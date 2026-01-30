BSE Dollex 100

BSE Dollex 100 SHARE PRICE

2,858.58

(-13.4)negative-bottom arrow(-0.46%)

22 Apr , 2026 | 12:32 PM

Open

2,864.15

Prev. Close

2,871.99

Market Cap.

0

Div Yield

0

PE

0

PB

0

2,850.88

Select price range

2,866.97

Performance

One Week (%)

1.54

One Month (%)

10.54

One Year (%)

-6.47

YTD (%)

10.59

BSE Dollex 100 LISTED COMPANIES

Company Name
CMP
High
Low
Volume

Asian Paints Ltd

2,555.4

2,562.2

2,508

20,363

Bajaj Holdings & Investment Ltd

10,387.55

10,436.4

10,295.25

858

Britannia Industries Ltd

5,775.95

5,922.4

5,746

10,277

Cipla Ltd

1,234.1

1,235.3

1,221.95

1,24,868

Colgate-Palmolive (India) Ltd

2,117.05

2,135

2,093.95

7,919

Eicher Motors Ltd

7,186.45

7,236.35

7,136

5,476

Nestle India Ltd

1,408.45

1,424

1,386

5,75,761

Ambuja Cements Ltd

457.45

459.85

452

40,777

Grasim Industries Ltd

2,779.5

2,809.15

2,758

11,075

Hero MotoCorp Ltd

5,272

5,290

5,237.15

9,035

Hindalco Industries Ltd

1,033.6

1,036

1,017.05

2,78,207

Hindustan Unilever Ltd

2,393.05

2,408.2

2,310

2,77,871

Indian Hotels Co Ltd

660.35

664.85

658

3,34,167

ITC Ltd

306.3

310.55

305.7

4,60,722

Cummins India Ltd

5,174.75

5,199

5,074.55

6,776

Trent Ltd

4,422

4,493.9

4,340.3

1,11,403

Larsen & Toubro Ltd

4,020.45

4,070.95

4,019.55

95,924

Mahindra & Mahindra Ltd

3,198.85

3,250.45

3,192.85

22,226

Reliance Industries Ltd

1,363.1

1,365

1,350

2,72,402

Vedanta Ltd

759

773.95

756.5

7,07,774

Shree Cement Ltd

25,590

25,699

25,470

430

SRF Ltd

2,497.9

2,506.75

2,453

36,813

Tata Power Company Ltd

438

440.8

435

2,29,596

Tata Consumer Products Ltd

1,190.6

1,192.45

1,111.2

1,52,174

Tata Motors Passenger Vehicles Ltd

367.15

367.3

353.45

6,24,885

Tata Steel Ltd

212

213.2

210.6

10,20,900

Wipro Ltd

203.1

205.4

202.25

7,42,986

Apollo Hospitals Enterprise Ltd

7,800

7,800

7,702

4,180

Dr Reddys Laboratories Ltd

1,220.85

1,221.85

1,208.55

30,346

Titan Company Ltd

4,453.65

4,491.6

4,441.45

9,714

State Bank of India

1,104.8

1,117.25

1,100.25

3,81,155

Shriram Finance Ltd

1,039.85

1,050.15

1,029.1

1,00,351

Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd

1,570.3

1,589.05

1,567.7

30,527

Bharat Petroleum Corporation Ltd

316.25

317.5

312.95

1,29,542

Bharat Electronics Ltd

448.2

451.55

444.8

4,79,405

Kotak Mahindra Bank Ltd

378.75

382.9

377.95

7,86,539

Infosys Ltd

1,258.4

1,298.3

1,255.55

5,69,059

Samvardhana Motherson International Ltd

132.65

132.65

124.3

21,28,926

Lupin Ltd

2,309.4

2,317

2,286.2

14,082

Pidilite Industries Ltd

1,407.3

1,418.9

1,395

7,163

Havells India Ltd

1,329.75

1,339.05

1,326.9

16,869

Federal Bank Ltd

297.55

298.4

295

1,15,772

Bajaj Finance Ltd

938.5

946.15

930.1

1,60,164

Adani Enterprises Ltd

2,233.6

2,254.75

2,225

34,610

Sun Pharmaceutical Industries Ltd

1,659.6

1,671.1

1,652.5

51,127

JSW Steel Ltd

1,260.55

1,286.9

1,259

25,385

HDFC Bank Ltd

803.5

813

801.7

5,12,497

Tata Consultancy Services Ltd

2,510

2,587.95

2,504.05

1,80,011

ICICI Bank Ltd

1,370.3

1,379.3

1,365.05

2,23,142

Power Grid Corporation of India Ltd

320.45

321

316.1

1,00,939

Bank of Baroda

283.25

285

281.85

2,00,033

Canara Bank

146.1

146.85

143

7,67,134

Maruti Suzuki India Ltd

13,410.2

13,520.8

13,333.1

6,821

IndusInd Bank Ltd

870.45

870.75

848.3

41,588

Axis Bank Ltd

1,387.15

1,390.8

1,366.1

76,224

HCL Technologies Ltd

1,286.1

1,380

1,284.1

14,18,287

Oil & Natural Gas Corpn Ltd

283.05

285

282.7

1,14,860

DLF Ltd

613.05

614.7

605.4

99,685

Punjab National Bank

115.1

115.6

113.4

24,80,490

TVS Motor Company Ltd

3,702

3,771.45

3,702

7,122

United Spirits Ltd

1,397.6

1,400.4

1,355

46,269

NTPC Ltd

405.35

406.2

394.65

8,89,969

Indian Oil Corporation Ltd

147.1

147.9

146

8,28,066

Coal India Ltd

443.9

447.75

442.75

3,32,091

Hindustan Aeronautics Ltd

4,399.45

4,412

4,331

24,162

Power Finance Corporation Ltd

470.85

475.5

467.35

91,417

GAIL (India) Ltd

166.25

166.8

160.6

5,22,284

Marico Ltd

775.15

776.55

758.8

71,479

Suzlon Energy Ltd

54.15

54.49

52.92

42,00,260

Bharti Airtel Ltd

1,839.6

1,872.95

1,835.5

31,884

Tech Mahindra Ltd

1,407.2

1,475.5

1,405.1

2,91,327

Adani Power Ltd

211.2

214.85

203.4

53,25,850

REC Ltd

383.85

386

379.65

2,50,675

LTIMindtree Ltd

4,577.5

4,749.45

4,569

6,843

Persistent Systems Ltd

5,060.2

5,268.2

5,038.2

84,650

Info Edge (India) Ltd

1,051.75

1,077.45

1,046.05

32,030

Jio Financial Services Ltd

239.8

241

234.6

12,43,934

Divis Laboratories Ltd

6,279

6,326.1

6,255

2,830

HDFC Asset Management Company Ltd

2,798.3

2,812.8

2,760

23,738

Adani Ports & Special Economic Zone Ltd

1,592.95

1,598.15

1,581.65

86,153

Godrej Consumer Products Ltd

1,146.75

1,147

1,110

4,91,631

HDFC Life Insurance Company Ltd

605.6

617.15

604.4

2,36,917

SBI Life Insurance Company Ltd

1,885.15

1,930

1,880.05

2,17,279

ICICI Lombard General Insurance Company Ltd

1,815.8

1,840.2

1,815.8

10,514

Max Healthcare Institute Ltd

1,018.4

1,020.2

1,007.95

33,134

Varun Beverages Ltd

498

498.6

483.75

4,01,493

UltraTech Cement Ltd

12,094.2

12,115

12,005

2,033

Coforge Ltd

1,217.65

1,274.95

1,215.3

1,81,490

Yes Bank Ltd

20.04

20.09

19.69

39,51,224

Bajaj Auto Ltd

9,737.75

9,792

9,725

7,984

Bajaj Finserv Ltd

1,848.15

1,858

1,836.8

8,910

Interglobe Aviation Ltd

4,692.8

4,711.4

4,627

19,038

AU Small Finance Bank Ltd

1,045.75

1,054.2

1,032.55

96,504

Dixon Technologies (India) Ltd

11,287

11,360.85

11,215

26,416

Indus Towers Ltd

409.95

418.3

407.9

55,743

Avenue Supermarts Ltd

4,625.4

4,627.3

4,535.35

7,607

Tube Investments of India Ltd

3,029

3,029

2,887.6

63,483

PB Fintech Ltd

1,625.2

1,644.75

1,605

41,946

IDFC First Bank Ltd

68.25

68.4

67.57

3,57,921

Eternal Ltd

261

261.5

256.45

10,56,868

Top NEWS

Top Stocks for Today - 30th January 2026

Here are some of the stocks that may see significant price movement today: ITC Limited, Dabur India, Swiggy Limited, etc.

30 Jan 2026|06:48 AM

Top Stocks for Today - 29th January 2026

Here are some of the stocks that may see significant price movement today: Larsen & Toubro, Lodha Developers, Shilpa Medicare, etc.

29 Jan 2026|07:03 AM

Top Stocks for Today - 28th January 2026

Here are some of the stocks that may see significant price movement today: Vodafone Idea, ONGC, Life Insurance Corporation, etc.

28 Jan 2026|07:17 AM

