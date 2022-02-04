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Prima Agro to discuss results

4 Feb 2022 , 11:22 AM

Prima Agro will hold a meeting of the Board of Directors of the Company on 11 February 2022.

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