₹10,512.7
(198.15)(1.92%)
15 Apr , 2026 | 03:59 PM
Open
₹10,472.11
Prev. Close
₹10,314.55
Market Cap.
₹0
Div Yield
0
PE
0
PB
0
₹10,466.21
₹10,525.22
Performance
One Week (%)
4.62
One Month (%)
3.86
One Year (%)
3.63
YTD (%)
5.96
Invest wise with Expert advice
Company Name
CMP
High
Low
Volume
ABB India Ltd
6,867.25
6,993
6,840.5
19,081
Aegis Logistics Ltd
659.4
679
633.85
2,11,920
Amara Raja Energy & Mobility Ltd
756.2
772.5
753.25
55,160
Bombay Dyeing & Manufacturing Company Ltd
113.55
114.17
109.75
99,774
Atul Ltd
6,543.5
6,580.2
6,345.15
1,843
Bajaj Electricals Ltd
389
390.75
380.75
12,809
Bajaj Hindusthan Sugar Ltd
18.85
19.19
18.17
13,75,348
Force Motors Ltd
22,375.75
23,225.45
22,250
8,682
Bajaj Finance Ltd
912.3
927.65
911.35
2,13,731
Balrampur Chini Mills Ltd
485.05
488.4
477.95
43,921
Banco Products (India) Ltd
596.2
604
591
19,440
Aditya Birla Real Estate Ltd
1,411.8
1,430
1,400
20,346
Bannari Amman Sugars Ltd
3,748
3,796.65
3,748
7
BASF India Ltd
3,674.1
3,679
3,602.2
1,126
Bata India Ltd
747.2
754.4
736.9
14,664
BEML Ltd
1,709.85
1,720
1,647.95
51,332
Bharat Electronics Ltd
447.5
449.05
444.6
6,99,946
Bhansali Engineering Polymers Ltd
94.95
95.78
93.42
67,897
Blue Star Ltd
1,801.95
1,809.9
1,743.55
36,226
CESC Ltd
163.35
164.75
162.3
1,18,302
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd
456.05
466
453.9
42,432
Exide Industries Ltd
329.95
332.2
328
1,82,935
Cipla Ltd
1,226.65
1,228.7
1,213.15
37,995
CRISIL Ltd
4,141
4,149.75
4,064.5
4,601
CG Power & Industrial Solutions Ltd
747.35
750
726.85
1,76,973
Dabur India Ltd
433.35
437.3
428.25
5,03,913
Arvind Ltd
388.1
403.2
386.1
27,168
Bharat Heavy Electricals Ltd
292.45
297.2
290.05
7,20,325
Hindustan Petroleum Corporation Ltd
366.15
369.9
361.6
4,66,220
IFCI Ltd
58.36
58.75
57.61
6,08,291
Mahanagar Telephone Nigam Ltd
32.9
33.76
31.23
4,86,308
Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd
175.8
177.3
171.75
3,87,645
Chennai Petroleum Corporation Ltd
971.7
986.1
947.5
70,555
State Bank of India
1,071.35
1,087.75
1,068.1
8,94,651
Steel Authority of India Ltd
166.9
171.1
166
12,70,322
Titan Company Ltd
4,525
4,534.65
4,448
26,017
IDBI Bank Ltd
74.4
75.78
74.15
10,97,472
DCW Ltd
48.25
48.93
47.04
2,02,636
Elantas Beck India Ltd
9,025
9,150
8,998.65
793
Dr Reddys Laboratories Ltd
1,218.3
1,221.85
1,196.15
1,53,125
EID Parry (India) Ltd
867.5
879.75
850.9
13,032
Procter & Gamble Health Ltd
4,931.05
5,020.05
4,920
3,159
Electrosteel Castings Ltd
84.45
85.87
82.87
2,29,470
Esab India Ltd
5,492.5
5,499.8
5,402.55
201
EPL Ltd
235
239.65
231.2
56,948
Finolex Cables Ltd
883.15
888
852.7
39,636
Uflex Ltd
395.35
398
385.35
3,675
Foseco India Ltd
4,525
4,525
4,465
226
Godfrey Phillips India Ltd
2,092.55
2,145
2,076
65,646
Godrej Industries Ltd
909.15
944.65
903
18,691
Kansai Nerolac Paints Ltd
197
197.05
189.2
4,73,424
Goodyear India Ltd
783.4
794
770.1
3,696
GHCL Ltd
502.1
514.5
490.9
11,180
HDFC Bank Ltd
809.7
814.9
804.85
14,27,664
Hero MotoCorp Ltd
5,284.9
5,388.4
5,276.1
14,806
HFCL Ltd
88.09
91.21
87.5
19,53,910
Himadri Speciality Chemical Ltd
488.45
491.6
474.05
1,22,191
Hindustan Construction Company Ltd
18.47
18.7
17.75
29,16,260
Hindustan Oil Exploration Company Ltd
155.95
158
149.75
99,290
AGI Greenpac Ltd
566.8
569.95
547.05
7,792
Hindustan Zinc Ltd
580.35
594.15
574.5
5,41,557
India Glycols Ltd
935
940
928.75
6,570
Infosys Ltd
1,305.2
1,322.5
1,300.05
7,68,935
Ingersoll-Rand (India) Ltd
4,068
4,068
3,958.9
1,432
Ion Exchange (India) Ltd
399.25
406.1
390.2
18,187
Sundrop Brands Ltd
638.45
647.75
632.95
178
Jain Irrigation Systems Ltd
33.69
33.9
32.59
2,85,658
Jindal Poly Films Ltd
729.35
773
723
2,617
JSW Steel Ltd
1,218.9
1,233
1,210.75
56,141
Kajaria Ceramics Ltd
1,160
1,176.5
1,130.55
8,054
Kalyani Steels Ltd
693.3
696.9
680
868
Whirlpool of India Ltd
845.6
859.9
827.05
16,539
Kirloskar Brothers Ltd
1,765
1,815.95
1,740
24,965
Kirloskar Industries Ltd
3,145.6
3,145.6
2,972.45
359
Kirloskar Ferrous Industries Ltd
399.65
400.25
376.2
3,42,133
Kotak Mahindra Bank Ltd
381.8
382.95
375.15
5,15,256
KSB Ltd
949
954
920
36,067
L G Balakrishnan & Bros Ltd
1,730
1,780.5
1,730
2,414
Trent Ltd
3,977.25
3,998
3,901.25
37,396
LMW Ltd
13,788.65
13,898.85
13,675.05
314
LIC Housing Finance Ltd
528.9
532.5
525
63,915
Lupin Ltd
2,342.5
2,357.75
2,330
17,000
The Ramco Cements Ltd
1,005.15
1,009.2
990.05
2,714
Maharashtra Seamless Ltd
635.7
639.5
631.25
13,006
Maharashtra Scooters Ltd
13,008.05
13,433
12,932.45
320
Max Financial Services Ltd
1,705
1,745.1
1,678.8
11,453
SpiceJet Ltd
13.47
13.47
13.22
88,53,764
Morepen Laboratories Ltd
41.21
41.55
40.69
3,48,365
MRF Ltd
1,37,768.65
1,38,155
1,36,200
892
HeidelbergCement India Ltd
157.5
158.95
152.15
11,193
NCC Ltd
155.65
155.8
152
71,252
Vedanta Ltd
765.9
768
740.85
8,78,811
Grasim Industries Ltd
2,730.85
2,795.7
2,722.65
23,548
Nirlon Ltd
532.8
532.8
525
9,763
Oil & Natural Gas Corpn Ltd
287.55
289.75
283
5,18,716
Oriental Hotels Ltd
98.45
99.35
97
5,767
Reliance Industries Ltd
1,344.25
1,346.75
1,334.1
7,47,335
Raymond Ltd
420
424
399.2
76,590
Pidilite Industries Ltd
1,330.9
1,360
1,326
23,725
Pix Transmission Ltd
1,463
1,485
1,459.7
638
Birla Corporation Ltd
963.65
966.8
943.95
4,222
Surya Roshni Ltd
234.8
239.9
223.05
25,060
Prism Johnson Ltd
125.35
126.7
123.95
16,111
Rain Industries Ltd
126.9
128.75
126.75
1,18,393
Rallis India Ltd
262.5
264.6
258.65
14,620
Patanjali Foods Ltd
464.75
469
463.35
91,505
Jindal Saw Ltd
219.3
220.2
208.15
6,34,235
JK Lakshmi Cement Ltd
649.4
652
629.85
4,319
Shree Cement Ltd
24,912
25,083.95
24,500
1,257
Reliance Infrastructure Ltd
87.48
90.99
84.9
3,23,997
Tata Power Company Ltd
421.8
423.9
410.1
8,02,590
Sundram Fasteners Ltd
802.35
810.2
787.15
3,148
Sunflag Iron & Steel Company Ltd
266.1
268.3
250
12,182
Supreme Petrochem Ltd
777
777.75
729.65
7,664
Swaraj Engines Ltd
4,037.05
4,388.2
4,000
29,713
Tata Elxsi Ltd
4,540.85
4,560
4,433.95
10,693
ACC Ltd
1,429.45
1,447.3
1,422.85
14,632
Thermax Ltd
4,062.45
4,098.8
3,892.25
17,587
Thirumalai Chemicals Ltd
195.5
196.35
192.75
26,534
Thomas Cook (India) Ltd
107.25
109.37
106.06
55,677
Timex Group India Ltd
291.15
295
281.8
2,43,814
Torrent Pharmaceuticals Ltd
4,143.6
4,259.8
4,135.05
20,497
Ambuja Cements Ltd
453.95
457.15
447
2,19,410
Hindalco Industries Ltd
1,007.25
1,045.55
1,003.4
4,50,260
West Coast Paper Mills Ltd
487.95
491
469
14,418
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd
9,881.1
10,057
9,869.2
831
Mukand Ltd
135.9
136.95
134.25
7,686
Black Box Ltd
535.15
536.75
526.95
16,984
Federal Bank Ltd
287.2
294.75
286
11,37,519
Tata Steel Ltd
208.8
211.15
207.55
16,57,172
SKF India Ltd
1,661
1,661
1,619.95
46,353
Ashok Leyland Ltd
175.45
179.15
175.05
13,96,951
Cummins India Ltd
5,000
5,149.7
4,991.4
8,909
Tata Communications Ltd
1,540.3
1,567.1
1,520.3
15,796
Abbott India Ltd
25,969.8
26,082.35
25,750
1,008
Bajaj Holdings & Investment Ltd
10,041.3
10,171.05
9,870.45
2,749
Bharat Forge Ltd
1,829.85
1,849
1,812.85
2,40,847
Escorts Kubota Ltd
3,230
3,233.95
3,175.9
3,326
Larsen & Toubro Ltd
4,075.85
4,105
4,035
2,71,363
Mahindra & Mahindra Ltd
3,256.1
3,300.95
3,225.05
1,52,615
Bosch Ltd
37,120
37,338.15
36,411.65
3,953
Bharat Petroleum Corporation Ltd
310.25
311.4
299
9,20,157
Siemens Ltd
3,576.9
3,590
3,369.4
1,10,529
Tata Motors Passenger Vehicles Ltd
357.9
362.1
349.35
6,05,872
Voltas Ltd
1,398.5
1,412.9
1,375.25
68,510
Great Eastern Shipping Company Ltd
1,396.6
1,405.9
1,335.95
46,838
Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd
1,214.1
1,235.15
1,077.1
1,49,649
Garware Hi Tech Films Ltd
3,991.95
4,071.2
3,799
7,519
Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd
2,401.85
2,433.85
2,391
3,500
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd
450
454.2
444.05
20,639
Novartis India Ltd
992.6
1,014.95
990
7,899
Sanofi India Ltd
3,517.7
3,529.95
3,484.25
2,454
Pfizer Ltd
4,914.25
4,960
4,851
605
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
168.8
171.4
168.05
59,452
Hindustan Unilever Ltd
2,156.5
2,168.15
2,138.35
85,567
Akzo Nobel India Ltd
3,003.5
3,040
2,984.85
468
NOCIL Ltd
170.4
173.65
166.7
75,445
Tata Chemicals Ltd
719.9
734.1
716.8
1,21,771
Nestle India Ltd
1,256.9
1,259.4
1,230.1
72,755
Tata Consumer Products Ltd
1,093.9
1,107.7
1,090.25
23,214
Asian Paints Ltd
2,422.95
2,426.55
2,381.35
33,727
Britannia Industries Ltd
5,656.75
5,722
5,600.5
5,497
Colgate-Palmolive (India) Ltd
1,937.05
1,950.1
1,917
1,09,278
EIH Ltd
315.3
316.5
312
26,769
Indian Hotels Co Ltd
646.35
653.1
639.2
1,93,124
Castrol India Ltd
180
181.05
179.1
1,13,059
ITC Ltd
302.1
304
300
10,56,542
Apollo Tyres Ltd
442.8
444.55
435.2
37,274
CEAT Ltd
3,626.75
3,707.25
3,618.1
4,105
Finolex Industries Ltd
172.8
173.4
165.4
26,900
Tata Investment Corporation Ltd
712.95
731.7
702.1
2,47,563
Shaily Engineering Plastics Ltd
1,884.55
2,005
1,772.35
1,03,161
The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd
1,496.4
1,515.2
1,475
8,969
Greaves Cotton Ltd
157.05
157.95
153.75
65,649
Sagar Cements Ltd
176.6
189
175.3
6,240
Borosil Renewables Ltd
481
484.65
471.25
24,193
Balkrishna Industries Ltd
2,326.8
2,361.6
2,236.1
2,08,450
Seshasayee Paper & Boards Ltd
264.9
272.55
260.3
2,208
Vardhman Textiles Ltd
558.55
562.65
551
11,283
Phoenix Mills Ltd
1,774
1,791.1
1,718
6,220
Swan Corp Ltd
331.7
347.4
323.75
85,551
SRF Ltd
2,500
2,508.95
2,455.15
21,137
Siyaram Silk Mills Ltd
546
546
526
5,672
Bharat Bijlee Ltd
2,618.1
2,630
2,556.05
1,553
Zensar Technologies Ltd
563.05
570.65
558.7
1,31,330
NELCO Ltd
658.2
663.85
640.05
9,647
Sarda Energy & Minerals Ltd
583
591.75
579.45
86,465
Sandur Manganese & Iron Ores Ltd
207.3
209.45
205.1
43,626
Cholamandalam Financial Holdings Ltd
1,563.35
1,618.95
1,550
4,787
Automotive Axles Ltd
1,722
1,740
1,694.95
423
SML Mahindra Ltd
4,238
4,349
4,200
3,873
Eicher Motors Ltd
7,128.05
7,205.15
7,076.55
56,544
Dynamatic Technologies Ltd
10,402
10,660.05
10,331
879
GMM Pfaudler Ltd
925.5
944.25
923.5
2,611
Kirloskar Pneumatic Company Ltd
1,262.8
1,281.2
1,246.45
7,721
NESCO Ltd
1,145.85
1,160.85
1,138
2,759
Wendt India Ltd
7,047.8
7,080
6,968.5
401
Responsive Industries Ltd
152.9
156.85
149.8
9,120
Westlife Foodworld Ltd
471.5
474.3
459
4,762
Zee Entertainment Enterprises Ltd
82.73
83.69
81.25
10,64,306
Elecon Engineering Company Ltd
413.25
431.75
400.8
1,40,860
Grauer & Weil (India) Ltd
67.48
70
67.01
2,09,797
Gabriel India Ltd
962.35
975
930.1
18,532
IFB Industries Ltd
1,089.5
1,097.65
1,071.45
2,036
Federal-Mogul Goetze (India) Ltd
449.9
458.45
447.7
1,545
Schaeffler India Ltd
3,925.5
4,011.2
3,890
79,525
Rane Holdings Ltd
1,055.25
1,079.85
1,045
689
WPIL Ltd
413.7
418.5
405.9
33,911
Kennametal India Ltd
2,349
2,389.95
2,302.1
8,159
Prakash Industries Ltd
139.75
141.75
138.45
32,980
Grindwell Norton Ltd
1,558.9
1,570
1,531
3,016
Styrenix Performance Materials Ltd
2,208.4
2,229.9
2,152.05
1,618
Alembic Ltd
88.13
88.8
86
29,927
Bayer CropScience Ltd
5,009.4
5,011.5
4,924.2
675
Coromandel International Ltd
2,089.8
2,130.35
2,082.55
31,094
Deepak Nitrite Ltd
1,523
1,544
1,485.6
31,396
GOCL Corporation Ltd
299.15
300
278.95
18,993
PCBL Chemical Ltd
280.3
283.7
272.3
1,18,713
Sudarshan Chemical Industries Ltd
822
825.5
805.85
6,787
Unichem Laboratories Ltd
344
353.85
339.5
3,178
Alkyl Amines Chemicals Ltd
1,406.5
1,413.25
1,393.7
3,065
Astrazeneca Pharma India Ltd
8,542
8,999.9
8,510
782
Tanfac Industries Ltd
2,365.55
2,528.95
2,230.1
71,322
J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd
1,980.8
2,025.25
1,973.3
4,467
Tilaknagar Industries Ltd
431
437.65
423.25
67,735
Wipro Ltd
209.8
210.35
205.05
19,08,106
Dhanuka Agritech Ltd
1,008.8
1,033.15
1,008.6
1,194
TTK Healthcare Ltd
892.35
898.6
868.7
133
Gillette India Ltd
7,850
7,892.6
7,772.9
1,147
V I P Industries Ltd
321.4
325
317.55
14,575
Hawkins Cookers Ltd
7,579.05
7,610
7,565.9
687
Cosmo First Ltd
672
684.3
669.6
2,351
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
7,628.6
7,684.25
7,503.65
7,364
Navneet Education Ltd
135.05
144.85
135.05
3,896
Gufic BioSciences Ltd
307.1
310.1
305.15
660
TVS Srichakra Ltd
4,025.4
4,103.55
3,968
272
Berger Paints India Ltd
473.5
476
463
55,677
Graphite India Ltd
665.85
669.6
646.7
90,652
Cemindia Projects Ltd
640
641.85
625.1
16,739
Garware Technical Fibres Ltd
636.4
636.45
619.9
2,460
HEG Ltd
590
593.35
571.9
1,02,390
Kothari Industrial Corporation Ltd
172
175
166
6,679
Supreme Industries Ltd
3,822.6
3,877
3,752.1
4,310
VST Industries Ltd
238
238.5
229.75
17,290
Can Fin Homes Ltd
859.5
863
845.05
7,056
Shriram Finance Ltd
1,020.95
1,043
1,016.05
9,62,903
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd
1,550
1,558.85
1,530.1
4,30,493
Ugro Capital Ltd
101.63
101.97
96.61
33,861
UPL Ltd
660
661.35
645.05
83,280
Sunteck Realty Ltd
327.5
333
317.35
20,650
Jai Corp Ltd
112.5
114.5
106.99
71,614
SG Mart Ltd
560
568
550.05
12,171
Lloyds Metals & Energy Ltd
1,510.55
1,542.55
1,502.9
43,462
Lloyds Enterprises Ltd
60.63
61
58.55
1,87,735
Viyash Scientific Ltd
210.1
214.6
206.4
18,276
Avanti Feeds Ltd
1,419.3
1,483.2
1,408.3
70,623
Adani Enterprises Ltd
2,145.2
2,199.5
2,137.4
1,50,960
Nava Ltd
625
630.75
617.6
21,759
Shivalik Bimetal Controls Ltd
513.4
525.9
484
11,619
Steel Strips Wheels Ltd
216
220.55
212.9
11,070
Carborundum Universal Ltd
889.3
900
876
11,442
MMTC Ltd
60.55
60.98
59.95
1,81,737
Pitti Engineering Ltd
856.5
865
829.6
1,491
Hindustan Copper Ltd
548.55
565
546.15
12,33,378
NLC India Ltd
275.15
279.3
274.4
1,20,830
Himatsingka Seide Ltd
91.83
94.38
89.5
64,755
Welspun Living Ltd
124.45
125.85
124.05
74,415
Ganesha Ecosphere Ltd
1,050.85
1,067.95
1,045.5
13,995
Sangam (India) Ltd
450
453.2
447.05
554
Asahi India Glass Ltd
850.6
858.45
832.45
8,853
Anant Raj Ltd
503.6
509.5
492.25
1,55,418
Vishnu Chemicals Ltd
538.05
545
534.6
2,295
Vindhya Telelinks Ltd
1,387.65
1,450
1,225
10,910
Ador Welding Ltd
960.9
960.9
892.1
10,448
Usha Martin Ltd
442.05
445
436.3
20,362
Subros Ltd
774.3
776.15
758
6,075
Honeywell Automation India Ltd
30,545
30,570.3
29,000.1
440
Lumax Industries Ltd
5,475
5,700
5,461.65
912
HBL Engineering Ltd
785.45
792
763
2,37,216
Gujarat Industries Power Co Ltd
146.55
148.25
144.95
10,994
Samvardhana Motherson International Ltd
123.25
124.35
121.4
9,24,287
Havells India Ltd
1,285.05
1,300
1,259.7
32,718
Symphony Ltd
790.25
799
754.65
25,792
Websol Energy System Ltd
87.58
87.58
81.21
5,65,455
TTK Prestige Ltd
478.7
486
473
11,358
Rajratan Global Wire Ltd
420
422.7
412.75
2,095
KEI Industries Ltd
4,595
4,639.95
4,533.45
21,702
Tasty Bite Eatables Ltd
7,116.5
7,350
7,116.5
239
Hindustan Foods Ltd
516
522.55
501.6
3,172
Vadilal Industries Ltd
4,585
4,642.65
4,555
697
ADF Foods Ltd
193.5
194.85
189.5
5,857
Heritage Foods Ltd
356.7
362.1
336.4
55,090
CCL Products (India) Ltd
1,087
1,130.65
1,057.4
12,586
Jamna Auto Industries Ltd
123.9
128.9
123.5
1,24,633
TVS Holdings Ltd
14,499
14,727.9
14,339.6
297
JTEKT India Ltd
133.1
136.45
132.9
15,875
Ratnamani Metals & Tubes Ltd
2,336.9
2,364.05
2,312.3
778
Vesuvius India Ltd
489.5
493.25
459.7
9,716
Indo Count Industries Ltd
262.85
264
247.75
29,212
Trident Ltd
25.73
25.87
25.44
9,87,932
Alok Industries Ltd
14.33
14.42
14
13,82,669
Kitex Garments Ltd
170
172.3
168.9
64,174
Shanthi Gears Ltd
478
480
460
1,037
Honda India Power Products Ltd
2,231.3
2,243
2,174.5
252
Elgi Equipments Ltd
530.45
533.9
518.25
2,66,485
Timken India Ltd
3,549.1
3,610
3,529.55
3,201
Diamond Power Infrastructure Ltd
141.7
142.7
139.4
60,766
Praj Industries Ltd
352.2
353.9
343.05
1,69,261
HLE Glascoat Ltd
321
322.65
303.05
11,992
Mayur Uniquoters Ltd
575
580
566.75
4,040
GE Vernova T&D India Ltd
4,138
4,202.75
4,100
28,069
Jayaswal Neco Industries Ltd
91.15
93.42
89
7,56,646
Kalpataru Projects International Ltd
1,213.8
1,214.8
1,183.15
10,771
Safari Industries (India) Ltd
1,555
1,596.15
1,532.35
6,453
EIH Associated Hotels Ltd
322
324.65
316.55
569
Venkys (India) Ltd
1,498.95
1,522
1,484.6
1,983
Balmer Lawrie & Company Ltd
172.6
172.6
168.2
19,220
Kovai Medical Center & Hospital Ltd
5,471
5,471
5,385
3,756
DCM Shriram Ltd
1,173.25
1,177.2
1,126
1,470
Nilkamal Ltd
1,298.15
1,300
1,280.15
22
3M India Ltd
31,520
32,000
31,385.5
139
Bosch Home Comfort India Ltd
1,371.6
1,404
1,335
1,644
JM Financial Ltd
134.5
136.5
134.1
1,11,217
Linde India Ltd
7,297
7,364.5
7,250
1,601
Shipping Corporation of India Ltd
253.25
255.4
249.85
1,68,656
ITI Ltd
291.8
297.15
290.8
1,20,459
National Fertilizer Ltd
75.63
76.5
75
2,66,288
P I Industries Ltd
3,060
3,060
2,920.3
33,323
Apcotex Industries Ltd
382.5
385
379.5
927
Mastek Ltd
1,642
1,660
1,599.15
3,361
Ashiana Housing Ltd
328.85
330.55
320.65
3,948
Poonawalla Fincorp Ltd
413.2
418.6
408.75
63,017
Kingfa Science & Technology (India) Ltd
4,663.4
4,730
4,443.05
1,099
Polyplex Corporation Ltd
878
883.45
870.05
1,565
Carysil Ltd
883.1
898.4
852.3
3,685
IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd
84.25
85.53
83.7
1,32,079
Vinati Organics Ltd
1,248.75
1,248.75
1,213.2
25,963
Aarti Industries Ltd
431.5
433.35
421.2
6,65,666
Gujarat Ambuja Exports Ltd
154.85
156.7
152.8
45,169
Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd
128.55
130.25
127.35
96,021
Aarti Drugs Ltd
365.4
366.6
354.8
8,375
Orchid Pharma Ltd
568.6
579
557.6
1,799
Marksans Pharma Ltd
178.95
180.9
176.15
73,093
Ipca Laboratories Ltd
1,474.5
1,474.5
1,445.2
2,07,493
Neuland Laboratories Ltd
15,029.1
15,099.95
14,469.9
2,725
Savita Oil Technologies Ltd
355.25
373
350.1
2,838
NACL Industries Ltd
171.75
176.3
162.5
28,558
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
1,695
1,699
1,658.95
1,19,382
Hikal Ltd
187.3
189
183.05
27,367
Caplin Point Laboratories Ltd
1,738.55
1,752.75
1,689
3,599
Fischer Medical Ventures Ltd
41.36
41.6
39.66
69,396
Aurobindo Pharma Ltd
1,375.5
1,379
1,346.2
29,894
Natco Pharma Ltd
1,089
1,095.1
1,075.4
27,734
Panama Petrochem Ltd
269.6
272
266.15
1,953
Filatex India Ltd
44.39
45.2
44.13
31,894
Mphasis Ltd
2,410
2,414.9
2,346.1
28,728
Ganesh Housing Ltd
616
617.3
600
2,523
NMDC Ltd
87.25
87.95
86.45
19,29,867
ASM Technologies Ltd
2,968.35
2,968.35
2,900.1
8,549
Blue Dart Express Ltd
5,180
5,180.7
5,097.5
746
Goldiam International Ltd
386
404
344.7
68,667
Greenply Industries Ltd
214.7
221.6
214.4
10,981
SEAMEC Ltd
1,568
1,570
1,526.5
2,035
Confidence Petroleum India Ltd
52.88
55.05
51.9
1,95,430
63 Moons Technologies Ltd
615.5
617.95
580
35,740
La Opala RG Ltd
179
179.45
173.5
7,826
Stylam Industries Ltd
2,245.45
2,256.5
2,221.75
13,894
Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd
654.6
661.2
639.7
85,456
India Cements Ltd
395.1
395.95
382
8,396
JK Tyre & Industries Ltd
424.15
438.2
423.1
52,772
Jubilant Pharmova Ltd
907.05
918.6
899
2,483
Sanghvi Movers Ltd
306
316
305.55
14,801
Privi Speciality Chemicals Ltd
2,938.5
2,999.3
2,920
4,692
Optiemus Infracom Ltd
393.8
400.55
372.95
9,316
Suven Life Sciences Ltd
191.85
197.1
190
25,090
Piccadily Agro Industries Ltd
570.4
576
566.45
8,874
NRB Bearings Ltd
265
268
262.35
4,999
Relaxo Footwears Ltd
304.8
307.9
297.9
8,014
Shilpa Medicare Ltd
414.55
429.95
409.65
35,630
Goodluck India Ltd
1,133.15
1,143.25
1,117.25
1,260
KRBL Ltd
331.9
334.85
326.3
11,054
Cupid Ltd
93.41
95.54
93.02
6,07,150
Indian Oil Corporation Ltd
145.25
145.7
144.1
14,67,019
Balaji Amines Ltd
1,133
1,133.9
1,094
8,568
Balu Forge Industries Ltd
475.2
479.5
462.15
38,283
Patel Engineering Ltd
27.61
27.71
26.78
4,87,679
Emami Ltd
424
434.95
422.3
10,522
Shilchar Technologies Ltd
4,787
4,822.3
4,647.15
5,883
Nucleus Software Exports Ltd
795.7
808.9
793.5
1,683
Manappuram Finance Ltd
269.25
274.65
267.25
17,55,645
VST Tillers Tractors Ltd
5,250
5,433.9
5,206.3
1,399
Zydus Wellness Ltd
509.25
523.95
506.1
1,85,213
Container Corporation Of India Ltd
490
492.55
485.05
2,23,442
Choice International Ltd
718.3
724
706.15
31,524
Shakti Pumps (India) Ltd
529.8
540.6
511.8
1,18,502
Rajesh Exports Ltd
120.67
120.67
120.67
766
Eveready Industries India Ltd
294
304.5
290
4,844
Hatsun Agro Product Ltd
936.65
941.2
911.15
1,168
Jindal Worldwide Ltd
25.6
25.92
24.31
1,36,523
Somany Ceramics Ltd
436
441.7
426.1
3,554
Capri Global Capital Ltd
184.7
187.2
184.7
23,134
FDC Ltd
355.95
360
353.35
2,015
Marico Ltd
756.7
766.8
752.6
27,049
Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd
321.75
328.8
320.95
1,21,129
Apollo Pipes Ltd
453.9
467.6
452
37,963
Poly Medicure Ltd
1,475
1,496.6
1,452.7
3,348
Sindhu Trade Links Ltd
23.25
24.45
23.09
64,106
KDDL Ltd
2,400
2,464.65
2,373
361
Bank of Baroda
278.5
283
277.15
5,41,497
Welspun Corp Ltd
1,052.6
1,060.75
1,010.15
87,626
Bank of India
147.65
149.9
147.05
4,64,414
Indraprastha Medical Corporation Ltd
429.1
440
428.5
12,322
GAIL (India) Ltd
156.15
157.4
155.1
3,05,854
Vaibhav Global Ltd
218.15
219.35
213.95
22,826
JK Paper Ltd
369.3
381.55
367.25
19,382
Saregama India Ltd
341.25
348.9
335
44,094
ICICI Bank Ltd
1,347.8
1,364.05
1,337.45
10,31,830
Cyient Ltd
962.35
982.2
925
1,06,829
Engineers India Ltd
219.65
223.1
219.05
2,05,879
Gujarat Mineral Development Corporation Ltd
622.5
642.9
620.75
2,69,838
IndusInd Bank Ltd
839.85
849.7
829.6
60,282
India Tourism Development Corporation Ltd
632
664.8
631
4,40,606
Jammu and Kashmir Bank Ltd
127.15
129.65
124.3
6,45,123
City Union Bank Ltd
252.05
253.55
245.3
1,34,364
Axis Bank Ltd
1,355
1,384
1,348.55
3,37,912
South Indian Bank Ltd
38.55
39.33
38.55
6,99,089
Sonata Software Ltd
254.75
254.75
246.75
28,729
National Aluminium Company Ltd
423.75
430.05
419.95
4,40,482
Apar Industries Ltd
11,234
11,447
11,070
3,420
Accelya Solutions India Ltd
1,156.65
1,167
1,123.35
1,013
HCL Technologies Ltd
1,451.3
1,475
1,437.85
1,23,120
Geojit Financial Services Ltd
64.99
65.5
62.65
1,01,276
Jindal Steel Ltd
1,221.35
1,247.5
1,211
28,253
Glenmark Pharmaceuticals Ltd
2,260.15
2,265
2,206.35
26,201
Wockhardt Ltd
1,348
1,385.95
1,348
17,279
Mahindra Lifespace Developers Ltd
343
356.95
340.6
5,896
Zydus Lifesciences Ltd
936
937.65
920
46,350
Ajanta Pharma Ltd
2,880
2,920.9
2,880
3,506
TVS Motor Company Ltd
3,780.1
3,826.8
3,747.05
17,460
Transport Corporation of India Ltd
1,009.8
1,010.25
984.25
1,159
Triveni Engineering and Industries Ltd
389.7
395
384.45
34,224
PNB Gilts Ltd
76
76.08
73.8
12,969
Ramco Industries Ltd
276.35
276.35
265
5,698
Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd
43.15
43.77
42.49
2,44,953
Sterlite Technologies Ltd
254.8
254.8
247.85
7,03,913
Tips Music Ltd
554
555.35
540.05
4,478
Indian Overseas Bank
35.12
35.55
34.91
3,58,238
TajGVK Hotels & Resorts Ltd
332.2
340.35
330
4,321
AXISCADES Technologies Ltd
1,711
1,722
1,677.15
7,224
Birlasoft Ltd
381
381.45
370.05
53,062
Godrej Consumer Products Ltd
1,086.5
1,093
1,063.25
28,168
BF Utilities Ltd
497
498.35
470
1,991
United Spirits Ltd
1,252
1,258.5
1,235
3,70,666
Olectra Greentech Ltd
1,227.35
1,241
1,217
70,967
MPS Ltd
1,825
1,841.8
1,812.35
1,857
Cera Sanitaryware Ltd
5,292
5,399.7
5,224.65
790
Bharti Airtel Ltd
1,858.5
1,890
1,853.9
2,32,197
Punjab National Bank
113.05
114.1
112.5
11,48,081
Oracle Financial Services Software Ltd
7,535.75
7,557
7,233.2
12,806
Kama Holdings Ltd
2,476.1
2,524
2,450
4,685
Union Bank of India
188.55
191.45
185.95
5,88,357
United Breweries Ltd
1,465.1
1,498
1,463
1,11,212
Granules India Ltd
652.1
655.5
632.6
94,506
Canara Bank
141.8
143.65
140.5
16,57,099
Pokarna Ltd
904
918.65
896.65
2,556
Divis Laboratories Ltd
6,176.65
6,183.25
6,101.7
5,527
Astra Microwave Products Ltd
1,032.15
1,048.75
1,015
12,701
Radico Khaitan Ltd
2,906.6
2,913.8
2,820
30,912
Maruti Suzuki India Ltd
13,294.9
13,470.3
13,195
60,558
Navin Fluorine International Ltd
6,226.75
6,400
6,205
3,437
UCO Bank
26.49
26.7
26.3
3,79,145
Jindal Stainless Ltd
780.5
788.6
768.65
26,935
Suprajit Engineering Ltd
416
420
411.95
4,211
Indraprastha Gas Ltd
165.95
166.2
162.2
1,39,167
Petronet LNG Ltd
270.65
272.3
267.9
1,78,905
Biocon Ltd
349.75
351.75
348.2
7,56,844
PTC India Ltd
175.55
176
172.2
96,849
Bank of Maharashtra
71.39
72.18
70.85
12,94,653
Ramkrishna Forgings Ltd
539.35
547.25
533.75
8,639
Datamatics Global Services Ltd
721.5
745.5
698.9
22,249
Strides Pharma Science Ltd
1,000
1,018
987
5,260
UltraTech Cement Ltd
11,769.75
11,999.7
11,711.85
12,323
Uno Minda Ltd
1,099.25
1,111.8
1,085.7
34,810
Tata Consultancy Services Ltd
2,554.4
2,557.5
2,495
4,56,607
Coforge Ltd
1,283
1,287
1,247.9
2,20,241
Century Plyboards (India) Ltd
740.05
743.85
727.6
686
Welspun Enterprises Ltd
449.8
461
441
14,529
NTPC Ltd
392
394
387.15
6,61,887
JBM Auto Ltd
626
641.7
625
77,087
Indoco Remedies Ltd
217.25
229.65
216.75
16,422
Jaiprakash Power Ventures Ltd
18.77
19.1
17.3
2,24,63,308
Gokaldas Exports Ltd
694.2
704.5
675
25,226
IIFL Finance Ltd
469.2
474
455.4
64,002
Shoppers Stop Ltd
300
301.05
296.25
4,376
JSW Holdings Ltd
13,351.95
13,890.7
13,113.75
1,284
J K Cements Ltd
5,431.05
5,556.85
5,395
2,282
Yes Bank Ltd
19.36
19.43
19.16
61,81,332
Karnataka Bank Ltd
243
247.65
241.4
1,41,107
Sasken Technologies Ltd
1,277
1,293.45
1,210.05
1,414
Suzlon Energy Ltd
49.13
49.37
46.75
1,04,75,228
Aurionpro Solutions Ltd
903
924.55
878.55
9,203
Shree Renuka Sugars Ltd
27.92
28.42
27.33
6,75,271
AIA Engineering Ltd
3,909.6
3,926
3,842.7
2,661
PVR Inox Ltd
942
960.2
941
16,570
Nitin Spinners Ltd
412.8
414.7
406
4,029
Gujarat State Petronet Ltd
243
246.85
240.95
17,232
KEC International Ltd
565.6
579.85
564.3
1,37,144
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd
300
307.05
297.7
1,71,362
Solar Industries India Ltd
14,881
14,988.25
14,591.5
15,764
Gallantt Ispat Ltd.
788.95
816.45
668.5
20,86,169
Kewal Kiran Clothing Ltd
482.95
490.8
479.6
3,112
Sun TV Network Ltd
618.9
632.15
618.15
38,646
Godawari Power & Ispat Ltd
303.4
304.95
292.55
6,40,325
R Systems International Ltd
270.3
271.45
262
19,593
Prime Focus Ltd
342.25
353.25
335
79,752
Allcargo Logistics Ltd
8.9
9.03
8.71
12,89,549
GMR Airports Ltd
99.24
100
96.82
70,66,600
Tech Mahindra Ltd
1,483.6
1,485.6
1,450
82,984
CIE Automotive India Ltd
486.05
494.85
483.1
29,452
Voltamp Transformers Ltd
9,508.95
9,750
9,493.5
3,102
Action Construction Equipment Ltd
913
915
899.65
39,871
Fiem Industries Ltd
2,237
2,262
2,189.55
7,943
DCB Bank Ltd
188.5
189.9
185
54,643
Info Edge (India) Ltd
1,023.95
1,030.45
995.35
49,690
Torrent Power Ltd
1,506
1,511.65
1,492.55
13,804
L T Foods Ltd
412.05
420.8
410.4
70,869
Sobha Ltd
1,319
1,335.25
1,310.65
8,799
Tanla Platforms Ltd
480.35
483
470
25,134
Lumax Auto Technologies Ltd
1,780.2
1,898.65
1,775
22,578
Network 18 Media & Investments Ltd
35.01
35.19
34.32
1,54,491
Technocraft Industries (India) Ltd
2,486
2,504
2,396.7
1,178
Redington Ltd
224.85
228
221.9
2,20,788
Pearl Global Industries Ltd
1,544.8
1,568.95
1,539.7
965
Firstsource Solutions Ltd
221
223.85
219.6
46,001
Power Finance Corporation Ltd
444.7
446.5
435.1
8,21,521
Ahluwalia Contracts (India) Ltd
817.7
824.95
793.6
2,179
Indian Bank
945.4
1,000.05
942
1,22,989
Vodafone Idea Ltd
9.45
9.49
9.32
3,13,69,538
Page Industries Ltd
36,474.15
36,990
36,079.45
1,707
Astral Ltd
1,627.65
1,660.6
1,615.6
26,827
Embassy Developments Ltd
50.08
51
50.08
4,37,052
Camlin Fine Sciences Ltd
107.07
111.88
105.61
1,20,143
ICRA Ltd
5,455.1
5,525.1
5,407.7
158
Fortis Healthcare Ltd
873.8
880
855.4
68,812
Delta Corp Ltd
61.34
62.95
58.51
1,77,212
Insecticides India Ltd
687.45
701
670.5
1,962
Time Technoplast Ltd
191.65
192.9
188.05
61,097
Hinduja Global Solutions Ltd
410.6
414.55
400
1,913
V2 Retail Ltd
195.65
200
191.45
58,668
DLF Ltd
587.7
590.55
575.55
1,77,402
Sun Pharma Advanced Research Company Ltd
150.6
157.4
143.15
1,35,649
Refex Industries Ltd
240.95
244.5
235.35
47,045
Central Bank of India
35.73
36.1
35.64
2,89,254
K P R Mill Ltd
907.6
912.65
875.2
26,240
Motilal Oswal Financial Services Ltd
789
798.25
771.25
88,471
Power Grid Corporation of India Ltd
312.65
314
301.2
9,18,709
Kaveri Seed Company Ltd
932.7
946
909
8,961
Paisalo Digital Ltd
43.57
44.7
39.5
13,99,798
Religare Enterprises Ltd
221
227
219.55
39,441
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
1,514.6
1,515
1,481
13,87,463
Edelweiss Financial Services Ltd
117.59
119.04
116.04
1,21,545
Kolte Patil Developers Ltd
340.1
344.15
336
733
Jyothy Labs Ltd
225
226.35
219.4
56,693
eClerx Services Ltd
1,490
1,511.6
1,465
10,495
Transformers & Rectifiers India Ltd
308.65
310.95
298.6
5,68,212
Brigade Enterprises Ltd
739.05
759.75
735.6
41,733
Reliance Power Ltd
28.94
29.94
26.88
1,64,15,012
J Kumar Infraprojects Ltd
491.3
492.35
461.15
10,927
KNR Constructions Ltd
124.6
127
119
2,08,476
SEPC Ltd
7.38
7.59
7.3
16,13,476
IRB Infrastructure Developers Ltd
21.77
22.05
21.56
22,44,521
V-Guard Industries Ltd
319.95
321.9
315.15
17,268
REC Ltd
352.5
356.3
349.85
4,24,703
Titagarh Rail Systems Ltd
718.5
724.65
710
49,148
Kiri Industries Ltd
421.7
427
408.1
26,583
Jai Balaji Industries Ltd
66.37
66.74
63.33
1,37,941
Bajaj Auto Ltd
9,861
9,978.25
9,824.75
9,595
Bajaj Finserv Ltd
1,827
1,839.2
1,812.5
4,51,880
RPG Life Sciences Ltd
1,922
1,922
1,884.6
399
ZF Commercial Vehicle Control System India Ltd
14,055.5
14,394.15
13,966.95
5,672
ISGEC Heavy Engineering Ltd
1,042.1
1,071.95
1,023.8
7,110
Indian Metals & Ferro Alloys Ltd
1,404
1,431.45
1,386.1
3,456
Mold-Tek Packaging Ltd
541.75
546.15
532
6,238
Mahindra Holidays & Resorts India Ltd
271
274
254.6
82,985
Adani Power Ltd
183.3
187.15
181.55
38,03,895
NHPC Ltd
80.57
81.4
78.27
10,06,619
Globus Spirits Ltd
929.75
941.4
925
2,390
Oil India Ltd
463.1
473.4
461.6
4,47,429
RattanIndia Power Ltd
9.57
9.69
9.23
30,65,962
Den Networks Ltd
28.95
29.56
28.6
56,647
Astec Lifesciences Ltd
649.2
669.9
640
5,206
JSW Energy Ltd
528.25
534.55
518.6
2,86,553
Godrej Properties Ltd
1,732.8
1,764.75
1,720
29,907
D B Corp Ltd
207
214.95
204.65
5,904
Jubilant Foodworks Ltd
454.6
458.5
444
93,471
Thangamayil Jewellery Ltd
4,263
4,388.85
4,225
4,327
Hathway Cable & Datacom Ltd
11.58
11.89
11.5
5,61,701
Man Infraconstruction Ltd
96
98.65
94.7
29,198
Persistent Systems Ltd
5,492.8
5,617.8
5,441
14,014
SJVN Ltd
75.27
75.56
73.71
2,99,295
Bajaj Consumer Care Ltd
442.5
447.5
426
53,616
Gujarat Pipavav Port Ltd
153.9
154.6
152
50,594
Ramky Infrastructure Ltd
513.5
516.25
485.45
8,139
Cantabil Retail India Ltd
241.2
246.4
231.7
30,998
Va Tech Wabag Ltd
1,376.8
1,398.95
1,370
11,770
Ashoka Buildcon Ltd
135.8
137.35
125.15
3,22,296
Jupiter Wagons Ltd
273.05
280.4
266.5
4,39,220
Oberoi Realty Ltd
1,709
1,720
1,686
17,668
Prestige Estates Projects Ltd
1,341.1
1,349.75
1,324.1
1,83,424
Coal India Ltd
435.7
438.9
431.2
6,39,756
Gravita India Ltd
1,618.65
1,623.6
1,568.2
12,458
MOIL Ltd
309.25
314.7
305.85
1,96,350
Kirloskar Oil Engines Ltd
1,598.85
1,612
1,502.1
93,577
Punjab & Sind Bank
24.91
24.99
24.67
81,463
BF Investment Ltd
399
403.35
398.1
884
Texmaco Rail & Engineering Ltd
101.83
102.02
98.4
1,15,615
Fineotex Chemical Ltd
23.35
24.5
22.93
2,65,268
Zen Technologies Ltd
1,517.9
1,560.5
1,509.55
26,471
Muthoot Finance Ltd
3,597.2
3,677.85
3,571.7
48,209
L&T Finance Ltd
280.7
284
278.25
1,97,771
TD Power Systems Ltd
945.8
965
921
67,355
Alembic Pharmaceuticals Ltd
730.05
740.25
720
20,606
PG Electroplast Ltd
537.85
543.9
495
7,27,139
Triveni Turbine Ltd
471.65
489.4
462.8
93,031
APL Apollo Tubes Ltd
2,043.25
2,045
1,985.45
3,77,193
RHI Magnesita India Ltd
397.45
398.5
388.05
14,926
Multi Commodity Exchange of India Ltd
2,850.7
2,889
2,812.3
3,74,223
Schneider Electric Infrastructure Ltd
999.95
1,053
995
9,906
NBCC (India) Ltd
90.96
91.55
90.24
10,89,780
Vardhman Special Steels Ltd
253.5
274.8
250.8
1,661
RattanIndia Enterprises Ltd
34.26
34.49
33.2
3,25,026
JTL Industries Ltd
68.63
71.7
65.83
2,62,649
Waaree Renewable Technologies Ltd
1,043.95
1,044.75
994.8
1,43,888
Cigniti Technologies Ltd
1,257.6
1,269.6
1,234.85
2,122
CARE Ratings Ltd
1,553.55
1,571.25
1,533.5
1,201
PC Jeweller Ltd
9.4
9.46
9.29
37,18,426
Indus Towers Ltd
420.3
437.5
419.1
10,86,633
V-Mart Retail Ltd
612.25
626.4
608.3
18,208
Repco Home Finance Ltd
385.9
393.65
379
7,529
Sharda Motor Industries Ltd
847.35
852.05
827.85
1,401
Just Dial Ltd
543.9
565
543.05
90,535
Orient Cement Ltd
143.95
145.45
141
23,403
Aditya Birla Fashion & Retail Ltd
63.82
65.22
63.19
3,41,094
Sammaan Capital Ltd
156.45
157.4
155.15
2,65,182
Wonderla Holidays Ltd
554.05
562
541.65
6,055
Skipper Ltd
401.95
406
396
20,874
Gulf Oil Lubricants India Ltd
931.45
933.7
912.55
2,720
Sharda Cropchem Ltd
1,094.6
1,110.95
1,059.95
15,279
PDS Ltd
300.35
303.85
290.15
14,496
Intellect Design Arena Ltd
688.9
692.2
663
25,701
Magellanic Cloud Ltd
26.6
27.09
26
90,704
Minda Corporation Ltd
512.75
524.65
512.75
29,648
Greenlam Industries Ltd
219
225.8
219
3,019
PTC Industries Ltd
15,765.95
15,899.6
14,969.5
2,234
Imagicaaworld Entertainment Ltd
47.84
48.48
47.4
41,220
Inox Wind Ltd
93.32
94.25
89.11
11,59,736
VRL Logistics Ltd
265.4
276
262.5
19,966
PNC Infratech Ltd
197.3
199.95
187.3
31,352
Authum Investment & Infrastructure Ltd
445.5
448.7
430.05
44,053
SG Finserve Ltd
466.1
476.9
460.6
28,691
Adani Energy Solutions Ltd
1,171.15
1,205.2
1,165.5
85,181
Syngene International Ltd
419
419
405.4
2,21,916
Power Mech Projects Ltd
2,306.35
2,323.45
2,210.75
11,183
Rama Steel Tubes Ltd
5.39
5.39
5.21
56,23,506
Gujarat Gas Ltd
325.6
326.9
318.5
1,20,044
IDFC First Bank Ltd
66.91
67.25
66.05
19,05,610
Interglobe Aviation Ltd
4,634.45
4,660
4,576
1,10,475
S H Kelkar & Company Ltd
142.8
144
139.15
29,895
Alkem Laboratories Ltd
5,575
5,602.75
5,359
2,576
Dr Lal Pathlabs Ltd
1,432.55
1,473.35
1,383.45
17,625
Narayana Hrudayalaya Ltd
1,797.25
1,818
1,773.8
20,526
Team Lease Services Ltd
1,202.95
1,218.15
1,198.35
2,375
Quick Heal Technologies Ltd
169.55
170.8
167.1
5,457
Gokul Agro Resources Ltd
202.7
205.85
201.1
11,812
Healthcare Global Enterprises Ltd
561
563.8
549.55
6,065
AvenuesAI Ltd
15.19
15.35
15.03
3,31,913
Thyrocare Technologies Ltd
398.05
411.25
396
12,288
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd
248.15
251.2
241.05
22,42,317
Pilani Investment & Industries Corporation Ltd
4,789.2
4,964.6
4,658.05
382
Parag Milk Foods Ltd
220.6
222.65
208.85
95,574
Mahanagar Gas Ltd
1,077
1,088
1,056.85
28,071
Quess Corp Ltd
195.5
196.8
192
5,438
Lloyds Engineering Works Ltd
51.78
52.1
50.01
6,18,232
LTIMindtree Ltd
4,626.7
4,671.4
4,505.75
9,913
Advanced Enzyme Technologies Ltd
302.2
307
298.7
7,083
Dilip Buildcon Ltd
450.45
458
438.7
11,282
RBL Bank Ltd
319.55
324.4
317.1
2,43,138
BLS International Services Ltd
292
294.65
287.95
79,907
L&T Technology Services Ltd
3,443.55
3,509.7
3,396.4
13,613
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd
561.35
585.45
557
1,81,008
Endurance Technologies Ltd
2,414.85
2,431.25
2,395.05
2,264
PNB Housing Finance Ltd
865
877.9
851.1
54,929
Varun Beverages Ltd
446
451.4
435.7
6,83,274
Sheela Foam Ltd
537.05
540
526.05
16,426
Aditya Vision Ltd
511.65
513.75
502.5
22,585
TCI Express Ltd
540
540
525.95
127
Laurus Labs Ltd
1,116.95
1,123.5
1,094.15
59,121
Pricol Ltd
578.5
581.95
568.5
26,262
Avenue Supermarts Ltd
4,464.05
4,506.1
4,429.7
24,723
Housing & Urban Development Corporation Ltd
189.55
192.75
188
3,36,261
PSP Projects Ltd
714
721
699
3,687
Star Cement Ltd
220.2
221.55
215.55
12,344
Tejas Networks Ltd
449.9
455.75
446.25
1,75,442
ERIS Lifesciences Ltd
1,440.3
1,457.6
1,390.1
5,373
AU Small Finance Bank Ltd
982.5
1,000.55
979.05
27,796
SIS Ltd
318.95
318.95
307
1,599
Cochin Shipyard Ltd
1,480
1,490.4
1,459.65
85,672
KIOCL Ltd
366.6
372.85
360.05
17,315
Aditya Birla Capital Ltd
342.8
350.85
342.05
1,05,264
Dixon Technologies (India) Ltd
11,063
11,094.35
10,700.15
80,231
Dishman Carbogen Amcis Ltd
166.5
167.95
161.3
23,724
Capacite Infraprojects Ltd
250.15
251.4
242.95
34,785
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd
1,859.25
1,865.2
1,791.05
27,005
SBI Life Insurance Company Ltd
1,970.95
1,973.45
1,926.8
13,791
Prataap Snacks Ltd
954.75
986.95
938.3
446
Share India Securities Ltd
147.35
148.5
144
34,447
Godrej Agrovet Ltd
605.25
608.5
597.55
3,747
MAS Financial Services Ltd
314.55
315.7
305.05
6,045
Indian Energy Exchange Ltd
132.7
133.1
130.4
8,91,411
General Insurance Corporation of India
396.65
404.55
390.6
1,13,834
Tube Investments of India Ltd
2,758.85
2,776.15
2,715.4
7,805
Nippon Life India Asset Management Ltd
952.1
974
927.15
83,660
Mahindra Logistics Ltd
407.75
412
395.1
10,174
New India Assurance Company Ltd
172.5
180.6
164.2
8,79,926
IFGL Refractories Ltd
178.45
181
172
616
HDFC Life Insurance Company Ltd
640
641.9
625.25
1,13,195
Shalby Ltd
159.2
161.8
157
2,221
Apollo Micro Systems Ltd
235.55
240.7
235
2,43,958
Newgen Software Technologies Ltd
473.1
484.9
448.15
2,12,850
Amber Enterprises India Ltd
7,502.5
7,520
7,270
21,011
Galaxy Surfactants Ltd
1,795
1,840.55
1,795
1,073
Aster DM Healthcare Ltd
681
686.3
671.9
5,89,486
H.G. Infra Engineering Ltd
629.6
658.6
600.05
4,22,318
Bharat Dynamics Ltd
1,356.05
1,373.25
1,341.65
80,153
Bandhan Bank Ltd
173.7
176.25
169
2,49,321
Hindustan Aeronautics Ltd
4,239.6
4,249.8
4,147
90,547
Sandhar Technologies Limited
497.8
510.05
491.05
4,616
Yasho Industries Ltd
1,500.6
1,504.8
1,481.05
339
Mishra Dhatu Nigam Ltd
349.2
350.2
338.5
58,262
Lemon Tree Hotels Ltd
114.35
115.4
113.25
3,39,927
Orient Electric Ltd
171.35
173
167.25
43,416
Indostar Capital Finance Ltd
219.3
224
215
5,380
Dollar Industries Ltd
273.85
276.55
267.35
7,451
Adani Green Energy Ltd
1,094.5
1,124.75
1,092.65
3,26,439
Solara Active Pharma Sciences Ltd
494.1
496.7
487.2
3,326
Rites Ltd
212.15
214.15
208.25
55,845
Fine Organic Industries Ltd
4,642
4,662.45
4,566.4
1,453
Varroc Engineering Ltd
549
549
523.65
4,712
HDFC Asset Management Company Ltd
2,664.65
2,677.4
2,595.45
26,669
CreditAccess Grameen Ltd
1,235.5
1,242
1,222.45
9,733
Ircon International Ltd
141.35
142.4
138.7
2,98,248
Sky Gold & Diamonds Ltd
419.8
423.2
396.1
1,50,172
Manorama Industries Ltd
1,350
1,363.3
1,314.15
5,177
AAVAS Financiers Ltd
1,290.1
1,311
1,266.6
3,706
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd
2,566.9
2,618
2,560
1,22,103
Adani Total Gas Ltd
585.85
591
573.4
3,56,878
Techno Electric & Engineering Company Ltd
1,196.1
1,213.9
1,135.5
51,629
Dalmia Bharat Ltd
1,968.3
1,992.2
1,947.95
11,506
KPI Green Energy Ltd
434.3
437.2
424.05
1,11,779
RPSG Ventures Ltd
957
996.8
950
20,500
Chalet Hotels Ltd
773.4
786.95
758.25
9,529
The Anup Engineering Ltd
2,023.4
2,024.5
1,968.55
1,344
Arvind Fashions Ltd
485.1
486.55
476.95
4,468
MSTC Ltd
449.9
452.85
425
18,326
Rail Vikas Nigam Ltd
287.15
288.8
276.7
11,43,382
Metropolis Healthcare Ltd
478.7
482.9
460.15
16,498
KPIT Technologies Ltd
728.85
735.95
720
64,378
Polycab India Ltd
7,788.55
7,850
7,690
15,568
Neogen Chemicals Ltd
1,455.25
1,464.35
1,409.05
2,575
Indiamart Intermesh Ltd
2,119.95
2,140
2,095
1,64,770
Affle 3i Ltd
1,420
1,440.55
1,412.05
36,573
Spandana Sphoorty Financial Ltd
226
226.55
217.05
10,118
Sterling & Wilson Renewable Energy Ltd
188.7
190.3
182.95
1,94,193
360 ONE WAM Ltd
1,057
1,065.3
1,022.6
1,45,753
IIFL Capital Services Ltd
298.1
302.1
283.4
65,308
Gujarat Fluorochemicals Ltd
3,353.4
3,397.55
3,350
881
Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd
553.35
557
545.35
1,29,155
Greenpanel Industries Ltd
211
212
207.65
4,197
CSB Bank Ltd
409.4
415.15
408.45
19,361
Ujjivan Small Finance Bank Ltd
58.53
59.92
56.57
82,22,908
Hindware Home Innovation Ltd
216.2
216.85
210.45
2,08,309
Prince Pipes & Fittings Ltd
248.2
253.5
245.95
10,156
Artemis Medicare Services Ltd
229.65
232.3
228.8
5,337
Sumitomo Chemical India Ltd
429.15
431.5
425
5,624
Cohance Lifesciences Ltd
356.9
368.05
350.2
2,35,477
SBI Cards & Payment Services Ltd
685
697.4
680.2
33,743
Hitachi Energy India Ltd
28,430.35
29,092.55
28,325
9,412
Borosil Ltd
255.5
258.95
246
9,389
Rossari Biotech Ltd
454
463.05
445.85
8,416
Max Healthcare Institute Ltd
989.95
991.75
960.15
74,500
Happiest Minds Technologies Ltd
381.15
382.15
376.15
49,578
Route Mobile Ltd
498.3
507.8
483.1
23,274
Computer Age Management Services Ltd
727
729.95
712.45
73,801
Angel One Ltd
297.65
298.9
286.35
11,73,719
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd
2,539.2
2,562.5
2,521.65
1,11,453
UTI Asset Management Company Ltd
1,011
1,016.7
971.8
20,585
Hemisphere Properties India Ltd
128.15
128.8
124.85
46,827
Equitas Small Finance Bank Ltd
65.15
65.64
62.9
1,33,999
Gland Pharma Ltd
1,765
1,781
1,741.4
2,046
Restaurant Brands Asia Ltd
62.89
63.35
62.71
72,321
TARC Ltd
127.6
129.7
125.05
29,762
Mrs Bectors Food Specialities Ltd
200.3
205.8
193.5
77,119
Indian Railway Finance Corporation Ltd
101.76
102.35
100.61
19,38,740
Indigo Paints Ltd
837.95
839.95
822.9
8,423
Home First Finance Company India Ltd
1,090.1
1,126.5
1,075.9
13,683
Stove Kraft Ltd
582.4
585.45
574.55
10,633
Railtel Corporation of India Ltd
336.65
340
301.85
23,28,600
MTAR Technologies Ltd
4,946.65
5,024
4,580.2
90,846
Jubilant Ingrevia Ltd
663
671.05
642
16,707
Craftsman Automation Ltd
7,428.4
7,693.95
7,375.6
826
Laxmi Organic Industries Ltd
138.05
139.15
131
91,821
Kalyan Jewellers India Ltd
442.5
452.9
441.3
3,75,051
Nazara Technologies Ltd
257.05
258.4
251.5
2,90,513
Lodha Developers Ltd
861
863.05
836.1
1,78,419
Shyam Metalics & Energy Ltd
861.15
864.5
832.6
25,638
Sona BLW Precision Forgings Ltd
585.65
591.4
573.45
4,71,232
Dodla Dairy Ltd
1,056
1,064
1,032.95
1,986
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd
669.4
675
653.7
20,690
India Pesticides Ltd
153.65
153.65
147.3
5,420
G R Infraprojects Ltd
882
893.5
853
14,302
Clean Science & Technology Ltd
750
759.75
730.95
17,717
Eternal Ltd
246.5
248.3
240
12,14,505
Tatva Chintan Pharma Chem Ltd
1,243.6
1,263.05
1,220
2,411
Alivus Life Sciences Ltd
1,066.55
1,088
1,046.5
9,772
Rolex Rings Ltd
133.8
135.45
131.05
38,179
Krsnaa Diagnostics Ltd
603
609.2
599.85
831
Devyani International Ltd
106.93
109.53
106.9
1,20,068
Meghmani Organics Ltd
50.53
50.79
48.48
1,87,769
Epigral Ltd
1,201.15
1,209
1,131.85
11,047
Cartrade Tech Ltd
1,785
1,883.7
1,778.75
11,509
Nuvoco Vistas Corporation Ltd
302.85
320.2
297.2
1,41,954
Aptus Value Housing Finance India Ltd
231.3
232
226.1
54,998
Chemplast Sanmar Ltd
236.95
241.55
233.3
11,319
Acutaas Chemicals Ltd
2,299
2,445.8
2,280
42,234
Vijaya Diagnostic Centre Ltd
1,002.4
1,017
983.5
3,306
Sansera Engineering Ltd
2,347
2,435.7
2,330.95
24,917
Paras Defence and Space Technologies Ltd
755.15
773.7
708.2
3,44,534
Aditya Birla Sun Life AMC Ltd
1,045.7
1,055
1,014.2
22,922
FSN E-Commerce Ventures Ltd
262.9
263.7
258.9
18,62,305
Fino Payments Bank Ltd
134.7
143.4
134
17,768
S J S Enterprises Ltd
1,749.3
1,784.9
1,740.5
5,427
PB Fintech Ltd
1,482
1,498.65
1,465
7,31,295
One 97 Communications Ltd
1,139.4
1,145.5
1,126.05
1,56,739
Sapphire Foods India Ltd
175.5
179.9
174.25
11,581
Latent View Analytics Ltd
301.9
306.65
291.9
73,143
Tarsons Products Ltd
210
210
200.85
6,561
Go Fashion (India) Ltd
288.8
298.15
285.3
10,994
Star Health & Allied Insurance Company Ltd
480.35
491
476.1
56,908
Tega Industries Ltd
1,723
1,739.45
1,692.3
2,540
Anand Rathi Wealth Ltd
3,657.1
3,696.45
3,615
15,073
Rategain Travel Technologies Ltd
575
577.8
561
8,779
C.E. Info Systems Ltd
935.15
961
930.1
9,073
Metro Brands Ltd
1,050
1,095
1,017
2,359
Medplus Health Services Ltd
871.9
900
865.7
8,253
Data Patterns (India) Ltd
3,450.8
3,510.5
3,390.2
82,712
Supriya Lifescience Ltd
632.9
653.45
631.45
3,885
CMS Info Systems Ltd
305.75
313.15
304.6
15,803
AWL Agri Business Ltd
182.55
184.25
181.3
2,82,673
Vedant Fashions Ltd
432.75
439.8
421.5
14,954
Eureka Forbes Ltd
499.5
515.25
497
5,475
Gateway Distriparks Ltd
57.5
58.79
56.5
27,278
GMR Power & Urban Infra Ltd
106.93
107.86
105.74
1,00,938
Motherson Sumi Wiring India Ltd
39.09
39.36
38.62
5,74,440
Veranda Learning Solutions Ltd
153
154.7
148.85
4,478
Campus Activewear Ltd
248.85
251.05
238
16,250
Rainbow Childrens Medicare Ltd
1,265.3
1,289
1,261
9,532
Life Insurance Corporation of India
841.95
844.85
824.55
4,02,999
Prudent Corporate Advisory Services Ltd
2,582.1
2,610
2,509.55
3,682
Venus Pipes & Tubes Ltd
1,284
1,290
1,247.95
7,586
Delhivery Ltd
459.5
471.25
456.25
3,25,695
Paradeep Phosphates Ltd
122.5
124.35
120.9
1,93,715
Ethos Ltd
2,476.9
2,542.4
2,440
1,387
eMudhra Ltd
503.9
509.15
491.55
6,531
Aether Industries Ltd
1,182.2
1,210.65
1,158.5
34,101
Syrma SGS Technology Ltd
893.35
907.85
873.65
1,33,865
Tamilnad Mercantile Bank Ltd
680.4
681
656.5
6,506
Harsha Engineers International Ltd
379
387
374.25
1,620
Electronics Mart India Ltd
102.05
104
102
24,561
Piramal Pharma Ltd
148.55
150.2
147.2
1,76,812
DCX Systems Ltd
188.9
192.3
177.6
2,14,359
Fusion Finance Ltd
157.1
158.25
152
15,103
Bikaji Foods International Ltd
645.65
647.9
637.6
16,869
Global Health Ltd
1,086.55
1,101.85
1,071.35
6,325
Archean Chemical Industries Ltd
607.45
615.9
604.2
3,689
Five-Star Business Finance Ltd
449.6
452
425.05
62,650
Kaynes Technology India Ltd
4,018.3
4,070
3,924.45
65,558
Inox Green Energy Services Ltd
164.1
167.8
162.8
1,36,112
Keystone Realtors Ltd
403.3
408.35
398.35
2,387
Sirca Paints India Ltd
433.25
444.9
432.05
15,349
Uniparts India Ltd
515
517
504.9
5,820
Sula Vineyards Ltd
171.85
172
162.95
40,037
Landmark Cars Ltd
439
444
432.55
6,199
KFin Technologies Ltd
933
936.6
907.6
75,896
Aarti Pharmalabs Ltd
701.35
710
695.1
8,986
NMDC Steel Ltd
41.44
42.62
41.3
3,98,470
Divgi Torqtransfer Systems Ltd
779
799.5
710
32,782
Avalon Technologies Ltd
1,069.85
1,078.7
1,047
8,708
Mankind Pharma Ltd
2,120
2,127.4
2,090
12,457
Ideaforge Technology Ltd
457.1
465
444.2
23,261
Cyient DLM Ltd
326.1
333.75
320.05
32,777
Senco Gold Ltd
326.55
330.9
325.55
26,825
Jio Financial Services Ltd
242.65
244.25
241.55
5,65,160
Utkarsh Small Finance Bank Ltd
13.49
13.79
13.41
3,94,439
Netweb Technologies India Ltd
3,565.8
3,646
3,363.5
2,50,450
Yatharth Hospital & Trauma Care Services Ltd
787.8
799
754.3
31,537
NIIT Learning Systems Ltd
321
326.45
317.2
1,589
Redtape Ltd
122.5
124.15
121.5
11,593
SBFC Finance Ltd
94.68
96.87
93.53
75,329
Concord Biotech Ltd
1,041.35
1,075
1,038
17,546
TVS Supply Chain Solutions Ltd
113.93
114.76
111
25,790
Vishnu Prakash R Punglia Ltd
42.76
43.98
42.54
98,787
Jupiter Life Line Hospitals Ltd
1,251.9
1,285
1,251.9
456
R R Kabel Ltd
1,390.85
1,404.95
1,378.6
15,923
EMS Ltd
335.85
341.75
324.75
21,578
Samhi Hotels Ltd
160.3
161.95
156.85
36,541
Zaggle Prepaid Ocean Services Ltd
261.65
263.25
254.1
76,395
Nuvama Wealth Management Ltd
1,342
1,349.75
1,316.7
22,722
Sai Silks (Kalamandir) Ltd
99.83
103.02
95.81
1,11,247
SignatureGlobal India Ltd
803.95
820.6
798
25,030
Yatra Online Ltd
122.98
123.63
105
6,25,062
JSW Infrastructure Ltd
270.65
272.85
267.1
1,88,652
Max Estates Ltd
380.2
385.25
378.05
1,277
Blue Jet Healthcare Ltd
407.75
421
406.7
31,112
Cello World Ltd
432.65
437
423.95
29,454
Honasa Consumer Ltd
339
354.9
339
26,095
ASK Automotive Ltd
440
445.75
439.05
10,275
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd
126.45
127.2
125
8,09,610
Fedbank Financial Services Ltd
139.95
144.65
139.7
26,051
Tata Technologies Ltd
575.85
577.55
568
72,057
Flair Writing Industries Ltd
314.95
318
312.75
910
Bajel Projects Ltd
175.55
177.9
168.35
39,303
India Shelter Finance Corporation Ltd
802
802.6
782.2
3,132
DOMS Industries Ltd
2,385
2,433.15
2,379
27,504
Inox India Ltd
1,465.85
1,489.95
1,445.3
40,159
Muthoot Microfin Ltd
179.6
180.75
175.85
8,672
Happy Forgings Ltd
1,307
1,321.3
1,287.05
5,866
Azad Engineering Ltd
1,840.7
1,845.25
1,761.45
22,788
Sundaram Clayton Ltd
1,349.25
1,373.45
1,315.6
439
Innova Captab Ltd
734
751.45
703.25
2,585
Jyoti CNC Automation Ltd
699.35
714.4
695.1
3,22,100
Medi Assist Healthcare Services Ltd
363.05
366.35
353.55
5,396
Epack Durable Ltd
246.8
250
239.6
59,081
Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd
118.9
121.37
117.7
9,219
Jana Small Finance Bank Ltd
401.45
411.9
388
13,990
Entero Healthcare Solutions Ltd
1,233
1,263.3
1,223.3
3,432
Juniper Hotels Ltd
218.6
222.65
218.4
3,613
Exicom Tele-Systems Ltd
114.5
119.66
114.47
1,48,498
Gopal Snacks Ltd
271
272
266.7
4,192
Bharti Hexacom Ltd
1,546.15
1,566.6
1,525.2
38,979
Indegene Ltd
496
497.65
484.8
22,110
TBO Tek Ltd
1,220.5
1,235.45
1,175
17,438
Aadhar Housing Finance Ltd
482.45
483.2
468.5
9,228
Go Digit General Insurance Ltd
319.1
323.5
318.75
6,447
AWFIS Space Solutions Ltd
365.75
378.5
323.05
1,04,708
Le Travenues Technology Ltd
175.05
178.45
171
58,713
Stanley Lifestyles Ltd
139.5
142.5
136
7,560
Allied Blenders & Distillers Ltd
515.15
520.4
504.15
73,058
Bansal Wire Industries Ltd
305.2
312.3
289.05
20,997
Emcure Pharmaceuticals Ltd
1,645.3
1,660
1,635.25
7,645
Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd
542.35
554
527.75
80,488
Ceigall India Ltd
298.4
304.6
292.1
29,748
Ola Electric Mobility Ltd
38.56
40.6
38.12
1,21,44,940
Brainbees Solutions Ltd
247.45
252.5
246.95
1,26,617
Premier Energies Ltd
998.75
1,005
980
59,625
Raymond Lifestyle Ltd
797.35
820.7
796.05
6,927
Sanofi Consumer Healthcare India Ltd
4,699.6
4,744.5
4,647.25
383
Bajaj Housing Finance Ltd
89.01
89.25
85.8
6,20,777
P N Gadgil Jewellers Ltd
657.5
660.9
645.05
14,947
KRN Heat Exchanger and Refrigeration Ltd
1,122.2
1,129.55
1,076
87,001
Hyundai Motor India Ltd
1,781.55
1,808
1,767.6
28,657
Waaree Energies Ltd
3,424.7
3,448.8
3,363.6
1,55,060
Afcons Infrastructure Ltd
337.55
367
307.35
21,29,959
Sagility Ltd
42.84
43.4
42.56
13,56,667
ACME Solar Holdings Ltd
285.9
291.35
284.8
1,38,101
Swiggy Ltd
272.45
274.7
268.15
5,02,937
Niva Bupa Health Insurance Company Ltd
76.15
76.86
74.98
43,951
Blackbuck Ltd
576.8
583.25
572.95
23,459
NTPC Green Energy Ltd
107.29
108.57
106
10,92,885
Enviro Infra Engineers Ltd
213.7
222.6
200.6
30,33,117
OneSource Specialty Pharma Ltd
1,535.1
1,578.85
1,507.4
80,567
Sai Life Sciences Ltd
982.2
1,008.95
978.6
10,669
Vishal Mega Mart Ltd
117.3
117.65
115.95
4,86,134
Inventurus Knowledge Solutions Ltd
1,518.6
1,550.7
1,494.35
4,941
International Gemmological Institute (India) Ltd
354.8
354.8
341.4
14,532
Transrail Lighting Ltd
556.2
566.2
553.5
25,699
Ventive Hospitality Ltd
622
622.9
608.65
2,150
Unimech Aerospace and Manufacturing Ltd
918.8
932.85
898.1
8,391
ITC Hotels Ltd
162.25
163.5
156.3
5,50,187
Shriram Pistons & Rings Ltd
3,643.7
3,738.95
3,614.95
9,996
Dr Agarwals Health Care Ltd
446.6
450
433.65
11,460
Ajax Engineering Ltd
499.35
508
469
6,455
Hexaware Technologies Ltd
484.35
487.55
476
10,321
Quality Power Electrical Equipments Ltd
1,108
1,119.75
1,019.35
1,02,536
Siemens Energy India Ltd
2,915
2,938.5
2,872
14,231
Ather Energy Ltd
872.4
938.9
862.15
10,20,621
Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd
106.99
108.2
104
64,676
Belrise Industries Ltd
207.5
210.4
206.55
3,65,726
Aegis Vopak Terminals Ltd
196.3
197.6
189.25
36,725
Leela Palaces Hotels & Resorts Ltd
426
438
426
1,40,222
Oswal Pumps Ltd
390.05
395.8
376
59,330
Anthem Biosciences Ltd
729.2
751.1
726.15
10,368
Piramal Finance Ltd
1,739.4
1,763.55
1,737
1,36,651
Pine Labs Ltd
183.1
184.95
179.25
2,38,884
Physicswallah Ltd
105.5
108.76
102.68
5,72,893
Invest wise with Expert advice
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund & Specialized Investment Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.