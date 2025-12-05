iifl-logo

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Banner

India’s top performing mutual fund schemes in November 2025

5 Dec 2025 , 02:28 PM

For the month of November 2025, Nifty broke above the psychological 26,000 levels with volumes and closed the month at 26,203. While the better-than-expected GDP growth for Q2FY26 at 8.2% came after close of trading on Friday, it is likely to have a positive influence in the coming weeks. However, with Q2 earnings tepid, valuations could be a grey area.

While equity fund NAVs had a late rebound in November 2025, bond fund performance was mixed amid yield volatility. Bond yields stayed above 6.5%, even getting close to the 6.6% mark during the week. While markets are divided over RBI rate cut in December, the bigger concern would be the sharp spike in the fiscal deficit to 52.6% as of end October 2025.

  1. Equity Large-Cap Funds

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 30th Nov-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return
Nippon India Large Cap Fund (G) 9.879% 19.796% 23.499%
ICICI Pru Large Cap Fund (G) 11.240% 18.513% 20.718%
HDFC Large Cap Fund (G) 7.599% 16.143% 19.982%
Category Average 7.396% 15.053% 16.917%
Data Source: Morningstar
  1. Equity Multi-Cap Funds

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 30th Nov-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return
Nippon India Multi Cap (G) 5.237% 22.444% 28.215%
Mahindra Manulife Multi Cap (G) 7.545% 20.875% 25.110%
Quant Multi-Cap Fund (G) -4.122% 11.300% 22.649%
Category Average 4.417% 18.937% 22.153%
Data Source: Morningstar
  1. Equity Flexi-Cap Funds

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 30th Nov-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return
HDFC Flexi Cap Fund (G) 12.186% 21.806% 26.889%
Quant Flexi Cap Fund (G) 4.048% 17.085% 26.607%
BOI Flexi Cap Fund (G) 1.549% 22.359% 24.355%
Category Average 4.834% 16.717% 18.538%
Data Source: Morningstar
  1. Equity Mid-Cap Funds

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 30th Nov-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return
Motilal Oswal Mid-Cap Fund (G) -2.278% 27.215% 31.266%
Edelweiss Mid-Cap Fund (G) 7.060% 26.576% 28.126%
HDFC Mid-Cap Fund (G) 10.691% 26.354% 27.814%
Category Average 5.165% 22.055% 23.618%
Data Source: Morningstar
  1. Equity Small-Cap Funds

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 30th Nov-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return
Quant Small Cap Fund (G) -3.184% 23.122% 33.285%
Nippon Small Cap Fund (G) -2.961% 22.169% 30.349%
Bandhan Small Cap Fund (G) 2.093% 31.736% 29.851%
Category Average -1.780% 19.755% 25.719%
Data Source: Morningstar
  1. Dynamic Asset Allocation Funds (BAF)

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 30th Nov-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return
HDFC BAF (G) 7.766% 18.518% 22.401%
Baroda BNP Paribas BAF (G) 9.364% 15.457% 14.742%
Edelweiss BAF (G) 8.116% 13.528% 14.312%
Category Average 6.478% 12.575% 12.374%
Data Source: Morningstar
  1. Multi-Asset Allocation Funds (MAAF)

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 30th Nov-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return
Quant Multi-Asset Fund (G) 14.256% 21.912% 27.794%
ICICI Pru Multi-Asset Fund (G) 17.247% 20.167% 24.480%
Nippon Multi-Asset Fund (G) 18.851% 21.501% 19.087%
Category Average 14.686% 18.127% 18.416%
Data Source: Morningstar
  1. Arbitrage Funds (Cash-Futures)

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 30th Nov-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return
Invesco India Arbitrage Fund (G) 7.230% 7.930% 6.666%
Kotak Arbitrage Fund (G) 7.169% 7.917% 6.598%
Edelweiss Arbitrage Fund (G) 7.196% 7.863% 6.566%
Category Average 6.642% 7.247% 5.888%
Data Source: Morningstar
  1. Government Securities Funds (Gilt Funds)

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 30th Nov-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return
ICICI Prudential Gilt Fund (G) 7.446% 8.216% 6.687%
SBI Magnum Gilt Fund (G) 5.871% 7.666% 6.231%
Edelweiss G-Sec Fund (G) 4.708% 7.154% 5.974%
Category Average 4.783% 6.889% 5.231%
Data Source: Morningstar
  1. Corporate Bond Funds

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 30th Nov-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return
Nippon Corporate Bond (G) 8.847% 8.356% 6.937%
Axis Corporate Debt Fund (G) 9.246% 8.390% 6.752%
ICICI Pru Corporate Bond (G) 8.580% 8.163% 6.718%
Category Average 8.404% 7.801% 6.046%
Data Source: Morningstar

Having seen returns for various categories of funds for November 2025, some key takeaways.

WHAT WE READ FROM THE NOVEMBER 2025 MUTUAL FUND RANKINGS

Here are some key trends we deciphered from the MF rankings for November 2025.

  1. In November 2025, equity fund outperformance was limited to large caps, with mid-cap funds and small cap funds showing flat to negative 1-year returns.
  2. The leaders in most fund categories have done better than the benchmark indices, a clear indication that category leaders are creating alpha for the investors.
  3. Winners across categories (debt, equity, and hybrid) continue to consistently repeat their performance in 90% cases. Past returns are proving a good index of the future!

The key takeaway is that focusing on the past-return leaders can be a good strategy to consistently beat the market on risk-adjusted returns.

Related Tags

  • DebtFunds
  • EquityFunds
  • FinancialPlanning
  • HybridFunds
  • IndexFunds
  • MF
  • MutualFunds
Banner

BLOGS AND PERSONAL FINANCE

Read More

Most Read News

Zen Tech secures ₹120 Crore from Defence Ministry

Zen Tech secures ₹120 Crore from Defence Ministry

Whatsapp
Facebook
Twitter
LinkedIn
5 Dec 2025|02:13 PM
PTC Industries’ Aerolloy Inks Multi Year Supply Pact With Honeywell for Aerospace Castings

PTC Industries’ Aerolloy Inks Multi Year Supply Pact With Honeywell for Aerospace Castings

Whatsapp
Facebook
Twitter
LinkedIn
5 Dec 2025|01:43 PM
InterGlobe Aviation Shares Fall as IndiGo Cancels Over 1,000 Flights Across India

InterGlobe Aviation Shares Fall as IndiGo Cancels Over 1,000 Flights Across India

Whatsapp
Facebook
Twitter
LinkedIn
5 Dec 2025|01:32 PM
Waaree Energies’ US Arm Secures 288 MW Solar Module Deal

Waaree Energies’ US Arm Secures 288 MW Solar Module Deal

Whatsapp
Facebook
Twitter
LinkedIn
5 Dec 2025|01:05 PM
Deepak Nitrite unit commences operations at nitric acid plant

Deepak Nitrite unit commences operations at nitric acid plant

Whatsapp
Facebook
Twitter
LinkedIn
5 Dec 2025|12:13 PM
Read More

Invest Right News

ABB India: Robust growth, but cautions on near term

ABB India: Robust growth, but cautions on near term

Whatsapp
Facebook
Twitter
LinkedIn
18 Apr 2024|11:16 AM
Dixon Technologies: Gaining from industry consolidation

Dixon Technologies: Gaining from industry consolidation

Whatsapp
Facebook
Twitter
LinkedIn
16 Apr 2024|11:47 AM
Phoenix Mills: Revival in consumption encouraging

Phoenix Mills: Revival in consumption encouraging

Whatsapp
Facebook
Twitter
LinkedIn
12 Apr 2024|11:00 AM
Shyam Metalics: Well set to deliver steady growth

Shyam Metalics: Well set to deliver steady growth

Whatsapp
Facebook
Twitter
LinkedIn
12 Apr 2024|10:47 AM
BSE: Firing on all cylinders

BSE: Firing on all cylinders

Whatsapp
Facebook
Twitter
LinkedIn
9 Apr 2024|10:33 AM
Read More
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2025, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

ISO certification icon
We are ISO 27001:2013 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.