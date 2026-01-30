₹2,858.58
(-13.4)(-0.46%)
22 Apr , 2026 | 12:32 PM
Open
₹2,864.15
Prev. Close
₹2,871.99
Market Cap.
₹0
Div Yield
0
PE
0
PB
0
₹2,850.88
₹2,866.97
Performance
One Week (%)
1.54
One Month (%)
10.54
One Year (%)
-6.47
YTD (%)
10.59
Company Name
CMP
High
Low
Volume
Asian Paints Ltd
2,555.4
2,562.2
2,508
20,363
Bajaj Holdings & Investment Ltd
10,387.55
10,436.4
10,295.25
858
Britannia Industries Ltd
5,775.95
5,922.4
5,746
10,277
Cipla Ltd
1,234.1
1,235.3
1,221.95
1,24,868
Colgate-Palmolive (India) Ltd
2,117.05
2,135
2,093.95
7,919
Eicher Motors Ltd
7,186.45
7,236.35
7,136
5,476
Nestle India Ltd
1,408.45
1,424
1,386
5,75,761
Ambuja Cements Ltd
457.45
459.85
452
40,777
Grasim Industries Ltd
2,779.5
2,809.15
2,758
11,075
Hero MotoCorp Ltd
5,272
5,290
5,237.15
9,035
Hindalco Industries Ltd
1,033.6
1,036
1,017.05
2,78,207
Hindustan Unilever Ltd
2,393.05
2,408.2
2,310
2,77,871
Indian Hotels Co Ltd
660.35
664.85
658
3,34,167
ITC Ltd
306.3
310.55
305.7
4,60,722
Cummins India Ltd
5,174.75
5,199
5,074.55
6,776
Trent Ltd
4,422
4,493.9
4,340.3
1,11,403
Larsen & Toubro Ltd
4,020.45
4,070.95
4,019.55
95,924
Mahindra & Mahindra Ltd
3,198.85
3,250.45
3,192.85
22,226
Reliance Industries Ltd
1,363.1
1,365
1,350
2,72,402
Vedanta Ltd
759
773.95
756.5
7,07,774
Shree Cement Ltd
25,590
25,699
25,470
430
SRF Ltd
2,497.9
2,506.75
2,453
36,813
Tata Power Company Ltd
438
440.8
435
2,29,596
Tata Consumer Products Ltd
1,190.6
1,192.45
1,111.2
1,52,174
Tata Motors Passenger Vehicles Ltd
367.15
367.3
353.45
6,24,885
Tata Steel Ltd
212
213.2
210.6
10,20,900
Wipro Ltd
203.1
205.4
202.25
7,42,986
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
7,800
7,800
7,702
4,180
Dr Reddys Laboratories Ltd
1,220.85
1,221.85
1,208.55
30,346
Titan Company Ltd
4,453.65
4,491.6
4,441.45
9,714
State Bank of India
1,104.8
1,117.25
1,100.25
3,81,155
Shriram Finance Ltd
1,039.85
1,050.15
1,029.1
1,00,351
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd
1,570.3
1,589.05
1,567.7
30,527
Bharat Petroleum Corporation Ltd
316.25
317.5
312.95
1,29,542
Bharat Electronics Ltd
448.2
451.55
444.8
4,79,405
Kotak Mahindra Bank Ltd
378.75
382.9
377.95
7,86,539
Infosys Ltd
1,258.4
1,298.3
1,255.55
5,69,059
Samvardhana Motherson International Ltd
132.65
132.65
124.3
21,28,926
Lupin Ltd
2,309.4
2,317
2,286.2
14,082
Pidilite Industries Ltd
1,407.3
1,418.9
1,395
7,163
Havells India Ltd
1,329.75
1,339.05
1,326.9
16,869
Federal Bank Ltd
297.55
298.4
295
1,15,772
Bajaj Finance Ltd
938.5
946.15
930.1
1,60,164
Adani Enterprises Ltd
2,233.6
2,254.75
2,225
34,610
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
1,659.6
1,671.1
1,652.5
51,127
JSW Steel Ltd
1,260.55
1,286.9
1,259
25,385
HDFC Bank Ltd
803.5
813
801.7
5,12,497
Tata Consultancy Services Ltd
2,510
2,587.95
2,504.05
1,80,011
ICICI Bank Ltd
1,370.3
1,379.3
1,365.05
2,23,142
Power Grid Corporation of India Ltd
320.45
321
316.1
1,00,939
Bank of Baroda
283.25
285
281.85
2,00,033
Canara Bank
146.1
146.85
143
7,67,134
Maruti Suzuki India Ltd
13,410.2
13,520.8
13,333.1
6,821
IndusInd Bank Ltd
870.45
870.75
848.3
41,588
Axis Bank Ltd
1,387.15
1,390.8
1,366.1
76,224
HCL Technologies Ltd
1,286.1
1,380
1,284.1
14,18,287
Oil & Natural Gas Corpn Ltd
283.05
285
282.7
1,14,860
DLF Ltd
613.05
614.7
605.4
99,685
Punjab National Bank
115.1
115.6
113.4
24,80,490
TVS Motor Company Ltd
3,702
3,771.45
3,702
7,122
United Spirits Ltd
1,397.6
1,400.4
1,355
46,269
NTPC Ltd
405.35
406.2
394.65
8,89,969
Indian Oil Corporation Ltd
147.1
147.9
146
8,28,066
Coal India Ltd
443.9
447.75
442.75
3,32,091
Hindustan Aeronautics Ltd
4,399.45
4,412
4,331
24,162
Power Finance Corporation Ltd
470.85
475.5
467.35
91,417
GAIL (India) Ltd
166.25
166.8
160.6
5,22,284
Marico Ltd
775.15
776.55
758.8
71,479
Suzlon Energy Ltd
54.15
54.49
52.92
42,00,260
Bharti Airtel Ltd
1,839.6
1,872.95
1,835.5
31,884
Tech Mahindra Ltd
1,407.2
1,475.5
1,405.1
2,91,327
Adani Power Ltd
211.2
214.85
203.4
53,25,850
REC Ltd
383.85
386
379.65
2,50,675
LTIMindtree Ltd
4,577.5
4,749.45
4,569
6,843
Persistent Systems Ltd
5,060.2
5,268.2
5,038.2
84,650
Info Edge (India) Ltd
1,051.75
1,077.45
1,046.05
32,030
Jio Financial Services Ltd
239.8
241
234.6
12,43,934
Divis Laboratories Ltd
6,279
6,326.1
6,255
2,830
HDFC Asset Management Company Ltd
2,798.3
2,812.8
2,760
23,738
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
1,592.95
1,598.15
1,581.65
86,153
Godrej Consumer Products Ltd
1,146.75
1,147
1,110
4,91,631
HDFC Life Insurance Company Ltd
605.6
617.15
604.4
2,36,917
SBI Life Insurance Company Ltd
1,885.15
1,930
1,880.05
2,17,279
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd
1,815.8
1,840.2
1,815.8
10,514
Max Healthcare Institute Ltd
1,018.4
1,020.2
1,007.95
33,134
Varun Beverages Ltd
498
498.6
483.75
4,01,493
UltraTech Cement Ltd
12,094.2
12,115
12,005
2,033
Coforge Ltd
1,217.65
1,274.95
1,215.3
1,81,490
Yes Bank Ltd
20.04
20.09
19.69
39,51,224
Bajaj Auto Ltd
9,737.75
9,792
9,725
7,984
Bajaj Finserv Ltd
1,848.15
1,858
1,836.8
8,910
Interglobe Aviation Ltd
4,692.8
4,711.4
4,627
19,038
AU Small Finance Bank Ltd
1,045.75
1,054.2
1,032.55
96,504
Dixon Technologies (India) Ltd
11,287
11,360.85
11,215
26,416
Indus Towers Ltd
409.95
418.3
407.9
55,743
Avenue Supermarts Ltd
4,625.4
4,627.3
4,535.35
7,607
Tube Investments of India Ltd
3,029
3,029
2,887.6
63,483
PB Fintech Ltd
1,625.2
1,644.75
1,605
41,946
IDFC First Bank Ltd
68.25
68.4
67.57
3,57,921
Eternal Ltd
261
261.5
256.45
10,56,868
Invest wise with Expert advice
