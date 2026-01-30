₹18,361.6
(327.55)(1.81%)
15 Apr , 2026 | 03:59 PM
Open
₹18,307.86
Prev. Close
₹18,034.04
Market Cap.
₹0
Div Yield
0
PE
0
PB
0
₹18,284.46
₹18,386
Performance
One Week (%)
4.32
One Month (%)
3.28
One Year (%)
-2.35
YTD (%)
5.68
Company Name
CMP
High
Low
Volume
ACC Ltd
1,429.45
1,447.3
1,422.85
14,632
Ashok Leyland Ltd
175.45
179.15
175.05
13,96,951
Asian Paints Ltd
2,422.95
2,426.55
2,381.35
33,727
Bajaj Holdings & Investment Ltd
10,041.3
10,171.05
9,870.45
2,749
Balkrishna Industries Ltd
2,326.8
2,361.6
2,236.1
2,08,450
Bharat Forge Ltd
1,829.85
1,849
1,812.85
2,40,847
Britannia Industries Ltd
5,656.75
5,722
5,600.5
5,497
Cipla Ltd
1,226.65
1,228.7
1,213.15
37,995
Colgate-Palmolive (India) Ltd
1,937.05
1,950.1
1,917
1,09,278
CG Power & Industrial Solutions Ltd
747.35
750
726.85
1,76,973
Eicher Motors Ltd
7,128.05
7,205.15
7,076.55
56,544
GE Vernova T&D India Ltd
4,138
4,202.75
4,100
28,069
Nestle India Ltd
1,256.9
1,259.4
1,230.1
72,755
Ambuja Cements Ltd
453.95
457.15
447
2,19,410
Grasim Industries Ltd
2,730.85
2,795.7
2,722.65
23,548
Hero MotoCorp Ltd
5,284.9
5,388.4
5,276.1
14,806
ABB India Ltd
6,867.25
6,993
6,840.5
19,081
Hindalco Industries Ltd
1,007.25
1,045.55
1,003.4
4,50,260
Hindustan Unilever Ltd
2,156.5
2,168.15
2,138.35
85,567
Indian Hotels Co Ltd
646.35
653.1
639.2
1,93,124
ITC Ltd
302.1
304
300
10,56,542
Cummins India Ltd
5,000
5,149.7
4,991.4
8,909
Trent Ltd
3,977.25
3,998
3,901.25
37,396
Larsen & Toubro Ltd
4,075.85
4,105
4,035
2,71,363
Mahindra & Mahindra Ltd
3,256.1
3,300.95
3,225.05
1,52,615
Max Financial Services Ltd
1,705
1,745.1
1,678.8
11,453
Bosch Ltd
37,120
37,338.15
36,411.65
3,953
MRF Ltd
1,37,768.65
1,38,155
1,36,200
892
Reliance Industries Ltd
1,344.25
1,346.75
1,334.1
7,47,335
Vedanta Ltd
765.9
768
740.85
8,78,811
Shree Cement Ltd
24,912
25,083.95
24,500
1,257
SRF Ltd
2,500
2,508.95
2,455.15
21,137
Siemens Ltd
3,576.9
3,590
3,369.4
1,10,529
Supreme Industries Ltd
3,822.6
3,877
3,752.1
4,310
Tata Power Company Ltd
421.8
423.9
410.1
8,02,590
Tata Consumer Products Ltd
1,093.9
1,107.7
1,090.25
23,214
Tata Motors Passenger Vehicles Ltd
357.9
362.1
349.35
6,05,872
Tata Steel Ltd
208.8
211.15
207.55
16,57,172
Voltas Ltd
1,398.5
1,412.9
1,375.25
68,510
Wipro Ltd
209.8
210.35
205.05
19,08,106
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
7,628.6
7,684.25
7,503.65
7,364
Dr Reddys Laboratories Ltd
1,218.3
1,221.85
1,196.15
1,53,125
Titan Company Ltd
4,525
4,534.65
4,448
26,017
State Bank of India
1,071.35
1,087.75
1,068.1
8,94,651
Shriram Finance Ltd
1,020.95
1,043
1,016.05
9,62,903
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd
1,550
1,558.85
1,530.1
4,30,493
Bharat Petroleum Corporation Ltd
310.25
311.4
299
9,20,157
Tata Communications Ltd
1,540.3
1,567.1
1,520.3
15,796
Bharat Electronics Ltd
447.5
449.05
444.6
6,99,946
Hindustan Petroleum Corporation Ltd
366.15
369.9
361.6
4,66,220
Bharat Heavy Electricals Ltd
292.45
297.2
290.05
7,20,325
Tata Elxsi Ltd
4,540.85
4,560
4,433.95
10,693
Kotak Mahindra Bank Ltd
381.8
382.95
375.15
5,15,256
UPL Ltd
660
661.35
645.05
83,280
P I Industries Ltd
3,060
3,060
2,920.3
33,323
Infosys Ltd
1,305.2
1,322.5
1,300.05
7,68,935
Samvardhana Motherson International Ltd
123.25
124.35
121.4
9,24,287
Lupin Ltd
2,342.5
2,357.75
2,330
17,000
Pidilite Industries Ltd
1,330.9
1,360
1,326
23,725
Havells India Ltd
1,285.05
1,300
1,259.7
32,718
Mphasis Ltd
2,410
2,414.9
2,346.1
28,728
Dabur India Ltd
433.35
437.3
428.25
5,03,913
Torrent Pharmaceuticals Ltd
4,143.6
4,259.8
4,135.05
20,497
Federal Bank Ltd
287.2
294.75
286
11,37,519
Bajaj Finance Ltd
912.3
927.65
911.35
2,13,731
Adani Enterprises Ltd
2,145.2
2,199.5
2,137.4
1,50,960
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
1,695
1,699
1,658.95
1,19,382
Aurobindo Pharma Ltd
1,375.5
1,379
1,346.2
29,894
JSW Steel Ltd
1,218.9
1,233
1,210.75
56,141
HDFC Bank Ltd
809.7
814.9
804.85
14,27,664
Tata Consultancy Services Ltd
2,554.4
2,557.5
2,495
4,56,607
ICICI Bank Ltd
1,347.8
1,364.05
1,337.45
10,31,830
Oil India Ltd
463.1
473.4
461.6
4,47,429
Power Grid Corporation of India Ltd
312.65
314
301.2
9,18,709
Bank of Baroda
278.5
283
277.15
5,41,497
Canara Bank
141.8
143.65
140.5
16,57,099
Maruti Suzuki India Ltd
13,294.9
13,470.3
13,195
60,558
IndusInd Bank Ltd
839.85
849.7
829.6
60,282
Axis Bank Ltd
1,355
1,384
1,348.55
3,37,912
HCL Technologies Ltd
1,451.3
1,475
1,437.85
1,23,120
Oil & Natural Gas Corpn Ltd
287.55
289.75
283
5,18,716
Phoenix Mills Ltd
1,774
1,791.1
1,718
6,220
DLF Ltd
587.7
590.55
575.55
1,77,402
Punjab National Bank
113.05
114.1
112.5
11,48,081
TVS Motor Company Ltd
3,780.1
3,826.8
3,747.05
17,460
United Spirits Ltd
1,252
1,258.5
1,235
3,70,666
NTPC Ltd
392
394
387.15
6,61,887
Indian Oil Corporation Ltd
145.25
145.7
144.1
14,67,019
Coal India Ltd
435.7
438.9
431.2
6,39,756
Hindustan Aeronautics Ltd
4,239.6
4,249.8
4,147
90,547
Power Finance Corporation Ltd
444.7
446.5
435.1
8,21,521
APL Apollo Tubes Ltd
2,043.25
2,045
1,985.45
3,77,193
GAIL (India) Ltd
156.15
157.4
155.1
3,05,854
Page Industries Ltd
36,474.15
36,990
36,079.45
1,707
NHPC Ltd
80.57
81.4
78.27
10,06,619
Marico Ltd
756.7
766.8
752.6
27,049
Container Corporation Of India Ltd
490
492.55
485.05
2,23,442
Suzlon Energy Ltd
49.13
49.37
46.75
1,04,75,228
Jubilant Foodworks Ltd
454.6
458.5
444
93,471
Bharti Airtel Ltd
1,858.5
1,890
1,853.9
2,32,197
Godrej Properties Ltd
1,732.8
1,764.75
1,720
29,907
Tech Mahindra Ltd
1,483.6
1,485.6
1,450
82,984
Adani Power Ltd
183.3
187.15
181.55
38,03,895
REC Ltd
352.5
356.3
349.85
4,24,703
LTIMindtree Ltd
4,626.7
4,671.4
4,505.75
9,913
Persistent Systems Ltd
5,492.8
5,617.8
5,441
14,014
Sona BLW Precision Forgings Ltd
585.65
591.4
573.45
4,71,232
Torrent Power Ltd
1,506
1,511.65
1,492.55
13,804
Info Edge (India) Ltd
1,023.95
1,030.45
995.35
49,690
Alkem Laboratories Ltd
5,575
5,602.75
5,359
2,576
Petronet LNG Ltd
270.65
272.3
267.9
1,78,905
SBI Cards & Payment Services Ltd
685
697.4
680.2
33,743
Jindal Steel Ltd
1,221.35
1,247.5
1,211
28,253
Jio Financial Services Ltd
242.65
244.25
241.55
5,65,160
Divis Laboratories Ltd
6,176.65
6,183.25
6,101.7
5,527
HDFC Asset Management Company Ltd
2,664.65
2,677.4
2,595.45
26,669
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
1,514.6
1,515
1,481
13,87,463
Godrej Consumer Products Ltd
1,086.5
1,093
1,063.25
28,168
HDFC Life Insurance Company Ltd
640
641.9
625.25
1,13,195
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd
561.35
585.45
557
1,81,008
SBI Life Insurance Company Ltd
1,970.95
1,973.45
1,926.8
13,791
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd
1,859.25
1,865.2
1,791.05
27,005
Max Healthcare Institute Ltd
989.95
991.75
960.15
74,500
GMR Airports Ltd
99.24
100
96.82
70,66,600
Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd
553.35
557
545.35
1,29,155
Fortis Healthcare Ltd
873.8
880
855.4
68,812
Varun Beverages Ltd
446
451.4
435.7
6,83,274
UltraTech Cement Ltd
11,769.75
11,999.7
11,711.85
12,323
Coforge Ltd
1,283
1,287
1,247.9
2,20,241
Yes Bank Ltd
19.36
19.43
19.16
61,81,332
Solar Industries India Ltd
14,881
14,988.25
14,591.5
15,764
Polycab India Ltd
7,788.55
7,850
7,690
15,568
JSW Energy Ltd
528.25
534.55
518.6
2,86,553
Bajaj Auto Ltd
9,861
9,978.25
9,824.75
9,595
Bajaj Finserv Ltd
1,827
1,839.2
1,812.5
4,51,880
Interglobe Aviation Ltd
4,634.45
4,660
4,576
1,10,475
AU Small Finance Bank Ltd
982.5
1,000.55
979.05
27,796
Lodha Developers Ltd
861
863.05
836.1
1,78,419
Dixon Technologies (India) Ltd
11,063
11,094.35
10,700.15
80,231
One 97 Communications Ltd
1,139.4
1,145.5
1,126.05
1,56,739
Indus Towers Ltd
420.3
437.5
419.1
10,86,633
Avenue Supermarts Ltd
4,464.05
4,506.1
4,429.7
24,723
Tube Investments of India Ltd
2,758.85
2,776.15
2,715.4
7,805
PB Fintech Ltd
1,482
1,498.65
1,465
7,31,295
Laurus Labs Ltd
1,116.95
1,123.5
1,094.15
59,121
IDFC First Bank Ltd
66.91
67.25
66.05
19,05,610
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd
248.15
251.2
241.05
22,42,317
Adani Energy Solutions Ltd
1,171.15
1,205.2
1,165.5
85,181
Eternal Ltd
246.5
248.3
240
12,14,505
FSN E-Commerce Ventures Ltd
262.9
263.7
258.9
18,62,305
