284.5
|-1.20
|-0.42
|244.62
|22.6
HDFC Life Insurance Company Ltd
756.45
|-0.15
|-0.02
|163097.15
|87.18
SBI Life Insurance Company Ltd
1790.6
|1.90
|0.11
|179519.83
|72.07
Ultratech Nathdwara Cement Ltd
90.5
|0.05
|0.06
|1706.84
|18.55
Gulshan Polyols Ltd
147.83
|-1.99
|-1.33
|922.02
|32.8
IDFC Ltd
107.97
|-2.01
|-1.83
|17275.03
|0
Bodhtree Consulting Ltd
13.8
|-14.32
|-50.92
|30.17
|0
Compuage Infocom Ltd
1.7
|-0.03
|-1.73
|14.58
|0
Balaxi Pharmaceuticals Ltd
43.64
|0.10
|0.23
|240.93
|98.95
Inox Leisure Ltd
508.85
|3.10
|0.61
|6225.22
|0
IVRCL Assets & Holdings Ltd (Merged)
37.75
|0.30
|0.80
|743.86
|0
Ramsarup Industries Ltd
1.3
|-0.05
|-3.70
|4.56
|0
BLS International Services Ltd
322.3
|-6.15
|-1.87
|13270.41
|0
Cera Sanitaryware Ltd
6162.5
|4.00
|0.06
|8014.87
|32.41
Twamev Construction & Infrastructure Ltd
25.28
|1.65
|6.98
|391.84
|3.75
AIA Engineering Ltd
3053.3
|-9.50
|-0.31
|28798.84
|28.68
Inventure Growth & Securities Ltd
1.5
|-0.02
|-1.32
|157.50
|152
Radaan Mediaworks (I) Ltd
3.41
|-0.07
|-2.01
|18.47
|0
Orissa Minerals Development Company Ltd
4668.3
|6.80
|0.15
|2800.98
|0
Triveni Turbine Ltd
518.95
|-0.10
|-0.02
|16496.40
|48.05
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd
1889.8
|-13.70
|-0.72
|94011.05
|35.43
B A G Films & Media Ltd
6.87
|0.07
|1.03
|135.97
|96.71
IOL Netcom Ltd
2.25
|-0.20
|-8.16
|6.16
|0
Nippon India ETF Nifty 50 BeES
277.52
|-1.02
|-0.37
|50342.58
|0
Swan Defence and Heavy Industries Ltd
605.95
|28.85
|5.00
|3192.27
|0
Max Healthcare Institute Ltd
1114.7
|2.70
|0.24
|108375.19
|141.46
VIP Clothing Ltd
33.81
|-0.22
|-0.65
|304.73
|41.04
ISMT Ltd
120.19
|-7.11
|-5.59
|3611.73
|23.39
Shivalik Rasayan Ltd
437.55
|-6.05
|-1.36
|689.16
|56.98
GMR Airports Ltd
87.2
|0.30
|0.35
|92074.27
|0
Vodafone Idea Ltd
8.13
|-0.11
|-1.33
|88082.89
|0
United Breweries Ltd
1800.8
|6.00
|0.33
|47614.08
|101.99
S H Kelkar & Company Ltd
230.85
|0.08
|0.03
|3195.44
|95.02
Rama Steel Tubes Ltd
9.82
|0.04
|0.41
|1530.21
|88.91
JBM Auto Ltd
670.25
|-8.40
|-1.24
|15851.03
|121.48
ICICI Prudential BSE Sensex ETF
916.07
|-1.71
|-0.19
|22971.44
|0
Ellenbarrie Industrial Gases Ltd
469.7
|-9.55
|-1.99
|6619.75
|84.46
Advanta Ltd(Merged)
643.5
|2.95
|0.46
|8020.43
|136.69
Transwarranty Finance Ltd
13.96
|-0.28
|-1.97
|75.35
|22.71
Bharati Defence & Infrastructure Ltd
1.95
|-0.10
|-4.88
|9.81
|0.66
UTI Asset Management Company Ltd
1304.1
|-4.00
|-0.31
|16717.52
|24.43
IIFL Finance Ltd
451.9
|13.10
|2.99
|19205.33
|62.11
20 Microns Ltd
207.16
|-3.28
|-1.56
|731.00
|13.19
Lux Industries Ltd
1280.4
|-24.70
|-1.89
|3850.38
|25.21
Lumax Auto Technologies Ltd
1249.8
|-72.90
|-5.51
|8518.35
|91.32
Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd
700.4
|0.65
|0.09
|56032.00
|42.83
Hanung Toys and Textiles Ltd
0.8
|-0.05
|-5.88
|2.47
|0
Hi-Tech Pipes Ltd
114
|-0.93
|-0.81
|2315.43
|35.32
Laxmi Organic Industries Ltd
206.61
|0.94
|0.46
|5726.15
|47.25
Surya Pharmaceutical Ltd
0.15
|0.00
|0.00
|3.04
|0.01
STL Global Ltd
15.32
|-0.03
|-0.20
|42.06
|0
PPAP Automotive Ltd
207.3
|-9.61
|-4.43
|292.61
|24.98
Precision Camshafts Ltd
193.66
|-0.59
|-0.30
|1839.50
|48.38
Shree Renuka Sugars Ltd
29.76
|-0.34
|-1.13
|6334.39
|0
A B M International Ltd
38.41
|-0.81
|-2.07
|36.14
|0
Nectar Lifescience Ltd
14.4
|-0.30
|-2.04
|322.94
|0
Sumitomo Chemical India Ltd
533.25
|1.85
|0.35
|26616.95
|47.96
Amanta Healthcare Ltd
136.36
|-3.68
|-2.63
|529.48
|51.12
Uttam Sugar Mills Ltd
246.1
|-2.05
|-0.83
|938.58
|9.4
Gitanjali Gems Ltd
1.05
|0.05
|5.00
|12.45
|0.31
Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd
144.22
|-1.74
|-1.19
|3077.28
|29.93
P B A Infrastructure Ltd
13.7
|-0.25
|-1.79
|18.50
|10.62
T.V. Today Network Ltd
147.95
|5.40
|3.79
|882.80
|25.97
Deccan Chronicle Holdings Ltd
5.65
|-0.25
|-4.24
|118.06
|0
Gujarat State Petronet Ltd
309.55
|6.20
|2.04
|17465.16
|23.14
North Eastern Carrying Corporation Ltd
20.37
|-0.34
|-1.64
|195.46
|23.82
Nitin Spinners Ltd
325.8
|-14.15
|-4.16
|1831.65
|11
Baheti Recycling Industries Ltd
547.1
|5.70
|1.05
|567.26
|31.26
Fortis Healthcare Ltd
969.8
|-0.95
|-0.10
|73215.84
|416.37
Rites Ltd
246.04
|-2.03
|-0.82
|11824.78
|31.23
Sharon Bio-Medicine Ltd
3.3
|-0.15
|-4.35
|39.25
|2.01
Tanla Platforms Ltd
656.75
|-7.95
|-1.20
|8709.65
|25.35
Deep Energy Resources Ltd
312.25
|14.86
|5.00
|999.20
|0
Magellanic Cloud Ltd
77.01
|1.50
|1.99
|4500.43
|268.79
SVP Global Textiles Ltd
3.55
|-0.05
|-1.39
|44.91
|0
Navin Fluorine International Ltd
4621.5
|69.30
|1.52
|23675.02
|76.53
Devyani International Ltd
168.03
|-1.90
|-1.12
|20700.24
|0
Lumax Automotive Systems Ltd(Under Liquidation)
12.9
|-0.65
|-4.80
|9.55
|0
SecureKloud Technologies Ltd
22.71
|0.29
|1.29
|75.88
|32.84
Kalyani Commercials Ltd
138.09
|6.57
|5.00
|13.81
|5.89
Apollo Sindoori Hotels Ltd
1345.8
|4.80
|0.36
|349.96
|32.58
Jindal Stainless Ltd
737.75
|0.05
|0.01
|60821.56
|22.96
Jai Balaji Industries Ltd
94.37
|-2.09
|-2.17
|8609.28
|20.89
Equippp Social Impact Technologies Ltd
21.25
|0.18
|0.85
|219.08
|0
Fresenius Kabi Oncology Ltd
752
|619.50
|467.55
|11898.72
|38.28
Varun Beverages Ltd
443.7
|-8.00
|-1.77
|150057.62
|60.07
AJR Infra & Tolling Ltd
0.7
|0.00
|0.00
|65.93
|0
JSW Holdings Ltd
16309
|-858.00
|-5.00
|18102.99
|107.88
Palred Technologies Ltd
48.49
|-0.95
|-1.92
|59.32
|33.68
Parsvnath Developers Ltd
12.88
|-0.21
|-1.60
|560.51
|0
Usher Agro Ltd
1.45
|-0.05
|-3.33
|11.26
|0
Crew B.O.S. Products Ltd
5.2
|0.30
|6.12
|7.27
|0
Zylog Systems Ltd
0.35
|-0.05
|-12.50
|2.07
|1.52
Muthoot Finance Ltd
3077.1
|12.40
|0.40
|123535.86
|19.95
Indowind Energy Ltd
16.22
|0.14
|0.87
|208.92
|0
MSP Steel & Power Ltd
36.5
|0.24
|0.66
|2068.81
|0
Pochiraju Industries Ltd
1.95
|-0.10
|-4.88
|3.69
|0
Alldigi Tech Ltd
936.85
|11.80
|1.28
|1427.60
|20.53
Ramkrishna Forgings Ltd
539.7
|19.85
|3.82
|9776.23
|27.28
Jindal Photo Ltd
1100.8
|-1.10
|-0.10
|1129.24
|0
Firstsource Solutions Ltd
328.8
|2.45
|0.75
|23247.08
|54.63
Team Lease Services Ltd
1780.6
|5.50
|0.31
|2985.87
|31.58
Indiabulls Financial Services Ltd(Merged)
271.8
|7.50
|2.84
|8493.75
|10.41
H T Media Ltd
26.97
|-0.05
|-0.19
|627.79
|0
McDowell Holdings Ltd
126.75
|177.32
|0
GP Petroleums Ltd
39.88
|-0.30
|-0.75
|203.33
|7.73
Mcleod Russel India Ltd
37.01
|0.13
|0.35
|386.59
|0
Happy Forgings Ltd
917.25
|-40.45
|-4.22
|8650.06
|33.49
Bedmutha Industries Ltd
135.47
|1.77
|1.32
|437.08
|38.82
Consolidated Construction Consortium Ltd
25.97
|0.55
|2.16
|1160.23
|0
Bansal Wire Industries Ltd
338.45
|1.65
|0.49
|5298.64
|40.86
Fiem Industries Ltd
1907
|-32.50
|-1.68
|5019.16
|24.54
Sandhar Technologies Limited
444.85
|-4.90
|-1.09
|2677.58
|19.6
Everest Kanto Cylinder Ltd
145.52
|2.58
|1.80
|1632.85
|22.52
UltraTech Cement Ltd
12222
|181.00
|1.50
|360156.88
|50.48
Repco Home Finance Ltd
361.4
|6.65
|1.87
|2260.97
|5.02
Popular Vehicles & Services Ltd
145.32
|-3.03
|-2.04
|1034.65
|0
Coforge Ltd
1591
|38.80
|2.50
|53234.23
|86.82
Diffusion Engineers Ltd
360.85
|1.05
|0.29
|1350.53
|32.41
MMP Industries Ltd
279.6
|4.25
|1.54
|710.26
|20.72
Unity Infraprojects Ltd
0.85
|-0.05
|-5.56
|10.27
|0
Xchanging Solutions Ltd
84.53
|-0.49
|-0.58
|941.70
|49.24
Coral Hub Ltd
3.3
|-0.05
|-1.49
|7.99
|0
S.A.L Steel Ltd
28.2
|0.07
|0.25
|239.61
|0
International Constructions Ltd
98.7
|35.83
|3.55
Impex Ferro Tech Ltd
1.89
|-0.06
|-3.08
|16.62
|0
Alkali Metals Ltd
92.97
|1.25
|1.36
|94.67
|0
Entertainment Network (India) Ltd
158.92
|1.35
|0.86
|757.58
|62.58
Omnitech Infosolutions Ltd
2.7
|-0.10
|-3.57
|4.05
|0
Uniply Industries Ltd
3.7
|-0.15
|-3.90
|62.03
|0
Puravankara Ltd
263.25
|-6.35
|-2.36
|6242.97
|0
Ashoka Buildcon Ltd
184.74
|-2.76
|-1.47
|5186.08
|28.18
Kalpataru Ltd
373.7
|-3.40
|-0.90
|7695.01
|333.1
Solar Industries India Ltd
13326
|-219.00
|-1.62
|120587.05
|137.99
Yes Bank Ltd
21.25
|0.21
|1.00
|66663.08
|24.47
Inspirisys Solutions Ltd
94.98
|-1.04
|-1.08
|376.28
|13.37
Bombay Rayon Fashions Ltd
2
|0.05
|2.56
|63.50
|0
SMS Pharmaceuticals Ltd
245.66
|1.36
|0.56
|2177.83
|30.77
Shree Ganesh Forgings Ltd
1
|0.00
|0.00
|1.25
|0
Bannari Amman Spinning Mills Ltd
25.92
|-0.01
|-0.04
|207.16
|16.31
Ravikumar Distilleries Ltd
27.07
|-0.42
|-1.53
|64.97
|0
Globus Spirits Ltd
1045
|4.00
|0.38
|3026.92
|111.54
Bikaji Foods International Ltd
744.15
|18.35
|2.53
|18647.86
|84.74
Multi Commodity Exchange of India Ltd
7796
|-144.00
|-1.81
|39758.33
|82.42
Syngene International Ltd
622.85
|8.55
|1.39
|25097.08
|52.91
GTL Infrastructure Ltd
1.5
|0.01
|0.67
|1921.49
|0
Chalet Hotels Ltd
951.2
|-5.30
|-0.55
|20801.36
|67.76
Skipper Ltd
515.05
|2.85
|0.56
|5814.13
|36.36
Incredible Industries Ltd
46.56
|2.09
|4.70
|217.73
|14.74
Kolte Patil Developers Ltd
433.7
|-3.35
|-0.77
|3846.06
|44.01
Gloster Ltd
654.05
|11.25
|1.75
|715.74
|15.83
Pincon Spirit Ltd
6.9
|-0.30
|-4.17
|32.98
|0.71
Fame India Ltd(Merged)
50.8
|15.20
|42.70
|280.92
|104.71
Glodyne Technoserve Ltd
0.75
|-0.05
|-6.25
|3.39
|0
GPT Infraprojects Ltd
112.6
|-1.66
|-1.45
|1422.87
|15.45
Hubtown Ltd
276.9
|-4.30
|-1.53
|3754.78
|28.52
Provogue (India) Ltd
0.65
|-0.05
|-7.14
|15.17
|0
Saksoft Ltd
198.14
|0.11
|0.06
|2626.37
|43.44
Kaya Ltd
454
|-5.00
|-1.09
|689.52
|0
Nandan Denim Ltd
3.34
|-0.01
|-0.30
|481.45
|12.92
Rane (Madras) Ltd
813.8
|-1.45
|-0.18
|2249.11
|65.51
Vikash Metal & Power Ltd
4.45
|-0.35
|-7.29
|31.68
|0
Cyber Media Research & Services Ltd
93
|-2.75
|-2.87
|27.23
|12.92
IIFL Capital Services Ltd
279.85
|3.00
|1.08
|8682.63
|14.95
Vivimed Labs Ltd
9.8
|81.26
|0
Sejal Glass Ltd
767.45
|23.15
|3.11
|775.12
|172.19
KM Sugar Mills Ltd
27.09
|-0.37
|-1.35
|249.23
|6.1
Nuvama Wealth Management Ltd
6305
|18.00
|0.29
|22738.51
|29.35
Polycab India Ltd
7286
|8.00
|0.11
|109676.12
|50.17
Rohit Ferro Tech Ltd
28.55
|-1.50
|-4.99
|324.84
|0
Radha Madhav Corporation Ltd
2
|0.05
|2.56
|18.26
|0
Dhani Services Ltd
61.38
|-1.61
|-2.56
|3711.04
|0
Rajvir Industries Ltd
9.05
|-0.45
|-4.74
|3.62
|0
Shivam Autotech Ltd
31.62
|1.31
|4.32
|415.79
|0
Educomp Solutions Ltd
1.53
|0.01
|0.66
|18.74
|0
GOL Offshore Ltd
10.05
|-0.50
|-4.74
|79.27
|0
Rail Vikas Nigam Ltd
339.45
|-2.20
|-0.64
|70776.01
|64.85
Godawari Power & Ispat Ltd
244.8
|-4.53
|-1.82
|16392.22
|24.02
SORIL Infra Resources Ltd(Merged)
66
|2.20
|3.45
|207.90
|0
Sheela Foam Ltd
663.5
|-6.10
|-0.91
|7212.96
|69.95
Pratibha Industries Ltd
0.95
|-0.05
|-5.00
|22.67
|0
Varun Industries Ltd
2.05
|-0.10
|-4.65
|5.97
|0
Bartronics India Ltd
13.9
|-0.17
|-1.21
|423.36
|0
Sakuma Exports Ltd
2.46
|-0.02
|-0.81
|385.66
|41.33
Celebrity Fashions Ltd
11.02
|-0.43
|-3.76
|65.77
|0
GVK Power & Infrastructure Ltd
3.46
|-0.07
|-1.98
|546.41
|0
Dynemic Products Ltd
351.95
|9.50
|2.77
|437.42
|24.99
Raj Oil Mills Ltd
48.5
|-0.46
|-0.94
|145.39
|29.93
Technocraft Industries (India) Ltd
2205.5
|23.80
|1.09
|5064.20
|20.92
Sunil Hitech Engineers Ltd
0.35
|0.00
|0.00
|16.15
|0
CL Educate Ltd
90.38
|0.00
|0.00
|490.08
|0
Gokul Refoils and Solvent Ltd
42.04
|0.10
|0.24
|416.17
|113.3
Reliance Communications Ltd
1.36
|-0.03
|-2.16
|376.11
|0
B.L.Kashyap & Sons Ltd
59.79
|-1.73
|-2.81
|1347.91
|79.88
Celestial Biolabs Ltd
1.9
|4.29
|0
Adhunik Metaliks Ltd
0.5
|0.00
|0.00
|6.18
|0
Kingfisher Airlines Ltd
1.3
|-0.05
|-3.70
|105.13
|0
Gallantt Ispat Ltd.
655.35
|-11.15
|-1.67
|15812.35
|35.39
Visa Steel Ltd
41.07
|1.95
|4.98
|475.55
|0
Supreme Infrastructure India Ltd
104.03
|-3.42
|-3.18
|267.34
|0
Malu Paper Mills Ltd
38.17
|-0.01
|-0.03
|65.12
|0
Kewal Kiran Clothing Ltd
526.95
|-6.75
|-1.26
|3247.34
|22.52
Prime Focus Ltd
175.94
|-9.26
|-5.00
|5453.03
|0
Plethico Pharmaceuticals Ltd
9.05
|-0.45
|-4.74
|30.83
|0.59
K E C International Ltd
872.95
|40.60
|4.88
|23237.93
|67.72
Glory Films Ltd
0.5
|0.00
|0.00
|2.97
|0
Emkay Global Financial Services Ltd
315.99
|-13.54
|-4.11
|808.30
|17.41
Parabolic Drugs Ltd
5.5
|-0.25
|-4.35
|34.04
|0
Sahyadri Industries Ltd
258.26
|-3.69
|-1.41
|282.70
|15.83
JHS Svendgaard Laboratories Ltd
10.85
|0.07
|0.65
|92.88
|0
Action Construction Equipment Ltd
1072.6
|-3.60
|-0.33
|12772.86
|30.79
Shree Ashtavinayak Cine Vision Ltd
0.8
|-0.05
|-5.88
|73.71
|0
Allcargo Logistics Ltd
31.78
|-0.05
|-0.16
|3123.28
|48.3
Voltamp Transformers Ltd
7235.5
|101.50
|1.42
|7320.24
|22.15
Handson Global Management (HGM) Ltd
75
|-0.61
|-0.81
|94.46
|18.49
GTN Textiles Ltd
19.5
|0.90
|4.84
|22.70
|0
Renaissance Global Ltd
114.29
|2.00
|1.78
|1226.19
|42.56
Evinix Industries Ltd
106
|105.55
|23455.56
|1134.20
|0
Broadcast Initiatives Ltd
2.8
|-0.10
|-3.45
|7.09
|0
Global Vectra Helicorp Ltd
207.3
|1.41
|0.68
|290.22
|0
Everonn Education Ltd
12.4
|-0.35
|-2.75
|29.82
|0
Cambridge Technology Enterprises Ltd
37.08
|-1.13
|-2.96
|72.79
|33.58
Mahaalaxmi Texpro Ltd
4.5
|0.20
|4.65
|7.20
|0
JSW Energy Ltd
530.85
|2.30
|0.44
|92780.29
|81.83
TGB Banquets & Hotels Ltd
12.11
|0.05
|0.41
|35.47
|17.75
Sutlej Textiles and Industries Ltd
33.65
|-0.98
|-2.83
|551.28
|0
TV18 Broadcast Ltd
45.27
|2.86
|6.74
|7760.91
|181.36
L T Foods Ltd
405.6
|1.30
|0.32
|14084.58
|70.84
Oriental Trimex Ltd
10.38
|-0.08
|-0.76
|76.30
|19.64
Ruchira Papers Ltd
143.69
|3.03
|2.15
|428.84
|6.02
Ess Dee Aluminium Ltd
1.95
|-0.10
|-4.88
|6.25
|0
Sobha Ltd
1541.5
|22.10
|1.45
|16482.38
|109.15
Texmaco Rail & Engineering Ltd
137.5
|0.05
|0.04
|5492.68
|35.3
Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo Ltd
568.3
|-5.45
|-0.95
|975.48
|9.7
OCL Iron & Steel Ltd
1.85
|-0.05
|-2.63
|24.82
|0
Nissan Copper Ltd
1.25
|-0.05
|-3.85
|7.86
|0
CIE Automotive India Ltd
402.85
|-2.55
|-0.63
|15282.61
|26.3
Hinduja Global Solutions Ltd
490.15
|-9.65
|-1.93
|2280.19
|0
Hilton Metal Forging Ltd
44.78
|-2.26
|-4.80
|104.79
|19.23
Euro Ceramics Ltd
1.05
|-0.05
|-4.55
|3.54
|0
AMD Industries Ltd
54.78
|0.08
|0.15
|105.00
|0
Autoline Industries Ltd
73.1
|-1.11
|-1.50
|315.61
|18.7
Ankit Metal & Power Ltd
2.02
|-0.02
|-0.98
|28.50
|0
ROX Hi-Tech Ltd
45.5
|-1.50
|-3.19
|103.91
|5.58
Nagreeka Capital & Infrastructure Ltd
27.06
|-0.03
|-0.11
|34.14
|1.95
Cineline India Ltd
89.77
|2.16
|2.47
|307.61
|22.91
C & C Constructions Ltd
2.35
|0.10
|4.44
|5.98
|0
MBL Infrastructure Ltd
41.46
|0.58
|1.42
|632.39
|65.11
Cairn India Ltd(Merged)
285.35
|2.30
|0.81
|53528.57
|32.47
Ranklin Solutions Ltd
2.2
|0.05
|2.33
|2.65
|0
Astec Lifesciences Ltd
804.7
|-7.70
|-0.95
|1793.01
|0
E-Land Apparel Ltd
4.85
|-0.05
|-1.02
|23.28
|19.48
Pearl Global Industries Ltd
1272.4
|29.10
|2.34
|5850.33
|86.43
SEL Manufacturing Company Ltd
29.76
|0.44
|1.50
|98.61
|0
Tarmat Ltd
50.81
|1.04
|2.09
|122.27
|58.25
Kuantum Papers Ltd
107.89
|-1.30
|-1.19
|941.49
|10.66
Brandhouse Retails Ltd
0.45
|0.00
|0.00
|2.41
|0
MIC Electronics Ltd
57.3
|0.27
|0.47
|1381.00
|146.18
V2 Retail Ltd
2081.4
|7.40
|0.36
|7199.43
|86.74
Sun Pharma Advanced Research Company Ltd
129.52
|0.74
|0.57
|4203.20
|0
Indus Fila Ltd
2.35
|-0.10
|-4.08
|4.88
|0
Kaushalya Infrastructure Development Corpn Ltd
1115
|-57.00
|-4.86
|38.61
|0
Network 18 Media & Investments Ltd
51.45
|-0.14
|-0.27
|7933.59
|0
Reliance Broadcast Network Ltd
69.05
|-0.05
|-0.07
|548.67
|0
Decolight Ceramics Ltd
1.3
|-0.25
|-16.13
|6.28
|0
Astral Ltd
1366.4
|-0.30
|-0.02
|36706.25
|68.72
Alpa Laboratories Ltd
88.48
|-1.80
|-1.99
|186.17
|7.25
Zee Media Corporation Ltd
11.07
|-0.25
|-2.21
|692.35
|0
Siti Networks Ltd
0.46
|-0.01
|-2.13
|40.11
|0
Barak Valley Cements Ltd
48.61
|-1.30
|-2.60
|107.72
|15.03
Take Solutions Ltd
11.49
|0.54
|4.93
|169.98
|19.5
Omaxe Ltd
79.15
|-1.30
|-1.62
|1447.66
|0
Asahi Songwon Colors Ltd
277.55
|-0.30
|-0.11
|327.16
|13.02
Nitin Fire Protection Industries Ltd
1.85
|-0.05
|-2.63
|54.07
|0
Time Technoplast Ltd
209.8
|-4.50
|-2.10
|9521.94
|53.58
Insecticides India Ltd
748.9
|-3.25
|-0.43
|2179.14
|14.77
Refex Industries Ltd
356.55
|-3.10
|-0.86
|4609.50
|24.88
Camlin Fine Sciences Ltd
195.22
|-4.86
|-2.43
|3669.75
|210.79
Star Cement Ltd
254.3
|-1.45
|-0.57
|10278.31
|0
Asian Granito India Ltd
57.64
|-0.08
|-0.14
|1336.74
|64.17
Nahar Capital & Financial Services Ltd
286.45
|5.95
|2.12
|479.69
|17.72
Housing Development & Infrastructure Ltd
2.95
|0.01
|0.34
|139.83
|0
Embassy Developments Ltd
92.23
|-0.52
|-0.56
|12597.22
|0
Magnum Ventures Ltd
24.82
|-0.27
|-1.08
|164.83
|33.13
Aeroflex Neu Ltd
79.34
|-1.49
|-1.84
|204.67
|0
Craftsman Automation Ltd
6793.5
|74.50
|1.11
|16206.29
|158.16
Dhanus Technologies Ltd
0.1
|0.05
|100.00
|5.71
|0
Teamo Productions HQ Ltd
0.66
|0.00
|0.00
|72.35
|22.33
Elin Electronics Ltd
201.87
|2.50
|1.25
|1002.47
|41.05
GSS Infotech Ltd
24.94
|-0.21
|-0.83
|65.24
|59.09
Rushil Decor Ltd
28.66
|0.32
|1.13
|840.93
|40.69
Man Infraconstruction Ltd
146.46
|-0.11
|-0.08
|5912.10
|34.17
Kaveri Seed Company Ltd
1050.9
|-9.40
|-0.89
|5405.73
|18.22
Motilal Oswal Financial Services Ltd
893.6
|-22.60
|-2.47
|53661.50
|39.14
Maan Aluminium Ltd
109.97
|2.19
|2.03
|594.77
|38.27
Koutons Retail India Ltd
2.45
|0.00
|0.00
|7.48
|0
Burnpur Cement Ltd
6.6
|0.60
|10.00
|56.84
|0
K P R Mill Ltd
1064.85
|-38.55
|-3.49
|36398.06
|56.92
UTI - Gold Exchange Traded Fund
97.35
|-0.20
|-0.21
|2559.53
|0
Kiri Industries Ltd
554.6
|-0.20
|-0.04
|3328.85
|249.75
Niraj Cement Structurals Ltd
45.79
|0.26
|0.57
|273.34
|17.56
Neueon Towers Ltd
5.22
|0.24
|4.82
|29.52
|0
ZF Commercial Vehicle Control System India Ltd
12905
|429.00
|3.44
|24467.88
|49.27
Metkore Alloys & Industries Ltd
0.65
|0.05
|8.33
|4.58
|0
Capital Small Finance Bank Ltd
276.4
|-1.70
|-0.61
|1251.71
|9.42
Bang Overseas Ltd
52
|0.14
|0.27
|70.51
|18.44
Religare Enterprises Ltd
251.1
|-1.49
|-0.59
|8302.79
|0
Edelweiss Financial Services Ltd
107.38
|-3.03
|-2.74
|10159.12
|101.99
Tecpro Systems Ltd
5.75
|0.00
|0.00
|29.02
|0
Sita Shree Food Products Ltd
0.3
|-0.05
|-14.29
|0.84
|0
Kotak Gold ETF
96.2
|-0.26
|-0.27
|8283.31
|0
REI Six Ten Retail Ltd
0.25
|-0.05
|-16.67
|3.68
|0
Nippon India ETF Gold Bees
95.85
|-0.05
|-0.05
|28853.40
|0
Somi Conveyor Beltings Ltd
131.08
|-1.57
|-1.18
|154.41
|26.34
Mold-Tek Packaging Ltd
729.6
|-11.25
|-1.52
|2424.38
|37.46
Bajaj Auto Ltd
8678.5
|-39.00
|-0.45
|242353.72
|28.75
Kriti Nutrients Ltd
94.5
|0.37
|0.39
|473.48
|14.73
Tulsi Extrusions Ltd
0.45
|-0.05
|-10.00
|1.24
|0
Bajaj Finserv Ltd
2006.4
|-18.30
|-0.90
|320585.24
|257.09
PTC India Financial Services Ltd
35.06
|-0.11
|-0.31
|2251.85
|7.28
Cords Cable Industries Ltd
173.34
|2.43
|1.42
|224.09
|14.14
Khadim India Ltd
256.17
|-2.07
|-0.80
|470.80
|31.71
MVL Ltd
0.05
|0.00
|0.00
|3.01
|0
OnMobile Global Ltd
67.06
|-0.75
|-1.11
|712.99
|19.37
eClerx Services Ltd
4015.7
|-33.50
|-0.83
|19687.11
|51.99
Tarapur Transformers Ltd
26.09
|-0.68
|-2.54
|50.88
|0
J Kumar Infraprojects Ltd
636.95
|1.55
|0.24
|4819.51
|11.82
Brigade Enterprises Ltd
896.05
|8.30
|0.93
|21906.90
|48.8
Greenearth Resources & Projects Ltd
0.15
|-0.05
|-25.00
|4.35
|0
Transformers & Rectifiers India Ltd
486.5
|-2.60
|-0.53
|14603.07
|64.77
KNR Constructions Ltd
198.33
|1.25
|0.63
|5577.73
|8.49
Capital First Ltd(Merged)
587.2
|-5.25
|-0.89
|5817.54
|16.63
First Winner Industries Ltd
1.5
|0.00
|0.00
|7.53
|0
Teledata Marine Solutions Ltd
0.5
|0.00
|0.00
|4.54
|0
Teledata Technology Solutions Ltd
0.25
|0.05
|25.00
|12.49
|12
SEPC Ltd
11.96
|0.09
|0.76
|1901.83
|51.61
Archidply Industries Ltd
103.12
|1.80
|1.78
|204.85
|24.7
GB Global Ltd
9.3
|-0.45
|-4.62
|3.08
|0.05
Resurgere Mines & Minerals India Ltd
0.4
|0.00
|0.00
|7.95
|0
Vascon Engineers Ltd
68.76
|-0.62
|-0.89
|1555.95
|20.01
Birla Cotsyn India Ltd
0.05
|-0.05
|-50.00
|13.43
|0
IRB Infrastructure Developers Ltd
41.19
|0.35
|0.86
|24874.64
|28.16
D B Corp Ltd
269.25
|2.35
|0.88
|4799.09
|14.24
Ramky Infrastructure Ltd
559.9
|-6.95
|-1.23
|3874.38
|16.73
Bafna Pharmaceuticals Ltd
176.25
|3.45
|2.00
|416.94
|40.39
Shankara Building Products Ltd
197.4
|-10.35
|-4.98
|478.68
|5.58
CMM Infraprojects Ltd
1.95
|0.05
|2.63
|3.06
|10.26
LGB Forge Ltd
11.92
|-0.15
|-1.24
|283.94
|0
Euro Multivision Ltd
1.95
|4.64
|0
Nu Tek India Ltd
0.35
|0.05
|16.67
|5.41
|0
TVS Supply Chain Solutions Ltd
124.34
|-1.22
|-0.97
|5485.63
|85.99
PNC Infratech Ltd
294
|1.05
|0.36
|7542.25
|20.87
Satchmo Holdings Ltd
1.6
|0.00
|0.00
|23.33
|0
Lotus Eye Hospital & Institute Ltd
118.49
|1.17
|1.00
|246.42
|376.88
Juniper Hotels Ltd
281.65
|1.85
|0.66
|6266.78
|72.72
KSK Energy Ventures Ltd
0.55
|0.00
|0.00
|23.32
|0
Heranba Industries Ltd
293.2
|1.10
|0.38
|1173.19
|28.14
Sastasundar Ventures Ltd
305.05
|-9.45
|-3.00
|970.38
|0
Rane Engine Valve Ltd
317.75
|-2.75
|-0.86
|229.87
|96.95
RPG Life Sciences Ltd
2234.2
|-10.10
|-0.45
|3695.15
|35.84
Piramal Phytocare Ltd(Merged)
22.6
|-0.55
|-2.38
|58.67
|0
Future Consumer Ltd
0.43
|-0.01
|-2.27
|85.87
|0
ARSS Infrastructure Projects Ltd
54.27
|2.58
|4.99
|123.40
|0
Sicagen India Ltd
24.35
|-0.35
|-1.42
|96.35
|21.31
Rane Brake Lining Ltd
745.05
|-4.65
|-0.62
|575.91
|12.58
Innoventive Industries Ltd
5.6
|0.25
|4.67
|33.40
|0
Fineotex Chemical Ltd
249.47
|-7.85
|-3.05
|2858.30
|30.92
Bharat Financial Inclusion Ltd(Merged))
898
|-8.40
|-0.93
|12594.17
|12.79
A2Z Infra Engineering Ltd
16.85
|-0.31
|-1.81
|296.76
|0
Prakash Steelage Ltd
5.32
|-0.17
|-3.10
|93.10
|61.22
R R Kabel Ltd
1261.4
|28.90
|2.34
|14264.70
|41.76
Prince Pipes & Fittings Ltd
319.7
|-3.45
|-1.07
|3534.64
|153.08
Anand Rathi Share & Stock Brokers Ltd
445.55
|31.55
|7.62
|2794.72
|0
Shah Metacorp Ltd
3.65
|-0.04
|-1.08
|216.77
|18.45
C Mahendra Exports Ltd(Liquidated)
1.65
|-0.05
|-2.94
|19.99
|0
Infinite Computer Solutions India Ltd
473.75
|0.00
|0.00
|1580.22
|17.31
VRL Logistics Ltd
273.4
|-0.05
|-0.02
|4782.78
|21.8
Edserv Softsystems Ltd
2.45
|-0.10
|-3.92
|6.45
|0
Cyient DLM Ltd
421.65
|5.60
|1.35
|3346.40
|42.72
Reliance Banking ETF
2109.56
|-20.44
|-0.96
|28.86
|0
Ethos Ltd
2534.4
|-53.50
|-2.07
|6781.47
|72.47
Epigral Ltd
1691.1
|-10.50
|-0.62
|7295.63
|17
Quantum Nifty 50 ETF
2686.55
|-2.49
|-0.09
|71.77
|0
Quantum Gold Fund ETF
95.71
|-0.69
|-0.72
|443.71
|0
Reliance Gold ETF
2715
|-16.80
|-0.61
|2853.39
|0
Kotak Nifty PSU Bank ETF
750.61
|12.55
|1.70
|1854.93
|0
Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES
83.94
|1.41
|1.71
|3220.99
|0
S&P CNX Nifty UTI ETF
687.81
|-0.24
|-0.03
|0.81
|0
Nippon India ETF Nifty Bank BeES
563.39
|1.72
|0.31
|7411.92
|0
Jindal Cotex Ltd
2.5
|0.10
|4.17
|11.25
|4.73
Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES
729.86
|0.91
|0.12
|6624.74
|0
Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeES
1000
|0.01
|0.00
|10892.02
|0
Welspun Global Brands Ltd (Merged)
58.1
|0.10
|0.17
|60.89
|4.21
Excel Realty N Infra Ltd
1.66
|0.03
|1.84
|234.18
|166
Welspun Investments & Commercials Ltd
1019.2
|-20.80
|-2.00
|372.01
|113.43
BS Ltd
0.3
|0.00
|0.00
|13.25
|0
Arrow Textiles Ltd(Merged)
9
|-0.10
|-1.10
|17.14
|132.57
Syncom Healthcare Ltd
4.25
|0.10
|2.41
|17.00
|0
Rolex Rings Ltd
1294
|-19.30
|-1.47
|3523.99
|19.39
Sreeleathers Ltd
226.57
|-2.43
|-1.06
|524.62
|25.36
Authum Investment & Infrastructure Ltd
3082.2
|74.90
|2.49
|52349.66
|12.47
Varroc Engineering Ltd
590.4
|-11.70
|-1.94
|9020.51
|27.57
Pradip Overseas Ltd
1.15
|0.05
|4.55
|5.57
|0.36
Frog Cellsat Ltd
242.45
|5.00
|2.11
|377.11
|15.68
ESL Steel Ltd
31
|-1.60
|-4.91
|6081.19
|0
Farmax India Ltd
0.05
|0.00
|0.00
|2.67
|0
D-Link India Ltd
469.05
|1.20
|0.26
|1665.35
|16.04
Texmo Pipes & Products Ltd
54.47
|-0.67
|-1.22
|159.03
|9.1
Asian Hotels (East) Ltd
148.55
|-0.91
|-0.61
|256.87
|9.64
Kesar Terminals & Infrastructure Ltd
35.45
|-3.90
|-9.91
|38.73
|120.17
Barbeque-Nation Hospitality Ltd
232.4
|3.25
|1.42
|908.37
|0
Speciality Restaurants Ltd
135.11
|-3.76
|-2.71
|651.71
|33.6
Dr.Datsons Labs Ltd
6.4
|-0.30
|-4.48
|70.13
|0
Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES
482.89
|1.08
|0.22
|51.79
|0
Nazara Technologies Ltd
254.6
|-11.40
|-4.29
|9432.04
|214.88
Kirloskar Oil Engines Ltd
918.8
|-1.50
|-0.16
|13347.36
|33.08
ABS Marine Services Ltd
182.2
|-0.90
|-0.49
|447.30
|16.88
Expleo Solutions Ltd
981.4
|10.30
|1.06
|1523.11
|18.09
Shree Precoated Steels Ltd
68.5
|64.35
|1550.60
|28.36
|0
Madhyam Agrivet Industries Ltd
99.6
|-0.10
|-0.10
|972.85
|0
Star Health & Allied Insurance Company Ltd
446.75
|8.15
|1.86
|26266.66
|43.8
Interglobe Aviation Ltd
5594.5
|-112.50
|-1.97
|216263.14
|32.84
Ritco Logistics Ltd
257.55
|-2.45
|-0.94
|737.18
|14.76
Flexituff Ventures International Ltd
23.48
|-0.39
|-1.63
|77.07
|0
PC Jeweller Ltd
12.34
|0.07
|0.57
|8114.01
|13.8
Anthem Biosciences Ltd
761.2
|-4.65
|-0.61
|42749.76
|84.94
MEP Infrastructure Developers Ltd
1.85
|0.03
|1.65
|34.03
|0
Senco Gold Ltd
343.45
|2.25
|0.66
|5622.91
|25.9
HDB Financial Services Ltd
750.3
|2.15
|0.29
|62242.39
|28.71
Spandana Sphoorty Financial Ltd
250.58
|2.86
|1.15
|1786.76
|0
GNA Axles Ltd
308.5
|-0.15
|-0.05
|1324.42
|12.91
V-Mart Retail Ltd
709.8
|2.75
|0.39
|5634.90
|105.71
DEE Development Engineers Ltd
266.75
|-0.20
|-0.07
|1844.00
|61.34
Aeroflex Industries Ltd
174.24
|-1.27
|-0.72
|2253.28
|48.12
IL&FS Transportation Networks Ltd
3.06
|-0.02
|-0.65
|100.66
|0
Shree Ganesh Jewellery House (I) Ltd
1.05
|-0.05
|-4.55
|7.55
|0
S P Apparels Ltd
723.65
|-5.25
|-0.72
|1815.83
|22.52
MTAR Technologies Ltd
1851.4
|-56.50
|-2.96
|5694.83
|97.09
Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd
441.45
|-2.25
|-0.51
|6948.16
|42.42
Tarsons Products Ltd
305.15
|-2.30
|-0.75
|1623.59
|41.02
Artemis Medicare Services Ltd
234.18
|3.12
|1.35
|3253.52
|36.52
Marco Cables & Conductors Ltd
39
|-0.15
|-0.38
|72.93
|14.03
Jaypee Infratech Ltd
1.25
|0.00
|0.00
|173.62
|0.18
Equitas Holdings Ltd
120.3
|0.70
|0.59
|4111.74
|0
Quality Foils (India) Ltd
70
|0.00
|0.00
|19.98
|44.3
Medplus Health Services Ltd
757.45
|-6.85
|-0.90
|9075.96
|205.56
Emami Realty Ltd
108.87
|-0.48
|-0.44
|477.22
|0
BF Industrial Technology & Solutions Ltd
16.4
|-0.85
|-4.93
|24.42
|2.05
TD Power Systems Ltd
590.85
|14.40
|2.50
|9228.62
|52.5
Global Health Ltd
1314
|-0.50
|-0.04
|35319.06
|70.72
Supreme Engineering Ltd
0.86
|-0.05
|-5.49
|21.50
|0
Ujjivan Financial Services Ltd
589.5
|15.05
|2.62
|7179.21
|38.76
Sai Silks (Kalamandir) Ltd
151.31
|-2.46
|-1.60
|2320.58
|20.83
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd
700.15
|-0.85
|-0.12
|28015.73
|95.95
Power Mech Projects Ltd
2706.1
|23.10
|0.86
|8555.68
|28.98
Shree Pushkar Chemicals & Fertilizers Ltd
444.3
|3.75
|0.85
|1436.76
|37.72
SBI Gold ETF
99.14
|0.16
|0.16
|12444.78
|0
Veekayem Fashion & Apparels Ltd
288.85
|11.50
|4.15
|169.72
|21.32
Deem Roll-Tech Ltd
56.95
|-2.05
|-3.47
|47.48
|16.36
Ducon Infratechnologies Ltd
5.47
|-0.02
|-0.36
|177.73
|33.88
AU Small Finance Bank Ltd
731.4
|-7.00
|-0.95
|54570.57
|25.22
Rashi Peripherals Ltd
324
|1.75
|0.54
|2135.15
|10.24
Thangamayil Jewellery Ltd
2013.5
|16.80
|0.84
|6258.36
|57.56
RattanIndia Power Ltd
11.22
|-0.27
|-2.35
|6025.26
|57.5
Den Networks Ltd
33.02
|0.04
|0.12
|1575.79
|11.93
Aqua Logistics Ltd
1.4
|-0.05
|-3.45
|42.00
|0
Kirloskar Brothers Investments Ltd
4433.8
|68.50
|1.57
|2345.48
|49.04
Akash Infraprojects Ltd
28.69
|-0.57
|-1.95
|48.38
|2926
Tega Industries Ltd
1891.1
|5.50
|0.29
|12582.53
|76.77
G R Infraprojects Ltd
1221.2
|7.50
|0.62
|11816.40
|14.35
BF Investment Ltd
452
|-4.55
|-1.00
|1702.23
|18.34
Krishana Phoschem Ltd
450.7
|-11.95
|-2.58
|2729.11
|27.82
Laxmi Cotspin Ltd
21.91
|-0.69
|-3.05
|37.57
|0
Sharda Cropchem Ltd
821.8
|-2.65
|-0.32
|7414.32
|20.12
Jyoti CNC Automation Ltd
849.9
|-11.40
|-1.32
|19328.69
|57.51
DQ Entertainment International Ltd
0.9
|0.00
|0.00
|7.14
|0
Emmbi Industries Ltd
101.21
|0.90
|0.90
|194.73
|28.26
Gravita India Ltd
1569.8
|-34.70
|-2.16
|11586.45
|52.41
Tejas Networks Ltd
585.4
|-8.45
|-1.42
|10352.41
|59.8
SKS Textiles Ltd
13.05
|4.25
|0
Goenka Diamond & Jewels Ltd
0.95
|0.02
|2.15
|30.12
|0
Cantabil Retail India Ltd
250.45
|-1.85
|-0.73
|2094.71
|27
M & B Engineering Ltd
383.25
|-6.85
|-1.76
|2190.21
|30.15
Atlanta Electricals Ltd
792.65
|-30.70
|-3.73
|6095.21
|53.36
Valor Estate Ltd
161.74
|-0.05
|-0.03
|8721.09
|0
Omkar Speciality Chemicals Ltd
5.77
|0.27
|4.91
|11.87
|0
Surana Solar Ltd
32.39
|0.28
|0.87
|159.38
|0
Tata Motors-DVR
768.65
|21.85
|2.93
|0.00
|0
Techno Electric & Engineering Company Ltd (Merged)
263.7
|-21.10
|-7.41
|2971.43
|15.06
Indosolar Ltd
531.95
|25.30
|4.99
|2213.11
|12.52
Rainbow Childrens Medicare Ltd
1356
|15.50
|1.16
|13771.42
|54.39
Future Enterprises-DVR
3.51
|0.15
|4.46
|13.82
|0
Lodha Developers Ltd
1135.8
|-19.50
|-1.69
|113404.35
|49.34
Kalyani Investment Company Ltd
4910.8
|-17.80
|-0.36
|2146.02
|40.75
Stanley Lifestyles Ltd
290.45
|-4.60
|-1.56
|1659.21
|77.91
Va Tech Wabag Ltd
1435
|16.80
|1.18
|8933.76
|31.34
Dixon Technologies (India) Ltd
16322
|-356.00
|-2.13
|98770.40
|0
Mega Flex Plastics Ltd
67.5
|0.50
|0.75
|81.88
|30.27
Sarthak Metals Ltd
103.99
|-0.87
|-0.83
|142.36
|37.68
Mahindra Logistics Ltd
344.2
|-1.10
|-0.32
|3413.80
|86.15
Windlas Biotech Ltd
905.85
|-1.80
|-0.20
|1909.28
|29.54
P N Gadgil Jewellers Ltd
603.5
|-1.30
|-0.21
|8190.00
|33.11
RPP Infra Projects Ltd
126.43
|-1.89
|-1.47
|626.91
|10.6
Konstelec Engineers Ltd
66.6
|3.35
|5.30
|100.57
|21.59
Dilip Buildcon Ltd
472.7
|-18.40
|-3.75
|7678.77
|47.76
Mangalam Alloys Ltd
50.25
|-2.65
|-5.01
|124.05
|9.81
Talwalkars Better value Fitness Ltd
1.45
|-0.05
|-3.33
|4.50
|1.84
ASL Industries Ltd
63.75
|1.25
|2.00
|66.41
|796.88
Sammaan Capital Ltd
160.86
|6.59
|4.27
|13324.97
|13.01
Pavna Industries Ltd
37
|-0.60
|-1.60
|516.26
|76.49
Dhunseri Investments Ltd
1419.2
|-11.10
|-0.78
|865.31
|86.08
Gallantt Ispat Ltd(Merged)
64.15
|-0.50
|-0.77
|1811.34
|10.72
GPT Healthcare Ltd
147.13
|0.66
|0.45
|1207.27
|25.22
Shekhawati Industries Ltd
20.93
|-0.51
|-2.38
|72.15
|11.13
Mangal Electrical Industries Ltd
478.3
|2.20
|0.46
|1321.55
|28.92
Techno Electric & Engineering Company Ltd
1333.4
|1.00
|0.08
|15507.39
|36.35
CreditAccess Grameen Ltd
1353.2
|17.40
|1.30
|21630.76
|110.16
Shri Aster Silicates Ltd
1.4
|0.00
|0.00
|3.29
|0
Eros International Media Ltd
7.81
|0.37
|4.97
|74.91
|0
SIS Ltd
349.3
|4.25
|1.23
|4922.60
|25.37
Dynamic Cables Ltd
387.05
|-6.55
|-1.66
|1875.59
|26.73
Zee Learn Ltd
9.3
|0.11
|1.20
|304.17
|5.36
Bil Energy System Ltd
0.8
|16.91
|0
Shilpi Cable Technologies Ltd
1.15
|-0.05
|-4.17
|12.72
|0
Globe Civil Projects Ltd
68.44
|-2.94
|-4.12
|408.72
|17.82
Barflex Polyfilms Ltd
80.1
|0.20
|0.25
|198.24
|25.21
Indo Farm Equipment Ltd
220.96
|-4.52
|-2.00
|1061.75
|43.35
Oberoi Realty Ltd
1582.1
|-18.70
|-1.17
|57525.51
|35.98
Kotak Nifty 50 ETF
270.93
|-0.25
|-0.09
|3145.56
|0
CP Capital Limited
125.11
|-1.35
|-1.07
|227.61
|6.16
Yaari Digital Integrated Services Ltd
17.81
|-0.94
|-5.01
|178.89
|0
MAS Financial Services Ltd
301.9
|1.70
|0.57
|5478.08
|17.07
Indian Terrain Fashions Ltd
32.78
|-0.29
|-0.88
|166.09
|0
PG Electroplast Ltd
502.3
|-2.40
|-0.48
|14269.12
|146.01
SRS Ltd
0.15
|0.00
|0.00
|4.18
|0
AcroPetal Technologies Ltd
1.7
|-0.05
|-2.86
|6.61
|0
Bohra Industries Ltd
22.86
|-0.31
|-1.34
|48.40
|0
TCI Developers Ltd
388.2
|-1.80
|-0.46
|144.80
|45.98
Reliance Home Finance Ltd
3.89
|0.17
|4.57
|188.69
|0
Mankind Pharma Ltd
2435.7
|-26.30
|-1.07
|100535.59
|56.13
Bajaj Consumer Care Ltd
236.9
|1.50
|0.64
|3382.79
|25.67
Gandhar Oil Refinery (India) Ltd
143.05
|1.32
|0.93
|1400.17
|19.06
Niva Bupa Health Insurance Company Ltd
81.84
|-1.34
|-1.61
|15105.30
|109.2
Nippon India ETF Hang Seng Bees
521.89
|-7.04
|-1.33
|1230.96
|0
Marine Electricals (India) Ltd
214.06
|-0.41
|-0.19
|2952.84
|67.87
Invesco India Gold ETF
10050.8
|-58.45
|-0.58
|385.11
|0
Belrise Industries Ltd
157.47
|-1.71
|-1.07
|14012.93
|38.36
Kritika Wires Ltd
8.46
|0.22
|2.67
|225.27
|23.54
Eleganz Interiors Ltd
135.65
|-4.35
|-3.11
|306.56
|15.96
Karma Energy Ltd
58.14
|-2.55
|-4.20
|67.27
|104.46
Airo Lam Ltd
111.75
|2.40
|2.19
|167.65
|59.75
Petro Carbon & Chemicals Ltd
171.5
|-2.45
|-1.41
|423.61
|47.92
Ken Enterprises Ltd
47.45
|-1.05
|-2.16
|116.56
|9.82
Jupiter Wagons Ltd
335.55
|-0.30
|-0.09
|14244.03
|44.89
Adani Total Gas Ltd
625.3
|-4.40
|-0.70
|68771.12
|109.31
Angel One Ltd
2132.5
|7.60
|0.36
|19335.08
|18.3
Sansera Engineering Ltd
1372.2
|-25.40
|-1.82
|8520.78
|40.14
Exicom Tele-Systems Ltd
144.29
|0.65
|0.45
|2006.78
|0
Future Supply Chain Solutions Ltd
2.44
|-0.03
|-1.21
|10.71
|0
Orient Green Power Company Ltd
12.83
|-0.27
|-2.06
|1505.00
|145.67
Jash Engineering Ltd
469.75
|-12.75
|-2.64
|2947.92
|47.78
Waaree Energies Ltd
3328.4
|47.60
|1.45
|95738.40
|45.56
Pyramid Technoplast Ltd
159.9
|3.53
|2.26
|588.19
|21.33
Latent View Analytics Ltd
408.45
|6.45
|1.60
|8438.62
|93.67
Oswal Pumps Ltd
722
|-8.40
|-1.15
|8229.17
|34.27
Data Patterns (India) Ltd
2549.4
|8.00
|0.31
|14272.55
|66.33
Sudar Industries Ltd
0.95
|-0.05
|-5.00
|2.14
|0
Gujarat NRE Coke-DVR
1
|0.00
|0.00
|5.25
|0
Asian Hotels (West) Ltd
144
|-5.50
|-3.68
|167.78
|0
Interarch Building Solutions Ltd
1916
|3.00
|0.16
|3213.49
|27.68
JSW Cement Ltd
137.89
|-2.38
|-1.70
|18799.44
|186.47
Ventive Hospitality Ltd
696.65
|-13.45
|-1.89
|16269.68
|104.48
Tara Jewels Ltd
0.5
|-0.05
|-9.09
|1.23
|0
Jubilant Industries Ltd
1633.5
|-76.30
|-4.46
|4184.94
|0
Credo Brands Marketing Ltd
108.39
|2.78
|2.63
|708.55
|10.65
Shiv Aum Steels Ltd
297
|12.00
|4.21
|403.93
|41.77
Shalby Ltd
264.52
|15.17
|6.08
|2857.07
|34.02
Elgi Rubber Company Ltd
65.09
|-1.87
|-2.79
|326.10
|0
One 97 Communications Ltd
1123.8
|4.80
|0.43
|71773.00
|0
Alembic Pharmaceuticals Ltd
901.35
|7.70
|0.86
|17717.22
|41.65
Pennar Engineered Building Systems Ltd(Merged)
62.7
|-0.35
|-0.56
|214.90
|14.19
Motilal Oswal M50 ETF
255.44
|-0.53
|-0.21
|58.74
|0
Vardhman Special Steels Ltd
295.9
|12.55
|4.43
|2855.54
|31.5
Servalakshmi Paper Ltd
0.7
|0.05
|7.69
|3.02
|0
Indus Towers Ltd
342.9
|-4.30
|-1.24
|92409.39
|9.61
Oswal Minerals Ltd
28.9
|-1.50
|-4.93
|22.40
|1.07
Timbor Home Ltd
2.75
|-0.10
|-3.51
|4.06
|0
Paramount Printpackaging Ltd
0.85
|-0.05
|-5.56
|2.27
|0
ICICI Prudential Gold ETF
99.57
|-0.09
|-0.09
|10779.85
|0
Future Market Networks Ltd
9.98
|-0.53
|-5.04
|60.52
|0
HDFC Gold ETF
99.24
|0.09
|0.09
|12912.40
|0
AGS Transact Technologies Ltd
3.92
|-0.09
|-2.24
|50.35
|0
Tijaria Polypipes Ltd
6.18
|0.08
|1.31
|17.69
|0
Vaswani Industries Ltd
53.2
|-1.23
|-2.26
|166.76
|12.43
Bharatiya Global Infomedia Ltd
3.63
|0.17
|4.91
|5.75
|0
Axis Gold ETF
96.83
|0.06
|0.06
|2573.70
|0
Brooks Laboratories Ltd
134.25
|-0.91
|-0.67
|395.46
|67.16
Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES
931.09
|-2.98
|-0.32
|162.91
|0
Taksheel Solutions Ltd
3.85
|0.00
|0.00
|8.41
|0
Endurance Technologies Ltd
2745.4
|9.90
|0.36
|38617.58
|55.43
Kridhan Infra Ltd
3.87
|-0.03
|-0.77
|36.68
|66.33
Thomas Scott India Ltd
329.85
|-2.95
|-0.89
|483.90
|36.17
Onelife Capital Advisors Ltd
12.89
|-0.47
|-3.52
|17.22
|28.43
Ujaas Energy Ltd
277.25
|-14.25
|-4.89
|3081.15
|418.53
Nagarjuna Oil Refinery Ltd
0.25
|0.05
|25.00
|10.71
|0
Sanco Industries Ltd
2.18
|-0.12
|-5.22
|2.85
|0
Nagarjuna Fertilizers & Chemicals Ltd
5.15
|0.07
|1.38
|308.00
|0
Godavari Biorefineries Ltd
255.98
|-1.02
|-0.40
|1310.00
|0
Motilal Oswal Midcap 100 ETF
60.8
|-0.15
|-0.25
|671.25
|0
Tree House Education & Accessories Ltd
7.8
|-0.03
|-0.38
|33.00
|0
eMudhra Ltd
683.45
|18.05
|2.71
|5659.77
|246.74
Lemon Tree Hotels Ltd
166.31
|2.94
|1.80
|13175.85
|123.83
Bhagyanagar Properties Ltd
42.15
|0.10
|0.24
|134.86
|48.28
Essar Shipping Ltd
25.67
|-1.09
|-4.07
|531.31
|1.95
Arvind SmartSpaces Ltd
653.35
|2.55
|0.39
|2996.72
|0
RHI Magnesita India Ltd
440.9
|-1.40
|-0.32
|9104.65
|48.58
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF
222.38
|2.55
|1.16
|11227.62
|0
Star Ferro & Cement Ltd(Merged)
140
|0.40
|0.29
|3110.42
|0
Jana Small Finance Bank Ltd
478.3
|23.55
|5.18
|5033.49
|11.06
Setubandhan Infrastructure Ltd
0.69
|-0.04
|-5.48
|8.67
|0
Phoenix Overseas Ltd
21.5
|-0.25
|-1.15
|41.59
|7.66
Aditya Birla Fashion & Retail Ltd
84.49
|-0.52
|-0.61
|10310.03
|0
Aditya Birla Sun Life Gold ETF
102.05
|-0.45
|-0.44
|1485.68
|0
Schneider Electric Infrastructure Ltd
820.6
|-24.65
|-2.92
|19620.55
|81.99
Aditya Birla Capital Ltd
292.35
|2.50
|0.86
|76374.57
|32.26
Indo Thai Securities Ltd
280.63
|11.46
|4.26
|3384.12
|258.94
Invesco India Nifty ETF
2809.41
|0.00
|0.00
|94.58
|0
Tube Investments of India Ltd
3096.7
|-1.90
|-0.06
|59920.49
|45.28
Dr Lal Pathlabs Ltd
3118.1
|-14.70
|-0.47
|26122.04
|50.63
Avenue Supermarts Ltd
4475.4
|-54.50
|-1.20
|291229.08
|100.22
Madhya Bharat Agro Products Ltd
378.7
|-7.55
|-1.95
|3318.43
|45.6
L&T Finance Ltd
249.28
|4.44
|1.81
|62316.76
|23.25
VKS Projects Ltd
0.05
|0.00
|0.00
|3.15
|0
Delphi World Money Ltd
237.45
|2.87
|1.22
|264.23
|18.26
MT Educare Ltd
2.07
|-0.01
|-0.48
|14.95
|0
Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF
28.57
|-0.07
|-0.24
|3016.47
|0
TV Vision Ltd
6.63
|-0.09
|-1.34
|25.69
|0
Just Dial Ltd
829.2
|-1.60
|-0.19
|7051.90
|11.75
Shemaroo Entertainment Ltd
112.01
|-1.10
|-0.97
|306.01
|0
IIFL Nifty ETF
900
|18.00
|2.04
|8.32
|0
JTL Industries Ltd
68.14
|-0.60
|-0.87
|2603.23
|31.29
Jain Irrigation Systems Ltd-DVR
32.79
|-0.36
|-1.09
|63.27
|0
Commercial Syn Bags Ltd
154.96
|1.22
|0.79
|619.10
|34.12
LIC MF Gold ETF
10435.2
|-32.80
|-0.31
|698.09
|0
Hexa Tradex Ltd
175.2
|0.83
|0.48
|967.98
|0
PB Fintech Ltd
1702
|15.50
|0.92
|78174.11
|0
RattanIndia Enterprises Ltd
51.11
|-0.91
|-1.75
|7064.78
|0
Sampann Utpadan India Ltd
28.09
|0.55
|2.00
|114.07
|129.86
Prozone Realty Ltd
53.47
|3.52
|7.05
|815.95
|237.62
Cinemax India Ltd(Merged)
285.6
|799.68
|25.12
Integra Essentia Ltd
1.77
|0.00
|0.00
|188.98
|89.5
Northern ARC Capital Ltd
271.7
|3.46
|1.29
|4389.76
|11.88
Dodla Dairy Ltd
1325
|-0.10
|-0.01
|7993.43
|31.33
NRB Industrial Bearings Ltd
28.5
|0.53
|1.89
|69.11
|0
Motilal Oswal MOSt Shares Gold ETF
2452.5
|-4.10
|-0.17
|48.25
|0
Indostar Capital Finance Ltd
246.15
|-4.50
|-1.80
|3365.07
|0
Advance Metering Technology Ltd
23.9
|-0.45
|-1.85
|38.38
|0
Thejo Engineering Ltd
1801.6
|-2.90
|-0.16
|1954.08
|40.66
Sadbhav Infrastructure Projects Ltd
3.92
|-0.01
|-0.25
|138.07
|0
Canara Robeco Gold ETF
3599.95
|147.90
|4.28
|13.64
|0
Universus Photo Imagings Ltd
252.1
|-3.55
|-1.39
|275.96
|8.02
Zuari Agro Chemicals Ltd
272.15
|-0.65
|-0.24
|1144.61
|0
Mrs Bectors Food Specialities Ltd
1257.7
|-14.30
|-1.12
|7722.04
|67.5
SRG Housing Finance Ltd
292.8
|11.25
|4.00
|459.12
|17.47
Spacenet Enterprises India Ltd
7.24
|0.34
|4.93
|409.86
|230
Waaree Renewable Technologies Ltd
1048
|-14.00
|-1.32
|10925.04
|38.03
Healthcare Global Enterprises Ltd
643.3
|13.85
|2.20
|9070.54
|347.24
Thyrocare Technologies Ltd
1160.6
|-15.30
|-1.30
|6150.54
|58.8
ASK Automotive Ltd
527.7
|-13.35
|-2.47
|10403.22
|50.04
Prudent Corporate Advisory Services Ltd
2578.6
|32.30
|1.27
|10677.13
|62.68
Indigo Paints Ltd
1052.2
|-17.30
|-1.62
|5016.43
|35.44
Kalyan Jewellers India Ltd
454.3
|6.00
|1.34
|46908.86
|59.46
Keystone Realtors Ltd
590.7
|1.10
|0.19
|7448.35
|88.86
Music Broadcast Ltd
8.52
|-0.03
|-0.35
|294.52
|0
Stove Kraft Ltd
677.7
|-5.00
|-0.73
|2243.29
|55.51
Veto Switchgears & Cables Ltd
117.44
|1.31
|1.13
|224.49
|10.63
Eureka Forbes Ltd
569.95
|4.50
|0.80
|11023.04
|65.45
JSW Infrastructure Ltd
315.25
|-7.50
|-2.32
|66202.55
|184.37
PDS Ltd
318.15
|5.00
|1.60
|4497.04
|163.28
Aptus Value Housing Finance India Ltd
319.75
|1.15
|0.36
|16007.91
|26.41
Genus Paper & Boards Ltd
17.1
|0.05
|0.29
|439.69
|47.64
Opal Luxury Time Products Ltd
43
|-10.00
|-18.87
|14.45
|0
JITF Infra Logistics Ltd
346.45
|-5.20
|-1.48
|890.50
|0
NIBE Ltd
1474.2
|35.00
|2.43
|2137.78
|90.46
Snowman Logistics Ltd
52.14
|-0.46
|-0.87
|871.20
|134.82
Updater Services Ltd
248.32
|-0.48
|-0.19
|1662.58
|25.13
Ashapura Intimates Fashion Ltd
1.55
|0.05
|3.33
|3.91
|0
Nippon India ETF NIFTY 100
267.02
|-0.91
|-0.34
|308.05
|0
Aditya Infotech Ltd
1319.3
|43.20
|3.39
|15465.08
|110.53
Sanginita Chemicals Ltd
10.1
|-0.03
|-0.30
|26.16
|63.31
ICICI Prudential Nifty ETF
276.34
|-0.89
|-0.32
|32158.17
|0
Wonderla Holidays Ltd
581.3
|18.15
|3.22
|3686.40
|36.31
Indegene Ltd
561
|-12.00
|-2.09
|13471.83
|70.8
Future Lifestyle Fashions Ltd
1.78
|0.06
|3.49
|35.92
|0
Equitas Small Finance Bank Ltd
57.18
|0.25
|0.44
|6521.40
|0
Tiger Logistics (India) Ltd
47.05
|-0.82
|-1.71
|497.44
|18.73
Mitcon Consultancy & Engineering Services Ltd
67.03
|-0.36
|-0.53
|116.76
|22.61
ICICI Prudential Nifty 100 ETF
28.15
|-0.02
|-0.07
|147.94
|0
Greenlam Industries Ltd
239.25
|5.04
|2.15
|6104.41
|52.47
Marico Kaya Enterprises Ltd
1547.05
|-35.50
|-2.24
|1995.25
|0
Welspun Enterprises Ltd (Merged)
469.35
|-21.00
|-4.28
|617.07
|172.84
Jindal Poly Investment & Finance Company Ltd
957.9
|17.55
|1.87
|1006.75
|17.72
Diligent Media Corporation Ltd
4.53
|0.07
|1.57
|53.32
|5.65
Suyog Telematics Ltd
766.65
|-16.05
|-2.05
|857.85
|21.52
R Shares Nifty ETF
89.05
|-0.97
|-1.08
|17.10
|0
Gujarat Gas Ltd
429.55
|4.25
|1.00
|29569.80
|25.62
Nath Bio-Genes (India) Ltd
164.91
|-1.26
|-0.76
|313.39
|6.84
Agri-Tech (India) Ltd
133.41
|-0.87
|-0.65
|79.25
|0
Lancer Containers Lines Ltd
149.7
|100.02
|201.33
|3748.40
|0
Dhunseri Tea & Industries Ltd
184.75
|0.48
|0.26
|194.12
|0
B.C. Power Controls Ltd
4.4
|-0.05
|-1.12
|30.71
|33.33
Inox Wind Ltd
140.24
|1.54
|1.11
|24236.81
|58.38
Race Eco Chain Ltd
224.4
|0.19
|0.08
|387.25
|111.13
Simbhaoli Sugars Ltd
13.57
|-0.14
|-1.02
|56.02
|2.4
CPSE ETF
92.35
|0.19
|0.21
|32663.28
|0
Nippon India ETF Nifty India Consumption
134.2
|-0.27
|-0.20
|202.58
|0
Quess Corp Ltd
254.6
|-4.40
|-1.70
|3795.70
|12.43
HPL Electric & Power Ltd
456.15
|2.45
|0.54
|2933.07
|33.57
Aarvi Encon Ltd
119.72
|-0.35
|-0.29
|177.31
|21.33
R&B Denims Ltd
118.67
|-0.33
|-0.28
|1067.71
|47.9
Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50
77.25
|0.30
|0.39
|82.76
|0
Matrimony.com Ltd
552.1
|1.85
|0.34
|1190.52
|29.85
Jubilant Agri & Consumer Products Ltd
2315.6
|-13.50
|-0.58
|3488.94
|33.3
L&T Technology Services Ltd
4113.9
|126.80
|3.18
|43598.67
|34.77
Ganesh Consumer Products Ltd
285.1
|-9.20
|-3.13
|1152.17
|33.52
CMS Info Systems Ltd
373.25
|-1.60
|-0.43
|6138.94
|18.63
Manba Finance Ltd
133.41
|0.55
|0.41
|670.24
|15.79
Jupiter Life Line Hospitals Ltd
1520.9
|27.50
|1.84
|9971.94
|52.3
Parag Milk Foods Ltd
259.67
|-3.84
|-1.46
|3099.83
|24.41
Shyam Metalics & Energy Ltd
913.3
|4.40
|0.48
|25493.11
|51.33
Navkar Corporation Ltd
121.11
|1.86
|1.56
|1822.94
|0
Narayana Hrudayalaya Ltd
1737.6
|-35.20
|-1.99
|35509.73
|83.86
Gulf Oil Lubricants India Ltd
1210.2
|-15.10
|-1.23
|5968.66
|16.27
Crayons Advertising Ltd
52.4
|0.15
|0.29
|128.01
|19
Suumaya Industries Ltd
1.92
|-0.05
|-2.54
|12.93
|0
Vishal Fabrics Ltd
22.05
|-0.10
|-0.45
|545.98
|27.11
KHFM Hospitality & Facility Mgt. Services Ltd
73.25
|0.45
|0.62
|158.46
|48.53
Unilex Colour & Chemical Ltd
46
|0.00
|0.00
|62.64
|9.91
AAVAS Financiers Ltd
1633.9
|25.60
|1.59
|12934.17
|21.72
Momai Apparels Ltd
158
|-4.30
|-2.65
|227.99
|52.45
Antony Waste Handling Cell Ltd
540.35
|-9.25
|-1.68
|1533.73
|0
Aurum Proptech Ltd
169.57
|-1.35
|-0.79
|1217.53
|0
Yasho Industries Ltd
1669.8
|17.70
|1.07
|2013.29
|180.92
Ramdevbaba Solvent Ltd
122.3
|-1.20
|-0.97
|279.59
|18.77
Continental Seeds and Chemicals Ltd
24.7
|1.15
|4.88
|27.18
|44.43
Uniparts India Ltd
406.15
|1.15
|0.28
|1833.11
|21.61
India Shelter Finance Corporation Ltd
872.5
|7.00
|0.81
|9454.13
|22.73
Laxmi India Finance Ltd
148.7
|-1.19
|-0.79
|777.22
|20.04
Global Surfaces Ltd
85.36
|-4.86
|-5.39
|361.77
|130.43
Suryoday Small Finance Bank Ltd
134.98
|1.36
|1.02
|1434.70
|17.73
Amber Enterprises India Ltd
8089
|-143.00
|-1.74
|28431.98
|184.25
Laurus Labs Ltd
841.8
|0.85
|0.10
|45442.46
|89.1
Computer Age Management Services Ltd
3758.6
|-26.80
|-0.71
|18603.71
|42.18
Quality Power Electrical Equipments Ltd
1069.3
|12.00
|1.13
|8281.10
|225.71
Mask Investments Ltd
158
|6.36
|4.19
|48.21
|15164
Intellect Design Arena Ltd
974.6
|17.20
|1.80
|13555.89
|65.58
Coffee Day Enterprises Ltd
41.22
|0.29
|0.71
|870.78
|0
IDFC First Bank Ltd
69.77
|0.27
|0.39
|51202.01
|39.06
Globe Textiles (India) Ltd
2.16
|-0.01
|-0.46
|97.29
|16.69
Ascom Leasing & Investments Ltd
90
|0.00
|0.00
|105.43
|20.59
Monte Carlo Fashions Ltd
685.1
|14.25
|2.12
|1420.35
|18.18
BKM Industries Ltd
1.8
|0.04
|2.27
|11.80
|0
Heads UP Ventures Ltd
10.67
|-0.37
|-3.35
|23.56
|5.38
Manaksia Aluminium Company Ltd
32.01
|-0.26
|-0.81
|209.77
|31.01
Manaksia Steels Ltd
59.03
|-0.84
|-1.40
|386.85
|24.67
LIC Nomura MF G-Sec Long Term ETF
28.3
|-0.05
|-0.18
|2173.08
|0
Manpasand Beverages Ltd
5.85
|0.25
|4.46
|66.96
|0
Manaksia Coated Metals & Industries Ltd
129.79
|-1.16
|-0.89
|1373.62
|53.55
Kotak Nifty Bank ETF
564.15
|2.00
|0.36
|4995.52
|0
Fusion Finance Ltd
191.81
|0.91
|0.48
|1937.74
|0
Sahaj Solar Ltd
233.9
|-2.05
|-0.87
|513.93
|20.1
Rhetan TMT Ltd
21.53
|0.13
|0.61
|1715.67
|356.5
Jindal Stainless (Hisar) Ltd(Merged)
562.8
|21.75
|4.02
|13278.40
|13.84
Landmark Cars Ltd
598.1
|-7.25
|-1.20
|2477.62
|55.59
UFO Moviez India Ltd
70.94
|-1.26
|-1.75
|275.35
|31.37
Arvind Port & Infra Ltd
45.75
|-0.55
|-1.19
|78.07
|11.16
Cartrade Tech Ltd
2450.1
|-50.30
|-2.01
|11663.94
|140.68
Accuracy Shipping Ltd
7.05
|-0.11
|-1.54
|106.14
|44.75
Metropolis Healthcare Ltd
2036
|14.60
|0.72
|10548.00
|81.14
HEC Infra Projects Ltd
151.61
|4.47
|3.04
|164.32
|16.5
Tirupati Forge Ltd
35.53
|-1.07
|-2.92
|423.80
|65.36
Bharat Road Network Ltd
22.86
|-0.05
|-0.22
|191.91
|0
Vishwaraj Sugar Industries Ltd
7.94
|-0.04
|-0.50
|172.96
|0
Vintage Coffee & Beverages Ltd
147.71
|2.67
|1.84
|1921.46
|237.87
Bombay Super Hybrid Seeds Ltd
126.67
|-1.91
|-1.49
|1329.24
|48.89
Pudumjee Paper Products Ltd
120.1
|1.32
|1.11
|1140.35
|10.8
Balkrishna Paper Mills Ltd
23.69
|-0.59
|-2.43
|76.33
|0
Imagicaaworld Entertainment Ltd
53.78
|-0.15
|-0.28
|3043.20
|55.68
AGI Infra Ltd
1260.1
|-3.50
|-0.28
|3078.86
|42.8
Ganges Securities Ltd
147.6
|1.19
|0.81
|147.65
|39.85
Avadh Sugar & Energy Ltd
419.6
|-4.10
|-0.97
|839.97
|12
Magadh Sugar & Energy Ltd
546.2
|-3.80
|-0.69
|769.68
|7.9
Palash Securities Ltd
117.83
|-1.88
|-1.57
|117.87
|25.12
SBI Nifty Next 50 ETF
722.75
|1.28
|0.18
|2192.28
|0
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd
291.3
|-2.35
|-0.80
|18756.83
|35.65
Infibeam Avenues Ltd
16.18
|0.31
|1.95
|4524.63
|26.5
Jiya Eco-Products Ltd
3.5
|-0.15
|-4.11
|10.53
|0
Shaival Reality Ltd
30.5
|-1.30
|-4.09
|35.30
|105.17
SBI ETF Nifty Bank
558.88
|1.90
|0.34
|3817.42
|0
InfoBeans Technologies Ltd
473.25
|-12.75
|-2.62
|1147.15
|23.06
Fine Organic Industries Ltd
4466.6
|-43.40
|-0.96
|13694.58
|36.62
Shyam Century Ferrous Ltd
7.01
|-0.13
|-1.82
|148.73
|0
Future Retail Ltd
2.28
|-0.12
|-5.00
|123.64
|0
Edelweiss Exchange Traded Scheme Nifty EES
22705
|-125.00
|-0.55
|3.52
|0
Shriram Properties Ltd
87.56
|-0.71
|-0.80
|1491.61
|0
ERIS Lifesciences Ltd
1585.9
|7.80
|0.49
|21602.11
|134.02
SAB Events & Governance Now Media Ltd
6.75
|-0.11
|-1.60
|7.08
|0
Srivasavi Adhesive Tapes Ltd
59.1
|0.05
|0.08
|83.77
|12.54
Hindcon Chemicals Ltd
31.37
|-0.26
|-0.82
|160.58
|40.04
Par Drugs & Chemicals Ltd
104.72
|-0.24
|-0.23
|128.85
|9.13
360 ONE WAM Ltd
1024
|-4.70
|-0.46
|41447.47
|99.32
Highway Infrastructure Ltd
79.6
|-1.28
|-1.58
|570.90
|29.94
Nippon India ETF Nifty 50 Value 20
145.81
|-0.29
|-0.20
|168.33
|0
Sakar Healthcare Ltd
358.35
|6.15
|1.75
|797.33
|39.57
BIGBLOC Construction Ltd
56.42
|2.13
|3.92
|798.77
|0
Pneumatic Holdings Ltd(Merged)
1513.1
|-24.70
|-1.61
|800.24
|197.93
Inox Green Energy Services Ltd
201.11
|-6.79
|-3.27
|7381.07
|167.74
Emkay Taps & Cutting Tools Ltd
145.65
|1.40
|0.97
|155.43
|0
Yudiz Solutions Ltd
30.9
|1.45
|4.92
|31.89
|0
SBI ETF Nifty 50
262.66
|-0.72
|-0.27
|70986.16
|0
Adani Energy Solutions Ltd
872.25
|0.50
|0.06
|104781.88
|149.99
Ahimsa Industries Ltd
24.5
|-1.05
|-4.11
|13.41
|0
Mohini Health & Hygiene Ltd
52.2
|-0.70
|-1.32
|95.19
|9.35
Quick Heal Technologies Ltd
301.4
|1.05
|0.35
|1631.91
|0
Husys Consulting Ltd
84.65
|-3.15
|-3.59
|19.31
|5.12
Perfect Infraengineers Ltd
5.25
|-0.25
|-4.55
|9.19
|11.7
Bella Casa Fashion & Retail Ltd
379.15
|-27.00
|-6.65
|507.59
|31.45
Bharat Wire Ropes Ltd
170.81
|15.36
|9.88
|1171.49
|15.22
UTI BSE Sensex ETF
883.99
|0.80
|0.09
|49874.81
|0
Clean Science & Technology Ltd
1098.6
|-6.40
|-0.58
|11675.24
|39.55
Pritika Auto Industries Ltd
16.79
|-0.13
|-0.77
|279.57
|15.14
UTI Nifty 50 ETF
270.2
|-0.82
|-0.30
|63591.64
|0
Anupam Rasayan India Ltd
1071.4
|-3.70
|-0.34
|12197.71
|120.74
Gateway Distriparks Ltd
61.28
|-0.43
|-0.70
|3061.82
|12.05
Kotak NV 20 ETF - Dividend Payout Option
145.78
|-0.83
|-0.57
|115.62
|0
LIC Nomura MF ETF - NIFTY 50 - Growth Plan
274.4
|-0.53
|-0.19
|864.79
|0
K.P. Energy Ltd
400.1
|1.15
|0.29
|2676.95
|22.44
Lloyds Engineering Works Ltd
58.02
|-0.16
|-0.28
|6762.69
|70.95
Transrail Lighting Ltd
722.9
|-16.15
|-2.19
|9705.37
|25.52
LIC Nomura MF ETF - SENSEX
905.08
|2.56
|0.28
|746.88
|0
HDFC Nifty 50 ETF
274.72
|-0.85
|-0.31
|4366.11
|0
Shiva Mills Ltd
71.93
|0.94
|1.32
|62.16
|0
GVP Infotech Ltd
9.56
|0.23
|2.47
|155.70
|0
Wealth First Portfolio Managers Ltd
1186.5
|19.90
|1.71
|1264.22
|33.34
Jet Knitwears Ltd
109
|-0.95
|-0.86
|48.04
|141.56
Edelweiss Exchange Traded Scheme - Banking
4531.07
|11.07
|0.24
|1.68
|0
Max India Ltd(Merged)
68.7
|0.80
|1.18
|1847.56
|0
HDFC S&P BSE Sensex ETF
90.44
|-0.17
|-0.19
|954.66
|0
Max Ventures and Industries Ltd(Merged)
216.2
|8.60
|4.14
|3181.05
|140.03
Dishman Carbogen Amcis Ltd
275.6
|5.35
|1.98
|4320.94
|0
Pricol Ltd
535
|-2.90
|-0.54
|6520.66
|45.15
Anand Rathi Wealth Ltd
2826.8
|15.00
|0.53
|23468.27
|73.94
Raghav Productivity Enhancers Ltd
642.85
|-8.80
|-1.35
|2951.45
|130.86
Bajaj Housing Finance Ltd
110.01
|-1.60
|-1.43
|91664.01
|41.01
Gokul Agro Resources Ltd
393.65
|1.45
|0.37
|5808.04
|25.97
Bajaj Healthcare Ltd
485.8
|-4.45
|-0.91
|1534.31
|32.85
NINtec Systems Ltd
439.7
|-0.70
|-0.16
|816.79
|32.6
TCI Express Ltd
734.7
|6.55
|0.90
|2822.64
|31.55
LIC Nomura MF ETF - Nifty 100
276.23
|-1.77
|-0.64
|740.17
|0
Lasa Supergenerics Ltd
11.32
|-0.20
|-1.74
|56.71
|16.7
Digjam Ltd
55.02
|-1.34
|-2.38
|110.04
|0
Sagardeep Alloys Ltd
26.41
|-0.28
|-1.05
|45.05
|23.41
Sai Life Sciences Ltd
860.7
|-24.50
|-2.77
|18010.09
|76
Yatra Online Ltd
139.6
|-1.62
|-1.15
|2190.55
|97.38
Swiggy Ltd
422.95
|6.45
|1.55
|105468.80
|0
Brainbees Solutions Ltd
363.8
|1.75
|0.48
|18984.32
|299.42
United Polyfab Gujarat Ltd
44.78
|-2.36
|-5.01
|1027.77
|54.81
One Mobikwik Systems Ltd
250.06
|-2.63
|-1.04
|1954.27
|0
Vikram Solar Ltd
315.85
|-5.75
|-1.79
|11424.83
|83.48
Edelweiss ETF - Nifty Quality 30
435.5
|0.56
|0.13
|11.91
|0
Eternal Ltd
325.5
|0.65
|0.20
|314118.91
|149.01
Allied Blenders & Distillers Ltd
507.7
|-3.10
|-0.61
|14200.88
|57.44
Bandhan Bank Ltd
162.21
|0.03
|0.02
|26131.57
|12.72
Delhivery Ltd
450.05
|10.15
|2.31
|33637.42
|139.27
Archean Chemical Industries Ltd
689.3
|9.20
|1.35
|8507.87
|38.01
SBI-ETF 10 Year GILT
257.4
|0.48
|0.19
|3256.60
|0
S J S Enterprises Ltd
1452.4
|-7.70
|-0.53
|4558.71
|45.54
KKV Agro Powers Ltd
593
|25.73
|4.54
|33.62
|20.25
ICICI Prudential NV20 ETF
14.19
|0.00
|0.00
|182.84
|0
Nippon India ETF Nifty 8-13 yr G-Sec LongTerm Gilt
28.86
|0.06
|0.21
|2683.31
|0
Artemis Global Life Sciences Ltd((Merged)
49.05
|-2.05
|-4.01
|324.65
|0
ICICI Prudential BSE Midcap Select ETF
17.14
|-0.03
|-0.17
|87.15
|0
Gayatri Highways Ltd
3.94
|0.18
|4.79
|94.42
|2.65
Aster DM Healthcare Ltd
626.95
|3.60
|0.58
|32483.60
|100.05
Aditya Birla Sun Life BSE Sensex ETF
80.34
|-0.10
|-0.12
|276.67
|0
SMS Lifesciences India Ltd
1127.7
|-0.10
|-0.01
|340.94
|16.87
Crown Lifters Ltd
152.52
|1.20
|0.79
|171.18
|15.76
AVSL Industries Ltd
120
|-5.00
|-4.00
|63.97
|25.16
Pansari Developers Ltd
272.15
|-11.25
|-3.97
|474.81
|46.23
Nandani Creation Ltd
37.34
|1.10
|3.04
|71.28
|23.53
Suvidhaa Infoserve Ltd
4.01
|0.02
|0.50
|84.13
|0
Globe International Carriers Ltd
164.6
|-0.05
|-0.03
|460.69
|81.11
Gretex Industries Ltd
199
|9.00
|4.74
|308.57
|185.98
Dhanuka Realty Ltd
25
|0.00
|0.00
|19.35
|21.74
Aurangabad Distillery Ltd
139.95
|-3.80
|-2.64
|143.45
|16.43
Radhika Jeweltech Ltd
88.77
|-0.55
|-0.62
|1047.49
|16.81
Valiant Organics Ltd
326.9
|-0.25
|-0.08
|915.47
|182.12
Art Nirman Ltd
50.9
|1.60
|3.25
|127.03
|80.82
Sintex Plastics Technology Ltd
1.06
|0.05
|4.95
|67.43
|0
TCNS Clothing Co. Ltd(Merged)
583.95
|12.80
|2.24
|3697.20
|0
Nitiraj Engineers Ltd
196.5
|-3.64
|-1.82
|201.43
|33.36
Prataap Snacks Ltd
1034.35
|31.10
|3.10
|2472.19
|0
Urban Company Ltd
167.38
|-2.52
|-1.48
|24034.13
|84.13
5paisa Capital Ltd
343.2
|-1.85
|-0.54
|1072.24
|18.07
Jet Freight Logistics Ltd
13.12
|0.06
|0.46
|60.88
|13.43
Euro India Fresh Foods Ltd
226.65
|-1.32
|-0.58
|562.09
|104.1
Indiamart Intermesh Ltd
2356.4
|26.00
|1.12
|14145.98
|21.57
Agro Phos India Ltd
41.95
|0.27
|0.65
|85.05
|8.67
Libas Consumer Products Ltd
12.07
|-0.03
|-0.25
|31.80
|0
CKP Products Ltd
22.2
|0.00
|0.00
|8.93
|12
Bandhan Nifty 50 ETF
271.17
|0.14
|0.05
|3.87
|0
We Win Ltd
49.33
|-0.90
|-1.79
|50.12
|31.24
DCM Nouvelle Ltd
151.33
|-4.29
|-2.76
|282.65
|14.81
Niraj Ispat Industries Ltd
321.6
|-10.90
|-3.28
|19.30
|13.64
IRIS Business Services Ltd
307.55
|-8.60
|-2.72
|631.65
|66.09
TBO Tek Ltd
1525.1
|48.50
|3.28
|16560.72
|313.87
Aditya Vision Ltd
561.6
|11.00
|2.00
|7225.72
|65.89
Talwalkars Healthclubs Ltd
1.05
|0.05
|5.00
|3.26
|0.1
Manorama Industries Ltd
1394.1
|-27.50
|-1.93
|8323.97
|57.3
Muthoot Microfin Ltd
165.81
|1.73
|1.05
|2826.93
|0
Prolife Industries Ltd
119.3
|-6.10
|-4.86
|48.84
|10.97
Madhav Copper Ltd
61.13
|0.86
|1.43
|165.92
|35.45
Maheshwari Logistics Ltd
56.88
|-1.14
|-1.96
|168.35
|9.45
Ecos (India) Mobility & Hospitality Ltd
242.55
|-2.15
|-0.88
|1455.30
|25.26
Zota Health Care Ltd
1407.5
|7.00
|0.50
|4267.25
|327.99
Brigade Hotel Ventures Ltd
82.15
|-0.66
|-0.80
|3120.41
|187.89
Travel Food Services Ltd
1323.6
|-3.40
|-0.26
|17429.10
|58.39
RKEC Projects Ltd
72.88
|0.97
|1.35
|188.18
|10.27
PSP Projects Ltd
752.1
|-7.05
|-0.93
|2981.46
|133.71
Global Education Ltd
65.11
|0.48
|0.74
|331.42
|13.87
GTPL Hathway Ltd
108
|-0.85
|-0.78
|1214.60
|29.89
TruCap Finance Ltd
11.07
|0.29
|2.69
|131.58
|0
Signpost India Ltd
262.8
|-5.70
|-2.12
|1404.67
|37.78
Euro Panel Products Ltd
208.51
|2.97
|1.44
|510.85
|23.83
Shri Ram Switchgears Ltd
6.8
|6.81
|0
Ujjivan Small Finance Bank Ltd
46.35
|0.27
|0.59
|8978.70
|16.89
Manomay Tex India Ltd
170
|1.73
|1.03
|306.83
|16.27
Jalan Transolutions (India) Ltd
4.7
|0.15
|3.30
|6.83
|0
Salasar Techno Engineering Ltd
8.87
|0.06
|0.68
|1531.65
|30.38
Creative Newtech Ltd
631.35
|-6.00
|-0.94
|948.08
|37.16
Panache Digilife Ltd
395.96
|2.76
|0.70
|602.97
|89.36
Focus Lighting & Fixtures Ltd
90.03
|-0.09
|-0.10
|605.48
|45.06
Airan Ltd
24.96
|0.02
|0.08
|312.05
|0
Accord Synergy Ltd
22
|1.00
|4.76
|7.64
|0
Sikko Industries Ltd
73.68
|1.32
|1.82
|160.92
|33.66
Geekay Wires Ltd
66.96
|-1.83
|-2.66
|349.93
|10.77
Pulz Electronics Ltd
39.2
|0.20
|0.51
|85.49
|22.81
M K Proteins Ltd
6.78
|-0.02
|-0.29
|254.50
|27.2
Solara Active Pharma Sciences Ltd
602.95
|-14.70
|-2.38
|2179.92
|102.55
Dev Information Technology Ltd
40.11
|-0.39
|-0.96
|225.96
|16.54
Apex Frozen Foods Ltd
226.88
|3.16
|1.41
|709.00
|76.48
Pushpanjali Realms & Infratech Ltd
4.65
|4.66
|0.58
Prabha Energy Ltd
216.53
|-5.19
|-2.34
|2964.42
|0
Happiest Minds Technologies Ltd
530.85
|0.05
|0.01
|8083.51
|43.21
Capacite Infraprojects Ltd
289.1
|5.50
|1.94
|2445.90
|14.22
Praxis Home Retail Ltd
11.35
|-0.24
|-2.07
|209.87
|0
IRB InvIT Fund
62.84
|0.10
|0.16
|3647.86
|10.25
Vadivarhe Speciality Chemicals Ltd
28
|-1.45
|-4.92
|35.79
|0
G-Tec Janix Education Ltd
24.2
|-0.87
|-3.47
|24.66
|0
Bansal Multiflex Ltd
1.95
|1.44
|0
IndiGrid Infrastructure Trust
165.01
|-2.44
|-1.46
|13771.04
|11.68
Trejhara Solutions Ltd
181.47
|0.88
|0.49
|263.43
|92.6
Ace Integrated Solutions Ltd
23.6
|-0.28
|-1.17
|24.07
|0
Shrenik Ltd
0.55
|0.00
|0.00
|33.66
|0
Transwind Infrastructures Ltd
15.4
|0.70
|4.76
|10.30
|16.9
Univastu India Ltd
231.4
|1.50
|0.65
|277.58
|23.82
Axis Nifty 50 ETF
270.2
|-0.50
|-0.18
|997.63
|0
Lexus Granito (India) Ltd
26.06
|-0.30
|-1.14
|52.62
|0
Servotech Renewable Power System Ltd
123.79
|0.30
|0.24
|2795.74
|76.7
Dr Agarwals Health Care Ltd
507.35
|8.60
|1.72
|16040.29
|342.29
Adani Green Energy Ltd
1026.85
|-8.50
|-0.82
|166616.29
|196.53
Dalmia Bharat Ltd
2227.2
|-2.10
|-0.09
|41774.51
|329.02
Total Transport Systems Ltd
69.76
|-1.43
|-2.01
|112.50
|9.54
Shanti Overseas (India) Ltd
10.11
|0.18
|1.81
|11.23
|0
Vaishali Pharma Ltd
11.31
|-0.19
|-1.65
|121.23
|287.5
Astron Paper & Board Mill Ltd
13.17
|-0.02
|-0.15
|61.24
|0
Indian Energy Exchange Ltd
139.19
|-0.53
|-0.38
|12411.47
|28.69
Baba Agro Food Ltd
70
|3.00
|4.48
|92.63
|3.39
ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF
21.89
|-0.08
|-0.36
|3700.78
|0
Manav Infra Projects Ltd
19.8
|0.90
|4.76
|26.06
|7.97
Penta Gold Ltd
62.95
|80.10
|0
Worth Peripherals Ltd
150.6
|-2.04
|-1.34
|237.21
|14.86
Innovative Tyres & Tubes Ltd
95
|-1.80
|-1.86
|95.00
|0
Shree Tirupati Balajee FIBC Ltd
590.5
|-8.95
|-1.49
|598.18
|42.27
D P Wires Ltd
236.92
|-0.89
|-0.37
|367.24
|19.83
Career Point Edutech Ltd
263.39
|-0.09
|-0.03
|479.18
|26.29
UTI Nifty Next 50 ETF
72.85
|0.23
|0.32
|2006.04
|0
Pashupati Cotspin Ltd
705
|6.85
|0.98
|1112.77
|80.7
Share India Securities Ltd
127.92
|-1.12
|-0.87
|2799.22
|11.68
D.P. Abhushan Ltd
1428.8
|-2.00
|-0.14
|3261.65
|26.26
Madhya Pradesh Today Media Ltd
49.15
|-0.85
|-1.70
|22.45
|7.27
Goldstar Power Ltd
8.85
|0.20
|2.31
|253.29
|78.64
R M Drip & Sprinklers Systems Ltd
75.85
|3.10
|4.26
|1894.73
|66.36
Beta Drugs Ltd
1819.75
|15.75
|0.87
|1836.96
|97.09
IFGL Refractories Ltd
294.49
|45.65
|18.35
|2122.64
|35.53
Omfurn India Ltd
124.4
|-1.40
|-1.11
|146.47
|23.04
Milton Industries Ltd
27.5
|-1.40
|-4.84
|46.74
|39.29
Reliable Data Services Ltd
119.54
|-3.31
|-2.69
|123.37
|16.64
CKP Leisure Ltd
3
|2.89
|0
Silly Monks Entertainment Ltd
15.87
|0.18
|1.15
|16.27
|0
Dharan Infra-EPC Ltd
0.57
|-0.02
|-3.39
|298.04
|0
H.G. Infra Engineering Ltd
929.8
|-7.45
|-0.79
|6059.61
|11.79
Felix Industries Ltd
193.15
|-1.20
|-0.62
|266.09
|28.75
GACM Technologies Ltd-DVR
0.52
|-0.01
|-1.89
|9.86
|9.17
ACME Solar Holdings Ltd
277
|-0.65
|-0.23
|16760.93
|448.87
SecUR Credentials Ltd
1.56
|-0.05
|-3.11
|6.41
|1.39
Sheetal Cool Products Ltd
229.68
|-4.35
|-1.86
|241.16
|17.08
ANI Integrated Services Ltd
84
|-2.30
|-2.67
|86.96
|13.74
Innovana Thinklabs Ltd
490.3
|3.20
|0.66
|1005.12
|34.89
Vertoz Ltd
73.89
|0.32
|0.43
|629.76
|109.81
ICE Make Refrigeration Ltd
740.05
|-8.75
|-1.17
|1167.78
|65.74
Silver Touch Technologies Ltd
709
|-6.85
|-0.96
|899.08
|37.89
Apollo Micro Systems Ltd
326.1
|-3.80
|-1.15
|10876.49
|161.76
Shradha Infraprojects Ltd
44.49
|-1.36
|-2.97
|360.36
|36.98
Orient Electric Ltd
196.04
|0.74
|0.38
|4182.83
|48.33
Inventurus Knowledge Solutions Ltd
1453.5
|-50.20
|-3.34
|24938.16
|66.59
Zodiac Energy Ltd
391.1
|0.85
|0.22
|591.49
|29.31
Bharat 22 ETF
110.54
|0.02
|0.02
|15635.13
|0
Cox & Kings Financial Service Ltd
0.35
|0.00
|0.00
|2.55
|0
Vineet Laboratories Ltd
39.26
|1.57
|4.17
|36.19
|0
Nila Spaces Ltd
17.15
|-0.91
|-5.04
|675.52
|38.43
Touchwood Entertainment Ltd
102.53
|2.90
|2.91
|113.62
|17.39
One Point One Solutions Ltd
45.07
|0.32
|0.72
|1184.79
|40.32
Hindware Home Innovation Ltd
330.2
|-2.70
|-0.81
|2762.00
|0
SMVD Poly Pack Ltd
6.4
|-0.60
|-8.57
|6.42
|0
Ajooni Biotech Ltd
5.27
|-0.01
|-0.19
|90.77
|25.14
Moksh Ornaments Ltd
14.15
|0.05
|0.35
|118.50
|13.69
Shree Ram Proteins Ltd
0.8
|-0.02
|-2.44
|34.27
|0
Banka Bioloo Ltd
84.31
|1.00
|1.20
|91.76
|0
A and M Jumbo Bags Ltd
7.85
|0.00
|0.00
|8.24
|49.06
Solex Energy Ltd
1680.65
|4.25
|0.25
|1815.52
|45.73
Mittal Life Style Ltd
1.59
|-0.01
|-0.63
|70.58
|53.33
Macpower CNC Machines Ltd
827.7
|4.80
|0.58
|828.04
|31.09
Soni Soya Products Ltd
15.35
|7.91
|37.2
SBFC Finance Ltd
105.99
|-1.44
|-1.34
|11586.80
|31.93
South West Pinnacle Exploration Ltd
132.94
|1.49
|1.13
|396.56
|26
Vasa Retail and Overseas Ltd
5
|0.00
|0.00
|3.00
|0
Brand Concepts Ltd
360.5
|-0.40
|-0.11
|447.81
|306.55
Medico Remedies Ltd
48.21
|0.23
|0.48
|400.07
|38.39
Hemisphere Properties India Ltd
166.81
|-2.54
|-1.50
|4754.09
|0
Nakoda Group of Industries Ltd
34.26
|4.79
|16.25
|60.07
|0
Arvee Laboratories (India) Ltd
154.85
|-8.15
|-5.00
|170.64
|130.4
Lorenzini Apparels Ltd
10.8
|0.08
|0.75
|186.56
|37.55
Vedant Fashions Ltd
690.15
|-3.00
|-0.43
|16767.68
|42.37
Ashoka Metcast Ltd
17.16
|0.15
|0.88
|42.89
|25.61
Sarveshwar Foods Ltd
5.95
|-0.12
|-1.98
|731.09
|76.13
ESAF Small Finance Bank Ltd
29.04
|0.46
|1.61
|1497.05
|0
Sintercom India Ltd
120
|-0.17
|-0.14
|330.33
|387.65
Home First Finance Company India Ltd
1216
|29.00
|2.44
|12592.97
|29.78
Godha Cabcon and Insulation Ltd
0.58
|0.00
|0.00
|85.62
|11.6
Route Mobile Ltd
791.55
|3.85
|0.49
|4986.57
|32.36
Mufin Green Finance Ltd
88.01
|2.28
|2.66
|1481.34
|73.3
Uniinfo Telecom Services Ltd
17.43
|-0.45
|-2.52
|18.64
|0
Priti International Ltd
65.34
|-3.32
|-4.84
|87.25
|26.01
Tara Chand Infralogistic Solutions Ltd
68.3
|-0.46
|-0.67
|538.37
|20.22
Utkarsh Small Finance Bank Ltd
20.98
|0.01
|0.05
|2311.18
|0
Marvel Decor Ltd
93
|0.50
|0.54
|164.98
|140.91
Arvind Fashions Ltd
528
|9.80
|1.89
|7047.40
|359.65
Narmada Agrobase Ltd
24.62
|-0.67
|-2.65
|93.40
|23.67
Debock Industries Ltd
2.15
|0.09
|4.37
|34.99
|0
Aakash Exploration Services Ltd
9.59
|-0.05
|-0.52
|97.10
|80.33
S.S. Infrastructure Development Consultants Ltd
7.6
|10.77
|0
Tembo Global Industries Ltd
590.1
|13.80
|2.39
|912.72
|17.77
Mahickra Chemicals Ltd
158
|0.00
|0.00
|128.33
|50.64
KPIT Technologies Ltd
1097.7
|-112.10
|-9.27
|30092.77
|52.17
Uravi Defence & Technology Ltd
224
|0.15
|0.07
|254.46
|166.14
AVG Logistics Ltd
223.33
|3.23
|1.47
|336.28
|15.83
Giriraj Civil Developers Ltd
375
|-2.00
|-0.53
|897.02
|50.13
Committed Cargo Care Ltd
241.1
|7.10
|3.03
|276.29
|36.91
Kapston Services Ltd
246.5
|0.40
|0.16
|500.10
|24.22
Vera Synthetic Ltd
68
|2.00
|3.03
|33.56
|16.87
Five Core Electronics Ltd
31.7
|-1.65
|-4.95
|40.01
|5.87
Goyal Aluminiums Ltd
7.13
|0.02
|0.28
|101.77
|88.88
Krsnaa Diagnostics Ltd
756.8
|-13.00
|-1.69
|2454.96
|29.66
Latteys Industries Ltd
19.83
|0.11
|0.56
|114.01
|54.78
Shree Vasu Logistics Ltd
774.4
|6.35
|0.83
|890.07
|266.68
Sonam Ltd
44.24
|-0.31
|-0.70
|177.10
|27.5
E2E Networks Ltd
3204.3
|-101.30
|-3.06
|6440.93
|192.52
DSP BlackRock Liquid ETF
1000
|0.01
|0.00
|425.51
|0
Sirca Paints India Ltd
476.55
|-3.45
|-0.72
|2611.91
|49.49
Powerful Technologies Ltd
7.9
|7.92
|0
Orissa Bengal Carrier Ltd
55.44
|-0.38
|-0.68
|116.88
|500
Lloyds Luxuries Ltd
80
|0.00
|0.00
|190.91
|0
Power & Instrumentation (Gujarat) Ltd
169.8
|-2.01
|-1.17
|301.78
|24.47
Hariom Pipe Industries Ltd
479.35
|-12.90
|-2.62
|1484.42
|22.46
Agni Green Power Ltd.
27.9
|0.55
|2.01
|54.50
|87.19
Rajshree Polypack Ltd
20.01
|-1.06
|-5.03
|146.76
|10.7
Shreeoswal Seeds & Chemicals Ltd
14.95
|-0.49
|-3.17
|136.75
|18.16
Dhani Services Ltd Partly Paid Up
75.7
|68.06
|0
Vikas Lifecare Ltd
2.18
|-0.02
|-0.91
|404.97
|0
Rudrabhishek Enterprises Ltd
149.09
|-1.51
|-1.00
|270.19
|20.6
Softtech Engineers Ltd
361.7
|-12.00
|-3.21
|499.40
|112.08
Bright Solar Ltd
2.8
|-0.15
|-5.08
|7.00
|0
Greenpanel Industries Ltd
270.3
|2.05
|0.76
|3314.62
|150.9
Hardwyn India Ltd
13.11
|0.86
|7.02
|640.34
|45.44
AKI India Ltd
9.11
|-0.04
|-0.44
|94.02
|70.85
Dhruv Consultancy Services Ltd
52.27
|-0.12
|-0.23
|99.14
|13.04
Avro India Ltd
150.22
|-4.73
|-3.05
|199.96
|57.53
Indo US Bio-Tech Ltd
132.68
|-2.92
|-2.15
|266.05
|14.78
Affordable Robotic & Automation Ltd
229.75
|2.85
|1.26
|258.38
|107.05
Akshar Spintex Ltd
0.59
|0.01
|1.72
|46.46
|0
Chemfab Alkalis Ltd
654.05
|57.95
|9.72
|939.46
|52.34
Rex Pipes & Cables Industries Ltd
160
|0.00
|0.00
|151.20
|29.14
Interise Trust
109.75
|-3.10
|-2.75
|11440.46
|21.95
Sapphire Foods India Ltd
293.8
|0.35
|0.12
|9442.23
|0
Restaurant Brands Asia Ltd
76.97
|-0.82
|-1.05
|4481.13
|0
Ushanti Colour Chem Ltd
44.15
|-5.80
|-11.61
|49.61
|27.25
Laxmi Goldorna House Ltd
918.55
|17.85
|1.98
|1917.19
|178.36
Concord Biotech Ltd
1647.7
|53.80
|3.38
|17237.61
|46.82
Jakharia Fabric Ltd
142.9
|6.80
|5.00
|58.07