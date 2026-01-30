Nifty500 Shariah

Nifty500 Shariah SHARE PRICE

6,896.55

(-1,942.47)negative-bottom arrow(-21.97%)

22 Apr , 2026 | 12:24 PM

Open

6,884.75

Prev. Close

8,839.02

Market Cap.

0

Div Yield

1.37

PE

28.74

PB

28.74

6,869.65

Select price range

6,899.65

Performance

One Week (%)

2.4

One Month (%)

11.73

One Year (%)

3.14

YTD (%)

9.46

Nifty500 Shariah LISTED COMPANIES

Company Name
CMP
High
Low
Volume

APL Apollo Tubes Ltd

2,120

2,125.5

2,101.6

1,34,701

Apollo Hospitals Enterprise Ltd

7,784.5

7,787

7,697

1,37,838

Apollo Tyres Ltd

436.95

444.55

436.75

2,26,160

Amara Raja Energy & Mobility Ltd

881.55

888

777.5

1,53,83,420

3M India Ltd

32,545

33,055

31,680

17,071

Aegis Logistics Ltd

709

727.9

708.3

2,01,335

Aether Industries Ltd

1,185.8

1,202.9

1,144.7

2,57,187

Afcons Infrastructure Ltd

330.85

337.4

330.1

2,23,188

Amber Enterprises India Ltd

7,865

7,961

7,816.5

1,34,613

Anant Raj Ltd

518.4

521.15

510.4

6,90,187

Anupam Rasayan India Ltd

1,345

1,348

1,315.1

1,28,086

Apar Industries Ltd

11,990

12,025.5

11,721.5

79,208

Asian Paints Ltd

2,558

2,564.7

2,500

5,22,900

Aster DM Healthcare Ltd

678.45

681.4

673.25

1,39,964

Astral Ltd

1,587.8

1,599.4

1,579.1

2,33,599

Astrazeneca Pharma India Ltd

8,498.5

8,508

8,430

1,138

Balaji Amines Ltd

1,219.9

1,223

1,191.7

46,629

Balkrishna Industries Ltd

2,311.9

2,315

2,288.5

28,053

Bharat Rasayan Ltd

1,475

1,524.5

1,468.1

11,546

Bharat Heavy Electricals Ltd

332.33

336.8

329.7

92,51,007

Bikaji Foods International Ltd

687.4

695.5

664

2,62,924

Biocon Ltd

357.15

362.5

357.1

15,07,544

Birlasoft Ltd

386.35

391

383.1

4,07,913

Carborundum Universal Ltd

939.65

939.95

925

20,952

Cipla Ltd

1,235

1,236.3

1,222

5,80,035

Aditya Infotech Ltd

2,208.1

2,274.5

2,202

2,35,587

CRISIL Ltd

4,378.1

4,404.9

4,350

19,664

Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd

258.51

260.01

257.1

9,49,122

Cummins India Ltd

5,181.4

5,201

5,079.4

2,39,701

Cyient Ltd

958.3

965.05

947.1

1,69,859

Dalmia Bharat Ltd

1,985.8

2,003.5

1,975

68,204

Dixon Technologies (India) Ltd

11,292

11,355

11,215.5

2,79,542

Avenue Supermarts Ltd

4,612.5

4,613.6

4,532.1

1,41,349

DOMS Industries Ltd

2,389.8

2,410

2,338.1

59,183

Elecon Engineering Company Ltd

478.9

482

464.15

7,61,146

Elgi Equipments Ltd

550.3

550.75

539.95

1,23,227

Emami Ltd

473.4

476.6

453.05

9,92,419

Emcure Pharmaceuticals Ltd

1,599.9

1,612.4

1,591.9

62,284

Endurance Technologies Ltd

2,429

2,432

2,380

16,550

Siemens Energy India Ltd

3,190

3,255.9

3,180

3,14,525

ERIS Lifesciences Ltd

1,365.9

1,384.2

1,352.9

20,137

Finolex Cables Ltd

978

982

945

2,57,721

Finolex Industries Ltd

177.3

178.47

175.05

2,30,516

Brainbees Solutions Ltd

254.17

257.59

251.95

11,68,047

Gujarat Fluorochemicals Ltd

3,295.7

3,302.2

3,250.5

14,123

Force Motors Ltd

21,975

22,195

21,620

37,545

Fortis Healthcare Ltd

929.1

934.45

915.1

8,47,239

Firstsource Solutions Ltd

219.9

232

219.3

24,40,548

Gabriel India Ltd

1,033.55

1,045

1,005

1,66,786

Gillette India Ltd

7,950

8,055

7,922

11,637

Glenmark Pharmaceuticals Ltd

2,216.5

2,235

2,204.8

1,86,264

Gravita India Ltd

1,634.6

1,655.1

1,627.7

64,137

Greenpanel Industries Ltd

211.54

218.33

211.5

50,336

Gujarat State Petronet Ltd

277.41

281.85

276.42

3,33,972

HEG Ltd

659.85

667.1

653.9

10,58,041

Hero MotoCorp Ltd

5,269.5

5,291

5,251.5

1,18,739

Hexaware Technologies Ltd

456.8

484.9

456.25

6,30,350

HFCL Ltd

99.9

101.2

97.27

3,05,78,753

Hindalco Industries Ltd

1,033.6

1,036.4

1,017

25,95,386

Hindustan Copper Ltd

554.3

560.8

553.5

20,14,149

Hyundai Motor India Ltd

1,873.9

1,880.9

1,862.2

2,45,219

Indian Oil Corporation Ltd

147

147.9

146.1

47,75,073

Ipca Laboratories Ltd

1,499.7

1,514

1,466.5

1,47,643

Ircon International Ltd

153.87

155.49

152.01

22,28,148

ITI Ltd

311.38

319.9

292.61

2,58,49,409

Jindal Stainless Ltd

789.45

793.45

784

2,85,858

JSW Dulux Ltd

2,909.1

2,927

2,880.1

19,403

Jubilant Ingrevia Ltd

688.3

701.9

662.35

8,66,482

Jubilant Pharmova Ltd

924.45

926

900.15

39,223

KEC International Ltd

590.6

592.8

580

5,50,748

KEI Industries Ltd

4,918

4,924.3

4,803.5

1,43,958

KFin Technologies Ltd

988.8

1,006

980

4,22,587

Kirloskar Brothers Ltd

1,725

1,775

1,720

53,954

Mahindra Lifespace Developers Ltd

319.8

325.85

317.05

1,73,713

Maharashtra Seamless Ltd

663.9

665.95

650.6

1,06,310

Max Healthcare Institute Ltd

1,018

1,020

1,008

7,18,509

Global Health Ltd

1,108.15

1,110

1,078.6

81,591

Metro Brands Ltd

1,065

1,080

1,058.3

5,361

Mahanagar Gas Ltd

1,146.2

1,149.95

1,122.85

94,697

Samvardhana Motherson International Ltd

131.79

131.82

124.72

2,50,21,165

Mphasis Ltd

2,362

2,397

2,353.3

3,00,128

MRF Ltd

1,37,770

1,40,095

1,37,555

3,230

Motherson Sumi Wiring India Ltd

40.77

40.94

39.8

46,52,487

NBCC (India) Ltd

93.94

94.15

92.82

54,26,188

NCC Ltd

160.55

160.94

158.52

13,41,387

Nestle India Ltd

1,412.4

1,425.2

1,386

58,19,429

Olectra Greentech Ltd

1,234.4

1,240

1,222.05

3,04,985

Oil & Natural Gas Corpn Ltd

282.75

285.05

282.6

41,89,393

Patanjali Foods Ltd

473.9

475.45

466.2

11,48,877

Persistent Systems Ltd

5,055

5,262

5,033.9

14,50,877

Petronet LNG Ltd

279.64

280.57

275.88

5,96,303

Polycab India Ltd

8,056

8,064

7,897

2,46,091

Hitachi Energy India Ltd

30,440

30,470

29,825

67,215

Prestige Estates Projects Ltd

1,421

1,422

1,401.5

2,45,424

Raymond Ltd

452.8

456.3

441.65

3,92,705

Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd

131.9

132.35

130.5

4,80,365

Redington Ltd

225.93

228.49

225.35

14,16,637

R R Kabel Ltd

1,470

1,487.7

1,445.6

85,455

Rail Vikas Nigam Ltd

302.5

303.88

297

39,06,709

Sobha Ltd

1,353

1,382.1

1,350.1

1,14,710

Sonata Software Ltd

267.12

274.1

267

4,02,276

Sundram Fasteners Ltd

839.4

841

827.75

10,999

Sun Pharmaceutical Industries Ltd

1,660.7

1,672

1,652.4

9,02,107

Swiggy Ltd

291.75

291.95

282.45

61,51,065

Sterling & Wilson Renewable Energy Ltd

212.75

215.45

206.34

37,79,524

Syngene International Ltd

430.25

449.7

430

4,78,827

Syrma SGS Technology Ltd

1,012.05

1,014.25

985.95

10,54,702

Transformers & Rectifiers India Ltd

309.05

309.55

295

1,73,99,035

Tata Chemicals Ltd

708.95

714

705

1,75,282

Tata Consumer Products Ltd

1,188.8

1,189.2

1,139.8

25,03,783

Thermax Ltd

4,060.1

4,166.1

4,055.6

92,746

Tube Investments of India Ltd

2,990.8

2,995

2,885.3

2,60,144

Timken India Ltd

3,573.7

3,589.3

3,483

21,057

Titagarh Rail Systems Ltd

742

746

733.5

3,44,793

Tata Motors Passenger Vehicles Ltd

365.5

366.5

353.4

65,52,265

UltraTech Cement Ltd

12,090

12,120

12,001

95,649

Uno Minda Ltd

1,146.4

1,151

1,136.2

3,22,137

Welspun Corp Ltd

1,136.85

1,149.35

1,110

29,65,227

Welspun Living Ltd

133.4

136.45

132.2

17,16,596

Whirlpool of India Ltd

932.15

937.5

910.05

1,95,737

Wockhardt Ltd

1,416.5

1,441

1,405

3,33,521

Minda Corporation Ltd

545.1

551.75

541.1

1,02,991

TVS Supply Chain Solutions Ltd

114.69

116

113

72,620

Tata Technologies Ltd

573.15

580

572.9

4,51,500

TBO Tek Ltd

1,273.6

1,300.5

1,268

62,496

Transport Corporation of India Ltd

959.3

972.95

927.3

99,712

Tata Consultancy Services Ltd

2,511.4

2,580

2,508.8

27,02,214

Tech Mahindra Ltd

1,408

1,476.5

1,406.4

39,90,046

Tega Industries Ltd

1,719.3

1,734.5

1,714.9

7,015

Tenneco Clean Air India Ltd

593.95

601.5

593.3

1,88,100

Mankind Pharma Ltd

2,227

2,239.9

2,181

1,92,134

Marico Ltd

775.4

776.5

758.45

7,60,531

Mastek Ltd

1,777.3

1,796.4

1,731.4

91,395

Godrej Consumer Products Ltd

1,146

1,147.8

1,116.9

8,80,514

Godawari Power & Ispat Ltd

297.35

301

295.45

8,17,314

Gujarat Pipavav Port Ltd

159.09

159.45

157.03

4,07,924

Granules India Ltd

681.85

689.9

666.9

7,27,927

Safari Industries (India) Ltd

1,553.6

1,593.4

1,551.8

13,330

Sagility Ltd

41.87

42.63

41.6

1,01,83,606

Steel Authority of India Ltd

176

178.46

174.76

1,31,67,107

Sai Life Sciences Ltd

992.35

994.05

955.6

3,24,323

Railtel Corporation of India Ltd

329.14

334.87

324.8

8,04,693

Linde India Ltd

7,195

7,220

7,021

36,358

Lloyds Metals & Energy Ltd

1,672.8

1,681

1,645

5,58,855

Lodha Developers Ltd

888.55

891.95

872.55

15,46,166

L T Foods Ltd

423.2

427.9

419

2,09,108

LTIMindtree Ltd

4,585.5

4,703.8

4,567.9

2,60,011

L&T Technology Services Ltd

3,544.1

3,665.5

3,535

62,494

Lupin Ltd

2,306.4

2,318.6

2,285.1

3,82,289

Aarti Drugs Ltd

362

366.55

361.05

57,105

Aditya Birla Fashion & Retail Ltd

65.2

65.53

64.35

11,18,715

Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd

107.68

108.43

105.72

3,61,135

Action Construction Equipment Ltd

943.8

946.25

903

6,70,266

Vishal Mega Mart Ltd

124

124.48

122.64

50,32,561

Voltas Ltd

1,493.3

1,493.8

1,455

5,10,348

Vardhman Textiles Ltd

570.55

572.05

551.6

3,06,394

Waaree Energies Ltd

3,495

3,529.4

3,454.6

7,20,909

Reliance Infrastructure Ltd

82.79

85

82.79

4,14,574

Zensar Technologies Ltd

584

608.5

582.35

2,74,015

ZF Commercial Vehicle Control System India Ltd

15,423

15,549

15,152

24,967

Zydus Lifesciences Ltd

930.1

933.5

922.05

1,55,702

Zydus Wellness Ltd

508.1

513.45

504.2

1,95,613

Hindustan Unilever Ltd

2,400.7

2,408

2,310.4

29,63,822

Himadri Speciality Chemical Ltd

519.4

521.5

509.05

20,39,917

GAIL (India) Ltd

166.35

166.8

160.65

95,04,585

Gallantt Ispat Ltd.

868.3

899.85

862.5

12,01,869

Netweb Technologies India Ltd

4,100.1

4,117

3,882.6

19,61,417

Neuland Laboratories Ltd

15,057

15,064

14,701

13,518

Supreme Industries Ltd

3,699

3,737.9

3,645

97,392

Suzlon Energy Ltd

54.04

54.49

52.9

8,76,87,580

Swan Corp Ltd

345.25

349.8

343.6

2,63,280

Coforge Ltd

1,219.5

1,273.9

1,218

33,89,563

Cohance Lifesciences Ltd

365

372.9

360.35

9,99,114

Colgate-Palmolive (India) Ltd

2,117.3

2,137

2,093.9

1,41,764

Concord Biotech Ltd

1,047

1,058

1,033.3

70,817

Coromandel International Ltd

2,023.5

2,064.5

2,015.1

1,46,968

GE Vernova T&D India Ltd

4,241.1

4,283

4,220

2,28,302

Havells India Ltd

1,329.4

1,339.4

1,326

3,65,293

HCL Technologies Ltd

1,284.8

1,358

1,284

2,27,42,391

Jupiter Wagons Ltd

284.12

287.9

280.8

10,72,366

Jyoti CNC Automation Ltd

763.85

773.65

759.2

4,03,548

Kajaria Ceramics Ltd

1,196.1

1,220.75

1,180.1

1,74,998

Kaynes Technology India Ltd

4,366

4,370

4,220

8,28,421

Schaeffler India Ltd

4,235.4

4,290

4,152

62,643

Shipping Corporation of India Ltd

298.1

305.9

298.05

40,17,844

Shyam Metalics & Energy Ltd

810.35

830.1

810

1,44,720

Supreme Petrochem Ltd

770

783

769.95

19,683

SRF Ltd

2,502.1

2,506.9

2,452

1,93,929

J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd

1,973.2

1,999.9

1,968.8

1,32,836

Jindal Saw Ltd

245.24

246.99

234.4

27,02,993

Jindal Steel Ltd

1,286

1,298.4

1,282.2

7,17,363

Dr Reddys Laboratories Ltd

1,220.6

1,221.8

1,208.1

7,11,368

RHI Magnesita India Ltd

414.25

426.7

407.1

2,56,719

eClerx Services Ltd

1,498.6

1,576.6

1,475.2

3,62,633

International Gemmological Institute (India) Ltd

361.7

362.8

354

1,86,379

Indraprastha Gas Ltd

168.53

169.36

166.25

13,96,391

Usha Martin Ltd

446.7

449.9

441

55,659

Deepak Nitrite Ltd

1,720

1,724

1,622.1

3,98,156

Castrol India Ltd

181.84

183.05

181.54

4,77,629

CEAT Ltd

3,815.6

3,848.7

3,774

61,765

Cello World Ltd

426.45

429.1

423.35

54,165

Cemindia Projects Ltd

652.95

664.55

643.25

1,62,653

CG Power & Industrial Solutions Ltd

833.55

835

803

30,21,160

Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd

453.85

455

450.4

2,06,301

Chennai Petroleum Corporation Ltd

1,057.75

1,073.4

1,019.95

22,69,436

NMDC Ltd

88.68

89.95

88.25

1,01,95,675

NMDC Steel Ltd

42.11

42.62

41.78

17,57,915

Nuvoco Vistas Corporation Ltd

299.15

305.4

297

5,64,960

FSN E-Commerce Ventures Ltd

261.78

266.49

261.29

31,18,749

Exide Industries Ltd

356.8

358.95

332

68,31,676

Torrent Pharmaceuticals Ltd

4,086.7

4,140.6

4,071.2

1,87,529

Torrent Power Ltd

1,650

1,661.8

1,616

4,87,991

Trent Ltd

4,420.1

4,498

4,336.6

16,88,774

Trident Ltd

26.07

26.18

25.77

21,79,756

National Aluminium Company Ltd

433.8

435.1

418.55

69,72,770

Info Edge (India) Ltd

1,051.35

1,077.6

1,045.5

9,39,815

Nava Ltd

699.15

706.7

690.55

2,52,394

Page Industries Ltd

37,975

38,150

37,760

20,055

Indus Towers Ltd

409.35

418.6

408

31,41,414

Infosys Ltd

1,257.5

1,297.7

1,255.9

1,30,28,562

Ingersoll-Rand (India) Ltd

4,121.9

4,121.9

4,044.1

4,856

Inox India Ltd

1,559

1,560

1,480

2,01,092

Inox Wind Ltd

103.28

104.75

99.51

1,59,07,522

Adani Total Gas Ltd

624.75

633.55

614

18,90,129

Atul Ltd

6,617

6,707

6,550

8,979

Aurobindo Pharma Ltd

1,405

1,415

1,382.4

8,07,263

Ajanta Pharma Ltd

2,765.9

2,815.4

2,749.3

29,175

Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd

529.35

538.5

526.05

69,620

Alkem Laboratories Ltd

5,700

5,735

5,579.5

47,321

Allcargo Logistics Ltd

9.27

9.49

9.25

27,42,127

PG Electroplast Ltd

564.85

569.75

556.2

9,45,062

Procter & Gamble Health Ltd

5,116.8

5,129

5,038.4

6,412

Pidilite Industries Ltd

1,406.1

1,418

1,394.7

2,33,268

Blue Dart Express Ltd

5,411

5,500

5,377

13,670

Blue Jet Healthcare Ltd

417.15

419.9

411.75

1,05,749

Blue Star Ltd

1,879.3

1,896.9

1,867.4

2,69,071

Borosil Renewables Ltd

516.95

519.65

508.6

2,48,261

Bharat Petroleum Corporation Ltd

316.3

317

313

45,21,715

Britannia Industries Ltd

5,778.5

5,924

5,745

2,81,369

BASF India Ltd

3,729

3,740

3,683.1

5,939

Bata India Ltd

762.2

764.95

755.55

40,923

Bayer CropScience Ltd

4,787.4

4,863.9

4,779.6

5,250

The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd

1,537.3

1,545

1,521.4

19,824

Berger Paints India Ltd

477.45

479.45

470.7

88,128

SKF India Ltd

1,743.6

1,749

1,714.2

9,691

Kalpataru Projects International Ltd

1,252.2

1,253.8

1,240

27,637

KPIT Technologies Ltd

723.35

743.9

721.25

10,80,083

Top NEWS

Top Stocks for Today - 30th January 2026

Here are some of the stocks that may see significant price movement today: ITC Limited, Dabur India, Swiggy Limited, etc.

30 Jan 2026|06:48 AM

Top Stocks for Today - 29th January 2026

Here are some of the stocks that may see significant price movement today: Larsen & Toubro, Lodha Developers, Shilpa Medicare, etc.

29 Jan 2026|07:03 AM

Top Stocks for Today - 28th January 2026

Here are some of the stocks that may see significant price movement today: Vodafone Idea, ONGC, Life Insurance Corporation, etc.

28 Jan 2026|07:17 AM

