₹6,896.55
(-1,942.47)(-21.97%)
22 Apr , 2026 | 12:24 PM
Open
₹6,884.75
Prev. Close
₹8,839.02
Market Cap.
₹0
Div Yield
1.37
PE
28.74
PB
28.74
₹6,869.65
₹6,899.65
Performance
One Week (%)
2.4
One Month (%)
11.73
One Year (%)
3.14
YTD (%)
9.46
Company Name
CMP
High
Low
Volume
APL Apollo Tubes Ltd
2,120
2,125.5
2,101.6
1,34,701
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
7,784.5
7,787
7,697
1,37,838
Apollo Tyres Ltd
436.95
444.55
436.75
2,26,160
Amara Raja Energy & Mobility Ltd
881.55
888
777.5
1,53,83,420
3M India Ltd
32,545
33,055
31,680
17,071
Aegis Logistics Ltd
709
727.9
708.3
2,01,335
Aether Industries Ltd
1,185.8
1,202.9
1,144.7
2,57,187
Afcons Infrastructure Ltd
330.85
337.4
330.1
2,23,188
Amber Enterprises India Ltd
7,865
7,961
7,816.5
1,34,613
Anant Raj Ltd
518.4
521.15
510.4
6,90,187
Anupam Rasayan India Ltd
1,345
1,348
1,315.1
1,28,086
Apar Industries Ltd
11,990
12,025.5
11,721.5
79,208
Asian Paints Ltd
2,558
2,564.7
2,500
5,22,900
Aster DM Healthcare Ltd
678.45
681.4
673.25
1,39,964
Astral Ltd
1,587.8
1,599.4
1,579.1
2,33,599
Astrazeneca Pharma India Ltd
8,498.5
8,508
8,430
1,138
Balaji Amines Ltd
1,219.9
1,223
1,191.7
46,629
Balkrishna Industries Ltd
2,311.9
2,315
2,288.5
28,053
Bharat Rasayan Ltd
1,475
1,524.5
1,468.1
11,546
Bharat Heavy Electricals Ltd
332.33
336.8
329.7
92,51,007
Bikaji Foods International Ltd
687.4
695.5
664
2,62,924
Biocon Ltd
357.15
362.5
357.1
15,07,544
Birlasoft Ltd
386.35
391
383.1
4,07,913
Carborundum Universal Ltd
939.65
939.95
925
20,952
Cipla Ltd
1,235
1,236.3
1,222
5,80,035
Aditya Infotech Ltd
2,208.1
2,274.5
2,202
2,35,587
CRISIL Ltd
4,378.1
4,404.9
4,350
19,664
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd
258.51
260.01
257.1
9,49,122
Cummins India Ltd
5,181.4
5,201
5,079.4
2,39,701
Cyient Ltd
958.3
965.05
947.1
1,69,859
Dalmia Bharat Ltd
1,985.8
2,003.5
1,975
68,204
Dixon Technologies (India) Ltd
11,292
11,355
11,215.5
2,79,542
Avenue Supermarts Ltd
4,612.5
4,613.6
4,532.1
1,41,349
DOMS Industries Ltd
2,389.8
2,410
2,338.1
59,183
Elecon Engineering Company Ltd
478.9
482
464.15
7,61,146
Elgi Equipments Ltd
550.3
550.75
539.95
1,23,227
Emami Ltd
473.4
476.6
453.05
9,92,419
Emcure Pharmaceuticals Ltd
1,599.9
1,612.4
1,591.9
62,284
Endurance Technologies Ltd
2,429
2,432
2,380
16,550
Siemens Energy India Ltd
3,190
3,255.9
3,180
3,14,525
ERIS Lifesciences Ltd
1,365.9
1,384.2
1,352.9
20,137
Finolex Cables Ltd
978
982
945
2,57,721
Finolex Industries Ltd
177.3
178.47
175.05
2,30,516
Brainbees Solutions Ltd
254.17
257.59
251.95
11,68,047
Gujarat Fluorochemicals Ltd
3,295.7
3,302.2
3,250.5
14,123
Force Motors Ltd
21,975
22,195
21,620
37,545
Fortis Healthcare Ltd
929.1
934.45
915.1
8,47,239
Firstsource Solutions Ltd
219.9
232
219.3
24,40,548
Gabriel India Ltd
1,033.55
1,045
1,005
1,66,786
Gillette India Ltd
7,950
8,055
7,922
11,637
Glenmark Pharmaceuticals Ltd
2,216.5
2,235
2,204.8
1,86,264
Gravita India Ltd
1,634.6
1,655.1
1,627.7
64,137
Greenpanel Industries Ltd
211.54
218.33
211.5
50,336
Gujarat State Petronet Ltd
277.41
281.85
276.42
3,33,972
HEG Ltd
659.85
667.1
653.9
10,58,041
Hero MotoCorp Ltd
5,269.5
5,291
5,251.5
1,18,739
Hexaware Technologies Ltd
456.8
484.9
456.25
6,30,350
HFCL Ltd
99.9
101.2
97.27
3,05,78,753
Hindalco Industries Ltd
1,033.6
1,036.4
1,017
25,95,386
Hindustan Copper Ltd
554.3
560.8
553.5
20,14,149
Hyundai Motor India Ltd
1,873.9
1,880.9
1,862.2
2,45,219
Indian Oil Corporation Ltd
147
147.9
146.1
47,75,073
Ipca Laboratories Ltd
1,499.7
1,514
1,466.5
1,47,643
Ircon International Ltd
153.87
155.49
152.01
22,28,148
ITI Ltd
311.38
319.9
292.61
2,58,49,409
Jindal Stainless Ltd
789.45
793.45
784
2,85,858
JSW Dulux Ltd
2,909.1
2,927
2,880.1
19,403
Jubilant Ingrevia Ltd
688.3
701.9
662.35
8,66,482
Jubilant Pharmova Ltd
924.45
926
900.15
39,223
KEC International Ltd
590.6
592.8
580
5,50,748
KEI Industries Ltd
4,918
4,924.3
4,803.5
1,43,958
KFin Technologies Ltd
988.8
1,006
980
4,22,587
Kirloskar Brothers Ltd
1,725
1,775
1,720
53,954
Mahindra Lifespace Developers Ltd
319.8
325.85
317.05
1,73,713
Maharashtra Seamless Ltd
663.9
665.95
650.6
1,06,310
Max Healthcare Institute Ltd
1,018
1,020
1,008
7,18,509
Global Health Ltd
1,108.15
1,110
1,078.6
81,591
Metro Brands Ltd
1,065
1,080
1,058.3
5,361
Mahanagar Gas Ltd
1,146.2
1,149.95
1,122.85
94,697
Samvardhana Motherson International Ltd
131.79
131.82
124.72
2,50,21,165
Mphasis Ltd
2,362
2,397
2,353.3
3,00,128
MRF Ltd
1,37,770
1,40,095
1,37,555
3,230
Motherson Sumi Wiring India Ltd
40.77
40.94
39.8
46,52,487
NBCC (India) Ltd
93.94
94.15
92.82
54,26,188
NCC Ltd
160.55
160.94
158.52
13,41,387
Nestle India Ltd
1,412.4
1,425.2
1,386
58,19,429
Olectra Greentech Ltd
1,234.4
1,240
1,222.05
3,04,985
Oil & Natural Gas Corpn Ltd
282.75
285.05
282.6
41,89,393
Patanjali Foods Ltd
473.9
475.45
466.2
11,48,877
Persistent Systems Ltd
5,055
5,262
5,033.9
14,50,877
Petronet LNG Ltd
279.64
280.57
275.88
5,96,303
Polycab India Ltd
8,056
8,064
7,897
2,46,091
Hitachi Energy India Ltd
30,440
30,470
29,825
67,215
Prestige Estates Projects Ltd
1,421
1,422
1,401.5
2,45,424
Raymond Ltd
452.8
456.3
441.65
3,92,705
Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd
131.9
132.35
130.5
4,80,365
Redington Ltd
225.93
228.49
225.35
14,16,637
R R Kabel Ltd
1,470
1,487.7
1,445.6
85,455
Rail Vikas Nigam Ltd
302.5
303.88
297
39,06,709
Sobha Ltd
1,353
1,382.1
1,350.1
1,14,710
Sonata Software Ltd
267.12
274.1
267
4,02,276
Sundram Fasteners Ltd
839.4
841
827.75
10,999
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
1,660.7
1,672
1,652.4
9,02,107
Swiggy Ltd
291.75
291.95
282.45
61,51,065
Sterling & Wilson Renewable Energy Ltd
212.75
215.45
206.34
37,79,524
Syngene International Ltd
430.25
449.7
430
4,78,827
Syrma SGS Technology Ltd
1,012.05
1,014.25
985.95
10,54,702
Transformers & Rectifiers India Ltd
309.05
309.55
295
1,73,99,035
Tata Chemicals Ltd
708.95
714
705
1,75,282
Tata Consumer Products Ltd
1,188.8
1,189.2
1,139.8
25,03,783
Thermax Ltd
4,060.1
4,166.1
4,055.6
92,746
Tube Investments of India Ltd
2,990.8
2,995
2,885.3
2,60,144
Timken India Ltd
3,573.7
3,589.3
3,483
21,057
Titagarh Rail Systems Ltd
742
746
733.5
3,44,793
Tata Motors Passenger Vehicles Ltd
365.5
366.5
353.4
65,52,265
UltraTech Cement Ltd
12,090
12,120
12,001
95,649
Uno Minda Ltd
1,146.4
1,151
1,136.2
3,22,137
Welspun Corp Ltd
1,136.85
1,149.35
1,110
29,65,227
Welspun Living Ltd
133.4
136.45
132.2
17,16,596
Whirlpool of India Ltd
932.15
937.5
910.05
1,95,737
Wockhardt Ltd
1,416.5
1,441
1,405
3,33,521
Minda Corporation Ltd
545.1
551.75
541.1
1,02,991
TVS Supply Chain Solutions Ltd
114.69
116
113
72,620
Tata Technologies Ltd
573.15
580
572.9
4,51,500
TBO Tek Ltd
1,273.6
1,300.5
1,268
62,496
Transport Corporation of India Ltd
959.3
972.95
927.3
99,712
Tata Consultancy Services Ltd
2,511.4
2,580
2,508.8
27,02,214
Tech Mahindra Ltd
1,408
1,476.5
1,406.4
39,90,046
Tega Industries Ltd
1,719.3
1,734.5
1,714.9
7,015
Tenneco Clean Air India Ltd
593.95
601.5
593.3
1,88,100
Mankind Pharma Ltd
2,227
2,239.9
2,181
1,92,134
Marico Ltd
775.4
776.5
758.45
7,60,531
Mastek Ltd
1,777.3
1,796.4
1,731.4
91,395
Godrej Consumer Products Ltd
1,146
1,147.8
1,116.9
8,80,514
Godawari Power & Ispat Ltd
297.35
301
295.45
8,17,314
Gujarat Pipavav Port Ltd
159.09
159.45
157.03
4,07,924
Granules India Ltd
681.85
689.9
666.9
7,27,927
Safari Industries (India) Ltd
1,553.6
1,593.4
1,551.8
13,330
Sagility Ltd
41.87
42.63
41.6
1,01,83,606
Steel Authority of India Ltd
176
178.46
174.76
1,31,67,107
Sai Life Sciences Ltd
992.35
994.05
955.6
3,24,323
Railtel Corporation of India Ltd
329.14
334.87
324.8
8,04,693
Linde India Ltd
7,195
7,220
7,021
36,358
Lloyds Metals & Energy Ltd
1,672.8
1,681
1,645
5,58,855
Lodha Developers Ltd
888.55
891.95
872.55
15,46,166
L T Foods Ltd
423.2
427.9
419
2,09,108
LTIMindtree Ltd
4,585.5
4,703.8
4,567.9
2,60,011
L&T Technology Services Ltd
3,544.1
3,665.5
3,535
62,494
Lupin Ltd
2,306.4
2,318.6
2,285.1
3,82,289
Aarti Drugs Ltd
362
366.55
361.05
57,105
Aditya Birla Fashion & Retail Ltd
65.2
65.53
64.35
11,18,715
Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd
107.68
108.43
105.72
3,61,135
Action Construction Equipment Ltd
943.8
946.25
903
6,70,266
Vishal Mega Mart Ltd
124
124.48
122.64
50,32,561
Voltas Ltd
1,493.3
1,493.8
1,455
5,10,348
Vardhman Textiles Ltd
570.55
572.05
551.6
3,06,394
Waaree Energies Ltd
3,495
3,529.4
3,454.6
7,20,909
Reliance Infrastructure Ltd
82.79
85
82.79
4,14,574
Zensar Technologies Ltd
584
608.5
582.35
2,74,015
ZF Commercial Vehicle Control System India Ltd
15,423
15,549
15,152
24,967
Zydus Lifesciences Ltd
930.1
933.5
922.05
1,55,702
Zydus Wellness Ltd
508.1
513.45
504.2
1,95,613
Hindustan Unilever Ltd
2,400.7
2,408
2,310.4
29,63,822
Himadri Speciality Chemical Ltd
519.4
521.5
509.05
20,39,917
GAIL (India) Ltd
166.35
166.8
160.65
95,04,585
Gallantt Ispat Ltd.
868.3
899.85
862.5
12,01,869
Netweb Technologies India Ltd
4,100.1
4,117
3,882.6
19,61,417
Neuland Laboratories Ltd
15,057
15,064
14,701
13,518
Supreme Industries Ltd
3,699
3,737.9
3,645
97,392
Suzlon Energy Ltd
54.04
54.49
52.9
8,76,87,580
Swan Corp Ltd
345.25
349.8
343.6
2,63,280
Coforge Ltd
1,219.5
1,273.9
1,218
33,89,563
Cohance Lifesciences Ltd
365
372.9
360.35
9,99,114
Colgate-Palmolive (India) Ltd
2,117.3
2,137
2,093.9
1,41,764
Concord Biotech Ltd
1,047
1,058
1,033.3
70,817
Coromandel International Ltd
2,023.5
2,064.5
2,015.1
1,46,968
GE Vernova T&D India Ltd
4,241.1
4,283
4,220
2,28,302
Havells India Ltd
1,329.4
1,339.4
1,326
3,65,293
HCL Technologies Ltd
1,284.8
1,358
1,284
2,27,42,391
Jupiter Wagons Ltd
284.12
287.9
280.8
10,72,366
Jyoti CNC Automation Ltd
763.85
773.65
759.2
4,03,548
Kajaria Ceramics Ltd
1,196.1
1,220.75
1,180.1
1,74,998
Kaynes Technology India Ltd
4,366
4,370
4,220
8,28,421
Schaeffler India Ltd
4,235.4
4,290
4,152
62,643
Shipping Corporation of India Ltd
298.1
305.9
298.05
40,17,844
Shyam Metalics & Energy Ltd
810.35
830.1
810
1,44,720
Supreme Petrochem Ltd
770
783
769.95
19,683
SRF Ltd
2,502.1
2,506.9
2,452
1,93,929
J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd
1,973.2
1,999.9
1,968.8
1,32,836
Jindal Saw Ltd
245.24
246.99
234.4
27,02,993
Jindal Steel Ltd
1,286
1,298.4
1,282.2
7,17,363
Dr Reddys Laboratories Ltd
1,220.6
1,221.8
1,208.1
7,11,368
RHI Magnesita India Ltd
414.25
426.7
407.1
2,56,719
eClerx Services Ltd
1,498.6
1,576.6
1,475.2
3,62,633
International Gemmological Institute (India) Ltd
361.7
362.8
354
1,86,379
Indraprastha Gas Ltd
168.53
169.36
166.25
13,96,391
Usha Martin Ltd
446.7
449.9
441
55,659
Deepak Nitrite Ltd
1,720
1,724
1,622.1
3,98,156
Castrol India Ltd
181.84
183.05
181.54
4,77,629
CEAT Ltd
3,815.6
3,848.7
3,774
61,765
Cello World Ltd
426.45
429.1
423.35
54,165
Cemindia Projects Ltd
652.95
664.55
643.25
1,62,653
CG Power & Industrial Solutions Ltd
833.55
835
803
30,21,160
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd
453.85
455
450.4
2,06,301
Chennai Petroleum Corporation Ltd
1,057.75
1,073.4
1,019.95
22,69,436
NMDC Ltd
88.68
89.95
88.25
1,01,95,675
NMDC Steel Ltd
42.11
42.62
41.78
17,57,915
Nuvoco Vistas Corporation Ltd
299.15
305.4
297
5,64,960
FSN E-Commerce Ventures Ltd
261.78
266.49
261.29
31,18,749
Exide Industries Ltd
356.8
358.95
332
68,31,676
Torrent Pharmaceuticals Ltd
4,086.7
4,140.6
4,071.2
1,87,529
Torrent Power Ltd
1,650
1,661.8
1,616
4,87,991
Trent Ltd
4,420.1
4,498
4,336.6
16,88,774
Trident Ltd
26.07
26.18
25.77
21,79,756
National Aluminium Company Ltd
433.8
435.1
418.55
69,72,770
Info Edge (India) Ltd
1,051.35
1,077.6
1,045.5
9,39,815
Nava Ltd
699.15
706.7
690.55
2,52,394
Page Industries Ltd
37,975
38,150
37,760
20,055
Indus Towers Ltd
409.35
418.6
408
31,41,414
Infosys Ltd
1,257.5
1,297.7
1,255.9
1,30,28,562
Ingersoll-Rand (India) Ltd
4,121.9
4,121.9
4,044.1
4,856
Inox India Ltd
1,559
1,560
1,480
2,01,092
Inox Wind Ltd
103.28
104.75
99.51
1,59,07,522
Adani Total Gas Ltd
624.75
633.55
614
18,90,129
Atul Ltd
6,617
6,707
6,550
8,979
Aurobindo Pharma Ltd
1,405
1,415
1,382.4
8,07,263
Ajanta Pharma Ltd
2,765.9
2,815.4
2,749.3
29,175
Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd
529.35
538.5
526.05
69,620
Alkem Laboratories Ltd
5,700
5,735
5,579.5
47,321
Allcargo Logistics Ltd
9.27
9.49
9.25
27,42,127
PG Electroplast Ltd
564.85
569.75
556.2
9,45,062
Procter & Gamble Health Ltd
5,116.8
5,129
5,038.4
6,412
Pidilite Industries Ltd
1,406.1
1,418
1,394.7
2,33,268
Blue Dart Express Ltd
5,411
5,500
5,377
13,670
Blue Jet Healthcare Ltd
417.15
419.9
411.75
1,05,749
Blue Star Ltd
1,879.3
1,896.9
1,867.4
2,69,071
Borosil Renewables Ltd
516.95
519.65
508.6
2,48,261
Bharat Petroleum Corporation Ltd
316.3
317
313
45,21,715
Britannia Industries Ltd
5,778.5
5,924
5,745
2,81,369
BASF India Ltd
3,729
3,740
3,683.1
5,939
Bata India Ltd
762.2
764.95
755.55
40,923
Bayer CropScience Ltd
4,787.4
4,863.9
4,779.6
5,250
The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd
1,537.3
1,545
1,521.4
19,824
Berger Paints India Ltd
477.45
479.45
470.7
88,128
SKF India Ltd
1,743.6
1,749
1,714.2
9,691
Kalpataru Projects International Ltd
1,252.2
1,253.8
1,240
27,637
KPIT Technologies Ltd
723.35
743.9
721.25
10,80,083
