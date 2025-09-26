iifl-logo

26 September, 2025 | 09:24 PM
SymbolLEADMINI
Last Traded Price181.75
Last Traded Date26-Sept-2025
UnitKGS
Open181.75
Previous Close187.15
ExchangeMCX
Chg (%)-2.89
High181.75
Low-
Value (Rs)1,81,000
Volume (Nos)1
CategoryMetals
Open Interest1
Price Diff(Change)-5.40
Expiry Date31-Dec-2025

Sensex and Nifty in Red on September 26, 2025

26 Sep 2025|02:07 PM

Maruti Suzuki hits 52-week high in Sensex. Sun Pharma and TCS hits 52-week low in Sensex.

Share Price

TOP Gainers

Last Updated on: 27 September, 2025 | 05:35 AM

Commodity
Change (%)

Natural Gas

27 Sep 2025

+1.02(0%)

NATGASMINI

27 Sep 2025

+1.02(0%)

Silver

27 Sep 2025

+0.78(0%)

TOP Losers

Last Updated on: 27 September, 2025 | 05:35 AM

Commodity
Change (%)

Cardamom

27 Sep 2025

-0.04(0%)

Gold M

27 Sep 2025

-0.05(0%)

Alumini

27 Sep 2025

-0.07(0%)

2025, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

