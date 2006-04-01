iifl-logo

Telecom Equipment & Infra Services Sector Stocks List

Telecom Equipment & Infra Services Sector Stocks List

NSE

BSE

Company
CMP
Change
Change (%)
Mkt Cap
PE

Techno Electric & Engineering Company Ltd(merged)

11.45

-263.40-95.8365.3815.4

ACC Ltd

1824.7

17.000.9434265.5414.56

Aegis Logistics Ltd

765.75

26.953.6526877.8360

Andhra Cements Ltd

84.05

-1.68-1.96774.710

Andhra Paper Ltd

77.11

0.570.741533.3318.4

Amrutanjan Health Care Ltd

713.6

-9.15-1.272063.0638.4

Arvind Ltd

303.85

2.200.737964.3530.17

Apollo Tyres Ltd

472.95

7.401.5930037.1044.84

Assam Company India Ltd

0.6

0.059.0918.590

Asian Hotels (North) Ltd

329.75

2.900.89641.470

Atlas Cycles (Haryana) Ltd

117.23

-0.92-0.7876.249.15

SKF India Ltd

4715.6

90.601.9623312.9743.59

Astrazeneca Pharma India Ltd

9105.5

214.002.4122763.75105.05

Atul Ltd

6059

30.500.5117838.7639.86

Ashok Leyland Ltd

142.67

0.250.1883796.5825.36

Bajaj Holdings & Investment Ltd

12247

-215.00-1.73136296.8695.06

Ballarpur Industries Ltd

0.85

-0.05-5.56109.940

Asian Paints Ltd

2350

7.400.32225411.4859.73

Bajaj Electricals Ltd

545.05

-9.90-1.786288.2566.77

Bannari Amman Sugars Ltd

3651.3

0.800.024578.6240.34

Force Motors Ltd

16795

-159.00-0.9422129.5336.56

Balkrishna Industries Ltd

2294.8

8.500.3744362.4330.77

BASF India Ltd

4397

-24.50-0.5519032.7046.44

Best & Crompton Engineering Ltd

3.45

0.154.5542.720

Batliboi Ltd

15.7

-0.05-0.3273.780

Aditya Birla Chemicals (India) Ltd(Merged)

225.25

2.701.21526.8610.93

Bayer CropScience Ltd

4810.5

-113.50-2.3121619.3937.22

Bata India Ltd

1165

8.600.7414973.4668.89

Berger Paints India Ltd

515.2

-1.50-0.2960066.9055.1

Bharat Gears Ltd

126.34

-20.32-13.86194.000

Bimetal Bearings Ltd

468.5

-2.40-0.51179.4422.3

Bharat Bijlee Ltd

3138.3

-44.30-1.393547.2626.13

Sintex Industries Ltd

2.3

-0.05-2.13137.820

Birla Power Solutions Ltd

0.1

-0.05-33.3321.350

Blue Blends (India) Ltd

0.75

1.620

Birla Corporation Ltd

1219.4

0.200.029390.6043.29

Bliss GVS Pharma Ltd

152.46

5.083.451610.1221.94

Bombay Burmah Trading Corporation Ltd

1768

6.000.3412335.67164.77

Abbott India Ltd

29290

-375.00-1.2662241.2543.38

Bharat Forge Ltd

1212.4

-1.60-0.1357963.4741.63

Borosil Renewables Ltd

573.05

7.601.347633.68105.79

Reliance Infrastructure Ltd

242.1

-5.55-2.249892.960

Bombay Dyeing & Manufacturing Company Ltd

165.27

-0.15-0.093413.40116.62

Oriental Aromatics Ltd

326.8

0.250.081099.8026.83

Carborundum Universal Ltd

924.65

12.751.4017608.6646.54

Graphite India Ltd

555.45

9.701.7810852.1427.2

Chettinad Cement Corporation Pvt Ltd

32.6

-676.65-95.400.010

Blue Star Ltd

1881

-14.60-0.7738676.1487.42

CESC Ltd

161.95

0.260.1621467.6126.24

CEAT Ltd

3383.4

29.400.8813685.8827.24

Century Enka Ltd

480.3

1.500.311049.4618.03

Aditya Birla Real Estate Ltd

1689.4

20.201.2118869.87131.03

Cemindia Projects Ltd

810.25

29.703.8113919.0932.82

Clutch Auto Ltd

10.65

-0.55-4.9119.980

DIC India Ltd

507.65

-6.40-1.25465.9730.18

Britannia Industries Ltd

5991

62.001.05144304.2067.21

Tata Coffee Ltd(Merged)

344.8

11.803.546439.8454.82

Wyeth Ltd(Merged)

1333.85

-30.50-2.243030.5127.72

Heubach Colorants India Ltd

516.7

-42.55-7.611192.6418.28

Coromandel International Ltd

2248.4

9.900.4466310.0632.52

Cosmo First Ltd

848.05

15.401.852226.1121.5

Exide Industries Ltd

390.75

2.200.5733213.7529.57

DCM Ltd

97.26

-0.67-0.68181.6683.5

Deccan Cements Ltd

1106.1

21.001.941549.3775.6

Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd

349.45

1.600.462828.427.46

Cipla Ltd

1503.3

15.301.03121429.6723.27

Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd

1501.9

1.100.0718959.6644.13

Colgate-Palmolive (India) Ltd

2222.4

4.000.1860446.0943.31

Deepak Nitrite Ltd

1835.1

1.500.0825029.49102.59

Diamines & Chemicals Ltd

316.15

-10.15-3.11309.3297.4

DMCC Speciality Chemicals Ltd

305.55

3.651.21762.0427.27

DCW Ltd

67.92

-0.88-1.282004.6958.36

CG Power & Industrial Solutions Ltd

740.95

-6.35-0.85116675.99114.36

EID Parry (India) Ltd

1025.5

12.701.2518239.690

Procter & Gamble Health Ltd

6307.5

6.000.1010470.0634.8

Hinduja Foundries Ltd(Merged)

37

0.200.54766.100

EIH Ltd

359.9

-5.60-1.5322506.8631.86

Electrosteel Castings Ltd

93.59

1.601.745785.599.72

Elecon Engineering Company Ltd

567.9

10.001.7912743.6732.04

Essar Ports Ltd

130.7

0.150.11279.8763.14

Elgi Equipments Ltd

482.2

5.601.1715281.3542.06

GE Vernova T&D India Ltd

2960.5

-28.40-0.9575803.60100.02

Escorts Kubota Ltd

3446.6

-17.40-0.5038559.7932.46

First Leasing Company of India Ltd

11.5

-0.90-7.2626.210.22

EPL Ltd

205.92

-3.81-1.826590.4533.2

Excel Industries Ltd

1147.8

4.700.411442.8616.75

GKW Ltd

1635

-30.00-1.80976.100

Everest Industries Ltd

675.6

-21.80-3.131071.210

Finolex Cables Ltd

817.45

15.401.9212502.0321.9

Foods & Inns Ltd

87.12

-1.07-1.21639.5914.41

Eicher Motors Ltd

7005.5

20.500.29192145.4542.61

Delta Manufacturing Ltd

77.89

-1.39-1.7584.520

Gabriel India Ltd

1181.4

-37.80-3.1016970.1080.91

Gammon India Ltd

1.65

-0.05-2.9460.980

Garware Hi Tech Films Ltd

2940

19.500.676830.3221.91

Goodyear India Ltd

1273.7

-21.45-1.662938.4351.15

Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd

2659.7

-3.20-0.1245056.9247.99

Goa Carbon Ltd

437.55

2.100.48400.360

Federal-Mogul Goetze (India) Ltd

506.8

0.300.062819.3316.78

Garware Technical Fibres Ltd

743.1

-27.25-3.547376.4435.9

Nestle India Ltd

1152.9

0.400.03222315.3673.87

Kansai Nerolac Paints Ltd

247.38

2.260.9220000.7430.38

Saregama India Ltd

469.15

4.851.049055.0443.5

Great Eastern Shipping Company Ltd

993.75

17.751.8214187.499.43

Greaves Cotton Ltd

211.85

-0.31-0.154932.8123.82

Grindwell Norton Ltd

1588.2

37.902.4417584.5547.2

Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd

491

-3.50-0.717214.7913.38

Gujarat Themis Biosyn Ltd

394.75

-10.40-2.574301.4099.57

Golden Tobacco Ltd

34.24

0.531.5760.2911.18

Setco Automotive Ltd

16.72

-0.88-5.00223.660

Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd

546.55

2.600.484013.8682.7

GlaxoSmithkline Consumer Healthcare Ltd(Merged)

10600.55

364.253.5644585.9139.13

Hindustan Dorr-Oliver Ltd

1.25

-0.05-3.859.0010.17

Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd

196.32

0.180.097822.9112.6

Harrisons Malayalam Ltd

203.47

3.331.66375.6113.89

Novartis India Ltd

672.25

-17.10-2.481659.8421.43

Housing Development Finance CorporationLtd(Merged)

2724.3

-23.05-0.84504384.1231.12

Hindustan Motors Ltd

20.4

-0.05-0.24425.6636.57

Hindustan Construction Company Ltd

27.09

-0.34-1.244928.9649.91

Ambuja Cements Ltd

569.95

7.801.39140881.5834.39

AGI Greenpac Ltd

844.4

-6.95-0.825463.0515.84

Grasim Industries Ltd

2756.9

10.000.36187611.740

Bajaj Hindusthan Sugar Ltd

19.79

0.341.752527.900

HEG Ltd

504.9

-2.75-0.549743.4457.45

Hindustan Composites Ltd

454.15

3.300.73670.7315.53

ABB India Ltd

5183.3

-24.50-0.47109838.4761.34

Sanofi India Ltd

4650

-55.50-1.1810708.9530.42

Hero MotoCorp Ltd

5472.5

172.003.24109487.1423.03

BirlaNu Ltd

1927.6

1.400.071453.58352.76

HLV Ltd

11.45

0.000.00754.8536.97

GOCL Corporation Ltd

348.2

-7.15-2.011726.1122.86

Zensar Technologies Ltd

763.1

13.551.8117344.9629.08

Hindalco Industries Ltd

761.95

8.151.08171227.4225.02

Akzo Nobel India Ltd

3309.5

18.400.5615071.5737.13

India Cements Ltd

384

1.150.3011900.050

Aditya Birla Nuvo Ltd(Merged)

1887.05

-33.90-1.7624592.2163.31

Indian Card Clothing Company Ltd

260.7

-0.65-0.25154.887.88

IFB Industries Ltd

1671.1

-41.50-2.426771.3060.1

Indian Hume Pipe Company Ltd

358.9

3.851.081890.7521.84

Hindustan Unilever Ltd

2514.4

16.500.66590781.2355.43

Linde India Ltd

6245.5

44.500.7253261.62119.99

Panasonic Carbon India Company Ltd

242.1

15.056.63116.2111.08

Gillette India Ltd

9480

1.000.0130895.3254.96

Ingersoll-Rand (India) Ltd

3935.9

4.500.1112424.8546.87

Tata Steel Long Products Ltd(Merged)

829.95

4.050.493743.070

Castrol India Ltd

199.64

4.072.0819746.8420.25

Ion Exchange (India) Ltd

403.7

-1.30-0.325920.9327.67

Indian Hotels Co Ltd

720.3

-4.00-0.55102529.8270.6

Tata Investment Corporation Ltd

10330.5

1487.5016.8252267.47144.73

IVP Ltd

154.54

-3.44-2.18159.6418

J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd

1709.7

4.600.2726773.2639.55

Jenson & Nicholson (India) Ltd

3.2

-0.15-4.4811.980

JK Tyre & Industries Ltd

357.65

2.500.709800.3323.04

Jay Shree Tea & Industries Ltd

93.33

-0.57-0.61269.546.88

K C P Ltd

194.46

-0.18-0.092507.0060.72

Kirloskar Pneumatic Company Ltd

1203.4

8.000.677811.6936.18

Khaitan Electricals Ltd

1.35

-0.05-3.571.550

Kalyani Steels Ltd

761.75

1.000.133325.2712.66

ITC Ltd

401.55

-5.70-1.40503026.9225.74

Kesoram Industries Ltd

5.44

-0.03-0.55169.020

Kinetic Motor Company Ltd (Merged)

7.1

-0.65-8.3919.5645.13

Whirlpool of India Ltd

1191.2

-9.70-0.8115112.9749.25

Kirloskar Brothers Ltd

1929.7

-0.60-0.0315323.5458.96

Kothari Sugars & Chemicals Ltd

29.06

-0.94-3.13240.8834.88

LML Ltd

3.75

-0.15-3.8530.740

KSB Ltd

821.6

12.301.5214299.0656.12

LMW Ltd

14437

264.001.8615423.05111.7

Lakshmi Precision Screws Ltd

4.82

-0.23-4.555.270

Manugraph India Ltd

22.5

-0.64-2.7768.430

The Ramco Cements Ltd

985.4

-11.50-1.1523284.25163.56

Maharashtra Scooters Ltd

17248

-327.00-1.8619711.99103.79

Larsen & Toubro Ltd

3659

-29.40-0.80503315.9446

Cummins India Ltd

3926.5

-67.70-1.69108842.5854.22

Mangalam Cement Ltd

746.6

-0.95-0.132052.9534.1

Trent Ltd

4677.5

-53.00-1.12166279.26101.03

Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd

324.4

3.551.113844.7923.49

Modi Rubber Ltd

117.76

0.230.20294.87178.41

Mahindra & Mahindra Ltd

3427

8.900.26426157.3331.89

Mahindra Ugine Steel Company Ltd(Merged)

573.95

2.750.481877.6669.11

Lords Chloro Alkali Ltd

171.74

2.751.63431.9328.48

Peninsula Land Ltd

34.48

2.778.741117.160

Max Financial Services Ltd

1575.9

16.101.0354386.640

Mukand Ltd

132.45

2.561.971913.8420.42

MRF Ltd

145820

-65.00-0.0461844.3535.53

Bosch Ltd

38145

-200.00-0.52112503.4950.99

HeidelbergCement India Ltd

200.79

0.960.484550.1639.64

JSW ISPAT Steel Ltd(Merged)

9.95

0.000.002504.253.49

NCL Industries Ltd

195.56

-1.59-0.81884.5723.23

OCL India Ltd(Merged)

905.8

42.204.895154.0013.59

NELCO Ltd

842.15

-3.75-0.441921.79281.8

Piramal Enterprises Ltd

1124.2

2.000.1825483.1161.45

Orient Ceratech Ltd

36.95

0.872.41442.0742.42

NOCIL Ltd

174.14

1.150.662908.5729.76

Orient Paper & Industries Ltd

25.79

-1.02-3.80547.230

Oswal Agro Mills Ltd

73.85

4.075.83991.297.75

Oriental Hotels Ltd

127.66

-2.29-1.762280.0046.76

Pressman Advertising Ltd(Merged)

266.45

0.150.06626.16116.92

Pfizer Ltd

5036

130.502.6623038.5633.25

Premier Ltd

3.5

0.000.0010.630

Prakash Industries Ltd

164.41

-1.80-1.082944.288.35

Schaeffler India Ltd

4208.8

67.701.6365785.0961.35

Surya Roshni Ltd

286.3

1.400.496230.9221.42

PCBL Chemical Ltd

373.6

-0.90-0.2414102.0033.06

AMJ Land Holdings Ltd

54.09

0.861.62221.7711.17

Primo Chemicals Ltd

23.72

-0.50-2.06574.8434.3

Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd

1355.6

36.802.791661.9732.76

Ranbaxy Laboratories Ltd (Merged)

859.8

45.805.6336598.550

Rallis India Ltd

304.85

-6.40-2.065928.3835.36

Semac Construction Ltd

488

-20.95-4.12152.120

Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd

14145

-69.00-0.4945915.7155.65

Raymond Ltd

573.75

-1.50-0.263819.6735.1

Rollatainers Ltd

1.22

-0.02-1.6130.520

Rane Holdings Ltd

1618

42.402.692310.5059.77

Sadhana Nitro Chem Ltd

9.27

-0.19-2.01305.3687.64

Saurashtra Cement Ltd

104.39

-0.90-0.851161.37140.53

Seshasayee Paper & Boards Ltd

252.25

-2.50-0.981590.8919.28

Sirpur Paper Mills Ltd

8.2

0.000.0013.930.08

Shalimar Paints Ltd

86.2

2.823.38721.590

Reliance Industries Ltd

1364

-8.80-0.641845828.7649.34

Shree Digvijay Cement Co. Ltd

89.37

-0.01-0.011321.5147.73

Siyaram Silk Mills Ltd

651.2

5.550.862954.5015.28

Somany Ceramics Ltd

446.5

-8.45-1.861831.2223.46

Standard Industries Ltd

18.76

0.281.52120.680

TVS Srichakra Ltd

3176.4

-32.70-1.022433.1264.88

Southern Petrochemicals Industries Corporation Ltd

91.27

-0.49-0.531858.6213.57

Vedanta Ltd

465.8

13.553.00182145.8811.75

Kitply Industries Ltd

1.5

0.053.455.120

Shree Cement Ltd

29265

-470.00-1.58105590.3171.43

SRF Ltd

2823.6

25.600.9183698.5158.58

Siemens Ltd

3129.2

24.000.77111437.2366.88

Sundaram Brake Linings Ltd

757.85

-6.25-0.82298.1896.49

JK Lakshmi Cement Ltd

857.4

16.101.9110644.1426.87

TVS Holdings Ltd

12760

-99.00-0.7725816.1673.83

Sundaram Finance Ltd

4411.5

145.903.4249013.4728.57

Sundram Fasteners Ltd

998.4

18.801.9220979.2240.01

SML ISUZU Ltd

3109.5

-59.30-1.874499.4532.2

Tanfac Industries Ltd

14.2

-0.25-1.7314.1647.11

TRF Ltd

339.6

-1.90-0.56373.5613.88

Talbros Automotive Components Ltd

293.8

-8.65-2.861813.5723.75

Infomedia Press Ltd

7.25

0.253.5736.390

Supreme Industries Ltd

4219.6

1.100.0353600.2663.83

Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd

95.88

0.670.701221.770

Thirumalai Chemicals Ltd

280.95

-0.35-0.122876.5971.87

Tinplate Company of India Ltd(Merged)

430.5

-1.55-0.364506.0448.31

Thomas Cook (India) Ltd

158.19

0.980.627449.0763.97

TIL Ltd

312.35

-4.90-1.542080.320

Tata Chemicals Ltd

919.85

-5.55-0.6023434.1041.01

Tata Power Company Ltd

388.65

0.600.15124186.8742.54

Cholamandalam Financial Holdings Ltd

1885

-52.30-2.7035396.050

Unichem Laboratories Ltd

461.4

-10.60-2.253248.5224.44

United Breweries (Holdings) Ltd

11.95

0.403.4679.8515.85

Eveready Industries India Ltd

377.7

-17.30-4.382745.4032.2

Universal Cables Ltd

706.85

-1.25-0.182452.4432.71

Tata Consumer Products Ltd

1129.3

6.200.55111748.9564.07

Tata Motors Ltd

680.2

7.701.14250468.3227.97

Jubilant Pharmova Ltd

1079.4

18.001.7017194.840

UB Engineering Ltd

7.2

0.304.3512.290

Tata Steel Ltd

168.77

-0.21-0.12210684.4914.24

W S Industries (India) Ltd

74.83

-0.87-1.15478.300

Walchandnagar Industries Ltd

188.08

1.830.981275.680

VST Industries Ltd

258.45

0.700.274390.0620.77

Wendt India Ltd

8791.5

-97.50-1.101758.3049.77

West Coast Paper Mills Ltd

467

2.500.543084.5413.2

Wheels India Ltd

903.9

3.900.432208.5020.55

Kennametal India Ltd

2476.1

-24.30-0.975442.0343.94

XPRO India Ltd

1131

2.900.262654.5077.62

Zenith Steel Pipes & Industries Ltd

6.92

-0.07-1.0098.4629.04

Zuari Industries Ltd

360.8

-2.80-0.771074.5195.55

Voltas Ltd

1353.5

-21.00-1.5344785.2570.99

Automotive Axles Ltd

1727.4

-9.80-0.562610.1016.63

Malwa Cotton Spinning Mills Ltd

4.75

0.000.003.750

Wipro Ltd

239.37

-0.27-0.11250948.0120.69

Cimmco Ltd

21.8

0.452.1159.621.55

Amines & Plasticizers Ltd

214.13

-8.03-3.611178.1431.54

Alembic Ltd

99.78

-0.69-0.692562.1718.18

Oswal Green Tech Ltd

41.07

3.589.551054.7291.46

Alkyl Amines Chemicals Ltd

1913.6

-21.40-1.119786.9153.08

Global Offshore Services Ltd

7.75

-0.35-4.3223.800

Dynamatic Technologies Ltd

6847

90.501.344650.1081.13

Grauer & Weil (India) Ltd

115.6

55.6092.675241.4426.33

JBF Industries Ltd

4.3

0.204.8835.200

Godfrey Phillips India Ltd

3384

-128.00-3.6452784.2345.6

Nalwa Sons Investments Ltd

7600.5

236.503.213906.6699.19

Indo National Ltd

448.45

-1.85-0.41336.34207.24

Lyka Labs Ltd

96.07

0.510.53342.8747

NRC Ltd

3.7

0.051.3713.781.57

Apollo Hospitals Enterprise Ltd

7409

-35.00-0.47106530.0579.16

Oudh Sugar Mills Ltd(Merged)

130.75

-3.85-2.86338.872.3

RSWM Ltd

146.98

-0.84-0.57692.300

NESCO Ltd

1310

-8.60-0.659230.2523.15

Marathon Nextgen Realty Ltd

590.15

-7.30-1.223978.8226.21

Rico Auto Industries Ltd

92.29

-1.67-1.781248.6850.57

Safari Industries (India) Ltd

2188.3

1.000.0510720.7289.3

V I P Industries Ltd

415.95

-2.15-0.515908.360

Vindhya Telelinks Ltd

1384.8

-18.10-1.291640.9914.21

Andrew Yule & Company Ltd

31.35

-0.50-1.571532.86124.43

Patanjali Foods Ltd

575.8

-21.30-3.5762637.1553.41

McNally Bharat Engineering Company Ltd

3.27

0.154.8169.180

Balmer Lawrie & Company Ltd

210.62

-0.21-0.103601.6814.93

Williamson Magor & Company Ltd

33.27

-0.13-0.3936.461.25

AG Ventures Ltd

233.34

0.450.19233.1142.02

Kanoria Chemicals & Industries Ltd

80.55

-0.65-0.80352.0077.2

Dhunseri Ventures Ltd

365.1

4.001.111278.5811.15

Upper Ganges Sugar & Industries Ltd(Merged)

377.7

4.351.17436.623.8

Peria Karamalai Tea & Produce Company Ltd

832

7.000.85257.5846.53

Sakthi Sugars Ltd

21.19

0.331.58251.8419.28

Lumax Industries Ltd

5051.1

96.001.944722.7847.75

TTK Healthcare Ltd

1152.4

16.501.451628.3823.8

Mangalam Timber Products Ltd

17.35

0.553.2731.800

Varun Shipping Company Ltd

9.85

0.454.79147.760

Ador Welding Ltd

964.45

-15.00-1.531678.4129.29

Oricon Enterprises Ltd

52.98

-0.11-0.21832.04101.65

Sudarshan Chemical Industries Ltd

1334.2

-20.80-1.5410486.3457.63

Uniphos Enterprises Ltd

149.82

0.860.581042.000

Windsor Machines Ltd

293.5

7.152.502479.440

Evonith Value Steels Ltd

0.2

-0.05-20.00132.160

BSL Ltd

159.15

0.150.09163.8025.83

Regency Ceramics Ltd

41.99

-0.83-1.94111.0236.41

IFB Agro Industries Ltd

816.5

-14.55-1.75765.0622.4

Tamil Nadu Petro Products Ltd

103.03

-1.10-1.06926.9614.48

Denso India Ltd

142.75

0.450.32397.993.87

Dr Reddys Laboratories Ltd

1223.7

-10.90-0.88102131.6914.96

Himatsingka Seide Ltd

119.57

0.980.831503.5011.28

Alfa-Laval (India) Pvt Ltd

3946.95

4.950.137167.6634.6

Styrenix Performance Materials Ltd

2350.9

-7.90-0.334135.2318.37

GMM Pfaudler Ltd

1059.7

11.501.104764.1291.91

Gandhi Special Tubes Ltd

967.9

16.451.731176.1917.52

Twilight Litaka Pharma Ltd

4.25

0.000.0010.530

Kesar Enterprises Ltd

31.85

28.66898.43321.040

Kanpur Plastipack Ltd

200.08

-1.95-0.97464.7216.63

Munjal Showa Ltd

139.47

-1.05-0.75557.8122.26

Vardhman Textiles Ltd

412.85

3.150.7711940.7513.9

Nahar Spinning Mills Ltd

203.79

-1.62-0.79734.9729.96

Fiberweb (India) Ltd

43.27

-0.87-1.97124.587.4

STI India Ltd

2.85

-0.10-3.398.270

Rain Industries Ltd

128.23

0.070.054313.0299.46

Sakthi Finance Ltd

18.9

-0.30-1.56122.2917.17

Winsome Diamonds & Jewellery Ltd

0.4

-0.05-11.114.260

Shanthi Gears Ltd

519.3

-5.65-1.083983.8541.42

Jindal Saw Ltd

202.82

-0.16-0.0812970.517.24

Tainwala Chemicals & Plastics (India) Ltd

208.65

-0.38-0.18195.3028.02

Mangal Credit & Fincorp Ltd

180.22

-2.49-1.36352.5828.46

Vardhman Holdings Ltd

3788.5

-21.90-0.571208.5334.89

Zandu Realty Ltd(Merged)

1892.05

40.752.20152.5024.2

National Steel & Agro Industries Ltd

3.95

-0.10-2.4717.580

Unitech Ltd

7.39

-0.06-0.811933.450

Loyal Textile Mills Ltd

290

-13.00-4.29139.780

Banco Products (India) Ltd

830.4

-30.15-3.5011877.8242.97

Sagar Cements Ltd

247.55

-2.45-0.983235.670

Garden Silk Mills Pvt Ltd

7.6

-0.35-4.4031.980

HCL Infosystems Ltd

14.9

0.140.95490.520

Novopan Industries Ltd

39.55

0.250.6447.1030.9

Nicco Corporation Ltd

0.5

-0.05-9.096.840

Asahi India Glass Ltd

855.7

-19.50-2.2321814.1269.46

GHCL Ltd

604.95

22.053.785811.889.03

Honda India Power Products Ltd

2754.2

36.601.352792.7637.68

Aplab Ltd

31

13.6778.8838.97100.05

Sterlite Industries (India) Ltd(Merged)

90.3

2.552.9130351.6416.52

Titan Company Ltd

3367

-34.20-1.01298917.6084.07

Visaka Industries Ltd

75.5

-1.39-1.81652.3653.1

Bell Ceramics Ltd(merged)

11.8

-0.15-1.2614.3611.47

Uttam Galva Steels Ltd

3.45

0.154.5549.080

JCT Electronics Ltd

0.2

0.000.0015.770

Ester Industries Ltd

108.44

0.570.531058.2220.19

JTEKT India Ltd

163.17

-1.43-0.874526.2964.33

Hindustan Foods Ltd

520.8

-13.40-2.516222.6156.1

Sunflag Iron & Steel Company Ltd

262.35

-0.10-0.044728.0624.1

Polyplex Corporation Ltd

1037.9

-0.50-0.053258.2235.15

Kirloskar Industries Ltd

3929

29.200.754093.1954.38

Murudeshwar Ceramics Ltd

40.39

-1.23-2.96244.5425.27

Gujarat Sidhee Cement Ltd(Merged)

33.1

-0.15-0.45295.910

Classic Diamonds (India) Ltd

1.05

-0.05-4.554.120

Munjal Auto Industries Ltd

102.84

-6.24-5.721028.4044.22

Samtel Color Ltd

0.2

0.000.001.710

Usha Martin Ltd

459.35

-17.10-3.5913998.3147.66

Black Box Ltd

515.25

-5.30-1.028754.270

Ganesh Benzoplast Ltd

88.86

1.221.39639.708.64

Aban Offshore Ltd

42.37

-0.10-0.24247.291.5

Kokuyo Camlin Ltd

108.6

-0.06-0.061089.300

Zenith Computers Ltd

2.55

-0.10-3.773.950

The Hi-Tech Gears Ltd

737

-6.25-0.841385.0632.89

EIH Associated Hotels Ltd

372.7

-0.40-0.112271.1022.97

India Glycols Ltd

858.2

26.703.215314.2327.63

Huhtamaki India Ltd

234.17

2.351.011768.5024.05

Subros Ltd

1085.3

-108.90-9.127080.0449.86

Jain Irrigation Systems Ltd

52.55

0.821.593755.28147.63

Pennar Industries Ltd

234.35

-1.56-0.663162.4633.18

GFL Ltd

61.11

0.410.68671.290

Honeywell Automation India Ltd

36095

15.000.0431907.9862.36

Kajaria Ceramics Ltd

1166.8

3.800.3318583.8961.42

Bharat Seats Ltd

179.95

1.140.641130.0931.9

Sarda Energy & Minerals Ltd

539.4

-14.20-2.5719007.4523.98

Monsanto India Ltd(Merged)

2232.65

-8.90-0.403854.1723.75

Jamna Auto Industries Ltd

100.63

-1.25-1.234014.9318.94

Jay Bharat Maruti Ltd

108.08

5.114.961169.9722.78

Value Industries Ltd

3.8

-0.15-3.8014.890

Esab India Ltd

4931.5

-13.00-0.267591.0744.32

Shrenuj & Company Ltd

0.6

0.059.0911.570

Nahar Industrial Enterprises Ltd

114.19

-0.96-0.83493.3619.73

Oil Country Tubular Ltd

71

3.294.86369.130

RACL Geartech Ltd

1070.15

-66.65-5.861261.5048.61

Jyoti Structures Ltd

14.96

0.140.941781.3542.34

Carysil Ltd

842.45

11.601.402396.1555.07

Eurotex Industries and Exports Ltd

15.84

0.120.7613.860

Chemfab Alkalis Ltd(Merged)

262.6

-15.90-5.71241.0711.72

Pearl Polymers Ltd

28.76

-0.56-1.9148.400

HFCL Ltd

72.88

-1.19-1.6110514.20274.59

Vinyl Chemicals (I) Ltd

282.5

-5.50-1.91518.0224.13

Dharani Sugars & Chemicals Ltd

11.7

38.840

Bhansali Engineering Polymers Ltd

101.51

2.802.842526.1614.13

Indo Rama Synthetics (India) Ltd

60.44

2.874.991578.1723.24

Can Fin Homes Ltd

763.2

12.351.6410162.3211.35

Kabra Extrusion Technik Ltd

258.85

-1.90-0.73905.2752.26

Super Sales India Ltd

296

-3.15-1.0590.870

Amtek Auto Ltd

2.75

0.000.0068.270

Ansal Housing Ltd

5.25

-0.10-1.8736.5611.36

Venkys (India) Ltd

1489.6

2.400.162098.4536.55

Finolex Industries Ltd

200.1

-0.68-0.3412415.7433.79

Shiva Texyarn Ltd

185.46

3.121.71240.4118.59

Albert David Ltd

781.25

0.400.05446.0971.03

Hind Syntex Ltd

1.45

-0.05-3.331.840

Jindal Drilling & Industries Ltd

594.4

-4.20-0.701722.579.91

Lloyds Finance Ltd

0.75

-0.05-6.252.810

Moser Baer (India) Ltd(Liquidated)

1.2

-0.05-4.0026.610

Modern Threads (I) Ltd

45.26

2.154.99157.3946.97

Polar Industries Ltd

1.95

0.052.634.130

Omax Autos Ltd

135.44

-4.56-3.26289.7121.47

PTL Enterprises Ltd

39.75

0.220.56526.2012.99

Patel Engineering Ltd

36.95

-0.01-0.033119.978.31

Shivalik Bimetal Controls Ltd

500

-1.90-0.382880.2137.62

Steel Strips Wheels Ltd

225.23

-1.50-0.663540.1716.75

Swaraj Engines Ltd

4134.6

83.902.075022.4928.45

Weizmann Ltd

107.85

-0.80-0.74171.0420.19

Pasupati Acrylon Ltd

45.65

-0.28-0.61406.8815.84

Autolite (India) Ltd

15.5

0.553.6817.330

Man Industries (India) Ltd

364

-42.70-10.502730.3521.44

Shreyans Industries Ltd

222.76

0.940.42307.855.73

ICDS Ltd

54.35

-2.87-5.0270.8050.19

State Bank of India

872.45

1.700.20805325.2311

Nuchem Ltd

89.25

87.204253.66264.800

Ruby Mills Ltd

220.04

-1.79-0.81735.8116.32

Rajshree Sugars & Chemicals Ltd

39.3

-0.06-0.15130.220

Advani Hotels & Resorts (India) Ltd

58.96

0.861.48545.0221.4

Rama Phosphates Ltd

150.34

2.641.79532.0018.93

National Oxygen Ltd

45.4

-2.60-5.4222.890

Hind Rectifiers Ltd

1628

-28.60-1.732797.5266.14

Uflex Ltd

542.2

1.900.353915.3117.46

Reliance Chemotex Industries Ltd

157.7

2.181.40118.9626.54

Ucal Ltd

136.27

-3.10-2.22301.2913.72

DigiSpice Technologies Ltd

26.74

0.271.02624.770

Khaitan Chemicals & Fertilizers Ltd

122.27

-1.25-1.011185.8930.36

United Drilling Tools Ltd

199.46

0.090.05404.9729.18

Vadilal Industries Ltd

5374.5

34.500.653864.2736.83

Harita Seating Systems Ltd(Merged)

766.55

16.452.19595.610

Westlife Foodworld Ltd

687.6

-8.95-1.2810722.170

Anant Raj Ltd

698.15

-1.00-0.1423964.7497.31

Geodesic Ltd

4.45

-0.20-4.3040.210.17

Jai Corp Ltd

139.48

-1.05-0.752489.0115.39

Sujana Universal Industries Ltd

0.3

0.000.005.070

Sical Logistics Ltd

103.92

-5.47-5.00678.070

Simbhaoli Sugars Ltd (Merged)

28.6

1.354.9580.730

Navneet Education Ltd

152.77

-0.77-0.503455.8617.07

Pix Transmission Ltd

1439.2

1.100.081961.6318.79

Centrum Capital Ltd

33.67

-0.42-1.231400.780

EFC (I) Ltd

304.75

8.602.903033.89134.1

Superhouse Ltd

166.47

-6.51-3.76183.5318.14

IL&FS Investment Managers Ltd

8.05

0.050.63252.80267.33

Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Ltd

36.5

2.306.7333.0025.56

Hindustan Oil Exploration Company Ltd

170.3

-1.30-0.762252.1014.92

PAE Ltd

7.05

0.609.307.350.36

Century Extrusions Ltd

24.14

0.020.08193.1219.63

Piramal Glass Pvt Ltd

138.65

0.150.111121.900

Godrej Industries Ltd

1201.7

6.700.5640473.630

TCPL Packaging Ltd

3326.7

54.601.673027.3022.64

T T Ltd

10.48

0.181.75270.710

Shriram Finance Ltd

616.1

4.300.70115888.9013.14

Panasonic Appliances India Company Ltd

344.75

0.300.09338.890

Dhanuka Agritech Ltd

1539.3

15.000.987015.8722.82

Kirloskar Electric Company Ltd

113.05

-1.06-0.93750.81132.85

Manali Petrochemicals Ltd

64.19

0.000.001104.060

Asian Electronics Ltd

2.6

0.104.0010.300

Piramal Finance Ltd

16.7

-1.85-9.97524.088.19

GRP Ltd

2125.1

-29.90-1.391133.3932.83

Lakshmi Mills Company Ltd

2356.45

-48.55-2.02164.010

Ginni Filaments Ltd

45.47

-1.04-2.24389.4514.1

AVT Natural Products Ltd

72.06

0.640.901097.4725.25

Reliance Capital Ltd

12.35

0.151.23312.100

Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd

144.84

-1.53-1.05112.600

Thiru Arooran Sugars Ltd

6.8

-0.35-4.907.700

Sterling Biotech Ltd

0.7

0.000.0019.050.3

Precot Ltd

401.85

-13.20-3.18482.2210.24

Salzer Electronics Ltd

753.25

-3.50-0.461331.9519.96

Tasty Bite Eatables Ltd

8865

13.000.152274.7660.67

Sri Chamundeswari Sugars Ltd

17.45

-0.05-0.2942.676.12

Super Spinning Mills Ltd

9.15

-0.01-0.1150.330

Rolta India Ltd

1.9

-0.01-0.5231.520

India Nippon Electricals Ltd

902.4

-5.05-0.562041.3623.56

Western India Plywoods Ltd

162.96

-5.06-3.01138.3140.2

Sukhjit Starch & Chemicals Ltd

166.31

2.171.32519.6216.74

United Nilgiri Tea Estates Company Ltd

460.5

0.450.10230.0910.08

L G Balakrishnan & Bros Ltd

1372.2

-1.60-0.124376.2816.06

Motor & General Finance Ltd

26.32

-0.14-0.53101.9391.48

Ramco Industries Ltd

333.55

-13.70-3.952895.5232.3

India Motor Parts & Accessories Ltd

1048.9

-2.05-0.201309.0315.46

Ruchi Infrastructure Ltd

7.49

0.030.40176.7820.86

Suryalakshmi Cotton Mills Ltd

62.41

0.420.68117.3624.66

Indo Count Industries Ltd

270.27

5.742.175352.8126.79

Spanco Ltd

11.75

0.554.9138.600

Gujarat Lease Financing Ltd

6.27

0.162.6217.01313

IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd

102.78

1.511.493016.8828.3

Hercules Hoists Ltd

169.39

-1.71-1.00542.05102.38

Aeroflex Enterprises Ltd

87.96

4.245.06994.7098.58

DE Nora India Ltd

828.8

-1.90-0.23440.09212.98

Arshiya Ltd

1.69

-0.09-5.0644.530

Lancor Holdings Ltd

23.13

0.502.21170.1224.98

AYM Syntex Ltd

192.3

-0.79-0.411126.51195.25

Chemplast Sanmar Ltd

388.9

3.100.806148.880

Apar Industries Ltd

8186

-171.00-2.0532881.7839.22

Orient Bell Ltd

287.35

-3.95-1.36422.04114.67

Donear Industries Ltd

93.29

-1.07-1.13485.1115.37

Nilkamal Ltd

1551.6

12.100.792314.9926.44

Maha Rashtra Apex Corporation Ltd

99.19

-1.19-1.19140.3524.19

Nahar Polyfilms Ltd

285.2

-8.30-2.83701.2515.29

TECIL Chemical & Hydro Power Ltd

18.58

-0.38-2.0035.230

Nagarjuna Fertilizers & Chemicals Ltd (Merged)

23.55

-2.80-10.631008.368.64

Sequent Scientific Ltd

186.29

2.111.154688.04245.8

Sanghi Polyesters Ltd

1.35

13.500

Eldeco Housing & Industries Ltd

815.65

10.601.32802.0337.07

Johnson Controls-Hitachi Air Condition. India Ltd

1732.4

2.700.164710.40116.61

3M India Ltd

29445

610.002.1233184.5265.43

Yuken India Ltd

997.2

19.401.981296.3692.5

HB Stockholdings Ltd

79.84

0.941.1956.990

Amara Raja Energy & Mobility Ltd

989.35

-2.85-0.2918107.6121.7

JM Financial Ltd

159.7

-2.07-1.2815269.9124.38

Swan Corp Ltd

454.7

2.950.6514252.880

Tamil Nadu Telecommunications Ltd

10.78

-0.42-3.7549.240

EMCO Ltd

1.95

0.052.6313.240.04

Sundrop Brands Ltd

782.4

-5.50-0.702949.4074.71

Radico Khaitan Ltd

2887.9

1.300.0538659.6094.67

ISGEC Heavy Engineering Ltd

878

2.650.306455.8922.02

Star Paper Mills Ltd

168.52

1.671.00263.066.48

S & S Power Switchgear Ltd

394.6

16.204.28487.000

Sandur Manganese & Iron Ores Ltd

168.85

0.900.548207.8819.15

Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd

219.27

0.270.121461.0234.09

NEPC India Ltd

1.4

9.700

Rajapalayam Mills Ltd

313

-55.98-15.17288.590

Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd

1610.8

19.101.20135532.5630.09

Maral Overseas Ltd

46.56

-0.17-0.36193.270

Maharashtra Seamless Ltd

597.95

6.001.018012.038.89

I G Petrochemicals Ltd

420.35

4.201.011294.4618.66

High Ground Enterprise Ltd

0.3

-0.05-14.293.450.29

Reliance Industrial Infrastructure Ltd

860.2

-8.85-1.021298.90131.62

Balrampur Chini Mills Ltd

455.65

4.150.929201.5828.37

Timken India Ltd

3009.9

15.700.5222640.0949.45

Welspun Living Ltd

114.7

0.030.0311146.6425.49

Gujarat Gas Company Ltd(Merged)

743.1

-17.35-2.289530.2632.21

Vinati Organics Ltd

1736

-51.10-2.8617996.3541.73

Andhra Sugars Ltd

74.7

0.791.071012.4514.1

Ganesha Ecosphere Ltd

1178.2

17.001.463157.1050.59

CMC Ltd(Merged)

2032.25

-3.20-0.166157.7221.65

MSTC Ltd

476.4

3.200.683353.8615.58

MMTC Ltd

64.74

0.080.129711.00202

Gufic BioSciences Ltd

354.45

0.550.163554.3457.85

Mahanagar Telephone Nigam Ltd

43.06

-0.26-0.602712.780

Tata Communications Ltd

1613.3

0.300.0245979.0591.54

BEML Ltd

4173.8

120.102.9617381.5856.34

Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd

145.82

0.870.608044.7428.31

Bharat Petroleum Corporation Ltd

339.65

1.550.46147357.348.33

Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd

892.9

-18.30-2.0157777.060

State Trading Corporation of India Ltd

131.45

2.171.68788.7022.1

Hindustan Organic Chemicals Ltd

19.9

0.753.92133.670

NLC India Ltd

285.32

0.620.2239563.5222.29

Bharat Electronics Ltd

403.95

4.001.00295278.5253.34

Steel Authority of India Ltd

134.48

2.772.1055547.3019.2

National Aluminium Company Ltd

213.87

9.964.8839280.046.48

Hindustan Petroleum Corporation Ltd

443.4

1.650.3794347.658.26

HMT Ltd

59.92

0.751.272130.77124.67

Bharat Heavy Electricals Ltd

238.45

4.481.9183029.80299.81

Bhagyanagar India Ltd

94.26

-1.27-1.33301.58135.21

DCM Shriram Industries Ltd

163.48

1.901.181422.1516.13

Hindustan Zinc Ltd

482.45

16.303.50203850.5219.35

Empee Sugars & Chemicals Ltd

3.95

-0.20-4.8216.580

Dredging Corporation of India Ltd

619.5

-15.30-2.411734.600

ITI Ltd

301.6

0.450.1528980.350

Mawana Sugars Ltd

88

-0.50-0.56344.267.62

Chennai Petroleum Corporation Ltd

757.8

-5.55-0.7311284.510

DCM Shriram Ltd

1147.9

-10.40-0.9017900.6231.75

Tata Elxsi Ltd

5227

-74.00-1.4032560.3244.31

Shipping Corporation of India Ltd

222.69

2.251.0210372.9011.8

Metalyst Forgings Ltd

4.05

-0.20-4.7117.640

Kotak Mahindra Bank Ltd

1992.7

1.100.06396266.8329.38

Rainbow Papers Ltd

0.15

0.000.001.590

VTM Ltd

23.55

14.37156.54236.8414.63

Genesys International Corporation Ltd

500.2

0.000.002086.7832.27

Grand Foundry Ltd

10.21

0.000.0031.070

BIL Vyapar Ltd

12.91

-0.09-0.6940.490

Ausom Enterprise Ltd

101.14

0.320.32137.755.39

Suryajyoti Spinning Mills Ltd

6.9

0.000.0013.560

Wanbury Ltd

254.5

4.451.78836.7219.13

Aarti Industries Ltd

374.9

2.050.5513593.6455.07

Precision Wires India Ltd

183.5

-0.45-0.243303.7534.95

Arcotech Ltd

2.2

0.104.7623.100

HBL Engineering Ltd

813.6

2.900.3622552.5867.01

Khaitan (India) Ltd

130.08

-2.16-1.6361.799.69

Ajmera Realty & Infra India Ltd

990.85

0.250.033899.9032

ADF Foods Ltd

221.03

1.160.532428.3230.03

Gillanders Arbuthnot & Company Ltd

115.75

0.060.05247.0431.92

GTL Ltd

9.46

-0.07-0.73148.800

Easun Reyrolle Ltd

2.4

-0.05-2.047.390

Future Enterprises Ltd

0.57

-0.02-3.3925.930

Gujarat Ambuja Exports Ltd

105.86

0.730.694855.4920.14

UPL Ltd

655.8

1.600.2455304.4877.69

Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd

132.79

-1.32-0.9823272.760

Madhav Marbles and Granites Ltd

43.07

-0.68-1.5538.5582.69

VST Tillers Tractors Ltd

5050

-31.50-0.624364.9037.79

Parrys Sugar Industries Ltd(Merged)

48.9

-5.35-9.8697.603.04

Naga Dhunseri Group Ltd

3863.7

18.200.47386.3719.32

Media Matrix Worldwide Ltd

6.05

0.050.83685.310

Kingfa Science & Technology (India) Ltd

4544.2

75.301.685503.2434.9

VTX Industries Ltd

3.55

-0.10-2.746.450

Satyam Computer Services Ltd(Merged)

115.15

0.150.1313558.3412.32

EL Forge Ltd

6.65

0.304.7213.5218.18

Kovai Medical Center & Hospital Ltd

2576.65

-60.10-2.282818.8631.15

Nakoda Ltd

0.05

-0.05-50.001.500

Poddar Housing & Development Ltd

45.53

2.164.9833.090

IP Rings Ltd

137.9

18.8615.84174.800

Lloyds Metals & Energy Ltd

1225

-31.00-2.4764110.1643.02

GRUH Finance Ltd(Merged)

317.7

11.153.6423321.2352.02

Plastiblends India Ltd

183.11

0.620.34475.8915.01

KDDL Ltd

2670.2

5.400.203347.6664.96

Dhampur Sugar Mills Ltd

133.13

-1.32-0.98856.1116.8

NCC Ltd

207.58

1.640.8013032.8416.65

Industrial Investment Trust Ltd

203.87

2.251.12459.6864.71

P I Industries Ltd

3513.5

21.200.6153306.1628.91

Phoenix Lamps Ltd(Merged)

220

8.003.77616.4425.76

Morepen Laboratories Ltd

47.85

-0.22-0.462621.9635.34

Sumeet Industries Ltd

173.16

7.964.821822.77160.63

Lakshmi Vilas Bank Ltd(Merged)

7.65

0.354.79257.590

ING Vysya Bank Ltd(Merged)

1027

-4.80-0.4719719.1330.41

Pakka Ltd

152.99

1.741.15687.6613.4

Apcotex Industries Ltd

396.65

11.252.922056.4334.23

Sayaji Hotels Ltd

138.7

-0.28-0.20242.9766.96

Carol Info Services Ltd

162

0.000.00574.078.91

Gujarat Industries Power Co Ltd

181.29

-1.27-0.702813.9114.13

Kopran Ltd

174.36

3.722.18841.9131.62

Karur Vysya Bank Ltd

210.91

-2.97-1.3920378.6810.32

Mastek Ltd

2193.2

-3.80-0.176793.3754.63

Dalmia Refractories Ltd

112.5

0.250.2235.442.47

Eimco Elecon (India) Ltd

1722.2

-15.50-0.89993.7120.65

Vijay Shanthi Builders Ltd

2.1

-0.10-4.555.500

Ashiana Housing Ltd

299.35

6.802.323009.2173.7

Consolidated Finvest & Holdings Ltd

182.24

-2.06-1.12589.816.09

Ramgopal Polytex Ltd

1.55

-0.05-3.132.250

NIIT Ltd

105.5

0.240.231437.7838.8

Bharat Rasayan Ltd

9881

-29.00-0.294105.8227.07

Mahindra EPC Irrigation Ltd

150.58

2.661.80420.7638.02

SREI Infrastructure Finance Ltd

2.1

0.105.00105.650

Himadri Speciality Chemical Ltd

440.55

-7.05-1.5821756.5435.88

GTN Industries Ltd

11.85

0.151.2820.790

MIRC Electronics Ltd

25.1

0.351.41703.910

Eastern Silk Industries Ltd

43.03

2.044.9821.525.13

Waterbase Ltd

74.9

-0.40-0.53310.290

Pil Italica Lifestyle Ltd

13.65

-0.15-1.09320.7863.09

Ansal Properties & Infrastructure Ltd

4.58

-0.06-1.2972.090

Mazda Ltd

261.75

-2.30-0.87524.1519.58

Infosys Ltd

1441.8

0.000.00598980.2723.09

Sangam (India) Ltd

435.9

-1.70-0.392190.2594.48

VLS Finance Ltd

214.7

-4.56-2.08747.0760.62

Veedol Corporation Ltd

1770.6

10.400.593085.0925.32

Viceroy Hotels Ltd

119.4

1.401.19806.8911.4

Seya Industries Ltd

16.07

-0.72-4.2942.700

Cheslind Textiles Ltd

11.05

0.454.2550.080

Neo Corp International Ltd

36.75

0.100.27139.720

Gujarat Raffia Industries Ltd

39.47

0.992.5721.3335.38

Simplex Infrastructures Ltd

281.25

-0.55-0.202224.56172.01

Menon Bearings Ltd

128.24

-1.02-0.79718.6632.57

Vardhman Polytex Ltd

8.56

-0.03-0.35392.8115.39

CMI Ltd

3.39

0.164.955.430

Jayant Agro Organics Ltd

228.41

-3.50-1.51685.2311.55

Anuh Pharma Ltd

83.47

0.640.77836.5718.02

D S Kulkarni Developers Ltd

13.55

-0.70-4.9134.9610.38

BCL Industries Ltd

40.5

-0.26-0.641195.4115.65

Indo Borax & Chemicals Ltd

230.69

2.801.23740.2819.36

Tata Metaliks Ltd(Merged)

1110.55

20.051.843506.8430.84

Aarti Drugs Ltd

486.5

4.300.894472.6424.73

Sinclairs Hotels Ltd

99.36

2.552.63509.3237.22

Soma Textiles & Industries Ltd

72.87

3.464.98240.71156.7

Trident Ltd

28.17

0.030.1114355.6233.14

Banswara Syntex Ltd

126.67

-0.36-0.28433.6222.95

Shah Alloys Ltd

67.11

-1.11-1.63132.880

Samvardhana Motherson International Ltd

105.65

-1.23-1.15111507.6963.99

Kemrock Industries & Exports Ltd

9.35

0.404.4719.010

Salora International Ltd

15.2

-0.10-0.6513.390

TCI Finance Ltd

11.49

-0.61-5.0414.794.52

Shri Lakshmi Cotsyn Ltd

3.25

-0.15-4.419.250

Cubex Tubings Ltd

94.25

-1.82-1.89134.9619.92

JSW Ispat Special Products Ltd(Merged)

38.9

0.952.501826.540

Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd

510.75

2.350.4620463.3211.7

Lupin Ltd

1911.3

-21.90-1.1387300.1316.72

Ashima Ltd

22.42

-0.03-0.13429.700

Splendid Metal Products Ltd

0.5

0.0511.1115.050

Sathavahana Ispat Ltd

2.45

0.000.0012.470.14

Aarvee Denims & Exports Ltd

165.01

1.150.70425.1424.21

Ashapura Minechem Ltd

651

-18.60-2.786218.7570.79

Alok Industries Ltd

17.32

-0.03-0.178599.800

JVL Agro Industries Ltd

0.7

0.057.6911.760

Ratnamani Metals & Tubes Ltd

2410.5

-0.70-0.0316895.6827.39

Zee Entertainment Enterprises Ltd

112.37

-0.30-0.2710793.3614.31

Orchid Pharma Ltd

702

-8.45-1.193560.4837.71

Bodal Chemicals Ltd

61.73

-0.36-0.58777.4526.37

Tata Steel BSL Ltd(Merged)

85.35

-1.05-1.229332.511.33

IFCI Ltd

54.05

0.921.7314562.7771.8

Sanwaria Consumer Ltd

0.33

0.000.0024.290

S.Kumars Nationwide Ltd

3

89.220

Amit Spinning Industries Ltd

0.8

0.1014.293.291

Birla Cable Ltd

159.75

2.451.56479.2574.6

Pioneer Embroideries Ltd

34.42

-0.95-2.69106.0784.21

Vesuvius India Ltd

512.65

4.150.8210404.7941.13

Mindteck (India) Ltd

227.74

-8.47-3.59727.7338.53

K S Oils Ltd

1.45

-0.05-3.3366.580

Diamond Power Infrastructure Ltd

149.31

-3.84-2.517868.20216.13

G M Breweries Ltd

702.4

-3.10-0.441604.7712.41

CLC Industries Ltd

2.8

0.051.8225.140

Pidilite Industries Ltd

1468

1.200.08149400.4268.26

Vimta Labs Ltd

706.5

11.651.683146.8143.53

Hitech Corporation Ltd

189.06

-0.31-0.16324.7238

Filatex India Ltd

51.11

-0.42-0.822268.5516.01

CRISIL Ltd

4436.6

-144.60-3.1632444.8645.81

Videocon Industries Ltd

7.35

0.101.38245.830

Agro Dutch Industries Ltd

1.65

-0.05-2.948.970

Mold-Tek Technologies Ltd

181.2

0.630.35521.9570.51

SRHHL Industries Ltd (Merged)

5

0.153.096.2538.31

Biofil Chemicals & Pharmaceuticals Ltd

41.64

-0.40-0.9567.7524.38

Mercator Ltd

0.85

0.000.0025.710

Marksans Pharma Ltd

165.04

-1.30-0.787479.0136.86

Simplex Castings Ltd

39.65

1.554.0728.5415.2

Havells India Ltd

1502

-3.20-0.2194166.6565.99

SVOGL Oil Gas & Energy Ltd

2.5

-0.10-3.85108.380

Control Print Ltd

781.05

-16.05-2.011249.2310.44

Premier Explosives Ltd

564.65

-2.30-0.413035.6376.82

Foseco India Ltd

5358

-166.50-3.013421.8643

Patspin India Ltd

14.1

0.100.7143.600

Parekh Platinum Ltd

2.85

-0.05-1.7217.088.67000007629395

SPML Infra Ltd

236.95

-4.85-2.011698.6835.79

Orient Press Ltd

83.44

0.030.0483.440

Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd

82.84

2.052.54234.8953.6

SpiceJet Ltd

31.7

0.601.934480.470

Anjani Portland Cement Ltd

132

-1.36-1.02387.750

Rana Sugars Ltd

14.16

-0.03-0.21217.455.99

Amarjothi Spinning Mills Ltd

87

-1.40-1.5858.738.29

Mphasis Ltd

2654.8

-23.30-0.8750510.5035.96

Vikas Wsp Ltd

1.5

0.000.0030.670

Tilaknagar Industries Ltd

448.55

1.550.358693.5231.23

Crest Ventures Ltd

361.8

-1.80-0.501029.3118.64

Sabero Organics Gujarat Ltd(Merged)

174.85

-2.00-1.13591.8720.35

Dabur India Ltd

491.3

-1.55-0.3187141.4062.37

Nagreeka Exports Ltd

33.61

1.615.03105.0336.55

Ganesh Housing Ltd

834.55

1.250.156959.0722.3

Igarashi Motors India Ltd

499.2

4.650.941571.2384.13

Praj Industries Ltd

329.95

-11.50-3.376064.9132.57

Kalyani Forge Ltd

659.9

-0.70-0.11240.2025.74

Symphony Ltd

905.15

11.051.246241.6430.1

Zenith Exports Ltd

245.75

-0.40-0.16132.710

Murli Industries Ltd

1.65

-0.05-2.9411.900.03

Steelcast Ltd

213.87

-1.46-0.682164.3627.57

Kirloskar Ferrous Industries Ltd

452.2

-15.00-3.217449.5025.83

Pitti Engineering Ltd

995.9

4.050.413749.9235.24

Winsome Yarns Ltd

1.96

-0.04-2.0013.860

Patel Integrated Logistics Ltd

14.1

0.020.1498.1412.68

ATN International Ltd

0.2

0.000.000.790

Premier Polyfilm Ltd

46.02

-0.85-1.81482.0218.81

Kohinoor Foods Ltd

32.87

0.030.09121.850

Vakrangee Ltd

8.11

-0.09-1.10878.47102.5

Syncom Formulations (India) Ltd

16.14

-0.14-0.861517.1626.72

Alphageo (India) Ltd

247.82

-2.43-0.97157.730

Kriti Industries (India) Ltd

129.42

0.820.64681.990

SPL Industries Ltd

38.57

0.210.55111.8513.86

Supreme Petrochem Ltd

832.15

-11.10-1.3215647.8645.54

Mahamaya Steel Industries Ltd

415.35

2.650.64682.60106.34

Automotive Stampings & Assemblies Ltd

594.15

-7.55-1.25942.3262.3

Gujarat Apollo Industries Ltd

470.6

-6.35-1.33555.310

Ipca Laboratories Ltd

1339

22.001.6733970.9936.88

Kilitch Drugs (India) Ltd

337.95

-0.05-0.01590.7618.64

HLE Glascoat Ltd

449.05

-13.50-2.923065.46103.96

Torrent Pharmaceuticals Ltd

3603.2

16.600.46121943.1861.04

Dolat Algotech Ltd

79.42

-0.37-0.461397.797.7

Shyam Telecom Ltd

13.88

0.181.3115.640

Krebs Biochemicals & Industries Ltd

70.63

-0.56-0.79152.280

Anik Industries Ltd

61.99

-1.40-2.21172.0254.11

Indbank Merchant Banking Services Ltd

32.94

0.782.43146.1918.5

BPL Ltd

76.93

-0.28-0.36376.776.93

Valecha Engineering Ltd

19.2

-1.00-4.9543.2611.45

Federal Bank Ltd

192.93

2.851.5047446.9311.98

Vimal Oil and Foods Ltd

3.15

-0.10-3.084.732.81

Bajaj Finance Ltd

998.9

7.950.80621563.7140.03

Nava Ltd

650.95

-15.50-2.3318890.6544.65

SB & T International Ltd

4.55

0.051.117.6720.43

Shasun Pharmaceuticals Ltd(Merged)

428.55

21.955.402882.2365.77

Arrow Greentech Ltd

561.45

10.501.91847.1116.63

Neuland Laboratories Ltd

14605

172.001.1918738.05141.83

M M Forgings Ltd

308.2

2.350.771488.0411.75

Poddar Pigments Ltd

265.45

-0.70-0.26281.6414.57

KSE Ltd

697.65

32.254.85223.257.21

Capital Trust Ltd

37.63

-1.61-4.1086.870

Avanti Feeds Ltd

640.8

7.251.148730.6215.84

Srikalahasthi Pipes Ltd(Merged)

200.8

-0.35-0.17937.705.67

Surana Industries Ltd

1.3

-0.05-3.706.620

Gujarat NRE Coke Ltd

0.9

-0.05-5.26144.410

R S Software (India) Ltd

72.52

2.864.11187.33179.62

Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd

684.7

0.100.011224.2433.58

Hindustan Copper Ltd

329.44

9.983.1231857.6463.15

Sanghi Industries Ltd

64.39

0.530.831663.360

Jaysynth Orgochem Ltd

3.4

-0.10-2.8645.8715.04

Zodiac Clothing Company Ltd

97.26

1.611.68252.810

Mayur Uniquoters Ltd

506.95

-2.30-0.452228.1815.18

AksharChem (India) Ltd

267.1

4.151.58214.5649.03

Alpine Housing Development Corporation Ltd

19

11.50153.3332.9144.08

Vishnu Chemicals Ltd

452.7

-2.35-0.523047.3642.61

Jumbo Bag Ltd

7.4

-0.35-4.526.1915.49

Pearl Engineering Polymers Ltd

1.75

0.000.005.320

Zodiac-JRD-MKJ Ltd

31.95

-4.20-11.6235.0787.96

Country Club Hospitality & Holidays Ltd

17.46

0.684.05285.410

Pan India Corporation Ltd

0.25

0.000.005.360

Fedders Electric & Engineering Ltd

4.6

-0.20-4.1715.630.53

Gangotri Textiles Ltd

0.61

-0.02-3.171.990

Mangalam Organics Ltd

536.5

4.250.80459.4834.21

Prime Securities Ltd

270.4

3.651.37909.7736.24

N R Agarwal Industries Ltd

433.2

10.652.52737.2723.28

Techindia Nirman Ltd

14

-0.57-3.9120.060

Umang Dairies Ltd

85.73

-4.92-5.43188.63306.36

NDL Ventures Ltd

83.44

1.842.25280.96401.5

Monarch Networth Capital Ltd

314.55

-3.70-1.162493.3916.76

Ind-Swift Ltd

15.76

0.916.1385.3610.9

Indo Amines Ltd

138.75

3.012.221007.1514.32

Natural Capsules Ltd

274.1

-2.83-1.02283.4536.76

3P Land Holdings Ltd

42.91

-0.75-1.7277.2437.72

Savita Oil Technologies Ltd

407.75

11.852.992817.5719.49

N K Industries Ltd

76.8

5.607.8746.160

Keynote Financial Services Ltd

242

0.900.37169.8834.04

Team India Guaranty Ltd

257.25

-2.00-0.77231.2799.33

TPL Plastech Ltd

71.74

-0.12-0.17559.5922.74

Liberty Shoes Ltd

327.6

-2.00-0.61558.2339.74

Tokyo Plast International Ltd

124.3

1.761.44118.09110.23

Jindal Poly Films Ltd

547.95

-13.95-2.482399.288.08

Rajoo Engineers Ltd

81.88

-2.36-2.801462.9934.03

Hester Biosciences Ltd

1918.1

-1.30-0.071631.7052.24

Electrotherm (India) Ltd

989.05

-27.45-2.701260.335.38

Rubfila International Ltd

83.63

1.742.12453.8417.92

Krishna Engineering Works Ltd

1.55

0.053.332.170

Blue Dart Express Ltd

5703

125.002.2413533.2255.14

Kalindee Rail Nirman (Engineers) Ltd(Merged)

102.7

0.000.00169.5630.75

Roto Pumps Ltd

77.17

2.092.781454.2444.47

Norben Tea & Exports Ltd

52.92

-1.08-2.0074.060

Dolphin Offshore Enterprises (India) Ltd

395

4.001.021580.18450.57

Som Distilleries & Breweries Ltd

124.26

-4.36-3.392426.6935.16

Adani Enterprises Ltd

2505.9

-3.60-0.14289226.15127.16

Parenteral Drugs (India) Ltd

2.9

0.051.758.650

LIC Housing Finance Ltd

565

-2.20-0.3931078.565.69

Mirza International Ltd

38.7

-1.60-3.97534.840

Zim Laboratories Ltd

71.02

-0.50-0.70346.1237.28

Avonmore Capital & Management Services Ltd

18.19

-0.42-2.26513.2933.75

TTK Prestige Ltd

635.2

-0.20-0.038804.9352.86

Oriental Bank of Commerce(Merged

43.45

1.804.325953.569.24

Mahalaxmi Rubtech Ltd

219.32

0.400.18232.9212.98

JMT Auto Ltd

1.45

-0.05-3.3373.060

Tourism Finance Corporation of India Ltd

73.35

1.251.733395.9430.74

LEEL Electricals Ltd

2.5

-0.10-3.8510.080

Websol Energy System Ltd

1235.2

-13.30-1.075362.7927.26

JMC Projects (India) Ltd

118.85

-4.40-3.571995.5512

Kamat Hotels (India) Ltd

294.95

-2.90-0.97869.5115.01

Sun Pharmaceutical Industries Ltd

1594.3

5.000.31382525.9776.63

Rajratan Global Wire Ltd

315.45

-0.40-0.131601.5735.67

DSJ Keep Learning Ltd

2.78

0.000.0043.2996.33

Bhandari Hosiery Exports Ltd

4.63

-0.14-2.94111.1414.42

DCM Financial Services Ltd

5.5

0.020.3612.170

Shree Rama Newsprint Ltd

30.96

0.030.10456.730

Univa Foods Ltd

12.93

0.000.0018.520

Hybrid Financial Services Ltd

16.05

0.261.6547.2527.47

Arihant Capital Markets Ltd

108.65

-1.33-1.211131.1925.23

Rajdarshan Industries Ltd

45.43

-0.35-0.7614.13177.38

JIK Industries Ltd

0.75

0.057.145.450

Tulsyan NEC Ltd

24

-0.15-0.6240.000

Hikal Ltd

251.6

1.150.463102.2549.03

Fischer Medical Ventures Ltd

111

0.800.737198.520

Bhartiya International Ltd

843.05

-9.50-1.111094.6541.79

Surana Telecom and Power Ltd

22.05

-0.66-2.91299.3512.04

Heritage Foods Ltd

482.6

2.550.534478.3327.57

Transworld Shipping Lines Ltd

252.82

0.050.02555.1914.84

Damodar Industries Ltd

35.28

0.290.8382.2010.35

Prudential Sugar Corporation Ltd

28.02

-0.34-1.20100.1831.31

Ram Ratna Wires Ltd

628.25

2.800.452929.3145.95

Onward Technologies Ltd

288.05

-2.45-0.84654.7925.21

Caplin Point Laboratories Ltd

1966.1

-44.10-2.1914944.6643.38

Astra Microwave Products Ltd

983.9

-12.90-1.299341.6462.68

Sambhaav Media Ltd

6.21

-0.03-0.48118.6881

We Internet Ltd

1.7

-15.80-90.291.2713.95

Neha International Ltd

8

-0.15-1.8422.7014.4

Centum Electronics Ltd

2668.9

6.600.253925.1960.47

Antarctica Ltd

1.08

0.032.8616.7426.25

Alchemist Ltd

3.15

-0.15-4.554.270

Jayaswal Neco Industries Ltd

67.3

-1.17-1.716534.8228.13

NACL Industries Ltd

199.25

-10.45-4.984013.390

Orbit Exports Ltd

175.98

-1.71-0.96466.5411.03

Kalpataru Projects International Ltd

1254.8

28.002.2821428.5427.69

Sandesh Ltd

1176.5

12.601.08890.6110.44

PVP Ventures Ltd

30.47

0.010.03793.45234.54

Goldiam International Ltd

385.95

16.254.404358.0667.01

NGL Fine Chem Ltd

1405.4

-9.90-0.70868.5448.13

GIC Housing Finance Ltd

173.94

0.640.37936.676.81

Trigyn Technologies Ltd

85.89

0.510.60264.420

Ashco Niulab Industries Ltd

0.25

-0.05-16.671.620

Associated Alcohols & Breweries Ltd

926

-15.00-1.591775.9920.64

IMP Powers Ltd

5.6

-0.30-5.084.840

Hindusthan National Glass & Industries Ltd

8.84

-0.47-5.0579.170

Kandagiri Spinning Mills Ltd

70.2

-7.80-10.0027.030

Sambandam Spinning Mills Ltd

80

-0.05-0.0634.080

Kitex Garments Ltd

186.65

0.610.333723.6724.94

DFM Foods Ltd

461.5

0.000.002320.230

Paras Petrofils Ltd

2.27

-0.14-5.8175.870

Vipul Ltd

9.28

-0.16-1.69130.810

Baid Finserv Ltd

10.72

-0.05-0.46128.719.1

Crest Animation Studios Ltd

3.75

-0.15-3.8516.580

Ugro Capital Ltd

170.83

5.503.331994.5313.09

Natco Pharma Ltd

795.55

0.150.0214249.098.51

Aurobindo Pharma Ltd

1083.9

-5.60-0.5163509.8932.25

PSL Ltd

0.45

-0.05-10.005.620

Jupiter Bioscience Ltd

4.15

-0.10-2.3525.910

Greenply Industries Ltd

301.6

5.651.913766.4037.13

Panama Petrochem Ltd

282.1

-2.15-0.761706.5215.15

KEI Industries Ltd

4062.3

8.100.2038816.3352.23

Bal Pharma Ltd

82.92

-1.57-1.86132.0217.05

Aro Granite Industries Ltd

37.62

0.370.9957.560

Muthoot Capital Services Ltd

278.7

-1.60-0.57458.3915.26

Banaras Beads Ltd

136.73

3.012.2590.7428.25

Prism Johnson Ltd

158.65

-1.83-1.147985.810

Confidence Petroleum India Ltd

45.06

0.060.131497.0818.08

Master Trust Ltd

144.28

6.604.791619.77224.84

Savera Industries Ltd

41.5

1.253.1149.5112.37

63 Moons Technologies Ltd

837.55

-27.00-3.123859.31116.55

SEAMEC Ltd

915.9

12.301.362328.6815.93

Thermax Ltd

3170.3

38.801.2437776.1280.74

Cheviot Company Ltd

1140.8

11.701.04686.4111.39

Twenty First Century Management Services Ltd

51.56

0.270.5354.140

Sarla Performance Fibers Ltd

94.59

-1.68-1.75789.8513.67

Venus Remedies Ltd

440.05

7.751.79588.2111

Faze Three Ltd

483.25

-8.70-1.771175.2226

JSW Steel Ltd

1142.7

20.501.83279442.0235.79

The Investment Trust of India Ltd

145.07

2.181.53757.880

Mohota Industries Ltd

6.2

9.120

Sanghvi Movers Ltd

360.65

-7.40-2.013122.3624.65

Antelopus Selan Energy Ltd

551.75

5.400.99838.6612.63

CSL Finance Ltd

287.7

11.154.03655.468.43

Urja Global Ltd

13.06

0.020.15686.24324.75

Privi Speciality Chemicals Ltd

2384.9

-87.00-3.529316.0642.82

Udaipur Cement Works Ltd

36.23

-0.25-0.692030.83201.06

Chromatic India Ltd

0.85

6.040

Stylam Industries Ltd

1646.8

17.001.042791.0122.75

Themis Medicare Ltd

134.81

4.173.191240.790

CCL Products (India) Ltd

845.25

-11.80-1.3811286.45115.91

Era Infra Engineering Ltd

1.5

-0.05-3.2349.740

Suven Life Sciences Ltd

204.21

2.451.214645.250

Chamanlal Setia Exports Ltd

262.2

-0.85-0.321303.8112.84

Kothari Products Ltd

95.71

0.480.50571.2710.25

La Opala RG Ltd

241.67

0.320.132682.5427.26

Piccadily Agro Industries Ltd

661.4

-16.90-2.496514.6461.21

Genus Power Infrastructures Ltd

310.05

-2.10-0.679428.9824.77

Kellton Tech Solutions Ltd

23.87

-0.09-0.381163.8388.59

Asian Energy Services Ltd

327.4

-6.75-2.021465.9233.33

Petron Engineering Construction Ltd

5.25

-0.25-4.553.960

NRB Bearings Ltd

283.75

6.002.162750.1822.91

DB (International) Stock Brokers Ltd

25.13

-0.27-1.0687.9619.69

Ugar Sugar Works Ltd

42.66

0.240.57479.930

Optiemus Infracom Ltd

621.9

-15.50-2.435476.97273.93

HDFC Bank Ltd

951

0.700.071460769.0921.06

Goodluck India Ltd

1270.8

12.901.034223.9524.96

Poonawalla Fincorp Ltd

497.6

-3.90-0.7838773.420

Tinna Rubber & Infrastructure Ltd

941.95

-18.95-1.971696.9943.3

Shilpa Medicare Ltd

753.2

-14.10-1.847365.6169.23

Noesis Industries Ltd

0.05

0.130

Relaxo Footwears Ltd

445.95

-2.55-0.5711101.4263.75

GEI Industrial Systems Ltd

4.4

-0.20-4.358.660

Marg Ltd

14

-0.15-1.0671.150

Sterling Tools Ltd

310.95

0.050.021125.1526.48

ANG Industries Ltd

0.8

0.000.001.290

Info-Drive Software Ltd

0.65

0.000.0042.590

Aftek Ltd

1.9

-0.05-2.5620.940

Raj Rayon Industries Ltd

27.8

-0.25-0.891545.9166.88

Alps Industries Ltd

1.82

0.074.007.120

Supreme Holdings & Hospitality Ltd

85.09

-2.48-2.83328.8549.66

Paramount Communications Ltd

44.48

-0.10-0.221356.7916.86

Nila Infrastructures Ltd

9.98

-0.31-3.01393.1016.95

U. Y. Fincorp Ltd

14.97

0.211.42284.7922.52

Lakshmi Energy & Foods Ltd

2.5

-0.10-3.8518.410

Cupid Ltd

214.96

-4.93-2.245770.97124.32

Capital India Finance Ltd

34.42

-0.92-2.601341.38185.58

Bhageria Industries Ltd

172.99

-2.93-1.67755.0016.01

Remsons Industries Ltd

119.11

0.080.07415.4438.52

Nayara Energy Ltd

262.9

-0.10-0.0439766.116.5

Balaji Amines Ltd

1389.2

-5.80-0.424501.1529.05

GSL Nova Petrochemicals Ltd

1.55

-0.05-3.134.190

Kwality Ltd

2.2

-0.10-4.3553.100

Ishan Dyes and chemicals Ltd

63

-0.06-0.10132.10260.13

ECE Industries Ltd

233.7

2.300.99180.553.37

Om Infra Ltd

127.79

-3.97-3.011230.6752.77

PTC Industries Ltd

15528

340.002.2423267.350

Corporation Bank(Merged)

9.8

-0.45-4.395874.300

United Bank of India(Merged)

4.5

0.051.124081.189.33

Cadsys (India) Ltd

57.95

-3.05-5.0057.96112.96

IDBI Bank Ltd

91.42

2.072.3298298.4612.29

UCO Bank

30.49

0.632.1138233.1214.99

Cox & Kings Ltd

1.75

-0.05-2.7830.900

General Insurance Corporation of India

368.65

5.001.3764675.968.6

Bank of Baroda

258.54

4.551.79133700.406.68

ICICI Bank Ltd

1348

-0.10-0.01962971.5519.66

Oil India Ltd

413.8

-3.45-0.8367309.0312.43

Power Grid Corporation of India Ltd

280.25

-0.35-0.12260649.4216.73

Tata Consultancy Services Ltd

2888.4

-7.70-0.271045048.4021.61

Ircon International Ltd

170.98

1.871.1116080.9422.39

Shriram Pistons & Rings Ltd

2695.3

-5.90-0.2211872.7523.2

Canara Bank

123.71

3.232.68112213.036.12

Union Bank of India

138.51

3.112.30105733.075.61

State Bank of Travancore(Merged)

608.75

8.051.344328.470

Dena Bank(Merged)

12.65

0.302.432857.690

Sri Havisha Hospitality & Infrastructure Ltd

1.99

0.042.0560.370

Dhanlaxmi Bank Ltd

24.93

0.030.12983.9811.32

CSB Bank Ltd

371.5

4.951.356445.0010.6

Maruti Suzuki India Ltd

16029

45.000.28503955.8935.88

Alankit Ltd

12.98

-0.34-2.55351.9628.34

Central Bank of India

37.78

1.223.3434196.198.13

Elder Pharmaceuticals Ltd

38

1.804.9778.050

Coromandel Engineering Company Ltd

45.15

1.954.51157.5082.93

IndusInd Bank Ltd

735.55

12.151.6857304.9348.03

Surana Corporation Ltd

0.75

0.000.001.830

Adroit Infotech Ltd

10.47

0.030.2956.720

Bank of Maharashtra

55.98

1.091.9943057.327.25

Axis Bank Ltd

1131.6

-0.60-0.05351109.5413.43

Jet Airways (India) Ltd

34.16

-1.80-5.01388.060

Syndicate Bank(Merged)

15.15

0.503.414065.840

Allahabad Bank(Merged)

7.6

-0.15-1.943440.890

Madras Fertilizers Ltd

83.42

-1.65-1.941343.9120.18

Bank of India

123.41

4.643.9156184.475.54

HCL Technologies Ltd

1385.1

-2.30-0.17375869.7529.69

Cochin Shipyard Ltd

1789.6

17.600.9947080.9454.81

Coastal Corporation Ltd

35.25

0.942.74236.0924.3

Rossell India Ltd

63.64

0.000.00239.9011.77

JK Paper Ltd

385.5

12.453.346530.4619.22

International Conveyors Ltd

98.76

-0.62-0.62625.935.77

Punjab & Sind Bank

29.75

0.602.0621109.3718.62

Andhra Bank(Merged)

9.1

-0.30-3.192816.940

Pilani Investment & Industries Corporation Ltd

5355

49.600.935929.1940.78

Indian Metals & Ferro Alloys Ltd

1108.05

-10.80-0.975978.3816.58

Karnataka Bank Ltd

172.11

1.290.766506.965.55

Elnet Technologies Ltd

66.85

-3.45-4.9126.747.89

Balu Forge Industries Ltd

638.05

7.851.257152.0248.92

Medicamen Biotech Ltd

295.35

-5.15-1.71400.5846.17

ICSA (India) Ltd

0.2

0.000.000.960

State Bank of Mysore(Merged)

606.05

7.001.172909.650

IVRCL Ltd

0.4

0.000.0031.320

Indian Overseas Bank

39.54

1.032.6776140.5619.44

State Bank of Bikaner and Jaipur(Merged)

770

5.700.755390.000

Alicon Castalloy Ltd

832.45

-9.50-1.131359.9641.26

KRBL Ltd

344.45

-2.65-0.767884.1114.71

Vijaya Bank(Merged)

46.05

0.952.116005.609.47

Steel City Securities Ltd

101.72

-0.03-0.03153.679.54

RBL Bank Ltd

277.25

-0.55-0.2016996.0032.52

Chembond Material Technologies Ltd

176.95

6.103.57237.9717.89

Suprajit Engineering Ltd

462.8

1.400.306417.2325.54

Geojit Financial Services Ltd

78.35

0.420.542186.9220.59

Arman Financial Services Ltd

1444.1

-14.70-1.011518.1335.54

Sri Adhikari Brothers Television Network Ltd

892.6

-28.00-3.042264.800

Indian Bank

750.7

26.103.60101116.598.49

Beardsell Ltd

33.19

-2.87-7.96130.8914.09

Oil & Natural Gas Corpn Ltd

239.5

-0.48-0.20301297.698.7

Manappuram Finance Ltd

280.8

-1.95-0.6923767.8913.78

Vikas Ecotech Ltd

1.97

-0.02-1.01348.4466

Nucleus Software Exports Ltd

995.7

-4.50-0.452665.8215.72

Lakshmi Finance & Industrial Corporation Ltd

206.93

1.310.6462.0824.16

Country Condos Ltd

6.61

-0.09-1.3451.2996.57

South Indian Bank Ltd

28.95

0.311.087575.395.64

Zydus Wellness Ltd

457.2

-29.30-6.0214546.31490.51

Choice International Ltd

767.5

-21.10-2.6815784.060

Emami Ltd

538.25

-15.55-2.8123494.6128.56

Afcons Infrastructure Ltd

455.1

7.001.5616737.8826.86

Gemini Communication Ltd

0.2

0.000.002.480

The Byke Hospitality Ltd

65.42

-0.17-0.26342.0177.01

Phoenix Mills Ltd

1555.5

6.700.4355623.48191.6

Jullundur Motor Agency (Delhi) Ltd

90.63

0.720.80207.019.96

NBI Industrial Finance Company Ltd

2521.8

16.300.65745.1588

Five-Star Business Finance Ltd

536.6

20.804.0315801.2013.98

Hisar Metal Industries Ltd

186.15

3.151.72100.5236.09

Shriram City Union Finance Ltd(Merged)

1921.8

-0.25-0.0112883.3110.17

Almondz Global Securities Ltd

17.9

0.382.17310.83116.67

AML Steel Ltd

6.8

0.101.495.1097.14

Shakti Pumps (India) Ltd

817

-5.80-0.7010081.6125.5

Jocil Ltd

154.11

-1.59-1.02136.85116.19

Ravindra Energy Ltd

158.65

-1.00-0.632832.7745.13

Lambodhara Textiles Ltd

132.13

-2.50-1.86137.1219.76

Signet Industries Ltd

51.75

0.170.33152.347.54

AI Champdany Industries Ltd

12.45

-0.65-4.9638.290

Swelect Energy Systems Ltd

873.75

-22.05-2.461324.50262.63

Vikas Proppant & Granite Ltd

0.85

43.750

Navkar Urbanstructure Ltd

2.4

-0.05-2.04269.300

Sportking India Ltd

98.01

-0.33-0.341245.4311.11

SMC Global Securities Ltd

139.77

0.590.421463.3917.72

Karuturi Global Ltd

0.25

0.0525.0037.440

Mohit Industries Ltd

32.94

-0.09-0.2746.640

Shaily Engineering Plastics Ltd

2176.9

-65.40-2.9210003.96106.1

SG Mart Ltd

360.5

-4.20-1.154542.3047.83

Sunteck Realty Ltd

415.15

-6.80-1.616081.4944.12

Bilpower Ltd

0.55

-0.05-8.331.160.37

Jindal Worldwide Ltd

35.31

-0.01-0.033540.1950.54

DLF Ltd

713

-9.15-1.27176489.72110.02

Suraj Ltd

317.7

-1.45-0.45583.4364.74

Sundaram Multi Pap Ltd

1.93

-0.02-1.0391.460

Viji Finance Ltd

3.2

0.154.9245.600

City Union Bank Ltd

213.73

3.581.7015838.4413.37

Kanani Industries Ltd

1.93

0.000.0038.190

Spectacle Ventures Ltd

1.4

0.000.007.200

Sharda Motor Industries Ltd

1046

-21.70-2.036004.8519.44

Arihant Superstructures Ltd

395.7

2.100.531628.7082.8

Responsive Industries Ltd

184.04

5.943.344906.66157.83

Panchsheel Organics Ltd

29

13.0281.4838.2013.39

Panoramic Universal Ltd

1.65

0.000.0012.830

Paisalo Digital Ltd

37.98

1.173.183426.2516.39

Apollo Pipes Ltd

333

-1.60-0.481533.4154.84

Galaxy Surfactants Ltd

2202.8

7.000.327809.9743.12

Khandwala Securities Ltd

23.6

0.682.9736.000

Ahluwalia Contracts (India) Ltd

995.2

20.702.126666.6029.36

Filatex Fashions Ltd

0.54

-0.01-1.82450.0456

Jammu and Kashmir Bank Ltd

105.03

4.574.5511565.725.14

Pioneer Distilleries Ltd

180.5

0.850.47241.690

Prajay Engineers Syndicate Ltd

25.29

1.204.98176.880

Agarwal Industrial Corporation Ltd

946.1

14.451.551415.1627.65

Sarthak Industries Ltd

20

4.2526.9818.588.7

Cybertech Systems & Software Ltd

214.78

19.6710.08668.6225.23

CORE Education & Technologies Ltd

1.75

-0.05-2.7820.050

Arfin India Ltd

47.18

-0.64-1.34796.03112.38

LCC Infotech Ltd

4.73

0.224.8859.880

Modison Ltd

161.73

-0.62-0.38524.8119.42

SG Finserve Ltd

356.55

2.550.721992.9422.96

BSEL ALGO Ltd

1.4

0.053.7012.130

REI Agro Ltd

0.2

19.160

Generic Engineering Construction & Projects Ltd

43.06

1.092.60245.3820.36

KSS Ltd

0.25

53.400

Carraro India Ltd

456.6

-9.80-2.102595.8430.37

Manjeera Constructions Ltd

62.2

2.504.1977.810

Satia Industries Ltd

80.17

1.441.83801.707.93

Mukand Engineers Ltd(Merged)

30.75

0.000.0038.650

KCP Sugar & Industries Corporation Ltd

30.82

-0.17-0.55349.450

Ambica Agarbathies Aroma & Industries Ltd

25.57

0.331.3143.9286.21

Parekh Aluminex Ltd

35.2

-1.10-3.0345.550

Best Agrolife Ltd

362.4

-2.40-0.66856.8920.35

Ind-Swift Laboratories Ltd

95.23

-0.85-0.88699.8232.96

Punjab National Bank

112.83

3.323.03129674.888.36

Lloyds Enterprises Ltd

62.4

0.400.657938.0733.31

Supreme (India) Impex Ltd

26

12.710

Welspun Corp Ltd

857.35

11.251.3322600.3435.46

Zenith Infotech Ltd

2.6

-0.10-3.703.300

Shree Rama Multi-Tech Ltd

60.92

0.190.31813.6214.64

Compucom Software Ltd

18.19

-0.31-1.68143.9353.37

KDL Biotech Ltd

2.1

-0.10-4.555.050

Megasoft Ltd

153.1

0.900.591129.427.78

Usha Martin Education & Solutions Ltd

5.61

-0.13-2.2614.8282.29

BF Utilities Ltd

781.35

-26.50-3.282942.560

Aurionpro Solutions Ltd

1140

-21.10-1.826294.3473.07

Aptech Ltd

120.26

1.160.97697.5346.52

Wockhardt Ltd

1516

-48.40-3.0924633.81498.57

Tips Music Ltd

587.4

-9.55-1.607508.8345.16

TVS Motor Company Ltd

3438.7

-0.90-0.03163368.2156.16

Indian Oil Corporation Ltd

149.79

0.480.32211522.0314.58

NTPC Ltd

340.45

-0.50-0.15330123.0016.62

United Spirits Ltd

1324.3

15.801.2196323.0760.47

Coal India Ltd

389.95

1.650.42240315.5914.04

National Fertilizer Ltd

92.03

-0.43-0.474514.8153.14

Engineers India Ltd

193.07

0.460.2410851.3522.56

Dam Capital Advisors Ltd

233.45

-5.27-2.211650.1620.62

India Tourism Development Corporation Ltd

574.3

-2.35-0.414925.7460.66

Life Insurance Corporation of India

900.35

5.300.59569471.1711.63

Hindustan Aeronautics Ltd

4746.5

6.500.14317434.0538.42

Hexaware Technologies Ltd

670.5

-5.55-0.8240822.2442.81

NMDC Ltd

76.35

1.321.7667125.539.87

Power Finance Corporation Ltd

410.25

3.800.93135386.677.39

Madhucon Projects Ltd

8.33

0.222.7161.470

Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd

158.27

10.216.901095.400

SJVN Ltd

90.32

0.290.3235493.9139.33

New India Assurance Company Ltd

189.1

1.030.5531163.6826.6

Punj Lloyd Ltd

2.25

0.000.0075.510

Jeypore Sugar Company Ltd

88.35

-4.65-5.0040.020

Housing & Urban Development Corporation Ltd

223.63

3.261.4844768.4915.87

Manjushree Technopack Ltd

446.15

-0.60-0.13604.537.41

Gujarat Pipavav Port Ltd

158.03

0.810.527639.8019.27

Duncans Industries Ltd

11.2

-0.55-4.6870.880

Zicom Electronic Security Systems Ltd

1.6

0.053.236.600

Linc Ltd

122.58

-0.20-0.16729.2219.46

Paradeep Phosphates Ltd

196.02

1.570.8116002.0119.78

Panacea Biotec Ltd

406.9

0.850.212492.290

ICICI Securities Ltd

896.2

14.951.7029148.6316.17

Tamilnad Mercantile Bank Ltd

421.95

-1.05-0.256681.645.6

Uno Minda Ltd

1298.8

13.501.0574787.3879.59

APL Apollo Tubes Ltd

1686.1

-9.90-0.5846812.21131.12

GAIL (India) Ltd

176.29

-0.20-0.11115912.4313.49

Aries Agro Ltd

371.35

-12.55-3.27482.9214.91

Indoco Remedies Ltd

291.95

2.000.692693.180

Karur KCP Packkagings Ltd

64.75

-0.85-1.3075.877.43

KIOCL Ltd

424.45

-8.65-2.0025796.000

Sonata Software Ltd

346.1

2.950.869705.5045.62

KLG Systel Ltd

4.1

-0.10-2.385.210

Redington Ltd

283.43

-7.81-2.6822157.8315.33

SIL Investments Ltd

612.75

7.851.30649.5221.47

Page Industries Ltd

40685

-400.00-0.9745379.5459.98

Empee Distilleries Ltd

4.6

-0.20-4.179.280.46

Kothari Petrochemicals Ltd

137.84

-0.60-0.43811.1412.72

Ramco Systems Ltd

493.9

3.850.791845.34122.8

NHPC Ltd

86.32

0.450.5286708.7427.53

Nippon Life India Asset Management Ltd

868.35

-2.65-0.3055283.2341.98

Marico Ltd

697.4

-1.30-0.1990517.9145.23

Container Corporation Of India Ltd

525.8

2.500.4840045.8730.68

Coral India Finance & Housing Ltd

43.09

-0.82-1.87173.6611.28

Granules India Ltd

517

2.400.4712545.9744.23

Arvind Remedies Ltd

4.65

-0.20-4.1231.680

Reliance Power Ltd

44.36

-0.53-1.1818346.280

Geecee Ventures Ltd

359.45

-7.40-2.02751.6722

XT Global Infotech Ltd

39.34

-0.52-1.30525.43121.64

SKIL Infrastructure Ltd

1.47

-0.08-5.1631.842.54

Lincoln Pharmaceuticals Ltd

532.2

0.450.081065.9812.36

Capri Global Capital Ltd

185.18

-2.05-1.0917807.5635.78

IGate Computer Systems Ltd(Merged)

515.8

-0.70-0.147007.0614.72

Jain Studios Ltd

2.4

0.000.006.860

Southern Ispat & Energy Ltd

0.15

-0.05-25.0019.820

Aspinwall & Company Ltd

264.3

-1.15-0.43206.6427.8

Jaihind Projects Ltd

2.4

-0.10-4.002.340.13

Blue Coast Hotels Ltd

63.63

3.035.00109.400

Hatsun Agro Product Ltd

912.8

1.750.1920332.4666.91

Gokaldas Exports Ltd

719.95

-3.90-0.545272.0826.09

ICRA Ltd

6348

-60.50-0.946126.6040.31

Indraprastha Medical Corporation Ltd

444.8

2.750.624077.6224.15

Geometric Ltd (Merged)

262.1

-0.55-0.211754.0516.31

CARE Ratings Ltd

1524.7

-25.90-1.674573.3330.2

Indian Railway Finance Corporation Ltd

123.51

-0.75-0.60161409.1224.36

Winpro Industries Ltd

2.6

0.104.0025.9987.5

Birla Tyres Ltd

5.3

-0.25-4.5075.570

Rajesh Exports Ltd

181.36

0.630.355354.83192.34

Mazagon Dock Shipbuilders Ltd

2761.5

10.400.38111393.3953.37

India Power Corporation Ltd

12.09

0.040.331177.31401.67

Cerebra Integrated Technologies Ltd

8

0.162.0496.950

Oracle Financial Services Software Ltd

8403

-50.50-0.6073052.5221.6

Morarjee Textiles Ltd

9.1

0.252.8233.060

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd

2529.1

35.501.4228971.3550.97

Lokesh Machines Ltd

188.26

-3.70-1.93376.460

Pokarna Ltd

769.7

1.450.192386.380

NBCC (India) Ltd

107.08

-0.25-0.2328911.6050.46

Prestige Estates Projects Ltd

1510.1

-10.70-0.7065044.570

Arihant Foundations & Housing Ltd

39.8

1.403.6539.6637.36

Mahanagar Gas Ltd

1295.1

35.502.8212792.7111.47

Cyber Media (India) Ltd

16.54

-0.15-0.9025.910

GRM Overseas Ltd

358.85

1.150.322201.6242.8

Archies Ltd

20.59

0.080.3969.550

Ajanta Pharma Ltd

2406.3

-18.40-0.7630063.2632.33

Blue Chip India Ltd

4.05

-0.09-2.1722.400

Technofab Engineering Ltd

9.25

9.700

R K Swamy Ltd

146.02

3.082.15737.2749.57

Nitco Ltd

118.48

8.337.562713.900

Aion-Tech Solutions Ltd

61.35

-1.38-2.20320.630

Newgen Software Technologies Ltd

889.7

12.751.4512605.1641.46

GKB Ophthalmics Ltd

84.05

-4.35-4.9242.370

Grabal Alok Impex Ltd(merged)

20.15

-0.65-3.1345.323.3

Manaksia Ltd

67.51

0.260.39442.4263.74

Cyient Ltd

1146.2

-1.80-0.1612732.8127.1

Gujarat Mineral Development Corporation Ltd

599.05

-3.85-0.6419049.7928.74

MOIL Ltd

370.3

10.152.827535.0626.1

Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd

255.85

11.254.603317.58111.69

Poly Medicure Ltd

1948.1

14.100.7319739.2656.5

TVS Electronics Ltd

629

-6.35-1.001173.110

Suzlon Energy Ltd

55.05

-0.23-0.4274858.7344.23

Supreme Tex Mart Ltd

0.55

0.0510.003.750

Eon Electric Ltd

6.4

-0.30-4.4810.820

Ortel Communications Ltd

1.61

-0.02-1.235.310

Subex Ltd

11.95

0.161.36673.600

Mishra Dhatu Nigam Ltd

377.2

5.801.567066.4659.08

California Software Company Ltd

14.09

0.423.0721.7827.6

Sam Industries Ltd

13.25

0.000.0014.6920.62

Allcargo Gati Ltd

60.76

1.622.74893.6358.53

Pondy Oxides & Chemicals Ltd

1144.2

-16.10-1.393442.5644.72

Aadhar Housing Finance Ltd

510.25

-1.30-0.2522098.5623.32

Rasoya Proteins Ltd

0.05

0.000.008.540

Quintegra Solutions Ltd

1.91

0.084.375.120

Jaiprakash Power Ventures Ltd

17.43

-0.10-0.5711945.5816.25

Creative Eye Ltd

7.41

-0.08-1.0714.860

Rupa & Company Ltd

206.13

6.163.081639.2420.12

Aditya Birla Money Ltd

170.9

0.230.13965.7413.19

FDC Ltd

442.3

-6.05-1.357201.0925.97

Gland Pharma Ltd

1991.6

-6.40-0.3232812.8929.17

Protean eGov Technologies Ltd

881

0.750.093577.6336.12

Cinevista Ltd

18.14

-0.96-5.03104.190

Todays Writing Instruments Ltd

0.3

0.000.000.380

Ankur Drugs & Pharma Ltd

3.65

-0.15-3.957.060

DCB Bank Ltd

126.74

3.592.923994.286.05

Jubilant Foodworks Ltd

617.4

10.351.7040738.84176.47

PVR Inox Ltd

1075

-25.90-2.3510556.500

Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd

352.6

-2.25-0.631761.0637.01

GACM Technologies Ltd

0.67

-0.04-5.6373.8812.5

Gateway Distriparks Ltd(Merged)

280.35

2.600.943499.7721.8

Umiya Buildcon Ltd

100.56

12.0413.60187.8930.88

Maithan Alloys Ltd

1099.2

-1.60-0.153199.944.43

Tricom India Ltd

0.5

0.000.003.960

Jyothy Labs Ltd

315.25

8.302.7011576.4430.55

Atul Auto Ltd

474.8

-2.00-0.421317.6337.84

ABG Shipyard Ltd

1.2

-0.05-4.0011.960

Prithvi Exchange (India) Ltd

25.75

8.7551.4721.2423.51

Accelya Solutions India Ltd

1471.2

12.600.862195.9516.72

PNB Gilts Ltd

96.2

-0.98-1.011731.705.16

BGR Energy Systems Ltd

238.52

2.471.051721.200

Pritish Nandy Communications Ltd

31

0.311.0144.850

Biocon Ltd

341

0.850.2545590.460

Summit Securities Ltd

2184.8

52.102.442381.8273.45

T C P Ltd

497.7

23.705.00250.4423.59

Minda Corporation Ltd

569.45

0.600.1113614.3869.46

Aksh Optifibre Ltd

7.45

-0.09-1.19121.210

Nelcast Ltd

125.29

-2.92-2.281090.0427.55

Jaiprakash Associates Ltd

2.91

-0.16-5.21714.290

Sun TV Network Ltd

523.45

-3.75-0.7120628.3612.29

Helios & Matheson Information Technology Ltd

10.05

-0.50-4.7426.540.53

Television Eighteen India Ltd (Merged)

62.05

-6.40-9.351133.1625.02

Dollar Industries Ltd

367.25

1.250.342082.9022.34

Bharti Hexacom Ltd

1659.8

29.301.8082990.0056.85

Revent Metalcast Ltd

0.8

0.056.6730.250

Smartlink Holdings Ltd

142.66

-6.33-4.25142.3045.55

New Delhi Television Ltd

114.55

-2.54-2.171292.410

Energy Development Company Ltd

18.95

0.211.1290.010

Indian Renewable Energy Development Agency Ltd

148.7

-0.08-0.0541773.2726.79

Century Plyboards (India) Ltd

813.1

26.353.3518064.8962.89

Emami Paper Mills Ltd

94.79

-3.49-3.55573.4830.39

Salona Cotspin Ltd

252.45

8.813.62132.8553.84

Lovable Lingerie Ltd

92.92

0.770.84137.5246.51

Godrej Properties Ltd

1968.8

-28.10-1.4159301.51104.49

Dwarikesh Sugar Industries Ltd

41.08

0.380.93761.2231.82

Bharti Airtel Ltd

1878.4

-23.80-1.251071083.4648.88

Visagar Polytex Ltd

0.82

0.011.2324.000

Repro India Ltd

426.7

-0.10-0.02611.180

Tulip Telecom Ltd

3.95

-0.20-4.8257.280

Ambika Cotton Mills Ltd

1417

15.901.13811.2313.36

Cura Technologies Ltd

217.1

-4.40-1.99214.930

Satin Creditcare Network Ltd

145.13

-1.72-1.171603.2710.32

Godrej Agrovet Ltd

690.2

-22.80-3.2013274.5225.63

Kernex Microsystems (India) Ltd

1021.2

-23.70-2.271711.4732.25

Gayatri Projects Ltd

10.99

0.000.00205.730

Vaibhav Global Ltd

225.29

-1.58-0.703758.4828.15

Birlasoft Ltd

352.95

5.051.459831.1742.67

Hyundai Motor India Ltd

2584.4

-57.60-2.18209993.1239.91

BLB Ltd

16.77

0.774.8188.6612.58

PNB Housing Finance Ltd

863.6

-6.45-0.7422497.5211.1

Hira Ferro Alloys Ltd

31.85

0.551.7662.392.05

Strides Pharma Science Ltd

820.6

5.250.647563.69121.77

Kamdhenu Ltd

28.05

0.391.41790.6811.68

IZMO Ltd

1217.25

-64.05-5.001812.8471.84

XL Energy Ltd

0.25

-0.05-16.670.040

Emcure Pharmaceuticals Ltd

1279.9

8.100.6424255.1760.01

Raj Television Network Ltd

41.02

0.140.34212.950

Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd

275.3

2.350.8638265.9116.04

J K Cements Ltd

6300

-14.50-0.2348679.0050.61

STEL Holdings Ltd

412.8

-22.25-5.11761.8449.53

Polaris Consulting & Services Ltd

474.5

-0.15-0.034892.0331.13

Hindustan Media Ventures Ltd

83.81

-0.62-0.73617.447.23

Inox India Ltd

1178.1

17.501.5110692.8546.39

Delta Corp Ltd

78.04

0.460.592089.6915.26

Noida Toll Bridge Company Ltd

3.99

-0.09-2.2174.290

Ortin Global Ltd

11.42

0.221.969.290

SKM Egg Products Export (India) Ltd

312.45

10.053.32822.6820.1

Excel Crop Care Ltd(Merged)

3194.2

-6.60-0.213513.6248.33

Micro Technologies (India) Ltd

3.6

-0.15-4.0012.280

Tech Mahindra Ltd

1400.3

-10.40-0.74137168.1134.31

Sundaram Finance Holdings Ltd

621.05

-13.55-2.1413793.7667.65

Metro Brands Ltd

1290.3

53.404.3235138.6796.56

Landmark Property Development Company Ltd

8.3

0.587.51111.340

IL&FS Engineering & Construction Co Ltd

30.74

0.682.26403.070

Adani Power Ltd

144.65

-2.00-1.36278953.1125.93

Orient Cement Ltd

219.32

0.490.224506.1517.32

Bharat Dynamics Ltd

1493.2

-5.70-0.3854735.1198.03

Kavveri Defence & Wireless Technologies Ltd

155.12

7.385.00533.2178.97

Mahindra Holidays & Resorts India Ltd

352.8

4.101.187127.1630.41

Mamata Machinery Ltd

447.55

-2.35-0.521101.3231.34

Allied Digital Services Ltd

178.47

0.590.331007.0765.63

REC Ltd

372.85

0.850.2398179.765.86

Shirpur Gold Refinery Ltd

8.1

23.600

LTIMindtree Ltd

5157.5

-0.50-0.01152876.9532.98

Persistent Systems Ltd

4822.5

-48.00-0.9975423.9059.45

Torrent Power Ltd

1218.9

-5.30-0.4361420.8023.67

Tata Technologies Ltd

669.5

-6.70-0.9927162.4142.31

Davangere Sugar Company Ltd

3.77

0.000.00539.1147.13

Sona BLW Precision Forgings Ltd

411.75

6.401.5825599.3644.51

Lypsa Gems & Jewellery Ltd

6.34

-0.03-0.4718.690

MPS Ltd

2128.2

-20.70-0.963640.4632.99

Fedbank Financial Services Ltd

154.42

1.741.145769.1524.76

Mallcom (India) Ltd

1253.3

-18.80-1.48782.0620.44

Vardhman Acrylics Ltd

44.11

-0.51-1.14354.4838.8

Orchasp Ltd

2.81

0.134.8589.790

S Chand & Company Ltd

187.83

6.643.66662.0939

Swastik Pipe Ltd

30

-0.10-0.3369.690

Melstar Information Technologies Ltd

4.25

0.081.926.070

Info Edge (India) Ltd

1309.3

-6.50-0.4984897.71104.57

Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd

182.12

0.460.251215.3016.21

V-Guard Industries Ltd

375.5

8.502.3216371.7568.32

Advanced Enzyme Technologies Ltd

325.7

5.251.643643.9732.86

Alkem Laboratories Ltd

5425

16.000.3064864.0130.01

Indo Tech Transformers Ltd

1647.8

-30.80-1.831749.9623.12

Starteck Finance Ltd

311.3

-3.85-1.22308.5126.48

Sindhu Trade Links Ltd

28.25

1.194.404355.95159.65

Intense Technologies Ltd

126.16

-6.11-4.62296.7147.17

R Systems International Ltd

400.8

-6.05-1.494745.0026.98

Shoppers Stop Ltd

519.1

-0.70-0.135715.920

Triveni Engineering and Industries Ltd

333.5

0.650.207300.2533.43

The Grob Tea Co Ltd

1064.6

-22.60-2.08123.7420.09

PTC India Ltd

166.52

1.691.034929.1311.75

Mangalam Drugs and Organics Ltd

71.63

-1.16-1.59113.380

Blue Star Infotech Ltd

289.95

3.451.20313.1522.96

Simplex Projects Ltd

5.2

-0.25-4.596.550

Titagarh Rail Systems Ltd

872.85

-11.80-1.3311755.0043.35

Petronet LNG Ltd

278.8

0.250.0941820.0011.49

Atlantaa Ltd

38.65

0.611.60315.006.21

Central Depository Services (India) Ltd

1458.6

-16.40-1.1130484.7460.57

SBI Cards & Payment Services Ltd

876.95

13.651.5883445.6943.78

Transport Corporation of India Ltd

1181.3

-15.40-1.299217.7722.36

Mindtree Ltd(Merged)

3433.85

4.850.1456643.2929.95

Sasken Technologies Ltd

1377.3

10.300.752085.6248.28

Visesh Infotecnics Ltd

0.33

-0.02-5.71124.560

Dish TV India Ltd

4.85

-0.06-1.22893.020

3i Infotech Ltd

21.57

0.602.86447.355.97

Jindal Steel Ltd

1063.75

20.401.96108511.8722.03

Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

791.5

14.351.8522848.3823.17

Hathway Cable & Datacom Ltd

13.99

0.292.122476.3826.75

AWL Agri Business Ltd

261.55

0.400.1533993.0930.4

Intrasoft Technologies Ltd

98.46

0.150.15160.60167.54

Glenmark Pharmaceuticals Ltd

1952.7

-5.50-0.2855105.3529.5

Entegra Ltd

2.8

-0.10-3.4588.800

Mahindra Lifespace Developers Ltd

353.35

-3.90-1.097536.19184.3

TajGVK Hotels & Resorts Ltd

413.55

0.850.212593.0221.84

Ed & Tech International Ltd

0.05

0.000.000.190

Indraprastha Gas Ltd

208.54

1.810.8829195.6320.34

Nuvoco Vistas Corporation Ltd

419.6

-3.15-0.7514986.27137.42

Jio Financial Services Ltd

293.2

-1.00-0.34186278.29342.56

Avantel Ltd

174.35

-4.08-2.294619.7483.8

Brightcom Group Ltd

13.89

-0.06-0.432802.890

GE Power India Ltd

320.7

-1.80-0.562155.980

Dynacons Systems & Solutions Ltd

859.95

28.053.371094.3114.24

Zydus Lifesciences Ltd

981.9

-10.20-1.0398802.1222.39

Orbit Corporation Ltd

1.8

0.052.8620.510

Mukta Arts Ltd

67.88

-1.20-1.74153.3120.62

Tera Software Ltd

469.35

9.202.00587.2450.65

Datamatics Global Services Ltd

837.9

-18.30-2.144958.4380.05

Steel Exchange India Ltd

9.56

-0.14-1.441192.3435.96

Zen Technologies Ltd

1432.8

6.400.4512936.8057.04

Virinchi Ltd

27.52

-0.06-0.22282.4817.44

Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd

55.02

0.070.1310756.010

Opto Circuits (India) Ltd

3.5

105.222.17

FCS Software Solutions Ltd

2.26

-0.01-0.44386.360

Divis Laboratories Ltd

5689.5

-8.00-0.14151038.3564.74

BSE Ltd

2040.2

-57.20-2.7382977.8159.45

AXISCADES Technologies Ltd

1594

-59.20-3.586774.13212.22

Reliance MediaWorks Ltd

59.8

0.050.081155.340

Balaji Telefilms Ltd

121.12

-7.76-6.021448.4616.37

Amar Remedies Ltd

5.8

-0.30-4.9215.170

Prithvi Information Solutions Ltd

1.25

-0.05-3.854.330

Lanco Infratech Ltd

0.3

-0.05-14.2999.420

HDFC Asset Management Company Ltd

5532.5

-90.50-1.61118397.5746.13

Welspun Enterprises Ltd

499.45

-0.95-0.196913.0822.68

UTV Software Communications Ltd

1000

-83.45-7.705166.3755.23

Next Mediaworks Ltd

6.3

0.000.0042.140

Moschip Technologies Ltd

241.31

-5.90-2.394636.12133.09

Cigniti Technologies Ltd

1512

42.302.884151.4923.14

Sterlite Technologies Ltd

113.27

-3.29-2.825527.660

Adani Ports & Special Economic Zone Ltd

1403.5

20.301.47303175.50136.77

Net 4 India Ltd

1.65

-0.05-2.943.310

Dishman Pharmaceuticals and Chemicals Ltd(Merged)

301.2

7.952.714861.20200.7

Olectra Greentech Ltd

1552.9

-17.70-1.1312746.3291.35

Royal Orchid Hotels Ltd

525.1

3.500.671440.1066.03

NIIT Learning Systems Ltd

328.05

-3.25-0.984496.5734.71

Jagran Prakashan Ltd

71.93

1.071.511565.596.47

Sadbhav Engineering Ltd

11.77

-0.44-3.60201.940

Railtel Corporation of India Ltd

372.2

-1.20-0.3211945.3337.66

Godrej Consumer Products Ltd

1166.9

-10.70-0.91119382.5489.7

ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd

595.2

6.051.0386111.5567.34

Meghmani Organics Ltd(Merged)

138.25

0.600.443515.8911.28

Ponni Sugars (Erode) Ltd

284.5

-1.20-0.42244.6222.6

HDFC Life Insurance Company Ltd

756.45

-0.15-0.02163097.1587.18

SBI Life Insurance Company Ltd

1790.6

1.900.11179519.8372.07

Ultratech Nathdwara Cement Ltd

90.5

0.050.061706.8418.55

Gulshan Polyols Ltd

147.83

-1.99-1.33922.0232.8

IDFC Ltd

107.97

-2.01-1.8317275.030

Bodhtree Consulting Ltd

13.8

-14.32-50.9230.170

Compuage Infocom Ltd

1.7

-0.03-1.7314.580

Balaxi Pharmaceuticals Ltd

43.64

0.100.23240.9398.95

Inox Leisure Ltd

508.85

3.100.616225.220

IVRCL Assets & Holdings Ltd (Merged)

37.75

0.300.80743.860

Ramsarup Industries Ltd

1.3

-0.05-3.704.560

BLS International Services Ltd

322.3

-6.15-1.8713270.410

Cera Sanitaryware Ltd

6162.5

4.000.068014.8732.41

Twamev Construction & Infrastructure Ltd

25.28

1.656.98391.843.75

AIA Engineering Ltd

3053.3

-9.50-0.3128798.8428.68

Inventure Growth & Securities Ltd

1.5

-0.02-1.32157.50152

Radaan Mediaworks (I) Ltd

3.41

-0.07-2.0118.470

Orissa Minerals Development Company Ltd

4668.3

6.800.152800.980

Triveni Turbine Ltd

518.95

-0.10-0.0216496.4048.05

ICICI Lombard General Insurance Company Ltd

1889.8

-13.70-0.7294011.0535.43

B A G Films & Media Ltd

6.87

0.071.03135.9796.71

IOL Netcom Ltd

2.25

-0.20-8.166.160

Nippon India ETF Nifty 50 BeES

277.52

-1.02-0.3750342.580

Swan Defence and Heavy Industries Ltd

605.95

28.855.003192.270

Max Healthcare Institute Ltd

1114.7

2.700.24108375.19141.46

VIP Clothing Ltd

33.81

-0.22-0.65304.7341.04

ISMT Ltd

120.19

-7.11-5.593611.7323.39

Shivalik Rasayan Ltd

437.55

-6.05-1.36689.1656.98

GMR Airports Ltd

87.2

0.300.3592074.270

Vodafone Idea Ltd

8.13

-0.11-1.3388082.890

United Breweries Ltd

1800.8

6.000.3347614.08101.99

S H Kelkar & Company Ltd

230.85

0.080.033195.4495.02

Rama Steel Tubes Ltd

9.82

0.040.411530.2188.91

JBM Auto Ltd

670.25

-8.40-1.2415851.03121.48

ICICI Prudential BSE Sensex ETF

916.07

-1.71-0.1922971.440

Ellenbarrie Industrial Gases Ltd

469.7

-9.55-1.996619.7584.46

Advanta Ltd(Merged)

643.5

2.950.468020.43136.69

Transwarranty Finance Ltd

13.96

-0.28-1.9775.3522.71

Bharati Defence & Infrastructure Ltd

1.95

-0.10-4.889.810.66

UTI Asset Management Company Ltd

1304.1

-4.00-0.3116717.5224.43

IIFL Finance Ltd

451.9

13.102.9919205.3362.11

20 Microns Ltd

207.16

-3.28-1.56731.0013.19

Lux Industries Ltd

1280.4

-24.70-1.893850.3825.21

Lumax Auto Technologies Ltd

1249.8

-72.90-5.518518.3591.32

Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd

700.4

0.650.0956032.0042.83

Hanung Toys and Textiles Ltd

0.8

-0.05-5.882.470

Hi-Tech Pipes Ltd

114

-0.93-0.812315.4335.32

Laxmi Organic Industries Ltd

206.61

0.940.465726.1547.25

Surya Pharmaceutical Ltd

0.15

0.000.003.040.01

STL Global Ltd

15.32

-0.03-0.2042.060

PPAP Automotive Ltd

207.3

-9.61-4.43292.6124.98

Precision Camshafts Ltd

193.66

-0.59-0.301839.5048.38

Shree Renuka Sugars Ltd

29.76

-0.34-1.136334.390

A B M International Ltd

38.41

-0.81-2.0736.140

Nectar Lifescience Ltd

14.4

-0.30-2.04322.940

Sumitomo Chemical India Ltd

533.25

1.850.3526616.9547.96

Amanta Healthcare Ltd

136.36

-3.68-2.63529.4851.12

Uttam Sugar Mills Ltd

246.1

-2.05-0.83938.589.4

Gitanjali Gems Ltd

1.05

0.055.0012.450.31

Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd

144.22

-1.74-1.193077.2829.93

P B A Infrastructure Ltd

13.7

-0.25-1.7918.5010.62

T.V. Today Network Ltd

147.95

5.403.79882.8025.97

Deccan Chronicle Holdings Ltd

5.65

-0.25-4.24118.060

Gujarat State Petronet Ltd

309.55

6.202.0417465.1623.14

North Eastern Carrying Corporation Ltd

20.37

-0.34-1.64195.4623.82

Nitin Spinners Ltd

325.8

-14.15-4.161831.6511

Baheti Recycling Industries Ltd

547.1

5.701.05567.2631.26

Fortis Healthcare Ltd

969.8

-0.95-0.1073215.84416.37

Rites Ltd

246.04

-2.03-0.8211824.7831.23

Sharon Bio-Medicine Ltd

3.3

-0.15-4.3539.252.01

Tanla Platforms Ltd

656.75

-7.95-1.208709.6525.35

Deep Energy Resources Ltd

312.25

14.865.00999.200

Magellanic Cloud Ltd

77.01

1.501.994500.43268.79

SVP Global Textiles Ltd

3.55

-0.05-1.3944.910

Navin Fluorine International Ltd

4621.5

69.301.5223675.0276.53

Devyani International Ltd

168.03

-1.90-1.1220700.240

Lumax Automotive Systems Ltd(Under Liquidation)

12.9

-0.65-4.809.550

SecureKloud Technologies Ltd

22.71

0.291.2975.8832.84

Kalyani Commercials Ltd

138.09

6.575.0013.815.89

Apollo Sindoori Hotels Ltd

1345.8

4.800.36349.9632.58

Jindal Stainless Ltd

737.75

0.050.0160821.5622.96

Jai Balaji Industries Ltd

94.37

-2.09-2.178609.2820.89

Equippp Social Impact Technologies Ltd

21.25

0.180.85219.080

Fresenius Kabi Oncology Ltd

752

619.50467.5511898.7238.28

Varun Beverages Ltd

443.7

-8.00-1.77150057.6260.07

AJR Infra & Tolling Ltd

0.7

0.000.0065.930

JSW Holdings Ltd

16309

-858.00-5.0018102.99107.88

Palred Technologies Ltd

48.49

-0.95-1.9259.3233.68

Parsvnath Developers Ltd

12.88

-0.21-1.60560.510

Usher Agro Ltd

1.45

-0.05-3.3311.260

Crew B.O.S. Products Ltd

5.2

0.306.127.270

Zylog Systems Ltd

0.35

-0.05-12.502.071.52

Muthoot Finance Ltd

3077.1

12.400.40123535.8619.95

Indowind Energy Ltd

16.22

0.140.87208.920

MSP Steel & Power Ltd

36.5

0.240.662068.810

Pochiraju Industries Ltd

1.95

-0.10-4.883.690

Alldigi Tech Ltd

936.85

11.801.281427.6020.53

Ramkrishna Forgings Ltd

539.7

19.853.829776.2327.28

Jindal Photo Ltd

1100.8

-1.10-0.101129.240

Firstsource Solutions Ltd

328.8

2.450.7523247.0854.63

Team Lease Services Ltd

1780.6

5.500.312985.8731.58

Indiabulls Financial Services Ltd(Merged)

271.8

7.502.848493.7510.41

H T Media Ltd

26.97

-0.05-0.19627.790

McDowell Holdings Ltd

126.75

177.320

GP Petroleums Ltd

39.88

-0.30-0.75203.337.73

Mcleod Russel India Ltd

37.01

0.130.35386.590

Happy Forgings Ltd

917.25

-40.45-4.228650.0633.49

Bedmutha Industries Ltd

135.47

1.771.32437.0838.82

Consolidated Construction Consortium Ltd

25.97

0.552.161160.230

Bansal Wire Industries Ltd

338.45

1.650.495298.6440.86

Fiem Industries Ltd

1907

-32.50-1.685019.1624.54

Sandhar Technologies Limited

444.85

-4.90-1.092677.5819.6

Everest Kanto Cylinder Ltd

145.52

2.581.801632.8522.52

UltraTech Cement Ltd

12222

181.001.50360156.8850.48

Repco Home Finance Ltd

361.4

6.651.872260.975.02

Popular Vehicles & Services Ltd

145.32

-3.03-2.041034.650

Coforge Ltd

1591

38.802.5053234.2386.82

Diffusion Engineers Ltd

360.85

1.050.291350.5332.41

MMP Industries Ltd

279.6

4.251.54710.2620.72

Unity Infraprojects Ltd

0.85

-0.05-5.5610.270

Xchanging Solutions Ltd

84.53

-0.49-0.58941.7049.24

Coral Hub Ltd

3.3

-0.05-1.497.990

S.A.L Steel Ltd

28.2

0.070.25239.610

International Constructions Ltd

98.7

35.833.55

Impex Ferro Tech Ltd

1.89

-0.06-3.0816.620

Alkali Metals Ltd

92.97

1.251.3694.670

Entertainment Network (India) Ltd

158.92

1.350.86757.5862.58

Omnitech Infosolutions Ltd

2.7

-0.10-3.574.050

Uniply Industries Ltd

3.7

-0.15-3.9062.030

Puravankara Ltd

263.25

-6.35-2.366242.970

Ashoka Buildcon Ltd

184.74

-2.76-1.475186.0828.18

Kalpataru Ltd

373.7

-3.40-0.907695.01333.1

Solar Industries India Ltd

13326

-219.00-1.62120587.05137.99

Yes Bank Ltd

21.25

0.211.0066663.0824.47

Inspirisys Solutions Ltd

94.98

-1.04-1.08376.2813.37

Bombay Rayon Fashions Ltd

2

0.052.5663.500

SMS Pharmaceuticals Ltd

245.66

1.360.562177.8330.77

Shree Ganesh Forgings Ltd

1

0.000.001.250

Bannari Amman Spinning Mills Ltd

25.92

-0.01-0.04207.1616.31

Ravikumar Distilleries Ltd

27.07

-0.42-1.5364.970

Globus Spirits Ltd

1045

4.000.383026.92111.54

Bikaji Foods International Ltd

744.15

18.352.5318647.8684.74

Multi Commodity Exchange of India Ltd

7796

-144.00-1.8139758.3382.42

Syngene International Ltd

622.85

8.551.3925097.0852.91

GTL Infrastructure Ltd

1.5

0.010.671921.490

Chalet Hotels Ltd

951.2

-5.30-0.5520801.3667.76

Skipper Ltd

515.05

2.850.565814.1336.36

Incredible Industries Ltd

46.56

2.094.70217.7314.74

Kolte Patil Developers Ltd

433.7

-3.35-0.773846.0644.01

Gloster Ltd

654.05

11.251.75715.7415.83

Pincon Spirit Ltd

6.9

-0.30-4.1732.980.71

Fame India Ltd(Merged)

50.8

15.2042.70280.92104.71

Glodyne Technoserve Ltd

0.75

-0.05-6.253.390

GPT Infraprojects Ltd

112.6

-1.66-1.451422.8715.45

Hubtown Ltd

276.9

-4.30-1.533754.7828.52

Provogue (India) Ltd

0.65

-0.05-7.1415.170

Saksoft Ltd

198.14

0.110.062626.3743.44

Kaya Ltd

454

-5.00-1.09689.520

Nandan Denim Ltd

3.34

-0.01-0.30481.4512.92

Rane (Madras) Ltd

813.8

-1.45-0.182249.1165.51

Vikash Metal & Power Ltd

4.45

-0.35-7.2931.680

Cyber Media Research & Services Ltd

93

-2.75-2.8727.2312.92

IIFL Capital Services Ltd

279.85

3.001.088682.6314.95

Vivimed Labs Ltd

9.8

81.260

Sejal Glass Ltd

767.45

23.153.11775.12172.19

KM Sugar Mills Ltd

27.09

-0.37-1.35249.236.1

Nuvama Wealth Management Ltd

6305

18.000.2922738.5129.35

Polycab India Ltd

7286

8.000.11109676.1250.17

Rohit Ferro Tech Ltd

28.55

-1.50-4.99324.840

Radha Madhav Corporation Ltd

2

0.052.5618.260

Dhani Services Ltd

61.38

-1.61-2.563711.040

Rajvir Industries Ltd

9.05

-0.45-4.743.620

Shivam Autotech Ltd

31.62

1.314.32415.790

Educomp Solutions Ltd

1.53

0.010.6618.740

GOL Offshore Ltd

10.05

-0.50-4.7479.270

Rail Vikas Nigam Ltd

339.45

-2.20-0.6470776.0164.85

Godawari Power & Ispat Ltd

244.8

-4.53-1.8216392.2224.02

SORIL Infra Resources Ltd(Merged)

66

2.203.45207.900

Sheela Foam Ltd

663.5

-6.10-0.917212.9669.95

Pratibha Industries Ltd

0.95

-0.05-5.0022.670

Varun Industries Ltd

2.05

-0.10-4.655.970

Bartronics India Ltd

13.9

-0.17-1.21423.360

Sakuma Exports Ltd

2.46

-0.02-0.81385.6641.33

Celebrity Fashions Ltd

11.02

-0.43-3.7665.770

GVK Power & Infrastructure Ltd

3.46

-0.07-1.98546.410

Dynemic Products Ltd

351.95

9.502.77437.4224.99

Raj Oil Mills Ltd

48.5

-0.46-0.94145.3929.93

Technocraft Industries (India) Ltd

2205.5

23.801.095064.2020.92

Sunil Hitech Engineers Ltd

0.35

0.000.0016.150

CL Educate Ltd

90.38

0.000.00490.080

Gokul Refoils and Solvent Ltd

42.04

0.100.24416.17113.3

Reliance Communications Ltd

1.36

-0.03-2.16376.110

B.L.Kashyap & Sons Ltd

59.79

-1.73-2.811347.9179.88

Celestial Biolabs Ltd

1.9

4.290

Adhunik Metaliks Ltd

0.5

0.000.006.180

Kingfisher Airlines Ltd

1.3

-0.05-3.70105.130

Gallantt Ispat Ltd.

655.35

-11.15-1.6715812.3535.39

Visa Steel Ltd

41.07

1.954.98475.550

Supreme Infrastructure India Ltd

104.03

-3.42-3.18267.340

Malu Paper Mills Ltd

38.17

-0.01-0.0365.120

Kewal Kiran Clothing Ltd

526.95

-6.75-1.263247.3422.52

Prime Focus Ltd

175.94

-9.26-5.005453.030

Plethico Pharmaceuticals Ltd

9.05

-0.45-4.7430.830.59

K E C International Ltd

872.95

40.604.8823237.9367.72

Glory Films Ltd

0.5

0.000.002.970

Emkay Global Financial Services Ltd

315.99

-13.54-4.11808.3017.41

Parabolic Drugs Ltd

5.5

-0.25-4.3534.040

Sahyadri Industries Ltd

258.26

-3.69-1.41282.7015.83

JHS Svendgaard Laboratories Ltd

10.85

0.070.6592.880

Action Construction Equipment Ltd

1072.6

-3.60-0.3312772.8630.79

Shree Ashtavinayak Cine Vision Ltd

0.8

-0.05-5.8873.710

Allcargo Logistics Ltd

31.78

-0.05-0.163123.2848.3

Voltamp Transformers Ltd

7235.5

101.501.427320.2422.15

Handson Global Management (HGM) Ltd

75

-0.61-0.8194.4618.49

GTN Textiles Ltd

19.5

0.904.8422.700

Renaissance Global Ltd

114.29

2.001.781226.1942.56

Evinix Industries Ltd

106

105.5523455.561134.200

Broadcast Initiatives Ltd

2.8

-0.10-3.457.090

Global Vectra Helicorp Ltd

207.3

1.410.68290.220

Everonn Education Ltd

12.4

-0.35-2.7529.820

Cambridge Technology Enterprises Ltd

37.08

-1.13-2.9672.7933.58

Mahaalaxmi Texpro Ltd

4.5

0.204.657.200

JSW Energy Ltd

530.85

2.300.4492780.2981.83

TGB Banquets & Hotels Ltd

12.11

0.050.4135.4717.75

Sutlej Textiles and Industries Ltd

33.65

-0.98-2.83551.280

TV18 Broadcast Ltd

45.27

2.866.747760.91181.36

L T Foods Ltd

405.6

1.300.3214084.5870.84

Oriental Trimex Ltd

10.38

-0.08-0.7676.3019.64

Ruchira Papers Ltd

143.69

3.032.15428.846.02

Ess Dee Aluminium Ltd

1.95

-0.10-4.886.250

Sobha Ltd

1541.5

22.101.4516482.38109.15

Texmaco Rail & Engineering Ltd

137.5

0.050.045492.6835.3

Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo Ltd

568.3

-5.45-0.95975.489.7

OCL Iron & Steel Ltd

1.85

-0.05-2.6324.820

Nissan Copper Ltd

1.25

-0.05-3.857.860

CIE Automotive India Ltd

402.85

-2.55-0.6315282.6126.3

Hinduja Global Solutions Ltd

490.15

-9.65-1.932280.190

Hilton Metal Forging Ltd

44.78

-2.26-4.80104.7919.23

Euro Ceramics Ltd

1.05

-0.05-4.553.540

AMD Industries Ltd

54.78

0.080.15105.000

Autoline Industries Ltd

73.1

-1.11-1.50315.6118.7

Ankit Metal & Power Ltd

2.02

-0.02-0.9828.500

ROX Hi-Tech Ltd

45.5

-1.50-3.19103.915.58

Nagreeka Capital & Infrastructure Ltd

27.06

-0.03-0.1134.141.95

Cineline India Ltd

89.77

2.162.47307.6122.91

C & C Constructions Ltd

2.35

0.104.445.980

MBL Infrastructure Ltd

41.46

0.581.42632.3965.11

Cairn India Ltd(Merged)

285.35

2.300.8153528.5732.47

Ranklin Solutions Ltd

2.2

0.052.332.650

Astec Lifesciences Ltd

804.7

-7.70-0.951793.010

E-Land Apparel Ltd

4.85

-0.05-1.0223.2819.48

Pearl Global Industries Ltd

1272.4

29.102.345850.3386.43

SEL Manufacturing Company Ltd

29.76

0.441.5098.610

Tarmat Ltd

50.81

1.042.09122.2758.25

Kuantum Papers Ltd

107.89

-1.30-1.19941.4910.66

Brandhouse Retails Ltd

0.45

0.000.002.410

MIC Electronics Ltd

57.3

0.270.471381.00146.18

V2 Retail Ltd

2081.4

7.400.367199.4386.74

Sun Pharma Advanced Research Company Ltd

129.52

0.740.574203.200

Indus Fila Ltd

2.35

-0.10-4.084.880

Kaushalya Infrastructure Development Corpn Ltd

1115

-57.00-4.8638.610

Network 18 Media & Investments Ltd

51.45

-0.14-0.277933.590

Reliance Broadcast Network Ltd

69.05

-0.05-0.07548.670

Decolight Ceramics Ltd

1.3

-0.25-16.136.280

Astral Ltd

1366.4

-0.30-0.0236706.2568.72

Alpa Laboratories Ltd

88.48

-1.80-1.99186.177.25

Zee Media Corporation Ltd

11.07

-0.25-2.21692.350

Siti Networks Ltd

0.46

-0.01-2.1340.110

Barak Valley Cements Ltd

48.61

-1.30-2.60107.7215.03

Take Solutions Ltd

11.49

0.544.93169.9819.5

Omaxe Ltd

79.15

-1.30-1.621447.660

Asahi Songwon Colors Ltd

277.55

-0.30-0.11327.1613.02

Nitin Fire Protection Industries Ltd

1.85

-0.05-2.6354.070

Time Technoplast Ltd

209.8

-4.50-2.109521.9453.58

Insecticides India Ltd

748.9

-3.25-0.432179.1414.77

Refex Industries Ltd

356.55

-3.10-0.864609.5024.88

Camlin Fine Sciences Ltd

195.22

-4.86-2.433669.75210.79

Star Cement Ltd

254.3

-1.45-0.5710278.310

Asian Granito India Ltd

57.64

-0.08-0.141336.7464.17

Nahar Capital & Financial Services Ltd

286.45

5.952.12479.6917.72

Housing Development & Infrastructure Ltd

2.95

0.010.34139.830

Embassy Developments Ltd

92.23

-0.52-0.5612597.220

Magnum Ventures Ltd

24.82

-0.27-1.08164.8333.13

Aeroflex Neu Ltd

79.34

-1.49-1.84204.670

Craftsman Automation Ltd

6793.5

74.501.1116206.29158.16

Dhanus Technologies Ltd

0.1

0.05100.005.710

Teamo Productions HQ Ltd

0.66

0.000.0072.3522.33

Elin Electronics Ltd

201.87

2.501.251002.4741.05

GSS Infotech Ltd

24.94

-0.21-0.8365.2459.09

Rushil Decor Ltd

28.66

0.321.13840.9340.69

Man Infraconstruction Ltd

146.46

-0.11-0.085912.1034.17

Kaveri Seed Company Ltd

1050.9

-9.40-0.895405.7318.22

Motilal Oswal Financial Services Ltd

893.6

-22.60-2.4753661.5039.14

Maan Aluminium Ltd

109.97

2.192.03594.7738.27

Koutons Retail India Ltd

2.45

0.000.007.480

Burnpur Cement Ltd

6.6

0.6010.0056.840

K P R Mill Ltd

1064.85

-38.55-3.4936398.0656.92

UTI - Gold Exchange Traded Fund

97.35

-0.20-0.212559.530

Kiri Industries Ltd

554.6

-0.20-0.043328.85249.75

Niraj Cement Structurals Ltd

45.79

0.260.57273.3417.56

Neueon Towers Ltd

5.22

0.244.8229.520

ZF Commercial Vehicle Control System India Ltd

12905

429.003.4424467.8849.27

Metkore Alloys & Industries Ltd

0.65

0.058.334.580

Capital Small Finance Bank Ltd

276.4

-1.70-0.611251.719.42

Bang Overseas Ltd

52

0.140.2770.5118.44

Religare Enterprises Ltd

251.1

-1.49-0.598302.790

Edelweiss Financial Services Ltd

107.38

-3.03-2.7410159.12101.99

Tecpro Systems Ltd

5.75

0.000.0029.020

Sita Shree Food Products Ltd

0.3

-0.05-14.290.840

Kotak Gold ETF

96.2

-0.26-0.278283.310

REI Six Ten Retail Ltd

0.25

-0.05-16.673.680

Nippon India ETF Gold Bees

95.85

-0.05-0.0528853.400

Somi Conveyor Beltings Ltd

131.08

-1.57-1.18154.4126.34

Mold-Tek Packaging Ltd

729.6

-11.25-1.522424.3837.46

Bajaj Auto Ltd

8678.5

-39.00-0.45242353.7228.75

Kriti Nutrients Ltd

94.5

0.370.39473.4814.73

Tulsi Extrusions Ltd

0.45

-0.05-10.001.240

Bajaj Finserv Ltd

2006.4

-18.30-0.90320585.24257.09

PTC India Financial Services Ltd

35.06

-0.11-0.312251.857.28

Cords Cable Industries Ltd

173.34

2.431.42224.0914.14

Khadim India Ltd

256.17

-2.07-0.80470.8031.71

MVL Ltd

0.05

0.000.003.010

OnMobile Global Ltd

67.06

-0.75-1.11712.9919.37

eClerx Services Ltd

4015.7

-33.50-0.8319687.1151.99

Tarapur Transformers Ltd

26.09

-0.68-2.5450.880

J Kumar Infraprojects Ltd

636.95

1.550.244819.5111.82

Brigade Enterprises Ltd

896.05

8.300.9321906.9048.8

Greenearth Resources & Projects Ltd

0.15

-0.05-25.004.350

Transformers & Rectifiers India Ltd

486.5

-2.60-0.5314603.0764.77

KNR Constructions Ltd

198.33

1.250.635577.738.49

Capital First Ltd(Merged)

587.2

-5.25-0.895817.5416.63

First Winner Industries Ltd

1.5

0.000.007.530

Teledata Marine Solutions Ltd

0.5

0.000.004.540

Teledata Technology Solutions Ltd

0.25

0.0525.0012.4912

SEPC Ltd

11.96

0.090.761901.8351.61

Archidply Industries Ltd

103.12

1.801.78204.8524.7

GB Global Ltd

9.3

-0.45-4.623.080.05

Resurgere Mines & Minerals India Ltd

0.4

0.000.007.950

Vascon Engineers Ltd

68.76

-0.62-0.891555.9520.01

Birla Cotsyn India Ltd

0.05

-0.05-50.0013.430

IRB Infrastructure Developers Ltd

41.19

0.350.8624874.6428.16

D B Corp Ltd

269.25

2.350.884799.0914.24

Ramky Infrastructure Ltd

559.9

-6.95-1.233874.3816.73

Bafna Pharmaceuticals Ltd

176.25

3.452.00416.9440.39

Shankara Building Products Ltd

197.4

-10.35-4.98478.685.58

CMM Infraprojects Ltd

1.95

0.052.633.0610.26

LGB Forge Ltd

11.92

-0.15-1.24283.940

Euro Multivision Ltd

1.95

4.640

Nu Tek India Ltd

0.35

0.0516.675.410

TVS Supply Chain Solutions Ltd

124.34

-1.22-0.975485.6385.99

PNC Infratech Ltd

294

1.050.367542.2520.87

Satchmo Holdings Ltd

1.6

0.000.0023.330

Lotus Eye Hospital & Institute Ltd

118.49

1.171.00246.42376.88

Juniper Hotels Ltd

281.65

1.850.666266.7872.72

KSK Energy Ventures Ltd

0.55

0.000.0023.320

Heranba Industries Ltd

293.2

1.100.381173.1928.14

Sastasundar Ventures Ltd

305.05

-9.45-3.00970.380

Rane Engine Valve Ltd

317.75

-2.75-0.86229.8796.95

RPG Life Sciences Ltd

2234.2

-10.10-0.453695.1535.84

Piramal Phytocare Ltd(Merged)

22.6

-0.55-2.3858.670

Future Consumer Ltd

0.43

-0.01-2.2785.870

ARSS Infrastructure Projects Ltd

54.27

2.584.99123.400

Sicagen India Ltd

24.35

-0.35-1.4296.3521.31

Rane Brake Lining Ltd

745.05

-4.65-0.62575.9112.58

Innoventive Industries Ltd

5.6

0.254.6733.400

Fineotex Chemical Ltd

249.47

-7.85-3.052858.3030.92

Bharat Financial Inclusion Ltd(Merged))

898

-8.40-0.9312594.1712.79

A2Z Infra Engineering Ltd

16.85

-0.31-1.81296.760

Prakash Steelage Ltd

5.32

-0.17-3.1093.1061.22

R R Kabel Ltd

1261.4

28.902.3414264.7041.76

Prince Pipes & Fittings Ltd

319.7

-3.45-1.073534.64153.08

Anand Rathi Share & Stock Brokers Ltd

445.55

31.557.622794.720

Shah Metacorp Ltd

3.65

-0.04-1.08216.7718.45

C Mahendra Exports Ltd(Liquidated)

1.65

-0.05-2.9419.990

Infinite Computer Solutions India Ltd

473.75

0.000.001580.2217.31

VRL Logistics Ltd

273.4

-0.05-0.024782.7821.8

Edserv Softsystems Ltd

2.45

-0.10-3.926.450

Cyient DLM Ltd

421.65

5.601.353346.4042.72

Reliance Banking ETF

2109.56

-20.44-0.9628.860

Ethos Ltd

2534.4

-53.50-2.076781.4772.47

Epigral Ltd

1691.1

-10.50-0.627295.6317

Quantum Nifty 50 ETF

2686.55

-2.49-0.0971.770

Quantum Gold Fund ETF

95.71

-0.69-0.72443.710

Reliance Gold ETF

2715

-16.80-0.612853.390

Kotak Nifty PSU Bank ETF

750.61

12.551.701854.930

Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES

83.94

1.411.713220.990

S&P CNX Nifty UTI ETF

687.81

-0.24-0.030.810

Nippon India ETF Nifty Bank BeES

563.39

1.720.317411.920

Jindal Cotex Ltd

2.5

0.104.1711.254.73

Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES

729.86

0.910.126624.740

Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeES

1000

0.010.0010892.020

Welspun Global Brands Ltd (Merged)

58.1

0.100.1760.894.21

Excel Realty N Infra Ltd

1.66

0.031.84234.18166

Welspun Investments & Commercials Ltd

1019.2

-20.80-2.00372.01113.43

BS Ltd

0.3

0.000.0013.250

Arrow Textiles Ltd(Merged)

9

-0.10-1.1017.14132.57

Syncom Healthcare Ltd

4.25

0.102.4117.000

Rolex Rings Ltd

1294

-19.30-1.473523.9919.39

Sreeleathers Ltd

226.57

-2.43-1.06524.6225.36

Authum Investment & Infrastructure Ltd

3082.2

74.902.4952349.6612.47

Varroc Engineering Ltd

590.4

-11.70-1.949020.5127.57

Pradip Overseas Ltd

1.15

0.054.555.570.36

Frog Cellsat Ltd

242.45

5.002.11377.1115.68

ESL Steel Ltd

31

-1.60-4.916081.190

Farmax India Ltd

0.05

0.000.002.670

D-Link India Ltd

469.05

1.200.261665.3516.04

Texmo Pipes & Products Ltd

54.47

-0.67-1.22159.039.1

Asian Hotels (East) Ltd

148.55

-0.91-0.61256.879.64

Kesar Terminals & Infrastructure Ltd

35.45

-3.90-9.9138.73120.17

Barbeque-Nation Hospitality Ltd

232.4

3.251.42908.370

Speciality Restaurants Ltd

135.11

-3.76-2.71651.7133.6

Dr.Datsons Labs Ltd

6.4

-0.30-4.4870.130

Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES

482.89

1.080.2251.790

Nazara Technologies Ltd

254.6

-11.40-4.299432.04214.88

Kirloskar Oil Engines Ltd

918.8

-1.50-0.1613347.3633.08

ABS Marine Services Ltd

182.2

-0.90-0.49447.3016.88

Expleo Solutions Ltd

981.4

10.301.061523.1118.09

Shree Precoated Steels Ltd

68.5

64.351550.6028.360

Madhyam Agrivet Industries Ltd

99.6

-0.10-0.10972.850

Star Health & Allied Insurance Company Ltd

446.75

8.151.8626266.6643.8

Interglobe Aviation Ltd

5594.5

-112.50-1.97216263.1432.84

Ritco Logistics Ltd

257.55

-2.45-0.94737.1814.76

Flexituff Ventures International Ltd

23.48

-0.39-1.6377.070

PC Jeweller Ltd

12.34

0.070.578114.0113.8

Anthem Biosciences Ltd

761.2

-4.65-0.6142749.7684.94

MEP Infrastructure Developers Ltd

1.85

0.031.6534.030

Senco Gold Ltd

343.45

2.250.665622.9125.9

HDB Financial Services Ltd

750.3

2.150.2962242.3928.71

Spandana Sphoorty Financial Ltd

250.58

2.861.151786.760

GNA Axles Ltd

308.5

-0.15-0.051324.4212.91

V-Mart Retail Ltd

709.8

2.750.395634.90105.71

DEE Development Engineers Ltd

266.75

-0.20-0.071844.0061.34

Aeroflex Industries Ltd

174.24

-1.27-0.722253.2848.12

IL&FS Transportation Networks Ltd

3.06

-0.02-0.65100.660

Shree Ganesh Jewellery House (I) Ltd

1.05

-0.05-4.557.550

S P Apparels Ltd

723.65

-5.25-0.721815.8322.52

MTAR Technologies Ltd

1851.4

-56.50-2.965694.8397.09

Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd

441.45

-2.25-0.516948.1642.42

Tarsons Products Ltd

305.15

-2.30-0.751623.5941.02

Artemis Medicare Services Ltd

234.18

3.121.353253.5236.52

Marco Cables & Conductors Ltd

39

-0.15-0.3872.9314.03

Jaypee Infratech Ltd

1.25

0.000.00173.620.18

Equitas Holdings Ltd

120.3

0.700.594111.740

Quality Foils (India) Ltd

70

0.000.0019.9844.3

Medplus Health Services Ltd

757.45

-6.85-0.909075.96205.56

Emami Realty Ltd

108.87

-0.48-0.44477.220

BF Industrial Technology & Solutions Ltd

16.4

-0.85-4.9324.422.05

TD Power Systems Ltd

590.85

14.402.509228.6252.5

Global Health Ltd

1314

-0.50-0.0435319.0670.72

Supreme Engineering Ltd

0.86

-0.05-5.4921.500

Ujjivan Financial Services Ltd

589.5

15.052.627179.2138.76

Sai Silks (Kalamandir) Ltd

151.31

-2.46-1.602320.5820.83

Krishna Institute of Medical Sciences Ltd

700.15

-0.85-0.1228015.7395.95

Power Mech Projects Ltd

2706.1

23.100.868555.6828.98

Shree Pushkar Chemicals & Fertilizers Ltd

444.3

3.750.851436.7637.72

SBI Gold ETF

99.14

0.160.1612444.780

Veekayem Fashion & Apparels Ltd

288.85

11.504.15169.7221.32

Deem Roll-Tech Ltd

56.95

-2.05-3.4747.4816.36

Ducon Infratechnologies Ltd

5.47

-0.02-0.36177.7333.88

AU Small Finance Bank Ltd

731.4

-7.00-0.9554570.5725.22

Rashi Peripherals Ltd

324

1.750.542135.1510.24

Thangamayil Jewellery Ltd

2013.5

16.800.846258.3657.56

RattanIndia Power Ltd

11.22

-0.27-2.356025.2657.5

Den Networks Ltd

33.02

0.040.121575.7911.93

Aqua Logistics Ltd

1.4

-0.05-3.4542.000

Kirloskar Brothers Investments Ltd

4433.8

68.501.572345.4849.04

Akash Infraprojects Ltd

28.69

-0.57-1.9548.382926

Tega Industries Ltd

1891.1

5.500.2912582.5376.77

G R Infraprojects Ltd

1221.2

7.500.6211816.4014.35

BF Investment Ltd

452

-4.55-1.001702.2318.34

Krishana Phoschem Ltd

450.7

-11.95-2.582729.1127.82

Laxmi Cotspin Ltd

21.91

-0.69-3.0537.570

Sharda Cropchem Ltd

821.8

-2.65-0.327414.3220.12

Jyoti CNC Automation Ltd

849.9

-11.40-1.3219328.6957.51

DQ Entertainment International Ltd

0.9

0.000.007.140

Emmbi Industries Ltd

101.21

0.900.90194.7328.26

Gravita India Ltd

1569.8

-34.70-2.1611586.4552.41

Tejas Networks Ltd

585.4

-8.45-1.4210352.4159.8

SKS Textiles Ltd

13.05

4.250

Goenka Diamond & Jewels Ltd

0.95

0.022.1530.120

Cantabil Retail India Ltd

250.45

-1.85-0.732094.7127

M & B Engineering Ltd

383.25

-6.85-1.762190.2130.15

Atlanta Electricals Ltd

792.65

-30.70-3.736095.2153.36

Valor Estate Ltd

161.74

-0.05-0.038721.090

Omkar Speciality Chemicals Ltd

5.77

0.274.9111.870

Surana Solar Ltd

32.39

0.280.87159.380

Tata Motors-DVR

768.65

21.852.930.000

Techno Electric & Engineering Company Ltd (Merged)

263.7

-21.10-7.412971.4315.06

Indosolar Ltd

531.95

25.304.992213.1112.52

Rainbow Childrens Medicare Ltd

1356

15.501.1613771.4254.39

Future Enterprises-DVR

3.51

0.154.4613.820

Lodha Developers Ltd

1135.8

-19.50-1.69113404.3549.34

Kalyani Investment Company Ltd

4910.8

-17.80-0.362146.0240.75

Stanley Lifestyles Ltd

290.45

-4.60-1.561659.2177.91

Va Tech Wabag Ltd

1435

16.801.188933.7631.34

Dixon Technologies (India) Ltd

16322

-356.00-2.1398770.400

Mega Flex Plastics Ltd

67.5

0.500.7581.8830.27

Sarthak Metals Ltd

103.99

-0.87-0.83142.3637.68

Mahindra Logistics Ltd

344.2

-1.10-0.323413.8086.15

Windlas Biotech Ltd

905.85

-1.80-0.201909.2829.54

P N Gadgil Jewellers Ltd

603.5

-1.30-0.218190.0033.11

RPP Infra Projects Ltd

126.43

-1.89-1.47626.9110.6

Konstelec Engineers Ltd

66.6

3.355.30100.5721.59

Dilip Buildcon Ltd

472.7

-18.40-3.757678.7747.76

Mangalam Alloys Ltd

50.25

-2.65-5.01124.059.81

Talwalkars Better value Fitness Ltd

1.45

-0.05-3.334.501.84

ASL Industries Ltd

63.75

1.252.0066.41796.88

Sammaan Capital Ltd

160.86

6.594.2713324.9713.01

Pavna Industries Ltd

37

-0.60-1.60516.2676.49

Dhunseri Investments Ltd

1419.2

-11.10-0.78865.3186.08

Gallantt Ispat Ltd(Merged)

64.15

-0.50-0.771811.3410.72

GPT Healthcare Ltd

147.13

0.660.451207.2725.22

Shekhawati Industries Ltd

20.93

-0.51-2.3872.1511.13

Mangal Electrical Industries Ltd

478.3

2.200.461321.5528.92

Techno Electric & Engineering Company Ltd

1333.4

1.000.0815507.3936.35

CreditAccess Grameen Ltd

1353.2

17.401.3021630.76110.16

Shri Aster Silicates Ltd

1.4

0.000.003.290

Eros International Media Ltd

7.81

0.374.9774.910

SIS Ltd

349.3

4.251.234922.6025.37

Dynamic Cables Ltd

387.05

-6.55-1.661875.5926.73

Zee Learn Ltd

9.3

0.111.20304.175.36

Bil Energy System Ltd

0.8

16.910

Shilpi Cable Technologies Ltd

1.15

-0.05-4.1712.720

Globe Civil Projects Ltd

68.44

-2.94-4.12408.7217.82

Barflex Polyfilms Ltd

80.1

0.200.25198.2425.21

Indo Farm Equipment Ltd

220.96

-4.52-2.001061.7543.35

Oberoi Realty Ltd

1582.1

-18.70-1.1757525.5135.98

Kotak Nifty 50 ETF

270.93

-0.25-0.093145.560

CP Capital Limited

125.11

-1.35-1.07227.616.16

Yaari Digital Integrated Services Ltd

17.81

-0.94-5.01178.890

MAS Financial Services Ltd

301.9

1.700.575478.0817.07

Indian Terrain Fashions Ltd

32.78

-0.29-0.88166.090

PG Electroplast Ltd

502.3

-2.40-0.4814269.12146.01

SRS Ltd

0.15

0.000.004.180

AcroPetal Technologies Ltd

1.7

-0.05-2.866.610

Bohra Industries Ltd

22.86

-0.31-1.3448.400

TCI Developers Ltd

388.2

-1.80-0.46144.8045.98

Reliance Home Finance Ltd

3.89

0.174.57188.690

Mankind Pharma Ltd

2435.7

-26.30-1.07100535.5956.13

Bajaj Consumer Care Ltd

236.9

1.500.643382.7925.67

Gandhar Oil Refinery (India) Ltd

143.05

1.320.931400.1719.06

Niva Bupa Health Insurance Company Ltd

81.84

-1.34-1.6115105.30109.2

Nippon India ETF Hang Seng Bees

521.89

-7.04-1.331230.960

Marine Electricals (India) Ltd

214.06

-0.41-0.192952.8467.87

Invesco India Gold ETF

10050.8

-58.45-0.58385.110

Belrise Industries Ltd

157.47

-1.71-1.0714012.9338.36

Kritika Wires Ltd

8.46

0.222.67225.2723.54

Eleganz Interiors Ltd

135.65

-4.35-3.11306.5615.96

Karma Energy Ltd

58.14

-2.55-4.2067.27104.46

Airo Lam Ltd

111.75

2.402.19167.6559.75

Petro Carbon & Chemicals Ltd

171.5

-2.45-1.41423.6147.92

Ken Enterprises Ltd

47.45

-1.05-2.16116.569.82

Jupiter Wagons Ltd

335.55

-0.30-0.0914244.0344.89

Adani Total Gas Ltd

625.3

-4.40-0.7068771.12109.31

Angel One Ltd

2132.5

7.600.3619335.0818.3

Sansera Engineering Ltd

1372.2

-25.40-1.828520.7840.14

Exicom Tele-Systems Ltd

144.29

0.650.452006.780

Future Supply Chain Solutions Ltd

2.44

-0.03-1.2110.710

Orient Green Power Company Ltd

12.83

-0.27-2.061505.00145.67

Jash Engineering Ltd

469.75

-12.75-2.642947.9247.78

Waaree Energies Ltd

3328.4

47.601.4595738.4045.56

Pyramid Technoplast Ltd

159.9

3.532.26588.1921.33

Latent View Analytics Ltd

408.45

6.451.608438.6293.67

Oswal Pumps Ltd

722

-8.40-1.158229.1734.27

Data Patterns (India) Ltd

2549.4

8.000.3114272.5566.33

Sudar Industries Ltd

0.95

-0.05-5.002.140

Gujarat NRE Coke-DVR

1

0.000.005.250

Asian Hotels (West) Ltd

144

-5.50-3.68167.780

Interarch Building Solutions Ltd

1916

3.000.163213.4927.68

JSW Cement Ltd

137.89

-2.38-1.7018799.44186.47

Ventive Hospitality Ltd

696.65

-13.45-1.8916269.68104.48

Tara Jewels Ltd

0.5

-0.05-9.091.230

Jubilant Industries Ltd

1633.5

-76.30-4.464184.940

Credo Brands Marketing Ltd

108.39

2.782.63708.5510.65

Shiv Aum Steels Ltd

297

12.004.21403.9341.77

Shalby Ltd

264.52

15.176.082857.0734.02

Elgi Rubber Company Ltd

65.09

-1.87-2.79326.100

One 97 Communications Ltd

1123.8

4.800.4371773.000

Alembic Pharmaceuticals Ltd

901.35

7.700.8617717.2241.65

Pennar Engineered Building Systems Ltd(Merged)

62.7

-0.35-0.56214.9014.19

Motilal Oswal M50 ETF

255.44

-0.53-0.2158.740

Vardhman Special Steels Ltd

295.9

12.554.432855.5431.5

Servalakshmi Paper Ltd

0.7

0.057.693.020

Indus Towers Ltd

342.9

-4.30-1.2492409.399.61

Oswal Minerals Ltd

28.9

-1.50-4.9322.401.07

Timbor Home Ltd

2.75

-0.10-3.514.060

Paramount Printpackaging Ltd

0.85

-0.05-5.562.270

ICICI Prudential Gold ETF

99.57

-0.09-0.0910779.850

Future Market Networks Ltd

9.98

-0.53-5.0460.520

HDFC Gold ETF

99.24

0.090.0912912.400

AGS Transact Technologies Ltd

3.92

-0.09-2.2450.350

Tijaria Polypipes Ltd

6.18

0.081.3117.690

Vaswani Industries Ltd

53.2

-1.23-2.26166.7612.43

Bharatiya Global Infomedia Ltd

3.63

0.174.915.750

Axis Gold ETF

96.83

0.060.062573.700

Brooks Laboratories Ltd

134.25

-0.91-0.67395.4667.16

Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES

931.09

-2.98-0.32162.910

Taksheel Solutions Ltd

3.85

0.000.008.410

Endurance Technologies Ltd

2745.4

9.900.3638617.5855.43

Kridhan Infra Ltd

3.87

-0.03-0.7736.6866.33

Thomas Scott India Ltd

329.85

-2.95-0.89483.9036.17

Onelife Capital Advisors Ltd

12.89

-0.47-3.5217.2228.43

Ujaas Energy Ltd

277.25

-14.25-4.893081.15418.53

Nagarjuna Oil Refinery Ltd

0.25

0.0525.0010.710

Sanco Industries Ltd

2.18

-0.12-5.222.850

Nagarjuna Fertilizers & Chemicals Ltd

5.15

0.071.38308.000

Godavari Biorefineries Ltd

255.98

-1.02-0.401310.000

Motilal Oswal Midcap 100 ETF

60.8

-0.15-0.25671.250

Tree House Education & Accessories Ltd

7.8

-0.03-0.3833.000

eMudhra Ltd

683.45

18.052.715659.77246.74

Lemon Tree Hotels Ltd

166.31

2.941.8013175.85123.83

Bhagyanagar Properties Ltd

42.15

0.100.24134.8648.28

Essar Shipping Ltd

25.67

-1.09-4.07531.311.95

Arvind SmartSpaces Ltd

653.35

2.550.392996.720

RHI Magnesita India Ltd

440.9

-1.40-0.329104.6548.58

Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF

222.38

2.551.1611227.620

Star Ferro & Cement Ltd(Merged)

140

0.400.293110.420

Jana Small Finance Bank Ltd

478.3

23.555.185033.4911.06

Setubandhan Infrastructure Ltd

0.69

-0.04-5.488.670

Phoenix Overseas Ltd

21.5

-0.25-1.1541.597.66

Aditya Birla Fashion & Retail Ltd

84.49

-0.52-0.6110310.030

Aditya Birla Sun Life Gold ETF

102.05

-0.45-0.441485.680

Schneider Electric Infrastructure Ltd

820.6

-24.65-2.9219620.5581.99

Aditya Birla Capital Ltd

292.35

2.500.8676374.5732.26

Indo Thai Securities Ltd

280.63

11.464.263384.12258.94

Invesco India Nifty ETF

2809.41

0.000.0094.580

Tube Investments of India Ltd

3096.7

-1.90-0.0659920.4945.28

Dr Lal Pathlabs Ltd

3118.1

-14.70-0.4726122.0450.63

Avenue Supermarts Ltd

4475.4

-54.50-1.20291229.08100.22

Madhya Bharat Agro Products Ltd

378.7

-7.55-1.953318.4345.6

L&T Finance Ltd

249.28

4.441.8162316.7623.25

VKS Projects Ltd

0.05

0.000.003.150

Delphi World Money Ltd

237.45

2.871.22264.2318.26

MT Educare Ltd

2.07

-0.01-0.4814.950

Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF

28.57

-0.07-0.243016.470

TV Vision Ltd

6.63

-0.09-1.3425.690

Just Dial Ltd

829.2

-1.60-0.197051.9011.75

Shemaroo Entertainment Ltd

112.01

-1.10-0.97306.010

IIFL Nifty ETF

900

18.002.048.320

JTL Industries Ltd

68.14

-0.60-0.872603.2331.29

Jain Irrigation Systems Ltd-DVR

32.79

-0.36-1.0963.270

Commercial Syn Bags Ltd

154.96

1.220.79619.1034.12

LIC MF Gold ETF

10435.2

-32.80-0.31698.090

Hexa Tradex Ltd

175.2

0.830.48967.980

PB Fintech Ltd

1702

15.500.9278174.110

RattanIndia Enterprises Ltd

51.11

-0.91-1.757064.780

Sampann Utpadan India Ltd

28.09

0.552.00114.07129.86

Prozone Realty Ltd

53.47

3.527.05815.95237.62

Cinemax India Ltd(Merged)

285.6

799.6825.12

Integra Essentia Ltd

1.77

0.000.00188.9889.5

Northern ARC Capital Ltd

271.7

3.461.294389.7611.88

Dodla Dairy Ltd

1325

-0.10-0.017993.4331.33

NRB Industrial Bearings Ltd

28.5

0.531.8969.110

Motilal Oswal MOSt Shares Gold ETF

2452.5

-4.10-0.1748.250

Indostar Capital Finance Ltd

246.15

-4.50-1.803365.070

Advance Metering Technology Ltd

23.9

-0.45-1.8538.380

Thejo Engineering Ltd

1801.6

-2.90-0.161954.0840.66

Sadbhav Infrastructure Projects Ltd

3.92

-0.01-0.25138.070

Canara Robeco Gold ETF

3599.95

147.904.2813.640

Universus Photo Imagings Ltd

252.1

-3.55-1.39275.968.02

Zuari Agro Chemicals Ltd

272.15

-0.65-0.241144.610

Mrs Bectors Food Specialities Ltd

1257.7

-14.30-1.127722.0467.5

SRG Housing Finance Ltd

292.8

11.254.00459.1217.47

Spacenet Enterprises India Ltd

7.24

0.344.93409.86230

Waaree Renewable Technologies Ltd

1048

-14.00-1.3210925.0438.03

Healthcare Global Enterprises Ltd

643.3

13.852.209070.54347.24

Thyrocare Technologies Ltd

1160.6

-15.30-1.306150.5458.8

ASK Automotive Ltd

527.7

-13.35-2.4710403.2250.04

Prudent Corporate Advisory Services Ltd

2578.6

32.301.2710677.1362.68

Indigo Paints Ltd

1052.2

-17.30-1.625016.4335.44

Kalyan Jewellers India Ltd

454.3

6.001.3446908.8659.46

Keystone Realtors Ltd

590.7

1.100.197448.3588.86

Music Broadcast Ltd

8.52

-0.03-0.35294.520

Stove Kraft Ltd

677.7

-5.00-0.732243.2955.51

Veto Switchgears & Cables Ltd

117.44

1.311.13224.4910.63

Eureka Forbes Ltd

569.95

4.500.8011023.0465.45

JSW Infrastructure Ltd

315.25

-7.50-2.3266202.55184.37

PDS Ltd

318.15

5.001.604497.04163.28

Aptus Value Housing Finance India Ltd

319.75

1.150.3616007.9126.41

Genus Paper & Boards Ltd

17.1

0.050.29439.6947.64

Opal Luxury Time Products Ltd

43

-10.00-18.8714.450

JITF Infra Logistics Ltd

346.45

-5.20-1.48890.500

NIBE Ltd

1474.2

35.002.432137.7890.46

Snowman Logistics Ltd

52.14

-0.46-0.87871.20134.82

Updater Services Ltd

248.32

-0.48-0.191662.5825.13

Ashapura Intimates Fashion Ltd

1.55

0.053.333.910

Nippon India ETF NIFTY 100

267.02

-0.91-0.34308.050

Aditya Infotech Ltd

1319.3

43.203.3915465.08110.53

Sanginita Chemicals Ltd

10.1

-0.03-0.3026.1663.31

ICICI Prudential Nifty ETF

276.34

-0.89-0.3232158.170

Wonderla Holidays Ltd

581.3

18.153.223686.4036.31

Indegene Ltd

561

-12.00-2.0913471.8370.8

Future Lifestyle Fashions Ltd

1.78

0.063.4935.920

Equitas Small Finance Bank Ltd

57.18

0.250.446521.400

Tiger Logistics (India) Ltd

47.05

-0.82-1.71497.4418.73

Mitcon Consultancy & Engineering Services Ltd

67.03

-0.36-0.53116.7622.61

ICICI Prudential Nifty 100 ETF

28.15

-0.02-0.07147.940

Greenlam Industries Ltd

239.25

5.042.156104.4152.47

Marico Kaya Enterprises Ltd

1547.05

-35.50-2.241995.250

Welspun Enterprises Ltd (Merged)

469.35

-21.00-4.28617.07172.84

Jindal Poly Investment & Finance Company Ltd

957.9

17.551.871006.7517.72

Diligent Media Corporation Ltd

4.53

0.071.5753.325.65

Suyog Telematics Ltd

766.65

-16.05-2.05857.8521.52

R Shares Nifty ETF

89.05

-0.97-1.0817.100

Gujarat Gas Ltd

429.55

4.251.0029569.8025.62

Nath Bio-Genes (India) Ltd

164.91

-1.26-0.76313.396.84

Agri-Tech (India) Ltd

133.41

-0.87-0.6579.250

Lancer Containers Lines Ltd

149.7

100.02201.333748.400

Dhunseri Tea & Industries Ltd

184.75

0.480.26194.120

B.C. Power Controls Ltd

4.4

-0.05-1.1230.7133.33

Inox Wind Ltd

140.24

1.541.1124236.8158.38

Race Eco Chain Ltd

224.4

0.190.08387.25111.13

Simbhaoli Sugars Ltd

13.57

-0.14-1.0256.022.4

CPSE ETF

92.35

0.190.2132663.280

Nippon India ETF Nifty India Consumption

134.2

-0.27-0.20202.580

Quess Corp Ltd

254.6

-4.40-1.703795.7012.43

HPL Electric & Power Ltd

456.15

2.450.542933.0733.57

Aarvi Encon Ltd

119.72

-0.35-0.29177.3121.33

R&B Denims Ltd

118.67

-0.33-0.281067.7147.9

Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50

77.25

0.300.3982.760

Matrimony.com Ltd

552.1

1.850.341190.5229.85

Jubilant Agri & Consumer Products Ltd

2315.6

-13.50-0.583488.9433.3

L&T Technology Services Ltd

4113.9

126.803.1843598.6734.77

Ganesh Consumer Products Ltd

285.1

-9.20-3.131152.1733.52

CMS Info Systems Ltd

373.25

-1.60-0.436138.9418.63

Manba Finance Ltd

133.41

0.550.41670.2415.79

Jupiter Life Line Hospitals Ltd

1520.9

27.501.849971.9452.3

Parag Milk Foods Ltd

259.67

-3.84-1.463099.8324.41

Shyam Metalics & Energy Ltd

913.3

4.400.4825493.1151.33

Navkar Corporation Ltd

121.11

1.861.561822.940

Narayana Hrudayalaya Ltd

1737.6

-35.20-1.9935509.7383.86

Gulf Oil Lubricants India Ltd

1210.2

-15.10-1.235968.6616.27

Crayons Advertising Ltd

52.4

0.150.29128.0119

Suumaya Industries Ltd

1.92

-0.05-2.5412.930

Vishal Fabrics Ltd

22.05

-0.10-0.45545.9827.11

KHFM Hospitality & Facility Mgt. Services Ltd

73.25

0.450.62158.4648.53

Unilex Colour & Chemical Ltd

46

0.000.0062.649.91

AAVAS Financiers Ltd

1633.9

25.601.5912934.1721.72

Momai Apparels Ltd

158

-4.30-2.65227.9952.45

Antony Waste Handling Cell Ltd

540.35

-9.25-1.681533.730

Aurum Proptech Ltd

169.57

-1.35-0.791217.530

Yasho Industries Ltd

1669.8

17.701.072013.29180.92

Ramdevbaba Solvent Ltd

122.3

-1.20-0.97279.5918.77

Continental Seeds and Chemicals Ltd

24.7

1.154.8827.1844.43

Uniparts India Ltd

406.15

1.150.281833.1121.61

India Shelter Finance Corporation Ltd

872.5

7.000.819454.1322.73

Laxmi India Finance Ltd

148.7

-1.19-0.79777.2220.04

Global Surfaces Ltd

85.36

-4.86-5.39361.77130.43

Suryoday Small Finance Bank Ltd

134.98

1.361.021434.7017.73

Amber Enterprises India Ltd

8089

-143.00-1.7428431.98184.25

Laurus Labs Ltd

841.8

0.850.1045442.4689.1

Computer Age Management Services Ltd

3758.6

-26.80-0.7118603.7142.18

Quality Power Electrical Equipments Ltd

1069.3

12.001.138281.10225.71

Mask Investments Ltd

158

6.364.1948.2115164

Intellect Design Arena Ltd

974.6

17.201.8013555.8965.58

Coffee Day Enterprises Ltd

41.22

0.290.71870.780

IDFC First Bank Ltd

69.77

0.270.3951202.0139.06

Globe Textiles (India) Ltd

2.16

-0.01-0.4697.2916.69

Ascom Leasing & Investments Ltd

90

0.000.00105.4320.59

Monte Carlo Fashions Ltd

685.1

14.252.121420.3518.18

BKM Industries Ltd

1.8

0.042.2711.800

Heads UP Ventures Ltd

10.67

-0.37-3.3523.565.38

Manaksia Aluminium Company Ltd

32.01

-0.26-0.81209.7731.01

Manaksia Steels Ltd

59.03

-0.84-1.40386.8524.67

LIC Nomura MF G-Sec Long Term ETF

28.3

-0.05-0.182173.080

Manpasand Beverages Ltd

5.85

0.254.4666.960

Manaksia Coated Metals & Industries Ltd

129.79

-1.16-0.891373.6253.55

Kotak Nifty Bank ETF

564.15

2.000.364995.520

Fusion Finance Ltd

191.81

0.910.481937.740

Sahaj Solar Ltd

233.9

-2.05-0.87513.9320.1

Rhetan TMT Ltd

21.53

0.130.611715.67356.5

Jindal Stainless (Hisar) Ltd(Merged)

562.8

21.754.0213278.4013.84

Landmark Cars Ltd

598.1

-7.25-1.202477.6255.59

UFO Moviez India Ltd

70.94

-1.26-1.75275.3531.37

Arvind Port & Infra Ltd

45.75

-0.55-1.1978.0711.16

Cartrade Tech Ltd

2450.1

-50.30-2.0111663.94140.68

Accuracy Shipping Ltd

7.05

-0.11-1.54106.1444.75

Metropolis Healthcare Ltd

2036

14.600.7210548.0081.14

HEC Infra Projects Ltd

151.61

4.473.04164.3216.5

Tirupati Forge Ltd

35.53

-1.07-2.92423.8065.36

Bharat Road Network Ltd

22.86

-0.05-0.22191.910

Vishwaraj Sugar Industries Ltd

7.94

-0.04-0.50172.960

Vintage Coffee & Beverages Ltd

147.71

2.671.841921.46237.87

Bombay Super Hybrid Seeds Ltd

126.67

-1.91-1.491329.2448.89

Pudumjee Paper Products Ltd

120.1

1.321.111140.3510.8

Balkrishna Paper Mills Ltd

23.69

-0.59-2.4376.330

Imagicaaworld Entertainment Ltd

53.78

-0.15-0.283043.2055.68

AGI Infra Ltd

1260.1

-3.50-0.283078.8642.8

Ganges Securities Ltd

147.6

1.190.81147.6539.85

Avadh Sugar & Energy Ltd

419.6

-4.10-0.97839.9712

Magadh Sugar & Energy Ltd

546.2

-3.80-0.69769.687.9

Palash Securities Ltd

117.83

-1.88-1.57117.8725.12

SBI Nifty Next 50 ETF

722.75

1.280.182192.280

Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd

291.3

-2.35-0.8018756.8335.65

Infibeam Avenues Ltd

16.18

0.311.954524.6326.5

Jiya Eco-Products Ltd

3.5

-0.15-4.1110.530

Shaival Reality Ltd

30.5

-1.30-4.0935.30105.17

SBI ETF Nifty Bank

558.88

1.900.343817.420

InfoBeans Technologies Ltd

473.25

-12.75-2.621147.1523.06

Fine Organic Industries Ltd

4466.6

-43.40-0.9613694.5836.62

Shyam Century Ferrous Ltd

7.01

-0.13-1.82148.730

Future Retail Ltd

2.28

-0.12-5.00123.640

Edelweiss Exchange Traded Scheme Nifty EES

22705

-125.00-0.553.520

Shriram Properties Ltd

87.56

-0.71-0.801491.610

ERIS Lifesciences Ltd

1585.9

7.800.4921602.11134.02

SAB Events & Governance Now Media Ltd

6.75

-0.11-1.607.080

Srivasavi Adhesive Tapes Ltd

59.1

0.050.0883.7712.54

Hindcon Chemicals Ltd

31.37

-0.26-0.82160.5840.04

Par Drugs & Chemicals Ltd

104.72

-0.24-0.23128.859.13

360 ONE WAM Ltd

1024

-4.70-0.4641447.4799.32

Highway Infrastructure Ltd

79.6

-1.28-1.58570.9029.94

Nippon India ETF Nifty 50 Value 20

145.81

-0.29-0.20168.330

Sakar Healthcare Ltd

358.35

6.151.75797.3339.57

BIGBLOC Construction Ltd

56.42

2.133.92798.770

Pneumatic Holdings Ltd(Merged)

1513.1

-24.70-1.61800.24197.93

Inox Green Energy Services Ltd

201.11

-6.79-3.277381.07167.74

Emkay Taps & Cutting Tools Ltd

145.65

1.400.97155.430

Yudiz Solutions Ltd

30.9

1.454.9231.890

SBI ETF Nifty 50

262.66

-0.72-0.2770986.160

Adani Energy Solutions Ltd

872.25

0.500.06104781.88149.99

Ahimsa Industries Ltd

24.5

-1.05-4.1113.410

Mohini Health & Hygiene Ltd

52.2

-0.70-1.3295.199.35

Quick Heal Technologies Ltd

301.4

1.050.351631.910

Husys Consulting Ltd

84.65

-3.15-3.5919.315.12

Perfect Infraengineers Ltd

5.25

-0.25-4.559.1911.7

Bella Casa Fashion & Retail Ltd

379.15

-27.00-6.65507.5931.45

Bharat Wire Ropes Ltd

170.81

15.369.881171.4915.22

UTI BSE Sensex ETF

883.99

0.800.0949874.810

Clean Science & Technology Ltd

1098.6

-6.40-0.5811675.2439.55

Pritika Auto Industries Ltd

16.79

-0.13-0.77279.5715.14

UTI Nifty 50 ETF

270.2

-0.82-0.3063591.640

Anupam Rasayan India Ltd

1071.4

-3.70-0.3412197.71120.74

Gateway Distriparks Ltd

61.28

-0.43-0.703061.8212.05

Kotak NV 20 ETF - Dividend Payout Option

145.78

-0.83-0.57115.620

LIC Nomura MF ETF - NIFTY 50 - Growth Plan

274.4

-0.53-0.19864.790

K.P. Energy Ltd

400.1

1.150.292676.9522.44

Lloyds Engineering Works Ltd

58.02

-0.16-0.286762.6970.95

Transrail Lighting Ltd

722.9

-16.15-2.199705.3725.52

LIC Nomura MF ETF - SENSEX

905.08

2.560.28746.880

HDFC Nifty 50 ETF

274.72

-0.85-0.314366.110

Shiva Mills Ltd

71.93

0.941.3262.160

GVP Infotech Ltd

9.56

0.232.47155.700

Wealth First Portfolio Managers Ltd

1186.5

19.901.711264.2233.34

Jet Knitwears Ltd

109

-0.95-0.8648.04141.56

Edelweiss Exchange Traded Scheme - Banking

4531.07

11.070.241.680

Max India Ltd(Merged)

68.7

0.801.181847.560

HDFC S&P BSE Sensex ETF

90.44

-0.17-0.19954.660

Max Ventures and Industries Ltd(Merged)

216.2

8.604.143181.05140.03

Dishman Carbogen Amcis Ltd

275.6

5.351.984320.940

Pricol Ltd

535

-2.90-0.546520.6645.15

Anand Rathi Wealth Ltd

2826.8

15.000.5323468.2773.94

Raghav Productivity Enhancers Ltd

642.85

-8.80-1.352951.45130.86

Bajaj Housing Finance Ltd

110.01

-1.60-1.4391664.0141.01

Gokul Agro Resources Ltd

393.65

1.450.375808.0425.97

Bajaj Healthcare Ltd

485.8

-4.45-0.911534.3132.85

NINtec Systems Ltd

439.7

-0.70-0.16816.7932.6

TCI Express Ltd

734.7

6.550.902822.6431.55

LIC Nomura MF ETF - Nifty 100

276.23

-1.77-0.64740.170

Lasa Supergenerics Ltd

11.32

-0.20-1.7456.7116.7

Digjam Ltd

55.02

-1.34-2.38110.040

Sagardeep Alloys Ltd

26.41

-0.28-1.0545.0523.41

Sai Life Sciences Ltd

860.7

-24.50-2.7718010.0976

Yatra Online Ltd

139.6

-1.62-1.152190.5597.38

Swiggy Ltd

422.95

6.451.55105468.800

Brainbees Solutions Ltd

363.8

1.750.4818984.32299.42

United Polyfab Gujarat Ltd

44.78

-2.36-5.011027.7754.81

One Mobikwik Systems Ltd

250.06

-2.63-1.041954.270

Vikram Solar Ltd

315.85

-5.75-1.7911424.8383.48

Edelweiss ETF - Nifty Quality 30

435.5

0.560.1311.910

Eternal Ltd

325.5

0.650.20314118.91149.01

Allied Blenders & Distillers Ltd

507.7

-3.10-0.6114200.8857.44

Bandhan Bank Ltd

162.21

0.030.0226131.5712.72

Delhivery Ltd

450.05

10.152.3133637.42139.27

Archean Chemical Industries Ltd

689.3

9.201.358507.8738.01

SBI-ETF 10 Year GILT

257.4

0.480.193256.600

S J S Enterprises Ltd

1452.4

-7.70-0.534558.7145.54

KKV Agro Powers Ltd

593

25.734.5433.6220.25

ICICI Prudential NV20 ETF

14.19

0.000.00182.840

Nippon India ETF Nifty 8-13 yr G-Sec LongTerm Gilt

28.86

0.060.212683.310

Artemis Global Life Sciences Ltd((Merged)

49.05

-2.05-4.01324.650

ICICI Prudential BSE Midcap Select ETF

17.14

-0.03-0.1787.150

Gayatri Highways Ltd

3.94

0.184.7994.422.65

Aster DM Healthcare Ltd

626.95

3.600.5832483.60100.05

Aditya Birla Sun Life BSE Sensex ETF

80.34

-0.10-0.12276.670

SMS Lifesciences India Ltd

1127.7

-0.10-0.01340.9416.87

Crown Lifters Ltd

152.52

1.200.79171.1815.76

AVSL Industries Ltd

120

-5.00-4.0063.9725.16

Pansari Developers Ltd

272.15

-11.25-3.97474.8146.23

Nandani Creation Ltd

37.34

1.103.0471.2823.53

Suvidhaa Infoserve Ltd

4.01

0.020.5084.130

Globe International Carriers Ltd

164.6

-0.05-0.03460.6981.11

Gretex Industries Ltd

199

9.004.74308.57185.98

Dhanuka Realty Ltd

25

0.000.0019.3521.74

Aurangabad Distillery Ltd

139.95

-3.80-2.64143.4516.43

Radhika Jeweltech Ltd

88.77

-0.55-0.621047.4916.81

Valiant Organics Ltd

326.9

-0.25-0.08915.47182.12

Art Nirman Ltd

50.9

1.603.25127.0380.82

Sintex Plastics Technology Ltd

1.06

0.054.9567.430

TCNS Clothing Co. Ltd(Merged)

583.95

12.802.243697.200

Nitiraj Engineers Ltd

196.5

-3.64-1.82201.4333.36

Prataap Snacks Ltd

1034.35

31.103.102472.190

Urban Company Ltd

167.38

-2.52-1.4824034.1384.13

5paisa Capital Ltd

343.2

-1.85-0.541072.2418.07

Jet Freight Logistics Ltd

13.12

0.060.4660.8813.43

Euro India Fresh Foods Ltd

226.65

-1.32-0.58562.09104.1

Indiamart Intermesh Ltd

2356.4

26.001.1214145.9821.57

Agro Phos India Ltd

41.95

0.270.6585.058.67

Libas Consumer Products Ltd

12.07

-0.03-0.2531.800

CKP Products Ltd

22.2

0.000.008.9312

Bandhan Nifty 50 ETF

271.17

0.140.053.870

We Win Ltd

49.33

-0.90-1.7950.1231.24

DCM Nouvelle Ltd

151.33

-4.29-2.76282.6514.81

Niraj Ispat Industries Ltd

321.6

-10.90-3.2819.3013.64

IRIS Business Services Ltd

307.55

-8.60-2.72631.6566.09

TBO Tek Ltd

1525.1

48.503.2816560.72313.87

Aditya Vision Ltd

561.6

11.002.007225.7265.89

Talwalkars Healthclubs Ltd

1.05

0.055.003.260.1

Manorama Industries Ltd

1394.1

-27.50-1.938323.9757.3

Muthoot Microfin Ltd

165.81

1.731.052826.930

Prolife Industries Ltd

119.3

-6.10-4.8648.8410.97

Madhav Copper Ltd

61.13

0.861.43165.9235.45

Maheshwari Logistics Ltd

56.88

-1.14-1.96168.359.45

Ecos (India) Mobility & Hospitality Ltd

242.55

-2.15-0.881455.3025.26

Zota Health Care Ltd

1407.5

7.000.504267.25327.99

Brigade Hotel Ventures Ltd

82.15

-0.66-0.803120.41187.89

Travel Food Services Ltd

1323.6

-3.40-0.2617429.1058.39

RKEC Projects Ltd

72.88

0.971.35188.1810.27

PSP Projects Ltd

752.1

-7.05-0.932981.46133.71

Global Education Ltd

65.11

0.480.74331.4213.87

GTPL Hathway Ltd

108

-0.85-0.781214.6029.89

TruCap Finance Ltd

11.07

0.292.69131.580

Signpost India Ltd

262.8

-5.70-2.121404.6737.78

Euro Panel Products Ltd

208.51

2.971.44510.8523.83

Shri Ram Switchgears Ltd

6.8

6.810

Ujjivan Small Finance Bank Ltd

46.35

0.270.598978.7016.89

Manomay Tex India Ltd

170

1.731.03306.8316.27

Jalan Transolutions (India) Ltd

4.7

0.153.306.830

Salasar Techno Engineering Ltd

8.87

0.060.681531.6530.38

Creative Newtech Ltd

631.35

-6.00-0.94948.0837.16

Panache Digilife Ltd

395.96

2.760.70602.9789.36

Focus Lighting & Fixtures Ltd

90.03

-0.09-0.10605.4845.06

Airan Ltd

24.96

0.020.08312.050

Accord Synergy Ltd

22

1.004.767.640

Sikko Industries Ltd

73.68

1.321.82160.9233.66

Geekay Wires Ltd

66.96

-1.83-2.66349.9310.77

Pulz Electronics Ltd

39.2

0.200.5185.4922.81

M K Proteins Ltd

6.78

-0.02-0.29254.5027.2

Solara Active Pharma Sciences Ltd

602.95

-14.70-2.382179.92102.55

Dev Information Technology Ltd

40.11

-0.39-0.96225.9616.54

Apex Frozen Foods Ltd

226.88

3.161.41709.0076.48

Pushpanjali Realms & Infratech Ltd

4.65

4.660.58

Prabha Energy Ltd

216.53

-5.19-2.342964.420

Happiest Minds Technologies Ltd

530.85

0.050.018083.5143.21

Capacite Infraprojects Ltd

289.1

5.501.942445.9014.22

Praxis Home Retail Ltd

11.35

-0.24-2.07209.870

IRB InvIT Fund

62.84

0.100.163647.8610.25

Vadivarhe Speciality Chemicals Ltd

28

-1.45-4.9235.790

G-Tec Janix Education Ltd

24.2

-0.87-3.4724.660

Bansal Multiflex Ltd

1.95

1.440

IndiGrid Infrastructure Trust

165.01

-2.44-1.4613771.0411.68

Trejhara Solutions Ltd

181.47

0.880.49263.4392.6

Ace Integrated Solutions Ltd

23.6

-0.28-1.1724.070

Shrenik Ltd

0.55

0.000.0033.660

Transwind Infrastructures Ltd

15.4

0.704.7610.3016.9

Univastu India Ltd

231.4

1.500.65277.5823.82

Axis Nifty 50 ETF

270.2

-0.50-0.18997.630

Lexus Granito (India) Ltd

26.06

-0.30-1.1452.620

Servotech Renewable Power System Ltd

123.79

0.300.242795.7476.7

Dr Agarwals Health Care Ltd

507.35

8.601.7216040.29342.29

Adani Green Energy Ltd

1026.85

-8.50-0.82166616.29196.53

Dalmia Bharat Ltd

2227.2

-2.10-0.0941774.51329.02

Total Transport Systems Ltd

69.76

-1.43-2.01112.509.54

Shanti Overseas (India) Ltd

10.11

0.181.8111.230

Vaishali Pharma Ltd

11.31

-0.19-1.65121.23287.5

Astron Paper & Board Mill Ltd

13.17

-0.02-0.1561.240

Indian Energy Exchange Ltd

139.19

-0.53-0.3812411.4728.69

Baba Agro Food Ltd

70

3.004.4892.633.39

ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF

21.89

-0.08-0.363700.780

Manav Infra Projects Ltd

19.8

0.904.7626.067.97

Penta Gold Ltd

62.95

80.100

Worth Peripherals Ltd

150.6

-2.04-1.34237.2114.86

Innovative Tyres & Tubes Ltd

95

-1.80-1.8695.000

Shree Tirupati Balajee FIBC Ltd

590.5

-8.95-1.49598.1842.27

D P Wires Ltd

236.92

-0.89-0.37367.2419.83

Career Point Edutech Ltd

263.39

-0.09-0.03479.1826.29

UTI Nifty Next 50 ETF

72.85

0.230.322006.040

Pashupati Cotspin Ltd

705

6.850.981112.7780.7

Share India Securities Ltd

127.92

-1.12-0.872799.2211.68

D.P. Abhushan Ltd

1428.8

-2.00-0.143261.6526.26

Madhya Pradesh Today Media Ltd

49.15

-0.85-1.7022.457.27

Goldstar Power Ltd

8.85

0.202.31253.2978.64

R M Drip & Sprinklers Systems Ltd

75.85

3.104.261894.7366.36

Beta Drugs Ltd

1819.75

15.750.871836.9697.09

IFGL Refractories Ltd

294.49

45.6518.352122.6435.53

Omfurn India Ltd

124.4

-1.40-1.11146.4723.04

Milton Industries Ltd

27.5

-1.40-4.8446.7439.29

Reliable Data Services Ltd

119.54

-3.31-2.69123.3716.64

CKP Leisure Ltd

3

2.890

Silly Monks Entertainment Ltd

15.87

0.181.1516.270

Dharan Infra-EPC Ltd

0.57

-0.02-3.39298.040

H.G. Infra Engineering Ltd

929.8

-7.45-0.796059.6111.79

Felix Industries Ltd

193.15

-1.20-0.62266.0928.75

GACM Technologies Ltd-DVR

0.52

-0.01-1.899.869.17

ACME Solar Holdings Ltd

277

-0.65-0.2316760.93448.87

SecUR Credentials Ltd

1.56

-0.05-3.116.411.39

Sheetal Cool Products Ltd

229.68

-4.35-1.86241.1617.08

ANI Integrated Services Ltd

84

-2.30-2.6786.9613.74

Innovana Thinklabs Ltd

490.3

3.200.661005.1234.89

Vertoz Ltd

73.89

0.320.43629.76109.81

ICE Make Refrigeration Ltd

740.05

-8.75-1.171167.7865.74

Silver Touch Technologies Ltd

709

-6.85-0.96899.0837.89

Apollo Micro Systems Ltd

326.1

-3.80-1.1510876.49161.76

Shradha Infraprojects Ltd

44.49

-1.36-2.97360.3636.98

Orient Electric Ltd

196.04

0.740.384182.8348.33

Inventurus Knowledge Solutions Ltd

1453.5

-50.20-3.3424938.1666.59

Zodiac Energy Ltd

391.1

0.850.22591.4929.31

Bharat 22 ETF

110.54

0.020.0215635.130

Cox & Kings Financial Service Ltd

0.35

0.000.002.550

Vineet Laboratories Ltd

39.26

1.574.1736.190

Nila Spaces Ltd

17.15

-0.91-5.04675.5238.43

Touchwood Entertainment Ltd

102.53

2.902.91113.6217.39

One Point One Solutions Ltd

45.07

0.320.721184.7940.32

Hindware Home Innovation Ltd

330.2

-2.70-0.812762.000

SMVD Poly Pack Ltd

6.4

-0.60-8.576.420

Ajooni Biotech Ltd

5.27

-0.01-0.1990.7725.14

Moksh Ornaments Ltd

14.15

0.050.35118.5013.69

Shree Ram Proteins Ltd

0.8

-0.02-2.4434.270

Banka Bioloo Ltd

84.31

1.001.2091.760

A and M Jumbo Bags Ltd

7.85

0.000.008.2449.06

Solex Energy Ltd

1680.65

4.250.251815.5245.73

Mittal Life Style Ltd

1.59

-0.01-0.6370.5853.33

Macpower CNC Machines Ltd

827.7

4.800.58828.0431.09

Soni Soya Products Ltd

15.35

7.9137.2

SBFC Finance Ltd

105.99

-1.44-1.3411586.8031.93

South West Pinnacle Exploration Ltd

132.94

1.491.13396.5626

Vasa Retail and Overseas Ltd

5

0.000.003.000

Brand Concepts Ltd

360.5

-0.40-0.11447.81306.55

Medico Remedies Ltd

48.21

0.230.48400.0738.39

Hemisphere Properties India Ltd

166.81

-2.54-1.504754.090

Nakoda Group of Industries Ltd

34.26

4.7916.2560.070

Arvee Laboratories (India) Ltd

154.85

-8.15-5.00170.64130.4

Lorenzini Apparels Ltd

10.8

0.080.75186.5637.55

Vedant Fashions Ltd

690.15

-3.00-0.4316767.6842.37

Ashoka Metcast Ltd

17.16

0.150.8842.8925.61

Sarveshwar Foods Ltd

5.95

-0.12-1.98731.0976.13

ESAF Small Finance Bank Ltd

29.04

0.461.611497.050

Sintercom India Ltd

120

-0.17-0.14330.33387.65

Home First Finance Company India Ltd

1216

29.002.4412592.9729.78

Godha Cabcon and Insulation Ltd

0.58

0.000.0085.6211.6

Route Mobile Ltd

791.55

3.850.494986.5732.36

Mufin Green Finance Ltd

88.01

2.282.661481.3473.3

Uniinfo Telecom Services Ltd

17.43

-0.45-2.5218.640

Priti International Ltd

65.34

-3.32-4.8487.2526.01

Tara Chand Infralogistic Solutions Ltd

68.3

-0.46-0.67538.3720.22

Utkarsh Small Finance Bank Ltd

20.98

0.010.052311.180

Marvel Decor Ltd

93

0.500.54164.98140.91

Arvind Fashions Ltd

528

9.801.897047.40359.65

Narmada Agrobase Ltd

24.62

-0.67-2.6593.4023.67

Debock Industries Ltd

2.15

0.094.3734.990

Aakash Exploration Services Ltd

9.59

-0.05-0.5297.1080.33

S.S. Infrastructure Development Consultants Ltd

7.6

10.770

Tembo Global Industries Ltd

590.1

13.802.39912.7217.77

Mahickra Chemicals Ltd

158

0.000.00128.3350.64

KPIT Technologies Ltd

1097.7

-112.10-9.2730092.7752.17

Uravi Defence & Technology Ltd

224

0.150.07254.46166.14

AVG Logistics Ltd

223.33

3.231.47336.2815.83

Giriraj Civil Developers Ltd

375

-2.00-0.53897.0250.13

Committed Cargo Care Ltd

241.1

7.103.03276.2936.91

Kapston Services Ltd

246.5

0.400.16500.1024.22

Vera Synthetic Ltd

68

2.003.0333.5616.87

Five Core Electronics Ltd

31.7

-1.65-4.9540.015.87

Goyal Aluminiums Ltd

7.13

0.020.28101.7788.88

Krsnaa Diagnostics Ltd

756.8

-13.00-1.692454.9629.66

Latteys Industries Ltd

19.83

0.110.56114.0154.78

Shree Vasu Logistics Ltd

774.4

6.350.83890.07266.68

Sonam Ltd

44.24

-0.31-0.70177.1027.5

E2E Networks Ltd

3204.3

-101.30-3.066440.93192.52

DSP BlackRock Liquid ETF

1000

0.010.00425.510

Sirca Paints India Ltd

476.55

-3.45-0.722611.9149.49

Powerful Technologies Ltd

7.9

7.920

Orissa Bengal Carrier Ltd

55.44

-0.38-0.68116.88500

Lloyds Luxuries Ltd

80

0.000.00190.910

Power & Instrumentation (Gujarat) Ltd

169.8

-2.01-1.17301.7824.47

Hariom Pipe Industries Ltd

479.35

-12.90-2.621484.4222.46

Agni Green Power Ltd.

27.9

0.552.0154.5087.19

Rajshree Polypack Ltd

20.01

-1.06-5.03146.7610.7

Shreeoswal Seeds & Chemicals Ltd

14.95

-0.49-3.17136.7518.16

Dhani Services Ltd Partly Paid Up

75.7

68.060

Vikas Lifecare Ltd

2.18

-0.02-0.91404.970

Rudrabhishek Enterprises Ltd

149.09

-1.51-1.00270.1920.6

Softtech Engineers Ltd

361.7

-12.00-3.21499.40112.08

Bright Solar Ltd

2.8

-0.15-5.087.000

Greenpanel Industries Ltd

270.3

2.050.763314.62150.9

Hardwyn India Ltd

13.11

0.867.02640.3445.44

AKI India Ltd

9.11

-0.04-0.4494.0270.85

Dhruv Consultancy Services Ltd

52.27

-0.12-0.2399.1413.04

Avro India Ltd

150.22

-4.73-3.05199.9657.53

Indo US Bio-Tech Ltd

132.68

-2.92-2.15266.0514.78

Affordable Robotic & Automation Ltd

229.75

2.851.26258.38107.05

Akshar Spintex Ltd

0.59

0.011.7246.460

Chemfab Alkalis Ltd

654.05

57.959.72939.4652.34

Rex Pipes & Cables Industries Ltd

160

0.000.00151.2029.14

Interise Trust

109.75

-3.10-2.7511440.4621.95

Sapphire Foods India Ltd

293.8

0.350.129442.230

Restaurant Brands Asia Ltd

76.97

-0.82-1.054481.130

Ushanti Colour Chem Ltd

44.15

-5.80-11.6149.6127.25

Laxmi Goldorna House Ltd

918.55

17.851.981917.19178.36

Concord Biotech Ltd

1647.7

53.803.3817237.6146.82

Jakharia Fabric Ltd

142.9

6.805.0058.07